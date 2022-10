За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предисловие

Однажды мне понадобились комплектующие, и было решено купить ПК на барахолке, однако ПК так и не понадобился на запчасти, потому было решено его починить и сделать обзор.

Системный блок покупался за 50 рублей (~20$, ~1170р.), он конечно же не без проблем.

С виду обычный ПК, ничего примечательного.

Внутри можно заметить воздуховод для системы охлаждения процессора, системную плату с одним модулем памяти, видеокарту, жесткий диск и дисковод.

Блок питания на 400 Вт, по линии 12в можно получить лишь до 192 Вт, 150 Вт отведено на линию 5в и 100 Вт на линию 3.3в.

Видеокарта GeForce 9600 GT 512 Mb DDR3, HDD Seagate Barracuda 7200.10 на 250 GB, 1 модуль DDR2 на 2 Gb, IDE дисковод, процессор как выяснилось позже Athlon64 x2 5000+ (ADO5000IAA5DO), системная плата Biostar A780L.

-

-

Запуск и решение проблем

Батарейку CMOS конечно же следует заменить, а вот и основная проблема "The Max Power of CPU is over 125W. Prepare to shut down...", хотя процессор вроде как на 65 Вт заявлен...

Я пытался настраивать BIOS и параметры работы процессора, но ничего не изменилось в итоге, по-хорошему следует обновить BIOS, но я хочу проверить кое-что.

Попутно сфотографировал доступные настройки BIOS, я ожидал меньшего от Biostar, но что есть, то есть.

Системная плата позволяет не только включить ECC для ОЗУ, но и настроить вручную параметры работы коррекции ошибок, что весьма неплохо.

Крепление системы охлаждения процессора оказалось послабленным, радиатор никак не прижимался к процессору и легко болтался как на соплях, впрочем, так даже проще снимать радиатор, хотя я не понял причину слабого крепления.

Наконец я добрался до процессора, заменил Athlon64 x2 5000+ на Phenom II x3 720 Black Edition, повесил радиатор без пасты, учитывая отсутствующий прижим я не уверен что охлаждение будет нормально работать, но почему бы не проверить.

Да, батарейку я забыл заменить, но в этот раз система прогрузилась без сообщения про мощность процессора, а еще я забыл подключить вентилятор системы охлаждения процессора, но ничего страшного, дело поправимое.

Вот так легко и просто ПК загрузил операционную систему, даже обновлять BIOS не пришлось.

Я не обнаружил проблем кроме странной Windows 7, операционную систему определенно под замену, в остальном на первый взгляд проблем нет.

На этом хватит, все же система охлаждения у процессора буквально как сопля висит.

В разделах BIOS я приметил новые параметры после смены процессора, появилась функция ACC и возможность отключать ядра, еще появились настройки P-State для процессора.

Так как у меня процессор с исправным четвертым ядром, я надеялся что без труда разблокирую его, ведь на комбайне ASRock N68C-GS4 FX легко разблокировал четвёртое ядро...

Но у меня ничего не получилось, наверное плохо старался, нужно будет усерднее поработать с настройками.

Без термопасты с плохим прижимом радиатора процессору довольно тяжело, но проверить нужно было, вдруг это только BIOS показывает что новых ядер не добавилось.

-

-

Приключения с креплением СО

Далее нужно почистить ПК от пыли и понять в чем проблема ослабленного крепления, я решил выделить целый раздел под эту проблему, далее будет ясно почему...

Причина отсутствующего прижима была выявлена, отломанный язычок рамки сокета, который пытались приклеивать резиновым клеем.

Конечно же нужно снять рамку с системной платы для ремонта или замены.

Выглядит крайне печально, но попытаюсь приклеить, вдруг повезет...

Так как в рамке уже было отверстие не до конца засверленное, было решено его досверлить и затянуть болтом, ибо один лишь клей точно не выдержит нагрузку от крепления системы охлаждения.

Второй язычок выглядит неплохо, есть надпись "LOTES".

Когда пришло время устанавливать радиатор, я сначала захотел установить Igloo 7200, но его крепления слишком широкие оказались и я вернул обратно изначальный радиатор.

Впрочем, я даже не смог зажать крепление, язычок отломался очень легко, и болт не помог в итоге...

Было решено взять из запаса другую рамку, она тоже была склеена и не выдержала нагрузки...

Эту рамку было решено не клеить, все лишнее срезал канцелярским ножом и начал думать над новым язычком, надоели уже эти пластиковые ломкие выступы заводские, надеюсь я не создал новую фобию ломких пластиковых язычков крепления...

Был найден кусок толстого железа (~0.8 - 1 мм.), первая попытка провалилась, слишком сильно надавил на ножницы и отрезал больше чем нужно...

Со второй попытки получилось что надо, пришлось немного подправить в процессе, но это явно надежнее заводских вариантов, нужно будет и второй заводской пластиковый язычок так переделать, когда будет сломан конечно же.

Наконец систему удалось собрать... Но это я забегаю наперед, пожалуй этого здесь быть не должно...

-

-

БП ATX - 400W P4 (голубой)

Блок питания попался интересный, 2005 год выпуска 11 месяц, из примечательного это его масса, он необычно тяжелый оказался когда я его доставал из корпуса.

Вентилятор уже обслуживался за время жизни блока питания, конечно же все покрыто пылью.

А вот и виновник ощутимой массы блока питания, дроссель PFC на 250 Вт, да, есть такая штука как пассивный PFC, и раньше устанавливали полноценный дроссель PFC, сейчас такое я уже не встречал, дросселя мотают нынче на тороидальный сердечник ради удешевления производства.

Еще в блоке питания можно обнаружить входной сетевой фильтр, его распаяли прямо на гнездо питания, трансформаторы на вид должны без проблем выдержать заявленные характеристики, конденсаторы выглядят нормально, ни одного надутого не встретил, а ведь блоку питания уже почти 17 лет.

-

-

GeForce 9600 GT

Немного рассмотрим "артефакт" из прошлого, тут уже можно валенки собирать из пыли.

Видеокарта оказалась в заводском виде, винты без особых следов, паста дубовая и с трудом сорвалась.

Пыль довольно красиво легла на плату, но она тут лишняя, так что убираем.

Из примечательного можно заметить железную пластину, что прикрывает чипы памяти.

Но как показала реальность, эта пластина оказалась декоративной, даже пыль видна на чипах памяти, а на просвет виден огромный зазор, так что пластина не участвует в охлаждении, даже наоборот, делает хуже останавливая воздушный поток от основного радиатора.

Элементов у видеокарты мало, две фазы питания чипа, одна фаза питания памяти и немного "служебных" элементов, флешка на 16 Кбит, скудно по сравнению с современными видеокартами, но оно работает и проблем не доставляет, а что в нынешнее время? Цифровых подписей набросают вдоль и поперек чтобы максимально запретить пользователю вмешиваться в работу устройства...

Чип пришлось чистить пластиковым шпателем, настолько окаменела заводская паста, есть защитная рамка, и она в уровень чипа выходит, что очень хорошо.

Основание радиатора не идеальное, но и не плохое, нет смысла обрабатывать, у видеокарты MSI GTX 1070 AERO OC основание радиатора многократно худшего качества было с завода, да и у многих других видеокарт тоже не лучшим образом обработана пятка радиатора.

Далее сборка, не оставлять же кусок железа без контакта с чипами памяти, потому я достал старую коробочку и нашел там прокладки проводящие тепло.

Тонкая прокладка получилась в самый раз, подрезал лишнее, добавил пасту GD100 для лучшего контакта с пластиной, прижал, прикрутил и готово, это явно будет лучше, чем ничего.

Собираю дальше, как можно заметить, у радиатора есть отлично подогнанные ножки не позволяющие пережать видеокарту, потому у винтов нет пружинок которые есть практически у любой современной видеокарты, наверное нынче слишком дорого для производителей подгонять запчасти друг к другу, чтобы обойтись без лишних "костылей" при сборке...

-

-

Biostar A780L Ver. 6.0

Теперь обзор системной платы Biostar A780L, выглядит довольно скромно, но у системной платы есть 4 SATA гнезда, IDE для HDD/CD-DVD, даже FLOPPY гнездо умудрились расположить и LPT колодку, 4 USB гнезда можно вывести на переднюю панель (2 колодки), одно гнездо PCI-e x16 и два гнезда PCI.

В целом можно собрать отличный комбайн на основе данной системной платы, разве что объем памяти будет весьма скудный, 8 ГБ при использовании 4 ГБ модулей DDR2, хотя платформы от Intel в этом плане еще хуже будут, ибо Intel не способен адекватно работать с 4 ГБ модулями DDR2 ввиду неполноценности контроллеров памяти.

Сзади у платы ничего нет из элементов, можно только полюбоваться очень плотной разводкой, Biostar явно постарались.

Задняя панель стандартная, 2 гнезда PS/2, 4 гнезда USB, LAN и 3 гнезда Audio, VGA выход и в качестве приятного бонуса есть DVI-I, хотя мне не удалось подключить VGA через переходник к DVI-I, вероятно это гнездо работает только в цифровом стандарте DVI-D.

На плате можно найти тактовый генератор Realtek RTM880N-793, мультиконтроллер ITE IT8718F-S, за сеть отвечает Realtek RTL8102EL, за аудио отвечает Realtek ALC662 обвешанный 8 конденсаторами OSI на 100mF 16v.

На плате можно заметить изобилие кварцевых резонаторов в разных местах, что довольно необычно даже для дорогих системных плат, микросхема BIOS MX25L8005PC-15G на 8 Мбит.

Возле слотов ОЗУ все занято, места нет нигде, очень плотная компоновка.

За питание процессора отвечает ISL6312 и ключи NIKOS P0903BDL/P0603BDL, приятно когда производитель не скрывает маркировки элементов, все же Biostar это не Asus что злоупотребляет практикой по сокрытию и введению в заблуждение...

Все же на плате действительно не осталось свободного места, даже под рамкой сокета расположилась часть элементов, вот что значит сделать компактно и функционально.

Точно, совсем забыл про модуль памяти "Memory Power", оригинальная этикетка и текстолит, чипы от Hynix.

-

-

Старт и проверка работоспособности

Прежде всего я добавил второй модуль ОЗУ на 2 ГБ, просто он у меня уже был как и процессор с которым системная плата прекрасно заработала.

И на этот раз случилось чудо, после того как я полностью разобрал систему на комплектующие, сфотографировал и собрал обратно, процессор внезапно прирастил себе четвертое ядро, наверное от испуга что не переживет разборку...

В любом случае все заработало как положено, хотя нет, температура ядер оказалась недоступна после разблокировки четвертого ядра, не велика потеря.

Время тестирования, самая горячая точка VRM процессора вышла на уровне 71 градуса, что весьма хороший результат, Asus M2N68AM-SE2 уже коптилась бы и воняла на весь дом, была уже такая, от Athlon II x3 440 начала вонять горелым во время игры из-за перегрева VRM...

Я боялся что Biostar не выдержит 4 ядра с 6MB L3 кэшем, но к счастью это не Asus, чтобы гореть и полыхать от более-менее ощутимой нагрузки.

И напоследок видеокарта, она сейчас в заводском состоянии и прекрасно работает, в том числе под нагрузкой в пределах своих возможностей конечно.

Кто-то скажет что Phenom II x3 720 Black Edition и дополнительный модуль памяти стоят денег, и вообще ПК уже не 50 рублей стоит, а гораздо дороже с учетом установленных комплектующих, и это так, процессор я покупал примерно за 7$ на AliExpress, память уже не помню за сколько досталась.

По сути ЦП и модуль памяти стоят больше половины стоимости всего ПК, а если учесть проделанную работу над ПК, чтобы привести его в рабочее состояние, то его стоимость уже в разы больше изначальных 50 рублей.

Напоследок я решил перевернуть рамку сокета надежным язычком к верху, просто для успокоения, вдруг второй язычок уже ремонтированный познает отвал и тогда радиатор упадет прямо на чипсет системной платы, а это будет крайне печально потерять такого комбайна...

Теперь даже если язычок крепления отломается, он будет снизу и радиатор повиснет на железном надежном самодельном язычке расположенном сверху.

Наверное нужно и вторую рамку переделать под надежные железные язычки...

-

-

Игры

Как же не поиграть на только собранной системе, конечно же Windows пришлось переустановить, ибо кто знает какие сюрпризы ждать от старой системы...

Почему же не Linux вместо Windows? Очень просто, Linux просто недоразвитый, он не способен запускать игры/софт откуда угодно в любой момент, как это может делать Windows.

С Linux я не могу скопировать игры на SSD, чтобы этот SSD подключить к ПК и запустить все что мне нужно, нет, Linux тотально зависит от доступа к сети интернет и крайне неудобных репозиториев с массой зависимостей...

По факту системы на основе Linux в плане запуска софта настолько недоразвиты, что не способны конкурировать даже с Windows 98, и это печально.

На этот раз я решил перенести ПК поближе к основному, и записывать через карту захвата все интересное.

Драйвер буду использовать версии 342.01, последний доступный для видеокарты GeForce 9600 GT, обязательно снимаю лишние галочки, ибо единственная функция GeForce Experience со старыми видеокартами, это всеми возможными способами заставить пользователя купить новую видеокарту.

Далее я попытался запустить одну из игр, но видеокарта 9600 GT не умеет в DirectX 11, а потому игра лишь частично заработала, да, DX11 API, но изображения нет, только элементы меню видны, потому я решил немного настроить MSI Afterburner и Windows 7, отключить композитор рабочего стола чтобы не занимал лишнюю память видеокарты и не добавлял задержки ввода.

Хотя некоторые игры даже в режиме DirectX 11 нормально работают с видеокартой GeForce 9600 GT, причем я не заметил проблем с графикой, и это хорошо.

Dirt 3 и HD 3100

Далее я взялся за игру Dirt 3 и встроенную графику в системной плате.

Сначала проверил как игра работает с 9600 GT, максимальные настройки 720p:

Но играть просто невозможно, хотя по итогам теста всё нормально якобы...

Обращаю внимание на пропасти в графиках нагрузки ГП и ядер ЦП, это жирные фризы по 3-5 секунд, игра просто зависает и отвисает сама по себе, я уже начал думать что это с системой что-то не то.

Тем более после выхода из игры процесс dirt3_game.exe продолжал висеть, а операционная система безбожно тормозила пока процесс игры не закрылся полностью.

Далее я включил встроенную HD 3100 и выделил ей 512 МБ из системной памяти, в отличие от NVIDIA лишнего не нашлось в компонентах драйвера, а если и есть лишнее то оно не мешает как "бонусы" от NVIDIA в лице всяких GeForce Experience.

В качестве неприятного бонуса встроенной HD 3100 максимальное разрешение экрана на уровне 1600x1200, этим грешила и HD4330 в ноутбуках если подключать монитор через VGA выход.

Запустив Dirt 3 на встроенной HD 3100 я обнаружил проблемы со шрифтами главного меню игры, и конечно же низкий FPS.

Постобработка сильнее всего влияет на FPS, 40 шейдерных ядер определенно не справились...

Итого 720x480 с минимальными настройками графики, проблем не обнаружено, разве что FPS на уровне 25-30 что на грани для нормальной игры.

Длительные фризы при этом отсутствовали, и это мне показалось странным, ибо слабая HD 3100 хоть и на низких, но позволяет играть, когда в паре с 9600 GT играть невозможно из-за фризов даже несмотря на более высокий FPS.

Теперь я перешел на GeForce 9600GT, выставил такие же настройки как были с HD 3100, и затяжные фризы снова не побеспокоили меня, выходит это проблема самой игры.

Хотя сюрпризы не закончились на этом, выйдя из игры у меня зависла намертво операционная система, мне пришлось перезагружать ПК полностью, и это крайне неприятная ситуация.

А еще я приметил что непонятные проблемы случаются при выходе из игры в основном только при активной NVIDIA GeForce 9600 GT, при активной встроенной ATI Radeon HD 3100 выход из игры не доставлял проблем.

Чтобы наверняка понять источник затяжных фризов, было решено еще раз запустить игру на видеокарте 9600 GT, на этот раз максимальные настройки в разрешении 720x480, и вот оно, затяжные фризы вернулись, а в результатах встроенного теста все прекрасно, 26.59 FPS минимальный и 63.72 FPS средний, забавно что всего кадров вышло 6372.

После выхода из игры операционная система опять зависла намертво, это немного напрягает, конфигурация с видеокартой от NVIDIA хоть и рисует много кадров в секунду, но играть невозможно, а бонусом еще система зависает при выходе из игры, или сильно тормозит как при самом первом запуске получилось...

Dirt 3 определенно нужно выбросить из тестирования, тем более при каждом запуске игры разработчики задерживают игрока заставляя каждый раз выслушивать "приветственную" речь блокируя интерфейс пока не закончат разглагольствования...

Надеюсь с остальными играми подобных проблем не возникнет.

Fallout 3

Встроенная графика не позволит поиграть в Fallout 3, тут и говорить нечего, 16 FPS в начале игры, что будет в более сложных местах игры полагаю не нужно объяснять.

С видеокартой GeForce 9600 GT уже можно и поиграть в разрешении 1280x720 на средних настройках с вкраплением высоких, если конечно не обращать внимание на затяжные фризы во время игры...

Kandagawa Jet Girls

Встроенная HD 3100 и с этой игрой не справилась, игра требует DirectX 11, и дальше главного меню уйти не выйдет, даже на минимальных настройках в полноэкранном режиме.

А еще эта игра сильно подвержена влиянию мониторинга от MSI Afterburner и прочих системных фоновых процессов, в главном меню прекрасно видны острые пики на графике времени кадра и FPS.

С видеокартой 9600 GT игра не заработала полноценно, но при этом явно добавились затяжные фризы даже в главном меню, и система неистово тормозит после закрытия игры пока не будет уничтожен процесс игры окончательно.

Loopmancer

Просто не стартует, требует DirectX 11 видеокарту, так же и с 9600 GT.

PC Building Simulator

HD 3100 не вытягивает даже в минимальном разрешении 1024x768, игра работает, 1-2 FPS, но играть так невозможно.

С видеокартой 9600 GT ситуация лучше, 7-8 FPS вместо 1-2, но этого недостаточно, чтобы поиграть.

Succubus With Guns

Как и GeForce 9600 GT, старая HD 3100 не способна выдать больше чем интерфейс игры, нужна полная поддержка DirectX 11 со стороны видеокарты.

Sumoman

Встроенная HD 3100 не вытягивает игру Sumoman даже на минимальных настройках, тут и говорить нечего больше.

Я решил начать с низких настроек в разрешении 1280x720, и GeForce 9600 GT вытянула эту игру без фризов.

Но когда я попытался закрыть игру с видеокартой от NVIDIA система повисла на некоторое время, это уже начинает раздражать, ибо с HD 3100 такой проблемы нет.

Terraria 1.4.4.2

С этой игрой HD 3100 вполне справилась в 1280x720 разрешении, правда на минимальных настройках графики с освещением в ретро.

Правда я не уверен насколько хорошо HD 3100 вытянет игру во время битвы с боссами, так или иначе поиграть можно.

GeForce 9600 GT справилась с Terraria на высоких настройках в разрешении 1280x720, с боссами возможно нужно будет снижать качество графики, но играть можно без особых проблем, если бы не типичные фризы с видеокартой NVIDIA...

Но в целом фризы не настолько частые как в игре Dirt 3, так что сойдет.

Tiny Tinas Assault on Dragon Keep A Wonderlands One shot Adventure

Довольно длинное название у игры, но HD 3100 не способна выдать приемлемый уровень FPS.

С видеокартой GeForce 9600 GT уже можно и поиграть, если судить по главному меню, но по факту играть невозможно, FPS высокий но фризы еще сильнее чем в Dirt 3, можно секунд 10-20 ждать пока отвиснет фриз.

Причем снова ситуация, что HD 3100 выдает хоть и низкий FPS, но не зависает как GeForce 9600 GT, возможно следует откатить драйвер NVIDIA до версии 306.97, ибо когда я имел GTS 250 у меня были проблемы с фризами если драйвер новее чем 306.97...

Я просто не понимаю в чем еще может быть проблема, памяти хватает, игры все расположены на SSD, со скоростями SSD все вроде нормально, в пределах возможностей системной платы конечно.

Tower Princess

Работает только с DirectX 11 видеокартами.

Yeomna The Legend Of Dongbaek

Игра не имеет настроек графики и работает в разрешении рабочего стола, но даже при разрешении 800x600 встроенная HD 3100 не способна вытянуть игру.

Проблем с изображением при этом нет, несмотря на API DirectX 11.

С видеокартой GeForce 9600 GT игра намертво зависает забирая с собой операционную систему, хотя если нажать Alt+F4 то игра закрывается спустя половину минуты статичной картинки и отсутствия какого-либо отклика, ситуация схожая как после выхода из игры Dirt 3.

Очень жаль, ведь у GeForce 9600 GT были все шансы вытянуть эту игру...

Драйвер NVIDIA

Меня изрядно достали фризы и проблемы с видеокартой от NVIDIA, и я решил откатить драйвер до версии 306.97, последняя адекватная версия драйвера для старых видеокарт насколько я знаю по личному опыту.

Драйвер установлен, осталось проверить в деле.

В итоге я оказался прав, во всех фризах был виноват последний драйвер NVIDIA 342.01, после установки драйвера 306.97 все фризы как рукой сняло, и даже игры начали гораздо быстрее запускаться.

Fallout 3 вообще практически идеально начал работать, даже сразу после загрузки уровня никаких задержек не произошло.

Tiny Tinas Assault была абсолютно непригодна для игры с последним драйвером NVIDIA 342.01, но с драйвером 306.97 все работает отлично, можно даже настройки графики повышать или разрешение.

Yeomna The Legend Of Dongbaek тоже без проблем заработала со старым драйвером 306.97, даже в разрешении 1920x1080 можно поиграть.

При этом со старым драйвером 306.97 операционная система ни разу не зависла после закрытия игр.

-

-

Заключение

К сожалению объем материала не позволяет продолжить приключения с ПК за 50 рублей, потому на этом было решено закончить.

Встроенная графика ATI Radeon HD 3100 показала себя неоднозначно, хотя с другой стороны я пытался этой встроенной графике скормить довольно сложные игры, с более простыми играми я уверен проблем с производительностью не возникнет.

А что до видеокарты от NVIDIA, тут я могу только возмущение своё высказать, я снова столкнулся с подставой от NVIDIA...

В 2010-2014 годах я уже имел дело с видеокартами от NVIDIA, это были 8500 GT, 9800 GT, GTS 250 от разных производителей, даже SLI делал ибо старые системные платы имели 8 линий PCI-e в оба слота, на позор современным системным платам которые в большинстве своём предоставляют только 4 линии на второй слот видеокарты.

И раньше я уже сталкивался с проблемой фризов по вине драйвера NVIDIA, я тогда активно играл в CS:GO и фризы случались просто по таймеру с равными промежутками времени, это было крайне подозрительно и сильно мешало играть, особенно если учесть что фризы появились после обновления драйвера NVIDIA.

В те времена у меня было много свободного времени, и я проверил все драйверы подряд, было выяснено, что последняя адекватная версия драйвера от NVIDIA это 306.97, именно со следующих версий драйвера начинались жуткие фризы в играх при наличии старой видеокарты.

К сожалению я снова столкнулся с подставой со стороны NVIDIA, а ведь если бы я не знал этот "тонкий нюанс" с драйвером NVIDIA, то мог бы обвинить саму видеокарту в неисправности, хотя на самом деле видеокарта полностью исправна.

При этом как показала практика, жуткие фризы по вине NVIDIA не видны встроенному тесту игры Dirt 3, игра думает что все нормально и выдает красивый результат, хотя на самом деле я сижу и жду когда картинка отвиснет после очередного фриза...

Так что если у вас старая видеокарта и в играх есть проблемы, в первую очередь следует посмотреть в сторону NVIDIA, вдруг у вас испорченная версия драйвера со стороны NVIDIA, которая создана чтобы косвенным способом принуждать к покупке новой видеокарты, заставляя игрока страдать от фризов и проблем в играх.

Кто-то скажет "какие игры с древней 9600GT?", но ведь есть же игры которые отлично работают даже с такой старой видеокартой, и проблема не в том что видеокарта слабая, а в том что NVIDIA преднамеренно портит игровой процесс при наличии старой видеокарты, даже если видеокарта вполне способна потянуть тот же Fallout 3 или Terraria.

А еще проблеме фризов в свое время была подвержена даже GT730 GDDR5, тоже обнаружил после обновления драйвера, 39x версия какая-то была с фризами если правильно помню, сразу же после первых фризов я тогда избавился от NVIDIA видеокарт и перешел на AMD Radeon.

Как бы я предвзято не относился к видеокартам AMD в те времена сидя на видеокартах от NVIDIA, но Radeon HD 7850 была лучшей моей покупкой, стоила при этом как GT 730 после которой я окончательно разочаровался в NVIDIA, HD 7850 даже позволяла играть в QHD (2560x1440) разрешении в такие игры как Diablo III (актуальная версия на 2016 год, BattleNet), и Resident Evil 7 Teaser даже тянула в 2560x1440 разрешении, хорошие были времена...

Если опустить подставу от NVIDIA, то купленный за 50 рублей (~20$, ~1170р.) ПК вполне может выступить в качестве игрового, да, если оставить 2 ядра процессору, то некоторые игры явно будут испытывать проблемы по вине процессора, но даже с двумя ядрами можно будет поиграть во множество старых игр.

Может быть я не совсем красиво поступил установив более производительный процессор чем был, а еще дополнительную ОЗУ, но эти вещи у меня были под рукой, так что фактически ничего не затратил на такой апгрейд.

Я еще думал установить GTX 1070 в данный ПК и проверить в играх, но про объем материала в статье уже было сказано, так что в другой раз если руки дойдут это сделать.

Тем временем пушистому другу не очень понравилось в корпусе, он словно предупреждал про вредоносную закладку в драйвере от NVIDIA, которая не позволяет нормально поиграть в игры...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.