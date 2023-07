За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - отличная игра, она подтолкнула многих ознакомиться с эмуляторами и осознать Дзен. Только мир эмуляторов Nintendo Switch гораздо глубже и интереснее. Мод-сообщества и энтузиасты кардинально меняют представление о немощном устройстве, раскрывая весь потенциал игровой консоли.

Предисловие

Мои малые давно приобщились к Покемонам и Марио. Настроив эмулятор 2 года назад, регулярно запускал его на радость детям. В мае 2023 года вышла новая Zelda. Народ сошел сума и гайды посыпались как из рога изобилия. Кривые, неполные, с кучей недомолвок. Видно было, что авторы только познакомились с Yuzu и ничего про нее не знают. Упускали огромное число возможностей и нюансов. Ниже написанный гайд будет максимально сокращен, ибо "Войну и мир" в 4-х томах мало кто осилит. Большинство вещей будет описано тезисно. Но постараюсь охватить максимальное число нюансов.

Приготовление

Системные требования. Чем производительнее, тем лучше:

Минимально 4 ядра/8gb/gt1030. Место на диске под эмулятор и игры 20-100 Гб. Можно на HDD.

Система - Windows 7 или выше (64 бит) / GNU/Linux (64 бит). На Steam Deck лучше Linux.

Последние драйвера под вашу видеокарту. Последняя библиотека Microsoft Visual C++.

Геймпад (можно клавомышь, но все игры оптимизированы под управление с контроллера).

Скачиваем архив с официального сайта Yuzu под вашу систему. Есть два варианта. Инсталлятор, либо архив. Зеленая кнопка "Download..." - это инсталлятор. Чуть ниже в разделе "Builds" - будет архив (портативная версия). Второй вариант предпочтительней, так как там самая последняя сборка и меньше косяков. Распаковываем в удобное для вас место. Лучше в корень диска D: или любого не системного диска. Для работы эмулятора нельзя использовать кириллицу.

Самый важный момент. Без этого не работает ни один эмулятор. "Ключи дешифрации Nintendo switch" либо "prod.keys и title.keys для Nintendo switch" - так в поисковике и вбиваете. По закону о пиратстве их нельзя выкладывать в открытый доступ.

Скачать ключи дешифрации Nintendo switch

Первый запуск

Заходим в распакованный архив и запускаем эмулятор через Yuzu.exe. Закрываем программу и запускаем снова. При первом запуске создаются системные папки.

Сверху в меню жмякаем "Файл", выбираем "открыть папку". Yuzu откроет только что созданные системные папки. Запоминаем ее адрес (либо каждый раз используем Файл ->открыть папку)

Нам нужна папка "Keys" - в нее копируем наши ключи дешифрации Nintendo switch (два файла prod.keys и title.keys)

Эмулятор готов к использованию. Все остальные настройки - это оптимизация и улучшения, не обязательные к исполнению. Они желательны, но не обязательны. Эмулятор сам автоматически выставляет многие настройки.

Во что играть

На самом деле список игр очень скромный. 95% - это мультиплатформа, которую можно запускать без эмулятора.

Эксклюзивы - около 50 игр (без учета японщины). Многие - совсем детские проекты, неинтересные подавляющему большинству. Действительно занимательных будет штук 20...

Denuvo - никем не упоминаемый момент. На портативной консоли выходит много мультиплатформы, что защищена на стационарных системах антипиратской защитой. На switch иры идут без защиты и можно играть в самые последние пропатченные версии. Таких игр немного, но они есть.

Установка игр

Прежде чем установить игру, нужно сделать дамп образа с купленного картриджа. Сам предпочитаю делать дампы при помощи программы uTorrent, но вы можете воспользоваться любым доступным для вас способом.

Игры состоят из нескольких файлов:

Образ игры - это игра версии 1.0 (самый большой файл, сразу можно запускать и играть) Патч для игры - повышает версию игры до 1.05 и выше (чаще всего идет 1 файл со всеми обновлениями, делает игру более стабильной) DLC - дополнения для игры. Может вовсе не быть, а может быть около ста. Русификатор - (95% игр для nintendo без русского языка, часто не идут в комплекте с игрой и надо искать в мод-сообществе. На 4pda одно из крупнейших) Моды для игры - разблокировка FPS, красивости и прочее (в отличие от русификаторов, мод сообщество есть во многих странах и распространены шире) Amiibo - официальные DLC, распространяемые через физические фигурки. Часто идут в виде мелких бонусов (лечилки, рандомные шмотки, восстановление маны и прочее)

Образы игры бывают нескольких форматов. YUZU кушает только *.nsp

Большинство дампов распространяется запакованными в формате *.nsz

Для преобразования вам понадобится конвертер Switch Army Knife. Качать исключительно с github.

Для работы приложения нужны ключи дешифрации "prod.keys и title.keys", которые вы скачали ранее. Программа интуитивно понятна. Выбираете операцию, выбираете нужные файлы, жмякаете decompress.

Распакованные файлы появятся в папке с распаковщиком.

Для удобства создаем отдельную папку, в которую будем складывать все образы игр, дополнений, патчей, модов. Можно и вразнобой, но тогда можно запутаться.

Запускаем YUZU

Жмякаем большой зеленый плюсик и указываем путь до папки с играми. Можно указать путь до каждой отдельной игры. Можно указать путь до папки с папками. Во втором случае нужно поставить галочку "сканировать подпапки". Программа сама найдет все необходимое.

После проведенных операций у вас появится список всех имеющихся игр. С этого момента их можно запускать. Все игры будут голые версии 1.0

Для установки патчей и дополнений (можно сразу одним пакетом для всех игр) жмякаем Файл -> Установить файлы в NAND и указать путь к нужным файлам. Если не видит файлы, меняем расширения. Выделяем нужные и жмякаем ОК. Начнется установка

Если выбрали что-то не то, программа сама отсеет лишние файлы. В данном примере выделил игру+патч+dlc и получил сообщение.

В описании игры появляются новые пункты, которые, при желании, можно отключить, сняв галочку

Установка модификаций

Отдельный большой пункт. Для данной операции нужно файлы с модом положить в специальную папку на (....) и тут есть множество неточностей. Все инструкции в интернете рассказывают про взломанную консоль, а она немного отличается от эмулятора. Моды для консолей копируют на SD карту. На эмуляторе создаются две папки.

Одна обзывается sdmc - в нее складываются моды для консоли, в них есть упоминание atmosphere (использовал только русификаторы)



Вторая папка обзывается load - в ней хранятся моды, сделанные для эмулятора.

Все находится по пути, что говорил ранее "Файл -> открыть папку"

Автоматическая установка модов

Мододелы люди понимающие. Они создали расширение для эмулятора YUZU. В поисковике вбиваем YuzuModDownloader и скачиваем только с github. Помещаем в папку с эмулятором и запускаем. Программа сканирует ваши игры и скачивает все имеющиеся модификации для них. Скачивание идет не со всего интернета, а из "доверенных" источников. Можно выбрать, из какого источника скачивать. Чем популярнее игра, тем больше плюшек. Все моды автоматически сортируются по нужным папочкам.

Все лишнее можно отключить, убрав ненужные галочки.

Прочие настройки

Для себя не делал никаких изменений в эмуляторе. Все работало из коробки. Во многих обзорах рекомендуют покопаться в настройках. Сам рекомендовать НИЧЕГО не буду. Если вы разбираетесь, то сами со всем справитесь, если вы обычный пользователь, то и менять ничего не стоит. Единственное: упомяну про настройку контроллера. Программа сама автоматически определяет, что у вас подключено, но бывают нюансы. Не все игры поддерживают Pro Controller. Программа автоматически определяет геймпад и ассоциирует его с геймпадом от консоли. Если нет поддержки, то надо зайти в Эмуляция -> Параметры -> раздел "Управление" и заменить контроллер Pro на поддерживаемый в игре.





Amiibo

Это модификации, только официальные от Nintendo. Используются в двух десятках игр. Идем в поисковик и вбиваем "emutool amiibo" - скачиваем утилиту генератор с github

Выбираем игру. Выбираем фигурку и нажимаем генерировать. Полученные файлы размещаем в папке Amiibo. В игре запускаем функцию Amiibo и наслаждаемся результатом.

Послесловие

Эмулятор обновляется 5-6 раз в месяц. Многие игры со статусом "не работает" великолепно запускаются. Игра The Legend of Zelda Tears of the Kingdom дала огромный буст в развитии программы. Сегодня практически все игры работают на 9 из 10. Бывают некоторые подтормаживания, есть артефакты изображения. Но их на порядок меньше, чем у Cyberpunk 2077 на релизе.

