Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика

Новое поколение обещало будущее, но бюджетный геймер живёт настоящим: скидками, дисками и консолью, которая тянет игры, а не обещания
Впереди новогодние праздники, и со вторичного рынка выгребут все игровые консоли буквально за пару дней. Народ, как обезумевший, побежит за новыми устройствами и разберет всё, что плохо лежит. Новогодние праздники — это крупнейшая распродажа всего залежалого и бесполезного.

В первых числах 2026 года найти что-то по адекватной стоимости будет крайне сложно. О предстоящих тратах стоит задуматься чуть раньше, чем наступит событие. Для экономных геймеров будет выбор между тремя игровыми устройствами в одной ценовой категории:

  • Прошитая Sony PlayStation 4 Slim.
  • Базовая Xbox Series S (коробка, геймпад).
  • Комплектная Xbox One X (два геймпада, диски).

Если с PlayStation всё понятно — одиночные игры с пиратских сайтов без лишних трат, то с устройствами от Microsoft не всё так однозначно.

Спасение утопающих — дело рук…

В 2020 году вышло текущее поколение игровых устройств, но образовался казус — поддержка предыдущих устройств затянулась на неопределённый период. Уже шестой год для старых гаджетов выходят игры и осуществляется поддержка сервисных проектов. PS3 и Xbox 360 сошли со сцены уже через два года, а тут — что-то непонятное. Конечно, есть крупные проекты с большими бюджетами, которые поставили точку в поколениях, но подавляющее число геймеров, выбирающих бюджетные устройства на вторичном рынке, не обладают суммами на покупку новых игр. У пользователей Xbox One X и Xbox Series S на первом месте стоит экономия, а не глобальные релизы крупных AAA-проектов.

Денежный вопрос в бюджетном гейминге стоит выше новейших релизов за полную стоимость. Из-за этого и формируется целевой выбор платформы и манера потребления контента.

Разделение событий на «до» и «после» февраля 2022 года

Из России и Беларуси ушли крупные издатели и платформодержатели, и на рынке образовался вакуум, а также повышенный спрос на цифровые товары. Моментально появились посредники, предлагающие цифровые продукты в обход ограничений западных стран. Данный контингент продавцов быстро заполонил весь цифровой мир новыми «идеями» и «мнениями», преследующими одну-единственную цель — максимизацию личной прибыли. Именно в это время появились словосочетания «Xbox Game Pass» и «Xbox Series S» — идеальное сочетание для экономного геймера.

Правда, есть неувязочка: стоимость годового абонемента в $180 никак не сочетается с «экономным» вариантом развлечений. Для тех, кто вспомнит про «Аргентину» или «Турцию», напомню, что цена на игры там также была ниже, плюс регулярные скидки. Но данные индивидуумы продолжали пудрить мозги обычным пользователям: «Налетай, торопись, покупай живопись».

Запудренные мозги и неправильное понимание ситуации на консольном рынке

Очень много начинающих геймеров, в погоне сэкономить, бежали за новыми устройствами и придерживались планов из интернета, но как только происходили сбои в оплате подписки, тут же оставались с пустой консолью. Долгое время сижу на барахолках и заметил особенность: раньше к консоли регулярно шёл аккаунт с несколькими играми или диски. У самого в «загашнике» с десяток подобных «подарков». Сейчас Xbox Series S отдают в лучшем случае с 14 днями подписки и больше ничего. У новичков реальность расходится с обещаниями — разочаровавшись, они уходят в мобильный гейминг.

Технические характеристики Xbox One X и Xbox Series S

Опишу простым и понятным языком, так как таблички не все умеют читать.

6 терафлопс и 12 ГБ быстрой памяти против 4 терафлопс и 10 ГБ медленной памяти. Новое устройство имеет более современный процессор, заметно превосходящий оригинал, но в большинстве сценариев упор идёт в видеокарту и пропускную способность памяти. Говоря простым языком — сэкономили на спичках, и старая Xbox One X регулярно показывает лучший результат.

Новые технологии в Xbox Series S против старых Xbox One X

Теоретически Zen 2 и RDNA 2 на голову превосходят Jaguar и Polaris. Только загвоздка состоит в том, что под них нужно оптимизировать игру. Подавляющее же число мультиплатформенных проектов делается под максимальный охват устройств. На ПК главенствуют Intel и GeForce. Делать заточку под конкретное устройство издатели не спешат — банальная экономия денежных средств. Вот и получается, что технологии есть, а сырая производительность остаётся на первом месте.

В июне 2025 года вышла Nintendo Switch 2. Сегодня непонятно, какую популярность обретёт устройство в свете подорожания памяти, но консоль заметно слабее Xbox Series S, и многие небольшие проекты будут параллельно выходить на портативку и схожие устройства для расширения охвата аудитории.

Моё мнение о консолях Xbox старого и текущего поколений

Через мои руки регулярно проходит некоторое количество игровых устройств, и постоянно стоит выбор, на чём играть в ближайшее время. Мнение не было постоянным и менялось со временем. Ниже — краткая линия выводов по годам:

  • 2021 год — ухожу с Xbox One X на Series S. Будущее за новыми устройствами. Жесточайшее разочарование. Все игры на новом устройстве работают заметно хуже, чем на старом.
  • 2022 год — сижу на попе ровно. Xbox One X — лучшая игровая консоль среди бюджетных устройств.
  • 2023 год — в сети регулярно выходят сравнения от специалистов, и общий нарратив звучит как «1440p и 30 кадров» или «900p плюс FSR и 60 кадров». В этот момент появляются сомнения. Монитор 1080p, разница в картинке минимальная, а частота кадров ощутима.
  • 2024 год — продаю свою Xbox One X 1TB Gears 5 Limited Edition и переезжаю на новое устройство. Есть некоторые неудобства, но в свежих проектах они не бросаются в глаза — жить можно.
  • 15 февраля 2024 года — конец эпохи консолей Xbox. Именно в этот день стало понятно, что Xbox Series закончила своё существование и больше не стоит вкладываться в новые игры под текущее поколение на данном устройстве. Но в продолжение этой мысли стоит добавить: старые игры на Xbox One X выглядят лучше.

Релиз Hi-Fi Rush и поддержка игровых консолей

Все помнят эту игру, но мало кто задавался вопросом: почему она вышла только на Xbox Series и отсутствует на предыдущем поколении? Некоторые могут сказать: «Хватит тискать старые гаджеты, время пришло». Но вопрос ведь в деньгах — это примитивный проект, который с лёгкостью пойдёт на старых устройствах. Или деньги не нужны?

Объяснение простое — Microsoft закапывает свои устройства при первом же удобном случае. Если метрики не достигают определённых показателей, гаджет списывают на свалку истории.

Данный инцидент важен в разрезе новых Xbox Series S/X: что будет с ними, если метрики опустятся ниже критической черты? С учётом событий 15 февраля 2024 года — это произойдёт крайне быстро.

Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году

Номинально Xbox Series S выглядит лучше по многим параметрам, вот только они находятся за рамками добра и зла. Геймеры с ограниченным бюджетом не готовы покупать проекты за полную стоимость, а других способов увидеть преимущества не существует. С другой стороны, классические проекты на Xbox One X выглядят заметно лучше и регулярно висят на скидках в 70–95%. Ни одна подписка и близко не стоит рядом с дисковыми версиями игр на вторичном рынке.

Сегодня глупо вкладываться в устройства, у которых нет будущего. Но у Xbox One X есть явное преимущество — старые игры регулярно продаются с феноменальными скидками и выглядят на порядок интереснее. Лучше взять пять игр со скидкой 90% для xbox one, чем одну свежатину со скидкой 50%.

Игры сервисы и Free-to-play

Об этом редко говорят, но большинство консольщиков играет в сессионки. И тут раскрывается главный козырь Xbox One X — издатели будут поддерживать подобные проекты до победного. Какой-нибудь Roblox или Fortnite будет существовать, пока есть интернет. Актуальность старого поколения будет стремиться к бесконечности, пока приносит денег.

васютин xbox series s xbox game pass xbox one x sony playstation 4
