Может ли ноутбук работать исправно, но неправильно? Звучит странно, но именно с таким случаем мы сейчас имеем дело. Это Samsung RV511. Всё бы ничего, но у устройства есть ряд проблем.

Первая проблема заключается в штекере зарядного устройства. Штекер буквально превратился в гнездо.

Я не знаю, как так получилось, но это довольно специфический случай. Самое забавное в том, что оно всё равно работает.

Впрочем, новый штекер создаётся элементарно и просто. Разбираем старый штекер, припаиваем провода, добавляем несколько капель горячего клея и слоёв термоусадочной трубки. Собственно, всё.

Из особенностей, сомнительно показавших себя при длительном использовании, могу выделить рифлёный корпус. Такой корпус очень тяжело чистить от накопившейся грязи и пыли за многие годы эксплуатации. Хотя, следует признать, что выглядит это интересно.

Идём дальше. У ноутбука есть проблема с клавиатурой. Клавиша D не работает, а во время использования может случайным образом залипнуть без какого-либо физического воздействия. После чистки было обнаружено, что физических повреждений нет. А ещё есть забавная засада от Samsung. Механизм некоторых клавиш перевёрнут относительно соседних. Неопытный человек может и сломать такие перевёрнутые клавиши, разбирая клавиатуру.

Впрочем, кто-то умудрился сломать и пытался приклеить обратно резиновым клеем обычную клавишу, механизм которой расположен в правильной ориентации. Я пытался найти замену и даже думал над тем, чтобы вырезать кусочек из другой ненужной клавиши для замены сломанной, но передумал. Слишком большой риск испортить вообще всё. Функционально этот дефект никак не влияет на использование.

Проблему неработающей клавиши D было решено закрыть внешней полноценной клавиатурой, а встроенную отключил от системной платы.

Данный Samsung RV511 был выпущен в 2011 году. Можно сразу заметить: замена оперативной памяти и HDD может быть произведена без полной разборки. Аккумулятор вообще быстросъёмный. Это очень хорошее решение. Корпус собран на 17 одинаковых винтах и ещё один маленький винтик под дисководом. Перепутать не выйдет.

К слову: в современных ноутбуках батарею в подавляющем большинстве случаев нельзя извлечь без разборки корпуса, что не только выгодно производителям, но и может представлять серьёзную опасность. Ведь у пользователя нет возможности быстро извлечь батарею в экстренной ситуации. Например, если пользователь заметит сильный нагрев батареи, это однозначно приведёт к уничтожению всего ноутбука при последующем тепловом разгоне.

HDD так же от Samsung, модель HM321HI на 320 гигабайт.

Пришло время разборки. С одной стороны системная плата, с другой — дисковод. Радиатор на одну трубку охлаждает как процессор, так и видеокарту.

Кнопка питания и один USB распаяны на отдельной плате, соединяемой с системной платой пучком проводов. Хотя для этого кусочка текстолита с кнопкой включения и предусмотрен штырь с другой стороны корпуса, но текстолит все равно ощутимо прогибается при нажатии кнопки. Хотя вроде не сломалось со временем. Однако это первый звоночек на умышленное запланированное устаревание. Всё же текстолит и пайка не любят частые деформации.

Тут же можно заметить провода Wi-Fi антенн, уходящие в модуль дисплея через петлю. Сам же Wi-Fi модуль съёмный, как и SATA коннектор для HDD.

За беспроводную связь тут отвечает модуль Broadcom BCM94313HMG2L.

Delta Electronics KSB0705HA номиналом 5 Вольт 0,4 Ампера отвечает за систему охлаждения. Вентилятор, полностью обслуживаемый. Это однозначно хорошо. А то некоторые нехорошие производители устанавливают неразборные вентиляторы, которые невозможно обслужить.

Модули памяти формата DDR3 SODIMM. В наличии два слота ОЗУ. Рядом виден аудио контроллер и разная мелочь. Основная микросхема чипсета расположена на обратной стороне платы.

Давайте рассмотрим компоненты этой системной платы.

Судя по всему, здесь мы видим несколько цепей преобразования напряжения. В детали вдаваться не будем, так как впереди ещё много материала. Между процессором и видеокартой расположен ICS RS3187AL.

Модуль памяти на 4 гигабайта — Samsung DDR3 SODIMM 2Rx8 PC3-10600S M471B5273CH0-CH9. Под модулем памяти указан код системной платы: BA41-01423A. Рядом со слотом ОЗУ расположены контактные пятки RTC RST. Вероятно, для сброса CMOS. Там же расположился и контроллер аудио ALC269.

Процессор установлен в сокет Foxconn PGA 989. Это отличное и надёжное решение, делающее ноутбук ремонтопригодным без специализированных паяльных станций в случае проблем с процессором. К сожалению, в нынешнее время практически все ноутбуки выпускаются с припаянными процессорами. Производителей нынче волнуют только деньги, а плохая ремонтопригодность приводит к тому, что люди вынуждены покупать новое, а не ремонтировать старое.

Переходим к обратной стороне системной платы. Сразу видим радиатор PCH. Так же в наличии полноценное гнездо для батарейки CR2032. Это тоже одно из хороших решений, от которого современные производители ноутбуков отказались. Всё же слот для батарейки не занимает много места. Слот буквально на уровне прочих компонентов системной платы, но позволяет сменить батарейку, которая в любом случае выходит из строя со временем.

За RJ45 (LAN) отвечает контроллер RTL8111E. Рядом расположился ШИМ питания процессора ISL62882. Управляет он двумя фазами питания ЦП, состоящими из транзисторов AP0803GMT и AON6716.

Что-то я начал вдаваться в подробности. Память видеокарты набрана четырьмя микросхемами Samsung K4W1G1646E-HC12 ёмкостью 1 Гбит каждая. Общая ёмкость четырёх микросхем — 512 МБ. Рядом — контроллер вентилятора охлаждения SMSC EMC2112.

За переключение питания между зарядным устройством и аккумулятором отвечает ISL6255. Рядом с чипсетом PCH BA62-00548A расположился линейный регулятор APL5930.

Мультиконтроллер SMSC MEC1300-N, рядом SPI микросхема BIOS с наклейкой версии. Маркировку некоторых микросхем не удалось сфотографировать.

Из примечательного можно заметить микрофон, припаянный прямо к системной плате. Причём есть свободное место под второй микрофон.

Батарейку, само собой, заменил на новую. Хотя старая была разряжена всего до 3.2 Вольт. Её явно уже меняли до меня. Заводская не продержалась бы 14 лет работы.

Осматриваем корпус. Я сразу не заметил при первой разборке, но шлейф клавиатуры явно деформирован системной платой, да и алюминиевая плёнка разорвана предыдущими «мастерами».

Хотя шлейф и деформирован, а ошмётки фольги валялись абы как, но дополнительные проверки показали: Это не было причиной основных проблем с ноутбуком.

Разбираем систему охлаждения. Меня смущает только нанесение пасты на графический процессор. Выглядит так, будто неудачно сняли радиатор и стёрли старую пасту, а потом приложили обратно радиатор при сборке. Хотя это может быть просто неравномерный прижим пятки радиатора к кристаллу. Обработка контактных поверхностей хорошая.

Процессор Intel P6200 SLBUA выпущен в 2010 году. На подложке два кристалла. На одном расположен сам процессор, а на другом кристалле — графическое ядро и контроллер памяти. Встроенное графическое ядро Intel в данном ноутбуке недоступно. Пока не знаю почему, но операционные системы не определяют встройку. За графику отвечает чип NVIDIA GeForce 315M (N12M-GE0-S-B1) со своими выделенными 512 МБ DDR3.

Собирается ноутбук без проблем.

Так же проверяю новый штекер питания. Работает отлично. И да, как некоторые уже могли заметить, подсветка дисплея мерцает. Такое я видел ещё у ноутбука Asus N76VB-T4003H. Порой производители любят злоупотреблять дешёвой ШИМ подсветкой даже в дорогих устройствах.

BIOS довольно простой, как и у большинства ноутбуков. Однако есть специальная функция калибровки батареи.

Хотя встроенная графика Intel и недоступна, но она всё равно сжирает часть системной памяти. Подозреваю, что тут виноват Samsung, криво отключивший графику прошивкой BIOS. Вполне вероятно, некоторые проблемы данного ноутбука — вина прошивки от Samsung. Потому что других объяснений сложившейся ситуации мне не удалось найти. Хотя есть ещё вариант, что встроенная графика попросту накрылась медным тазом. Но почему тогда процессор продолжает нормально работать при таком серьёзном дефекте?

Основная же проблема заключается в том, что ноутбук сильно тормозит в некоторых случаях. Это заметно проявляется на тестах AIDA64 GPGPU под названием 32-bit и 64-Bit Integer IOPS. Данные тесты в норме должны проходиться за 20-30 секунд. Но на этом устройстве они проходятся минимум за 20-30 минут. И это не зависит от драйвера видеокарты или операционной системы. Будто ноутбук отказывается компилировать код, необходимый для прохождения теста. Зависает именно на компиляции кода для теста.

Также есть и другое проявление проблемы Samsung RV511. Я буквально не могу загрузить установочный образ Windows, записанный на флешку. Оно зависает на логотипе так же, как и тест GPGPU. Такое же происходит и с Линуксами в разной степени. То есть я не могу нормально переустановить систему. Настройки аппаратных функций безопасности не влияют на поведение.

Этот же установочный образ отлично запускается и работает на более старом MSI CX500, из которого уже достал SATA SSD. Так что проблема не в установочном образе.

В любом случае с уже установленными системами ноутбук работает. Как некоторые уже могли заметить, я подсунул SSD с установленной Windows XP, и она заработала.

Ноутбук работает, но не так, как должен.

Оперативная память тоже была протестирована. В режиме UEFI постоянно выбивает Unregistered Exception Handler при запуске PassMark MemTest86. В Legacy режиме Memtest86 проходит без проблем. С ноутбуком явно что-то не так. Но это не аппаратная проблема.

Впрочем, такие проблемы, судя по всему, бывали и у других обладателей ноутбуков Samsung. И это похоже на искусственные ограничения от самого производителя.

Печально. Что тут ещё сказать? Проблемы, скорее всего, были созданы самим производителем ноутбука в попытках контролировать выпущенные устройства. Иначе это не объяснить. Хотя я обычно нейтрально относился к Samsung как к производителю электронной техники, но после этого случая моё отношение к производителю изменилось не в лучшую сторону. Пользователь определённо не мог заблокировать физически присутствующую встроенную графику в процессоре Intel P6200 и заблокировать загрузку установочных образов операционных систем, запускаемых с внешних накопителей.

Это всё нужно делать целенаправленно и с умыслом. Очень сомневаюсь, что пользователь хотел сделать купленное устройство хуже, чем оно должно быть. Да и не любой мастер такое сможет провернуть. Точно не человек, разбиравший ноутбук до меня, испортивший алюминиевые прокладки, создающие контур заземления.

Подолжение следует...

Разумеется, я протестировал Samsung RV511 в разных тестах. Но результаты уже выложу в следующей статье, так как здесь уже объём материала не позволяет. Да и негоже будет сюда добавлять тесты и сравнение с другим ноутбуком. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.