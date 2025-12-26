Сайт Конференция
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство

Игровая платформа — это не религия и не вкус. Это набор компромиссов, где в 2026 году консоль внезапно выглядит самым трезвым выбором.
Выбор игровой платформы в 2026 году еще не был настолько простым. Конкуренты вывесили белый флаг, комплектующие подорожали, а самые вкусные игры выходят только в одном единственном месте. Но мы отойдем от банальщины и капнем немного глубже. Почему Sony PlayStation 5 — это единственная игровая платформа в ближайшее время.

Предисловие

Сегодня решил налить побольше воды и собрать все достоверные факты в одном материале. Для меня игровые консоли давно стали оптимальным вариантом для комфортного времяпрепровождения, но для подавляющего числа русскоговорящих геймеров этот факт требует доказательств. И у меня они есть. Пять простых и понятных мыслей, которые должен осознавать любой геймер в ближайшие пару лет.

На PlayStation 5 нет Windows 11 и Copilot

Моё самое большое разочарование в персональных компьютерах как базовом решении геймерских потребностей — куча бесполезных функций, которые отрывают от игрового процесса. Универсальность — это хорошо, но зачем сотни возможностей, которыми я не пользуюсь, если они при этом съедают ресурсы, — принципиально непонятно.

Прямо сейчас Microsoft внедряет свой ИИ во все элементы операционной системы. К чему нужен громоздкий ИИ в обычном блокноте — принципиально непонятно. Если возникнет потребность в чём-то новом, оптимальный вариант можно установить самостоятельно. Но большая корпорация пропихивает и заставляет обывателя использовать бесполезные, на мой взгляд, функции. Недоделав одно, она бросает начатое и бежит за трендами. Объём мусора в новой системе переходит все разумные пределы.

Этот пункт — не заслуга Sony, а фундаментальное преимущество простого игрового гаджета.

На PlayStation 5 один-единственный лаунчер и магазин

Мне не трудно авторизоваться в программе и из-под неё запустить игру — это рутина, а не проблема использования. Вопросы возникают в тот момент, когда угоняют аккаунт. У каждой системы своя защита, свои протоколы безопасности, правила, варианты решения вопросов и нюансы. Пока на аккаунте пара бесплатных игр, потеря цифровых «сокровищ» не несёт глубокого разочарования, но как только библиотека преодолевает определённый порог…

Может показаться, что рано или поздно аккаунт вернётся и права будут восстановлены, но есть большое количество «но». Многие корпорации перекладывают ответственность на потребителя и не бегают за ним. Аккаунт блокируется без права восстановления — никому нет дела, совершал транзакции мошенник или владелец.

У Sony в этом вопросе всё намного проще: один аккаунт и жёсточайшая политика в плане ворованных активов.

Отсутствие читеров как отдельного класса недобросовестных геймеров

Подавляющее число современных геймеров играет в free-to-play сессионные игры. Современные «бесплатные» проекты стоят миллиарды и на две–три головы выше платных аналогов. Монетизация редко влияет на игровой баланс и позволяет играть всем слоям населения. Но у таких игр есть особенность — бан аккаунта не наказывает злоумышленников, и они могут создавать сотни твинков. Подобная ситуация сильно бьёт по ощущениям от игрового процесса. Неважно, есть в «катке» нечестный геймер или нет, в спорной ситуации всегда всплывает мысль: «читер» портит игру.

Некоторые особо одарённые геймеры с персональных компьютеров любят упоминать, что на консолях присутствуют «специализированные» гаджеты, помогающие доминировать на поле брани, но это лишь доказывает их отдалённость от консольной экосистемы.

В природе действительно существуют геймпады с макросами, позволяющие автоматизировать некоторые действия, но стоят они непомерно дорого при минимальном функционале.

На фоне «прозрачных стен», автонаведения, сканирования пространства, отслеживания параметров и действий по ситуации — это детская шалость.

Подобные устройства актуальны только для новичков, не умеющих держать геймпад в руках.

Стабильность и предсказуемость в ближайшем будущем

Это самый главный плюс консолей PlayStation, на мой взгляд. Я уже старый и люблю стабильность. Мне не нравятся перемены там, где их не жду. Японская корпорация не делает резких движений и не мечется из стороны в сторону, а движется чётким курсом в одном направлении. В молодости хочется разнообразия и экстремальных ситуаций, но с возрастом отношение меняется. Хочется прийти вечером, взять геймпад, баночку малосольных огурчиков и поиграть. Нет никакого желания лезть в интернет и искать решения возникающих проблем. Включил — и растворяешься в нирване.

Но стабильность работает не только в короткой перспективе. Консоль берётся на 5–7–10 лет. Купив сегодня PlayStation 5, со 117 % уверенностью можно утверждать, что в 2032 году на ней выйдет EA SPORTS FC 33 и будет вылизана до блеска. С персональными компьютерами такого нет. Microsoft придумает Windows XV, а Steam прекратит поддержку.

Для тех, кто не в курсе: эта операционная система вышла в 2015 году. Продажи PlayStation 4 стартовали в 2013. Вот я на своём стареньком ноутбуке играю в Civilization V — что теперь делать с этой новостью? Его было достаточно. Выкидывать полностью рабочее устройство?

У Sony PlayStation — чёткий и прогнозируемый путь развития. Купив игру, можно играть в неё, пока устройство находится в рабочем состоянии. Есть большой перечень игр с высокой реиграбельностью и актуальностью.

Стоимость Sony PlayStation 5 в 2026 году

Вишенка на торте. Последний год в среде игровых блогеров некоторые персонажи жаловались на интересную тенденцию: японская консоль не дешевеет с годами. Это подаётся как ужасная особенность, подчёркивающая жадность самураев и отсутствие конкуренции на рынке. При этом никто не упоминает другую черту — персональные компьютеры за последние семь лет значительно выросли в цене.

Самая бюджетная видеокарта в 2025 году — RTX 5050 с рекомендованной стоимостью $250. В то же время рекомендованная цена GTX 1050 в 2016 году составляла $110. ПК не то что удерживают стоимость — они планомерно и значительно дорожают. Медленно и неудержимо. Странно, что об этом не говорят.

Прямо сейчас идёт пандемия искусственного интеллекта. Она коснётся абсолютно всех компонентов современного персонального компьютера. В стороне останутся только системы охлаждения и корпуса. При прочих негативных факторах Sony будет использовать 16 ГБ GDDR6, как и пять лет назад. А вот у боярской платформы пользователи не готовы мириться и ущемлять себя. Нужно всего и побольше, желательно в трёх экземплярах.

Уже на этом факте стоимость игровых консолей будет ниже. Не упоминая «длинные контракты», оптовые закупки и подобные ухищрения.

Послесловие

Если отбросить вкусовщину и сосредоточиться только на игровом устройстве, то в 2026 году на небе сошлись сразу несколько факторов, которые оттолкнут огромное число поклонников персональных компьютеров от их вотчины и бросят в объятия консольных геймеров.

Сегодня PlayStation 5 — единственная существующая платформа для премиальных игр, над которой корпорации не ставят эксперименты, где нет зоопарка из лаунчеров и читеров, а купленные сегодня игры будут запускаться и через пять лет. Её уважают издатели, рублем поддерживают геймеры. Консоль — это не про вкусы, а про рациональное использование. А ещё на ней выйдет GTA VI.

