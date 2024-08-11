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Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix

А потом фанаты линуксов жалуются, почему это многим в здравом уме и даром не нужен Open-Source в Desktop сегменте...
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Совсем недавно я завершил работу над первой исправной версией скрипта установки приложений для своего дистрибутива Chimbalix, однако при тестировании выявилось много проблем, а самая главная заключалась в утилите archivemount, вокруг которой строилась вся логика работы...

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Да, с маленькими и простыми архивами размером 50-100КиБ утилита прекрасно справлялась, но стоило мне создать установочный пакет с массивным и сложным приложением, как начали выявляться серьёзные проблемы:

Так всегда с линуксами, сразу всё вроде прекрасно, а потом как начинается всякое дерьмо то тут, то там...

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Так и с утилитой archivemount, сначала вроде всё прекрасно, а потом как началось! Сначала выявилась проблема крайне низкой скорости доступа к файлам смонтированного архива. Насколько это ужасно? Настолько, что устанавливать любой массивный софт просто невозможно: скорости менее 100 КиБ/с:

Но скорость это ещё не самое страшное, эту проблему можно частично решить используя tar без сжатия, но о быстрой установке приложений размером более 2 ГиБ речи, конечно же не идёт.

Гораздо страшнее то, что эта линуксоидная утилита неправильно монтирует архивы, оно буквально ломает структуру каталогов случайным образом, хотя архив упакован без ошибок, и распаковывается тоже, но при монтировании некоторые каталоги и файлы могут оказаться не там где должны... Это приводит к таким непонятным и странным ошибкам, что ровным счётом ничего не говорят об истинной причине ошибки, а файлы оказываются битыми:

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И знаете что самое страшное в этой ситуации? Ничего не подозревая об убогости кривого линуксоидного софта, я потратил время и силы на разработку скрипта, суть которого состояла в работе через смонтированный архив, и теперь эта вся работа пошла прахом:

Как говорится - "Linux is only free if your time has no value" (Linux бесплатен только в том случае, если ваше время ничего не стоит), видимо не просто так любителей линукса называют "красноглазиками"...

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Эх, если бы только разработчики сразу предупредили, что их софт кривой хлам, работающий абы как наперекосяк, но увы, линуксоиды обычно не любят говорить о своих кривых поделках, как о кривых поделках, а потом удивляются, почему это подавляющее большинство людей предпочитают Windows...

В итоге я пошёл искать аналоги, чтобы не переписывать весь свой скрипт целиком, ведь полагаться на archivemount невозможно... и нашёл archivefs. Разумеется, это "опен-сорс" дерьмо пришлось компилировать из исходников, ну и конечно же начались типичные для линуксов танцы с бубном над болотом зависимостей.

Для компиляции двух маленьких файлов исходного кода пришлось выкачать примерно пол гигабайта мусора под названием "зависимости", о компиляции софта без доступа к интернету можно сразу забыть, в том числе если серверы с зависимостями окажутся недоступны (вымрут или заблокируют):

Спустя некоторое время произошёл конфликт с версией зависимости rustc, классика линуксов, идём танцевать с бубном над зависимостью, максимальная версия которой в линуксоидских репозиториях ниже, чем нужна для компиляции, а это значит лишь то, что нужно вручную искать нужную версию и каким-то образом скармливать:

В общем уничтожил DEB версию rustc, чтобы не конфликтовала с тем, что я собираюсь сделать, и подсунул костылями всё что надо было, но устранив одну линуксоидную зависимость - получил ещё немного дерьма с другой зависимостью:

Ух...

Наконец приложение скомпилировалось, но увы, оно оказалось не особо то и лучше оригинального archivemount. Да, я не заметил дерьма с расположенными в неправильных местах файлами и каталогами, но по скорости работы с 7-zip архивами никаких заметных улучшений выявлено не было, короче в мусорку:

А ещё некоторые скажут, мол, "попен-сорс" это прекрасно, бери исходники и компилируй софт! Ага, конечно... Я не могу себе представить ситуацию, в которой Open-Source был бы действительно жизнеспособен, ведь подавляющее большинство линуксоидного "опен-сорс" софта погрязло в зависимостях, в том числе от доступа к сторонним ресурсам в интернете...

Чуть шаг в сторону и всё рассыпается: в хвалёном Open-Source, нельзя просто взять, и скомпилировать какое-либо приложение из исходного кода, даже если взять из репозитория соответствующего текущему запущенному "линуксу", наверняка будут какие-то зависимости, без которых всё изойдёт ошибками.

В итоге было решено полностью переработать структуру скрипта установки приложений, отказаться от кривых возможностей линуксов в плане монтирования архивов, и в какую же сторону пойти? Правильно, в сторону инструментов от адекватных разработчиков, что выпускают адекватные и независимые по большей части исполняемые файлы, буду теперь полагаться на 7-zip архиватор от Igor Pavlov:

Причём я не буду полагаться на линуксоидное извращённое мракобесие под названием p7zip аж 2016 года, что занимает в линуксах исполняемое имя "7z", и обычно используется по умолчанию, ведь от него зависят такие архиваторы как engrampa, file-roller и dtrx (может быть и другие):

И да, если подменить линуксоидный p7zip нормальным 7-zip, это так же поломает зависимые архиваторы, так что увы, но оно намертво прибито гвоздями к "линуксу"...

Потому я буду использовать портативную, статически скомпилированную версию 7-zip 2024 года, ибо пошли эти линуксоидные зависимости куда подальше, тем более новая версия архиватора значительно быстрее старых:
           

Так как всё равно нужно всё переделывать, я подумал, и решил обойтись без монтирования архивов, а это значит придётся разбивать всё что ранее было одним единым архивом, потому все файлы размещу в каталоге installer-data рядом со скриптом установки, так будет хоть какой-то порядок:

Прямо сейчас у меня нет никакого плана, просто делаю "что-то" учитывая имеющийся опыт по возможности...

В каталоге installer-data я пришёл к структуре из трёх каталогов, которые потом будут паковаться в отдельные архивы специально подготовленным скриптом (пока не готов), program_files отвечает за файлы приложения, они будут просто распакованы в каталог назначения, system_files содержит в себе файлы меню и бинарные "ярлыки", они будут подготавливаться в процессе установки отдельно в зависимости от настроек:

Каталог user_files, само собой, предназначен для прочих файлов, что будут установлены в домашний каталог пользователя, я бы вообще такую возможность не предоставлял, но иногда это действительно нужно для полноценной установки некоторых приложений.

Ну а в папке tools сейчас находится 7-zip архиватор, мне не хотелось нести вместе с установочным архивом бинарные файлы, ведь под линуксами всякое дерьмо может произойти на ровном месте, например слетят права для запуска, а это значит придётся писать дополнительный код для решения всевозможных линуксоидных проблем, но это всяко лучше, чем полагаться на болото зависимостей.

Файл шаблона "uninstall.sh" было решено перенести в каталог приложения, ибо другого места ему не нашлось, а это значит, что подготавливаться файл будет прямо в папке приложения, ранее это делалось во временном каталоге:

Разумеется никто сейчас не будет переписывать основной скрипт, сейчас важнее сформировать новый "скелет".

И нужно проработать скрипт создания 7-zip архивов, просто чтобы вручную не делать такую рутину, тем более архивировать нужно с флагом "snl", он сохраняет символические ссылки, что распространены в линуксах, и почему-то это не делается линуксоидными архиваторами как само собой разумеющееся, именно поэтому я не могу позволить себе вручную архивировать полагаясь на линуксоидные архиваторы...

В любом случае надо начать набрасывать скрипт:

Можно конечно извращаться с tar.xz, чтобы не носить с установочным пакетом 7-zip, но этот формат в разы больше ресурсов расходует, и соответственно медленнее работает, короче нецелесообразен.

Вот скрипт почти готов, уже выполняет основную задачу по упаковке архивов, и символические ссылки сохраняются как положено, честно, я не понимаю линуксоидов, что разрабатывали такие архиваторы как Ark, Engrampa и прочие, почему по умолчанию не включают флаг snl, и даже не предоставляют возможности это сделать, ведь без него символические ссылки превращаются в обычные файлы...

Отлично, большего мне сейчас не надо от этого скрипта, правильно пакует архивы и выводит MD5 хэш в текстовый файл, он кстати будет использован для базовой проверки целостности данных всех архивов:

Эх, как представлю сколько всего переделывать придётся под новый принцип работы с новой структурой архивов... Впрочем, сейчас проблема в другом, похоже мне придётся разбивать статью на несколько частей, ибо далеко не все любят читать большие статьи, а я не смогу всё кратко разместить в одной, создание нового скрипта дело явно не одного дня, особенно если параллельно писать статью.

Так или иначе сейчас я уже знаю что нужно от установщика, а значит и новую версию написать будет проще первой, хотя это только в теории, кто знает, какие ещё кривые линуксоидные грабли будут обнаружены в процессе работы над новой версией скрипта...

Кстати, безграмотные люди наверняка начнут рассказывать про всякие DEB пакеты, мол, зачем я "изобретаю велосипед" работая над своим установщиком, какие-то архивы в 7-zip формате, режимы установки позволяющие как в систему устанавливать, так и чисто для одного пользователя, какие-то проверки целостности, ещё и над интерфейсом пользователя работаю, во дурак наверное...

Хотя постойте, а хвалёный линуксоидный DEB пакет оказывается не умеет устанавливать приложения только для одного пользователя... Упс, как неловко то вышло, ведь мой установщик изначально планировался с возможностью установки как в систему глобально, так и сугубо для одного пользователя:

Уже на этом можно смело браковать DEB как способ установки приложений, ибо я не хочу абсолютно все приложения размазывать как говно по всей системе, да ещё и с root привилегиями, но продолжим ещё немного.

Что насчёт интерфейса пользователя? Про терминальный dpkg я вообще молчу, давайте посмотрим на более развитые варианты, и... Ну такое себе, на "красноглазика":

Даже размер приложения после установки взят с потолка, что за 2079? В какой это единице измерения? А это с учётом зависимостей? А то я часто замечал враньё со стороны центров приложений в линуксах, когда показывают размер приложения условные 50 МиБ, а по факту скачивается полтора гигабайта зависимостей для работы 50 мегабайтного приложения...

В конце концов, как указанный в DEB пакете размер (2079) соотносится с реальными 1.5 МиБ, которые действительно будет занимать приложение? Даже в таких мелочах DEB работает как кривая поделка:

Зачем линуксоиды вообще создали поле "installed size", если оно показывает температуру по Фаренгейту на экзопланете CoRoT-7b?

Про всякие Flatpak и прочее подобное дерьмо я вообще промолчу, у них даже скачать установочные файлы невозможно бывает по-человечески, по сути даже хуже DEB, особенно если учесть, что всякие "флатпаки", более ущербные в плане работы приложений.

Так что увы, но велосипед велосипеду рознь, я не хочу ездить на линуксоидных велосипедах с квадратными колёсами и рулём вместо седла.

Ладно, пора бы завершать данную статью, даже интересно стало, получится ли со второго раза реализовать задуманное, или снова какое-нибудь кривое линуксоидное дерьмо всё обесценит в конечном итоге...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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