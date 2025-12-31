Всегда хочется немножко лучше, чем есть на самом деле. Разогнать, кастомизировать, проапгрейдить. Немножко там, пару мегагерц тут, картинку почище, частоту кадров повыше. Многого не надо — лишь слегка. И вот перед вами уже совсем другое устройство, более современное и оптимальное.

С персональными компьютерами всё просто и понятно — информации в сети вагон и маленькая тележка, а вот с консолями совсем другое дело. Ниже разберу, как можно улучшить легендарное устройство и какой эффект из этого получится.









Консольные войны великой эпохи

У многих современных обывателей немного неправильное представление о прошлом. Microsoft не только устроила жёсткую бойню ямонскому монополисту, но и вела крайне грязную информационную политику, занося чемоданы нужным людям. Погружаясь в вопрос консолей седбмого поколения, всё чаще встречаю интересную информацию, которая сильно отличается от общего представления. Большие дяди в дорогих костюмах жёстко искажали реальность и выставляли конкурента в крайне негативном свете. Если говорить общими фразами, то Xbox 360 была не настолько хорошей, а PlayStation 3 — не настолько плохой, как думает большинство.

Простой факт: на «мыловарне» более 75 игр работают в нативном 1080p, в то время как на Xbox 360 упоминаний подобного в сети не нашел. Странно и напрямую конфликтует с общими утверждениями, гуляющими в публичном пространстве.

Хаос в разработке консолей PlayStation 3

Об этом не говорят, но у японского устройства присутствует одна интересная особенность: процессор Cell, опередивший своё время на 3–4 года, и видеокарта RSX, морально устаревшая на момент выхода. Можно было бы списать на влияние рынка, но у конкурента подобного перекоса не было. Xbox 360 — это идеальный баланс. Творение Микеланджело. Есть чёткое ощущение, что самураи выпускали свой гаджет впопыхах.

По спецификациям Cell может работать на частотах до 5,1 ГГц, но в консолях ограничен жалкими 3,2. Камешек явно подрезали, чтобы уложиться в теплопакет при 90-нм техпроцессе и выпустить пораньше.

Обливание грязью процессора Cell со стороны Microsoft

Думаю, у многих в головах отложилась фраза: «Cell был слишком сложным для разработчиков, и игры для него было трудно разрабатывать». А как насчёт другой формулировки: «Cell был гибким процессором с широкими возможностями»?

Для понимания ситуации стоит поговорить про игры на Unreal Engine 5 в 2025 году. Какие ассоциации вызывает данный движок? Он проблемный или «понабирают по объявлению на заборе криворуких разработчиков, и те не могут нормально в оптимизацию»? Так же и с процессором. На старте поколения мы получили Metal Gear Solid 4 и Final Fantasy XIII — визуальные шедевры, на голову превосходившие всё, что существовало до этого. Специалистам ничего не помешало.

Особенности выпуска игр на PlayStation 3

Помимо железной начинки, присутствует особенность стандартизации игр — она полностью отсутствует. Немного выше упоминал про 75 тайтлов в 1080p, но это официальная информация указываемая на коробке с игрой.





Фишка состоит в том, что многие издатели выдавали желаемое за действительное. Sony находилась в полном раздрайве и не вела никакого контроля за выпускаемыми играми. Сложилась ситуация, когда каждый суслик в поле агроном. В рекламных буклетах писали всё, что хотели.

На скриншоте выше отыскал оригинальный диск с игрой FIFA Street 3 — она действительно поддерживает разрешение 1080p, но формулировка Supported HD video output: 720p, 1080i, 1080p не означает, что игра работает в нативном Full HD. Это лишь поддержка вывода картинки — чуть далее расскажу, в чём фокус.

На консолях седьмого поколения сложилась ситуация, при которой игры портировали «как могли». Редкие студии полностью переписывали код. Оптимизация ложилась на движок, который автоматически подстраивался под нужные параметры в большую или меньшую сторону. В итоге на Xbox 360 подавляющее число игр работало в 1280×720, а на PS3 — с огромными допусками в разные стороны. Если не удавалось удержать частоту кадров, компенсировали разрешением.

Более того, от разрешения зависели эффекты и сглаживание в некоторых проектах. Зоопарк был настолько огромный, что чёрт ногу сломит. Никакой стандартизации — каждый действовал исходя из собственного видения мира.





Игры в 1080p на консолях PlayStation 3

У японского устройства полный хаос с настройками игр. Нет централизованного и чёткого правила, как и с какими параметрами нужно запускать проекты. Каждый издатель выпускал игры «как мог» и без какого-либо контроля со стороны платформодержателя. Разрешение во многих проектах не имеет жёстко прописанных ограничений и упирается в возможности движка.

Для наглядности запустил эмулятор RPCS3 для PlayStation 3. Интерес представляет поле «Поддерживаемое разрешение».





Берём для примера Metro: Last Light и видим поддержку вывода изображения в 1080p. Смотрим официально подтверждённое разрешение в справочниках и наблюдаем 720p.





То есть в скачанном образе в файле конфигурации указано, что игру можно запустить в более высоком разрешении. Если пробежаться лишь по образам в архиве, то половина игр поддерживает вывод изображения в 1080p, хотя официально известно только про 75 проектов.

Нативное разрешение, апскейл и вывод картинки на PlayStation 3

Большая и сложная тема, которую невозможно раскрыть в небольшом материале. На консолях Sony существует три типа игр:

работают в честном 1080p (около 75 проектов);

движок рендерит изображение в заданном разрешении (между 75 и 1500 проектов);

картинка выводится в 1080p, но рендер происходит в родном разрешении (около 1500 проектов).

Свистопляска с разрешением связана с возможностью синхронизации телевизора и консоли. Разрешения выводимого разрешения и поддерживаемого должны совпадать. Если не совпадают, то картинки не будет.

При обычных обстоятельствах эта информация не несёт смысловой нагрузки. Если игра рассчитана на 720p и работает в 30 кадрах, то при изменении стандартных настроек в сторону увеличения она перестанет быть играбельной. Повышение чёткости явно влияет на падение частоты кадров.

Разгон игровой консоли PlayStation 3

В 2022 году смогли разобрать прошивку PS3 на составные части и найти фрагменты кода, отвечающие за управление частотой видеокарты RSX и распаянной на ней памяти. Дополнительно обнаружили схему управления напряжением и прочие моменты, позволяющие управлять частотами.

Так, совершенно безопасно можно подпрыгнуть с 500+650 до 600+750 — номинальный рост производительности около 20 %.

Если пойти дальше, многие консоли достигают планки 750+900. Это от 35 до 40 % роста сырой производительности без поднятия напряжения. Перепробовал семь разных устройств, и только одно взяло 800+950; в сети также нет упоминаний о более высоких частотах.





Влияние разгона видеокарты RSX на производительность в играх

Всё сильно зависит от проектов. Если игра делалась для PS3 и разработчик правильно оптимизировал устройство, эффект будет околонулевым. Например, в The Last of Us увеличение частот на 40 % в лучшем случае добавит 2–3 кадра (от 5 до 10 %) в отдельных сценах. А вот в портах с Xbox эффект заметнее. В Assassin’s Creed IV: Black Flag частота выросла на 15–20 кадров и это явно чувствуется.

Чаще встречаются тайтлы с блокировкой на 30 кадров — изменений практически нет. Либо есть игры с упором в процессор, а не в видеокарту.

Самый заметный эффект наблюдается в кроссген-проектах, когда разработчики перестали стараться: там нет стабильной частоты и чаще происходят явные просадки.





Принудительное переключение игр в нестандартное разрешение 1080p

В настройках консоли есть пункт с поддерживаемым разрешением телевизора. Обычно его не трогают, и игровое устройство автоматически выбирает подходящий вариант. Но магия начинается в тот момент, когда из списка убрать все «ненужные» варианты и жёстко оставить только 1080p. Агрегат будет вынужден запускать игры в указанном разрешении, а не в том, которое выбрал самостоятельно. Если в настройках игры этот режим предусмотрен, произойдёт магия; если нет — будет базовое 576p.

Поднимая глаза выше и глядя на скриншот эмулятора, можно подобрать нужные проекты для экспериментов.

Увеличение разрешения и разгон видеокарты

Особенность данного материала — синергия происходящего. Увеличение разрешения в играх повышает нагрузку прежде всего на видеокарту. В отличие от спорных вопросов с локом частоты кадров или упором в процессор, здесь выгода будет всегда.

Из варианта «возможно, стоит разогнать и в некоторых играх получить комфортную частоту кадров» использование разгона превращается в «делать обязательно и получать лучшую картинку на легендарном устройстве».

Послесловие

С консолями PlayStation 3 сложилась забавная ситуация: один из явных минусов во времена актуальности устройства превратился в яркий и очевидный плюс. Пока у Xbox всё было чётко, строго и понятно, у самураев шло то в лес, то по дрова. Сегодня, с открывшимися новыми возможностями, безалаберность Sony в прошлом даёт широчайшие возможности в настоящем.



