Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Минимальные требования Forza Horizon 6 включают интегрированную графику Intel Arc B390
В сети появились минимальные системные требования к версии Forza Horizon 6 для ПК

В списке минимальных требований для Forza Horizon 6 на странице игры в Steam указана видеокарта Intel Arc A380 / Arc B390. Это означает, что системы с интегрированной графикой Arc B390 включены в официальный список минимальных требований.

Arc B390 представляет собой топовую конфигурацию интегрированной графики Xe3 в ноутбуках на базе процессоров Panther Lake. Intel сообщает, что Arc B390 включает в себя 12 ядер Xe3.

Может быть интересно

Остальные минимальные требования также являются базовыми по современным стандартам. На странице сервиса Steam указана ОС Windows 10 22H2, процессор не слабее Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600, а также 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, игрокам понадобится широкополосное подключение к интернету и SSD-накопитель.

Служба поддержки Forza сообщает, что на данный момент доступны только минимальные требования к ПК, а окончательные спецификации для игры на высоких настройках будут опубликованы ближе к релизу. В разделе часто задаваемых вопросов также указываются различные функции, такие как трассировка лучей и поддержка масштабирования с использованием NVIDIA DLSS, AMD FSR и XeSS. Точная версия каждой из технологий масштабирования и генерации кадров пока не подтверждена, однако, учитывая широкое распространение графических процессоров Arc, можно с уверенностью предположить, что XeSS3 будет добавлен.

Напомню, что новая часть франшизы Forza будет выпущена 19 мая 2026 года на ПК, консолях XBox последнего поколения, а позже и PlayStation 5.

#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #intel arc #видеокарты intel arc #forza horizon #forza horizon 6 #intel arc b390
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
5
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
2
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
Франция заказывает дальнобойные ударные БПЛА с реактивным двигателем
+
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
+
ВС Германии потратят €600 млн на имитацию воздушных целей для учений и испытаний
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Сборщик ПК вместо купленной RTX 5080 обнаружил в коробке пустую систему охлаждения для RTX 4090
1
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
Der8auer предупредил о предстоящем росте стоимости видеокарт RTX 50 из-за действий Nvidia
3
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
4
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
8
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
1
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
2
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D поделились результатами тестов процессора
+
Процессоры Core Ultra 400 выйдут в конце 2026 года
+
На Камчатке впервые за более чем 50 лет наблюдается аномально мощный снегопад
1

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
15
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
20
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
05:37
У япошек очередная шиза в тренде. Всё-таки последствия Хиросимы и Нагасаки дают о себе знать через поколения.
Nikkei Asia: В Японии плюшевые игрушки — члены семьи, которым нужны купание и дорогостоящий ремонт
Waramagedon
04:37
торенты
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
Waramagedon
04:34
при 32гб, отдать встройке 8 не проблема.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Waramagedon
04:25
Давно подсчитано, что себестоимость куска пластика с текстолитом и проигрывателем дисков стоит баксов 70-150 в зависимости от версии ПС. В сони меценатов нет. Якудзы с самураями с вас снимут 3 шкуры и...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
DIP32
03:13
Похоже, Трамп неслабо так приложился к бульбулятору и себе набулькал))).
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
CoverLocker
02:00
Инкрустированный маленькими зеркальными квадратиками.
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
Вячеслав Безруков
01:08
Они имели ввиду бальбулятор наверное)
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
Лев корл
00:55
Ого какую "окопу" можно выкопать прямо в полный рост ходов прорыть! Раздолье для пацанов школьников Мы такие ходы рыли в детстве, на десятки метров. Так и называли "окопа", не "окоп", жить было можно)...
На Камчатке впервые за более чем 50 лет наблюдается аномально мощный снегопад
Китя.
00:51
Зашибись сменю 14700КF 8 ядерник. Потом на 12 ядерник Bartlett Lake-S ХОРОШО.
Материнские платы ASRock с разъемом LGA-1700 не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake
Китя.
00:33
Главное чтобы не горели как 9800X3D.
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter