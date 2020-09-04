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Half-Life 3, Star Wars 1313, Agent — Топ отмененных игр. Часть 1

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Отмена игры — обидное событие не только для ожидавших ее игроков, но и для самих разработчиков, которые воспринимают это как потерю многих месяцев или даже лет жизни. Часто игра отменяется из-за творческого тупика авторов, еще чаще — из-за внешних обстоятельств. Сегодня мы вспомним наиболее примечательные примеры неожиданно свернутых разработок.  

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Star Wars 1313

Star Wars 1313 была одной из самых амбициозных игр по «Звездным войнам». Полторы сотни сотрудников LucasArts занимались проектом несколько лет, а помогали им авторитетные специалисты по спецэффектам из Industrial Light & Magic и мастера анимации из Lucasfilm Animation. 

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События Star Wars 1313 проходили между третьим и четвертым эпизодами на нижних уровнях планеты Корусант. Управлять предстояло  профессиональным наемником — как признались позже разработчики, это был молодой Боба Фетт. Ставка делалась на классический экшен, так что воспользоваться Силой игрокам бы не дали. Но зато экшен обещали чертовски зрелищный, и это подтверждает утекший в Сеть геймплей Star Wars 1313. 

К сожалению, студии не позволили закончить проект. После того, как Disney купила Lucasfilm в 2013 году, Star Wars 1313 отменили, несмотря на то, что она уже вплотную приближалась к релизу. Разработчикам из LucasArts тоже не повезло — их всех просто уволили. В Disney объяснили это тем, что корпорация хочет сосредоточиться на производстве фильмов по «Звездным войнам», а не игр. Права же на создание игр продали на десять лет Electronic Arts.

Project Ragtag

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Project Ragtag — рабочее название еще одной перспективной игрой по Star Wars. Занималась ей Visceral Games, известная по трилогии Dead Space, под руководством Эми Хеннинг, ведущей сценаристки и режиссера серии Uncharted. Издавала игру EA.

Project Ragtag, как и Star Wars 1313, рассказывала не про джедаев и Силу, а про обычных бродяг и наемников, планировавших ограбление века. Над проектом трудились несколько лет, но его постоянно сопровождали проблемы. Electronic Arts настояла, чтобы игру делали на Frostbite, работа с которым оборачивается головной болью для всех внутренних студий издательства (вспоминаются муки BioWare с Mass Effect: Andromeda). Frostbite сопровождается далеким от совершенства инструментарием и в целом плохо подходит для игр от третьего лица.  

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Не ладилось у разработчиков и с самой игрой — она начиналась как проект про пиратов и лишь через несколько итераций превратилась сначала в экшен по Star Wars в открытом мире, а затем в экшен по Star Wars, но уже линейный. Учитывая стиль и опыт Эми Хеннинг, можно предположить, что у Visceral получился бы эдакий задорный клон Uncharted с AT-AT и бластерами. 

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Разработчики в целом это не отрицают, но расходятся в оценках проделанной работы. Кто-то из них уверен, что могла получиться действительно классная и зрелищная игра, кто-то наоборот — качает головой и признается, что EA вовремя отменила буксующий несколько лет подряд боевик. 

От Project Ragtag осталось лишь несколько артов и крошечный ролик, который, как признались авторы, был лишь заглушкой для игровой выставки и не отражал реальный геймплей. 

In The Valley of Gods 

In The Valley of Gods делала студия Campo Santo, создавшая хитовое инди-приключение Firewatch. Игру анонсировали в декабре 2017 года на церемонии The Game Awards, а выпустить планировали в 2019 году. Сюжет In The Valley of Gods разворачивался в начале XX века и был посвящен девушке-кинематографисту по имени Рашида, которая вместе со своей подругой Зорай отправилась в Египет на поиски загадочного археологического артефакта. 

«Это рассказ про дружбу между двумя людьми, которые нуждаются друг в друге. Про мысли о людях, которые тебе нужны, а не о тех, с которыми ты сам захотел быть. Социальная сторона той эпохи точно будет частью истории», — рассказывал Шон Ванаман, основатель Campo Santo.

Каких-то конкретных подробностей про геймплей In The Valley of Gods нет, но, скорее всего, игра походила бы на Firewatch, где было больше ходьбы и созерцания, нежели активных действий. 

В 2018 году Campo Santo со всеми ее активами купила Valve. Было объявлено, что сотрудников студии переведут в Сиэтл, где разработка In The Valley of Gods продолжится уже на мощностях Valve. Правда, почти сразу после слияния разработчики из Campo Santo разбрелись по различным проектам Valve — от Half-Life: Alyx до Dota Underlords. Притом совершенно самостоятельно и без принуждения — уж слишком увлекательными были разработки корпорации. 

Технически In The Valley of Gods не отменили, но авторы даже приблизительно не могут сказать, когда они решатся возобновить ее производство. А это фактически равносильно отмене. 

Half-Life 3

Half-Life 2: Episode Three давно не дает покоя миллионам геймеров. Игра должна была завершить сюжетную арку Half-Life 2, но в итоге так и не вышла, а культовая серия оказалась прервана на полуслове. 

Дурацкий клиффхенгер в финале второго эпизода стал проклятием Valve. Студия не знала, как продолжить историю и какими геймплейными особенностями удивить игроков. Выпустить игру просто для того, чтобы завершить эпопею с эпизодами, компании не позволяла не то совесть, не то гордость. Им нужен был проект с изюминкой, чтобы не посрамить честь культовой франшизы. Правда, в компании даже опытные сотрудники не понимали, как его сделать. 

Шли годы. Энтузиазм Valve снижался, а раздражение игроков росло. Они осаждали офис студии, донимали Гейба и отказывались верить, что Half-Life застряла в стазисе, прямо как Гордон Фримен по прихоти загадочного G-Man'a. Позже стало известно, что Valve все же пыталась сделать Episode Three, который со временем превратился в Half-Life 3. Разработку несколько раз начинали и отменяли, так и не сумев довести ее до каких-то серьезных стадий. 

В 2020-ом ситуация без изменений — Half-Life 3 как не было, так и нет. Впрочем, сегодня у серии, пожалуй, самые высокие шансы возродиться. По слухам, приход талантливых сценаристов и дизайнеров из Campo Santo (авторы Firewatch), а также успех Half-Life: Alyx вселил уверенность в Valve. И теперь компания верит, что Half-Life 3 возможно создать. 

Agent

Agent — загадочный экшен Rockstar North, анонсированный еще на E3 2009 эксклюзивно для PlayStation 3. Подробностей про игру не раскрыли, кроме того, что она будет про мир шпионажа и контрразведки времен холодной войны. После анонса Rockstar больше о ней не вспоминала. Очевидно, в определенный момент разработка Agent зашла в тупик и даже мастера из Rockstar North, ответственные за серию GTA, не сумели из него выйти. 

А жаль, ведь каждая игра компании — большое и важное событие. И Agent наверняка не стала бы исключением, доберусь она все-таки до релиза. 

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