Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт

Пока память и кремний уходят в дата-центры, бюджетный игровой сегмент исчезает с лица Земли.
Пока в сети обсуждают золотые лопаты от Nvidia, у маленькой «синей» корпорации появился шанс занять освободившейся сегмент бюджетных видеокарт — интересная ситуация, о которой почти ничего не слышно. Пока общественность смотрит на рост акций и манипуляции Дженсена Хуанга, в игровом направлении образовалась структурный дефицит. Бюджетные геймеры остались без видеокарт. Нонсенс, которого раньше не было.

Немного предыстории для контекста

В 2004 году Nvidia и Intel заключили крупное кросс-лицензионное соглашение. «Зелёные» получили патенты на работу с шиной FSB процессоров Intel и смогли создавать передовые чипсеты для материнских плат под брендом nForce. «Синие» получили доступ к патентам для создания видеокарт. Оба производителя приобрели широчайшие возможности для заработка.

В 2009 году Intel изменила архитектуру своих процессоров, и понятие FSB исчезло как класс. То есть Хуанг утратил практическую ценность от подписанного документа, а у Intel остался полный доступ ко всем технологиям.

Соглашение 2004 года упростило «синим» создание великолепной интегрированной графики в своих процессорах и занять до 74 % общего рынка видеоускорителей. Халява и долгоиграющий план.

Многие не следили за развитием большой и жадной корпорации, но за шесть лет — с Intel HD в Nehalem до HD 530 в Skylake — мощность встроенной графики выросла на порядок. Линейный и почти космический скачок. Но это не всё.

В конце 2013 года анонсируются видеокарты линейки Iris Pro Graphics. В своём топовом исполнении Intel Iris Pro Graphics 580 была самой мощной встройкой и в ряде сценариев превосходила все APU от AMD. Стоила дорого, но вопрос был в возможностях и перспективах. По сути, эта графика оставалась топом среди встроенных решений почти три года.

В 2015 году соглашение между Intel и Nvidia закончилось — и стремительный рост прекратился.

Эта история показывает, что у большой синей корпорации есть возможность выпускать массовые (захват рынка 74%) и передовые (Intel Iris Pro Graphics 580) устройства. Это не новичок в отрасли, и он способен удивлять.

Сегмент бюджетных видеокарт для народа

Сегодня активно внушается, что если нет RTX 5090, то геймером считаться нельзя. Куда ни посмотри — везде требуются самые передовые и максимально дорогие видеокарты. Но правда жизни в том, что большинство популярных игр в Steam ориентированны на массового потребителя с маломощными GPU. На древней GTX 1050 Ti спокойно проходятся Baldur’s Gate 3, Red Dead Redemption 2 или Hogwarts Legacy. 

Сегодня подавляющему большинству геймеров достаточно недорогих карт с минимальной производительностью, и многие издатели подстраиваются именно под массового пользователя.

Встроенная графика в современных процессорах

Сложилась крайне странная ситуация. С одной стороны, сама ниша таких видеокарт подразумевает относительно невысокую производительность, но и здесь всё не так гладко. Самые производительные модули встраиваются в самые дорогие процессоры.

Возникает структурный перекос рынка. В дорогом сегменте отличные встройки блекло выглядят на фоне дискретных собратьев, а в бюджетном не предлагают ничего достойного. iGPU часто устанавливаются там, где их потенциал не востребован.

Встроенная графика никак не пересекается с бюджетным игровым сегментом и не способна удовлетворить огромный спрос.

Nvidia и AMD отказались от бюджетных карт до $200

На сегодняшний день самое доступное решение на рынке — RTX 5050 с MSRP $250 и Radeon RX 7600 с MSRP $270. Язык не поворачивается назвать их бюджетными. Некоторые несознательные граждане утверждают, что легендарная GTX 1050 за $110 с учётом инфляции сегодня стоила бы примерно столько же. Они забывают уточнить, что младший i3 как стоил $120 тогда, так и стоит сегодня — инфляция на него не повлияла.

Рынок бюджетных игровых сборок до $400 сегодня перестал существовать как класс.

Пандемия ИИ выдавливает память с рынка

Ни для кого не секрет, что подавляющее число современных чипмейкеров перепрофилировалось под потребности рынка дата-центров. Nvidia стала первой, кто перестал комплектовать свои потребительские кристаллы чипами памяти. Производственные мощности сместились на производство лопат. Огромные готовые серверы стоят на порядок дороже мелких карт для розничного покупателя.

Подобную тенденцию поддержали многие. Дорогие лопаты для корпораций оказались вкуснее, чем розничные продажи обывателям.

Длинные контракты и устойчивые поставки

Думаю, многие обратили внимание, что Sony удерживает стоимость консолей PlayStation 5 на приемлемом уровне, в то время как Xbox пустился во все тяжкие. Это называется долгосрочным планированием и управлением внутренними запасами. Японская корпорация неоднократно сталкивалась с перебоями в поставках комплектующих и обладает колоссальным опытом сглаживания рыночных колебаний. Самураи формируют складские резервы и подписывают контракты на несколько лет. Умелое руководство позволяет переживать небольшие потрясения и не суетиться в случае форс-мажоров.

Открою маленький секрет. Подобными навыками обладают многие крупные корпорации. Имея связи, возможности планирования и чёткие инструкции, они страхуются от перипетий рынка электроники.

У Intel также есть огромные складские запасы и длинные контракты на поставки. А ещё «синие» не являются ключевым игроком на рынке ИИ-ускорителей. Корпорация не сливает резервы по щелчку пальцев на нужды дата-центров.

Складские запасы Intel и рынок бюджетных видеокарт

Мало кто помнит, но Intel долгое время занималась производством серверного оборудования для вычислительных центров и была одним из крупнейших поставщиков. Однако в последнее время все крупные игроки рынка тратят последние копейки на решения Nvidia. Последние полгода спрос на продукцию «синих» упал катастрофически из-за новой пандемии. Запасы же никуда не делись. Intel по-прежнему остаётся одним из крупнейших держателей резервов памяти различного типа и назначения.

Подорожание видеокарт в ближайшей перспективе

Из-за острейшего дефицита памяти объёмы производства видеокарт резко сократятся. В полную силу вступит закон спроса и предложения. Чем меньше товаров на рынке, тем выше спрос и стоимость. Базовые принципы мы уже наблюдали во время последнего майнинг-бума. Дефицит видеокарт мгновенно взвинтил цены до небес. В обозримом будущем произойдёт то же самое.

Рост цен будет вызван не увеличением накладных расходов на память, а резким снижением производства и общим дисбалансом рынка.

Intel как принц на белом коне спасёт игровую индустрию

«Синие» — единственная корпорация, у которой в производстве до сих пор находятся видеокарты для экономных геймеров. Единственная корпорация, не занимающаяся выпуском лопат для раздувания ИИ-пандемии. Единственная корпорация с неиссякаемыми запасами всего необходимого для производства видеокарт любых классов. Мы ждём серьёзный рост цен у конкурентов, а «синие» годами демпингует свои решения, предлагая лучшее соотношение цены к полученному кадру.

В ближайшие месяцы сложится оптимум, когда на небе сложатся все звезды, а Intel снова сможет стать великой.

Теги

васютин intel arc дефицит видеокарт бюджетные видеокарты amd бюджетные gpu intel видеокарты nvidia отказ от бюджетного сегмента встроенная графика intel рынок видеокарт 2025
