Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Отмена игры — обидное событие не только для ожидавших ее игроков, но и для самих разработчиков, которые воспринимают это как потерю многих месяцев или даже лет жизни. Часто игра отменяется из-за творческого тупика авторов, еще чаще — из-за внешних обстоятельств. Сегодня мы вспомним наиболее примечательные примеры неожиданно свернутых разработок.

реклама

Star Wars 1313

Star Wars 1313 была одной из самых амбициозных игр по «Звездным войнам». Полторы сотни сотрудников LucasArts занимались проектом несколько лет, а помогали им авторитетные специалисты по спецэффектам из Industrial Light & Magic и мастера анимации из Lucasfilm Animation.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

События Star Wars 1313 проходили между третьим и четвертым эпизодами на нижних уровнях планеты Корусант. Управлять предстояло профессиональным наемником — как признались позже разработчики, это был молодой Боба Фетт. Ставка делалась на классический экшен, так что воспользоваться Силой игрокам бы не дали. Но зато экшен обещали чертовски зрелищный, и это подтверждает утекший в Сеть геймплей Star Wars 1313.

К сожалению, студии не позволили закончить проект. После того, как Disney купила Lucasfilm в 2013 году, Star Wars 1313 отменили, несмотря на то, что она уже вплотную приближалась к релизу. Разработчикам из LucasArts тоже не повезло — их всех просто уволили. В Disney объяснили это тем, что корпорация хочет сосредоточиться на производстве фильмов по «Звездным войнам», а не игр. Права же на создание игр продали на десять лет Electronic Arts.

Project Ragtag

реклама

Project Ragtag — рабочее название еще одной перспективной игрой по Star Wars. Занималась ей Visceral Games, известная по трилогии Dead Space, под руководством Эми Хеннинг, ведущей сценаристки и режиссера серии Uncharted. Издавала игру EA.

Project Ragtag, как и Star Wars 1313, рассказывала не про джедаев и Силу, а про обычных бродяг и наемников, планировавших ограбление века. Над проектом трудились несколько лет, но его постоянно сопровождали проблемы. Electronic Arts настояла, чтобы игру делали на Frostbite, работа с которым оборачивается головной болью для всех внутренних студий издательства (вспоминаются муки BioWare с Mass Effect: Andromeda). Frostbite сопровождается далеким от совершенства инструментарием и в целом плохо подходит для игр от третьего лица.

реклама

Не ладилось у разработчиков и с самой игрой — она начиналась как проект про пиратов и лишь через несколько итераций превратилась сначала в экшен по Star Wars в открытом мире, а затем в экшен по Star Wars, но уже линейный. Учитывая стиль и опыт Эми Хеннинг, можно предположить, что у Visceral получился бы эдакий задорный клон Uncharted с AT-AT и бластерами.

реклама

Разработчики в целом это не отрицают, но расходятся в оценках проделанной работы. Кто-то из них уверен, что могла получиться действительно классная и зрелищная игра, кто-то наоборот — качает головой и признается, что EA вовремя отменила буксующий несколько лет подряд боевик.

От Project Ragtag осталось лишь несколько артов и крошечный ролик, который, как признались авторы, был лишь заглушкой для игровой выставки и не отражал реальный геймплей.

In The Valley of Gods

In The Valley of Gods делала студия Campo Santo, создавшая хитовое инди-приключение Firewatch. Игру анонсировали в декабре 2017 года на церемонии The Game Awards, а выпустить планировали в 2019 году. Сюжет In The Valley of Gods разворачивался в начале XX века и был посвящен девушке-кинематографисту по имени Рашида, которая вместе со своей подругой Зорай отправилась в Египет на поиски загадочного археологического артефакта.

«Это рассказ про дружбу между двумя людьми, которые нуждаются друг в друге. Про мысли о людях, которые тебе нужны, а не о тех, с которыми ты сам захотел быть. Социальная сторона той эпохи точно будет частью истории», — рассказывал Шон Ванаман, основатель Campo Santo.

Каких-то конкретных подробностей про геймплей In The Valley of Gods нет, но, скорее всего, игра походила бы на Firewatch, где было больше ходьбы и созерцания, нежели активных действий.

В 2018 году Campo Santo со всеми ее активами купила Valve. Было объявлено, что сотрудников студии переведут в Сиэтл, где разработка In The Valley of Gods продолжится уже на мощностях Valve. Правда, почти сразу после слияния разработчики из Campo Santo разбрелись по различным проектам Valve — от Half-Life: Alyx до Dota Underlords. Притом совершенно самостоятельно и без принуждения — уж слишком увлекательными были разработки корпорации.

Технически In The Valley of Gods не отменили, но авторы даже приблизительно не могут сказать, когда они решатся возобновить ее производство. А это фактически равносильно отмене.

Half-Life 3

Half-Life 2: Episode Three давно не дает покоя миллионам геймеров. Игра должна была завершить сюжетную арку Half-Life 2, но в итоге так и не вышла, а культовая серия оказалась прервана на полуслове.

Дурацкий клиффхенгер в финале второго эпизода стал проклятием Valve. Студия не знала, как продолжить историю и какими геймплейными особенностями удивить игроков. Выпустить игру просто для того, чтобы завершить эпопею с эпизодами, компании не позволяла не то совесть, не то гордость. Им нужен был проект с изюминкой, чтобы не посрамить честь культовой франшизы. Правда, в компании даже опытные сотрудники не понимали, как его сделать.

Шли годы. Энтузиазм Valve снижался, а раздражение игроков росло. Они осаждали офис студии, донимали Гейба и отказывались верить, что Half-Life застряла в стазисе, прямо как Гордон Фримен по прихоти загадочного G-Man'a. Позже стало известно, что Valve все же пыталась сделать Episode Three, который со временем превратился в Half-Life 3. Разработку несколько раз начинали и отменяли, так и не сумев довести ее до каких-то серьезных стадий.

В 2020-ом ситуация без изменений — Half-Life 3 как не было, так и нет. Впрочем, сегодня у серии, пожалуй, самые высокие шансы возродиться. По слухам, приход талантливых сценаристов и дизайнеров из Campo Santo (авторы Firewatch), а также успех Half-Life: Alyx вселил уверенность в Valve. И теперь компания верит, что Half-Life 3 возможно создать.

Agent

Agent — загадочный экшен Rockstar North, анонсированный еще на E3 2009 эксклюзивно для PlayStation 3. Подробностей про игру не раскрыли, кроме того, что она будет про мир шпионажа и контрразведки времен холодной войны. После анонса Rockstar больше о ней не вспоминала. Очевидно, в определенный момент разработка Agent зашла в тупик и даже мастера из Rockstar North, ответственные за серию GTA, не сумели из него выйти.

А жаль, ведь каждая игра компании — большое и важное событие. И Agent наверняка не стала бы исключением, доберусь она все-таки до релиза.