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О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"

Многие и без меня знают, что нормально использовать линуксы практически невозможно по множеству причин, постоянно какие-то проблемы, и для этих проблем тонны мануалов в интернете...
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С проблемой "...is not in the sudoers file..." не сталкивались наверное только пользователи Windows, но в Linux проблема до сих пор встречается, хотя казалось бы, проблема древняя как мир, и пусть вас не смущает что в качестве примера будет использована древняя Ubuntu 14.04-5, сути это никак не меняет.

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Есть значит пользователь (без пользователя нет смысла в существовании операционной системы), и он установил себе линукс вместо нормальной операционной системы, но вдруг оказалось, что в выбранном дистрибутиве, что был только что установлен, есть проблема, а именно - не работает sudo:

Вот хочет пользователь запустить проводник с правами root, и не может, каковы будут дальнейшие действия? Правильно, установить Windows и забыть про Linux как страшный сон, ну а более усердные пойдут в интернет искать "мануалы", и я благополучно нарвался на весьма интересный мануал:

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Значит так, пользователю предлагается два метода решения проблемы, начнём с первого.

Мануал гласит, что нужно войти в систему под уже существующим пользовательским аккаунтом имеющим привилегии "sudo", уже на этом пункте всплывает много вопросов, а откуда собственно возьмётся второй аккаунт с рабочими привилегиями sudo, если большинство людей устанавливают систему только с одним аккаунтом? Создать второй аккаунт вручную? А с какого перепуга во втором аккаунте sudo будет работать?

Окей, сделаем вид, что первого пункта нет, объективно это бредовый пункт, ибо, как и у большинства других людей столкнувшихся с проблемой - изначально нет второго аккаунта с рабочими привилегиями "sudo", как правило, есть два распространённых варианта: Sudo изначально не работает после установки операционной системы, или этой проблемы вообще нет, и пользователь даже не подумает в таком случае искать мануалы.

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В остальном вполне нормальная на вид инструкция, открыть терминал, запустить команду sudo usermod... Вот и приплыли, в мануале предлагают использовать sudo для того, чтобы починить sudo... Да, есть первый бредовый пункт абсолютно оторванный от реальности, который прикрывает эту жуткую глупость в мануале, но господи, у писателей сего идиотизма ничего не щёлкнуло в голове? Что чинить поломанный инструмент самим собой это не самая лучшая идея?

Второй, и последний метод из мануала содержит всё тот же идиотский первый пункт требующий наличия аккаунта с работающим sudo, ну и решение всё так же полагается на sudo, то есть с серьёзным видом поломанный инструмент ремонтируют тем же самым поломанным инструментом, гениально:

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У любого нормального человека сразу возникнет дискомфорт и недоумение, какого огородного лопуха вообще происходит? Как починить нерабочий sudo нерабочим sudo? А никак, потому что мануал говно, вот и всё:

Неужели нет иного выхода? На самом деле есть, и я даже не буду говорить про колхоз (по сути дыру в безопасности линуксов) используя GRUB, чтобы влезть и изменить файлы в обход системы.

На самом деле от авторов мануала попахивает идиотизмом свойственным неадекватной части линуксоидов (некомпетентные "защитники дряхлого пингвина"), что подтверждается даже наличием первого бредового пункта в инструкциях.

А если серьёзно - весь мануал можно было сократить до трёх пунктов:

1) Запускаем терминал.

2) Вводим команду "su" или "su root".

3) Вводим команду usermod -aG sudo ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Всё, из коробки поломанный sudo в дистрибутиве теперь работает, инструкция выглядит логично, и без маразма с починкой поломанного инструмента тем же самым поломанным инструментом:

Ну а если всё совсем плохо - значит пришло время переустанавливать Linux:

Вероятно какой-нибудь диванный эксперт скажет что мануал не мануал, руки не руки, поисковая система не поисковая система и прочий бред в оправдание линуксов... Но суть в том, что я нарвался на кривой мануал совершенно случайно, специально ничего не выискивал, просто вбил ошибку в поиск и открыл на вид хороший мануал.

Сколько ещё таких кривых мануалов в интернете? Даже не представляю, скорее всего это далеко не один единственный такой мануал, да и не забываем про тот факт, что есть огромное множество устаревших мануалов в сети, и пока пользователям приходится бесконечно танцевать с бубном над вечно кривыми и недоразвитыми линуксами - Windows на пару с Mac OS так и будут заслуженно доминировать на абсолютном большинстве компьютеров и ноутбуков у людей.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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