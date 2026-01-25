В сети появились минимальные системные требования к версии Forza Horizon 6 для ПК

В списке минимальных требований для Forza Horizon 6 на странице игры в Steam указана видеокарта Intel Arc A380 / Arc B390. Это означает, что системы с интегрированной графикой Arc B390 включены в официальный список минимальных требований.

Arc B390 представляет собой топовую конфигурацию интегрированной графики Xe3 в ноутбуках на базе процессоров Panther Lake. Intel сообщает, что Arc B390 включает в себя 12 ядер Xe3.

Может быть интересно

Остальные минимальные требования также являются базовыми по современным стандартам. На странице сервиса Steam указана ОС Windows 10 22H2, процессор не слабее Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600, а также 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, игрокам понадобится широкополосное подключение к интернету и SSD-накопитель.

Служба поддержки Forza сообщает, что на данный момент доступны только минимальные требования к ПК, а окончательные спецификации для игры на высоких настройках будут опубликованы ближе к релизу. В разделе часто задаваемых вопросов также указываются различные функции, такие как трассировка лучей и поддержка масштабирования с использованием NVIDIA DLSS, AMD FSR и XeSS. Точная версия каждой из технологий масштабирования и генерации кадров пока не подтверждена, однако, учитывая широкое распространение графических процессоров Arc, можно с уверенностью предположить, что XeSS3 будет добавлен.

Напомню, что новая часть франшизы Forza будет выпущена 19 мая 2026 года на ПК, консолях XBox последнего поколения, а позже и PlayStation 5.