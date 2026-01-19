Сайт Конференция
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году

Иногда лучший игровой выбор — не самый новый и не самый модный, а тот, который просто включаешь и играешь без лишних условий.
Парадокс истории — за пять лет с релиза Sony PlayStation 5 её доступность для обывателя не изменилась. Устройство как стоило на старте около $500, так и стоит сегодня. Можно приплести много разных историй, но сути вопроса это не меняет — аудитория у старого устройства осталась прежней, просто добавились новые плюшки. Сегодня стоимость владения легендарным устройством заметно ниже актуального железа, но многие фишки до сих пор доступны.

Вам реалистичную графику или играть?

Мне не нравятся проекты с пиксельной графикой и невыразительным оформлением, хочется обмазаться маслицем и сверкать на солнышке всеми лучами радуги. Но такие предпочтения разделяют не все геймеры. Популярность Stardew Valley, Minecraft, EA SPORTS, Terraria, Balatro и кучи других проектов утверждает, что на первом месте стоит игровой процесс, а не визуальная составляющая.

Сегодня на PlayStation 4 доступна огромная библиотека неустаревающей классики на десятки тысяч часов развлечений. Кто-то скажет, что она присутствует и на старшей модели, только стоимость доплаты за «ту же» библиотеку существенна. А если хочется просто попробовать? Или берёте детям? На дачу? Как дополнительное устройство? Вариантов масса — для всех возрастов и стечений обстоятельств.

Минусы Sony PlayStation 4 в 2026 году

Натягивая сову на глобус, я перебрал широкий спектр возможных вариантов и не нашёл явного и жёстко отталкивающего от устройства. Минус можно охарактеризовать как «неполноценное игровое устройство». Описывая его преимущества, я автоматически отсекаю противоположности. Всегда присутствует вариант «или то, или это». Нет варианта «всё вместе и без ограничений». Любое «полноценное» использование тянет за собой огромные финансовые вложения. Если кошелёк резиновый, нет смысла идти на компромиссы — стоит отдать предпочтение более новым гаджетам.

Ушла эпоха домашних развлечений

Последние несколько лет идёт цифровизация всего и вся. Многие одиночные игры привязываются к онлайну, а издатели переводят свои проекты на рельсы «длительной поддержки». Четвёртая плойка — это динозавр со старыми привычками. Последняя консоль, где на первом месте стоял геймер, а не сервис по удержанию аудитории. Сегодня подавляющее число издателей бегут за подсаживанием игроков на иглу сизон-пассов и дополнений, социализацию и внутриигровые покупки. Устройство для ностальгии и настоящих игр.

Вторичный рынок игровых устройств

Зная все подводные камни и риски барахолок, я с опаской беру какие-либо вещи с рук у незнакомых людей. Учитывая низкую осведомлённость обывателей, к этому рынку стоит относиться с особой внимательностью. Но у игровых консолей есть особенность — они изначально создаются с прицелом на максимальный срок службы. Платформодержателям невыгодно, чтобы изделие вылетело в трубу через пару лет. Они торгуют играми, а не гаджетами, и выход консоли из строя снижает их доходность.

Беря устройство с рук, обязательно обращайте внимание на заводскую пломбу: она не является панацеей, но резко снижает риск нарваться на нехорошего человека.

Причина первая — стоимость устройства

Правильнее говорить «стоимость владения», так как помимо приобретения самого гаджета нужно докупать игры, подписки и прочее. И тут у игровой станции конкурентов нет. Скоро исполнится четырнадцать лет с момента появления устройства, и сегодня вторичный рынок завален предложениями с дисками, аккаунтами, ключами и прочими плюшками по бросовым ценам. Если появится желание ступить на путь настоящего геймера, можно затариться до конца жизни за копейки. Прелесть в том, что старые диски больше не падают в цене и всегда можно продать их за те же деньги.

Серый рынок аккаунтов — сам не пользуюсь и не рекомендую, но он существует. Более того, это самый централизованный рынок из всех. Многие шустрые ребята живут исключительно на оказании услуг в этой нише. В отличие от Xbox и Steam, здесь редко блокируют доступ из-за передачи логина и пароля.

Вторая причина — игры-сервисы

Сильная сторона игровых консолей — отсутствие нечестных игроков в соревновательных проектах. Бесплатные онлайн-игры заточены на долгий жизненный цикл и максимальный охват аудитории. Roblox, Apex Legends или Warzone идеально подходят для консолей. Здесь нет читеров, и все находятся в равных условиях. Вместо негодования по поводу того, как тебя смогли сковырнуть через полкарты из кустов, внимание сосредотачивается на прокачке личных навыков.

Это основная причина взять сегодня PS4. Несмотря на жаркие дискуссии о технологиях, большинство обычных пользователей играет во free-to-play.

Третья причина — тотальная модификация PlayStation 4

На сегодняшний день PS4 — это платформа, на которой доступно максимальное число игр с защитой Denuvo. Пока ПК-бояре жалуются на уход Empress из индустрии, на консолях доступны многие проекты в день релиза, вне зависимости от защиты. Некоторые скажут, что платформа неактуальна, но на ней всё ещё игр с топовой защитой на порядок больше, чем где бы то ни было.

Прямо сейчас идёт разработка модификаций прошивки 13.0 — самой последней и актуальной. Рынок завален уже готовыми консолями с функцией «включи и играй». В отличие от второй причины, здесь уклон идёт в офлайн и одиночные проекты.

Четвёртая причина — надёжность бытового устройства

PlayStation 4 Slim — одно из самых надёжных устройств из когда-либо выходивших. В нём нет сильно греющихся элементов, оно легко чистится и допускает простую модернизацию. Львиная доля поломок — выломанный порт HDMI или вышедший из строя жёсткий диск. Если приставку не мучили, она прослужит ещё долгие годы. В отличие от видеокарт после майнинга, здесь надёжность выше всяких похвал.

Пятая причина — утилитарные свойства

Здесь сразу несколько мелких моментов, объединённых в одну стезю. Несколько лет назад Xbox Series S активно продвигали как «он такой маленький». Вот только маленький он — в рюкзаке. Стационарное устройство пытались позиционировать как мобильное.

С практической точки зрения оно вовсе не компактное и явно проигрывает PS4. На фотографии выше — тот самый ракурс по самой «минимальной» грани. Японское изделие можно впихнуть практически куда угодно, а для XsS, помимо того что он вдвое толще, ещё нужен зазор сверху для вентиляции в 15–20 см, и за телевизором его уже не «впихнёшь».

Чёрный матовый пластик и слияние с фоном у классической консоли удачно вписываются в любой интерьер.

У плойки можно заменить винчестер, открутив всего один болтик. Сегодня вопрос спорный, но несколько лет назад в продаже было много недорогих HDD на 2 ТБ с 7200 об/мин либо китайских SSD из бюджетного сегмента с хорошими скоростями чтения.

Послесловие

Sony PlayStation 4 в 2026 году — это лёгкий и относительно безопасный вариант попробовать консольные игры с минимальными финансовыми вложениями. Рациональный подход для экономного геймера. Огромная библиотека уже вышедших игр и затянувшийся переход на новое поколение обеспечат тысячи часов увлекательного геймплея. Не буду упоминать детей, для которых нет разницы между итерациями, а упомяну широкие возможности под пиратским флагом. Сегодня PS4 — универсальное игровое устройство без привязки к экосистемам, подпискам и социализации.

васютин playstation 4 игровая консоль ps4 бюджетный гейминг ps4 в 2026 актуальность ps4 вторичный рынок консолей консоль sony покупка ps4
