Издание Iz.ru сообщает о росте стоимости ремонта жилья в 2026 году в среднем на 10%.

Как следует из материала Iz.ru, бюджет на ремонт квартиры в этом году потребует пересмотра. Цены на услуги и материалы продолжают расти, и даже типовой ремонт «под ключ» в крупных городах встает в серьезную сумму. Эксперты связывают это с целым комплексом экономических факторов.

Цифры говорят сами за себя. По данным издания, ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров в Москве сегодня оценивают примерно в 70 тысяч рублей за «квадрат». Итог — около 2.8 миллионов рублей без учета мебели. Это расценки профессиональной компании, которая берет на себя все работы. С вольнонаемными бригадами, как отмечает эксперт, исходная цена может быть любой, а итоговая — непредсказуемой.

Причина роста лежит на поверхности: дорожает буквально все. Строительные материалы, оплата труда рабочих, логистика. Геополитика и макроэкономика диктуют свои условия, меняя цепочки поставок и увеличивая издержки компаний. В итоге базовые виды работ подорожали в среднем на те самые 10%. В регионах рост цен тоже набирает оборот, постепенно догоняя столичные показатели.

При этом сроки ремонта особо не изменились. На ту самую «однушку» уйдет от трех до пяти месяцев. Все, конечно, упрется в сложность проекта. Тут эксперты дают прямой совет: хотите сэкономить — упрощайте. Откажитесь от избыточного количества розеток и сложных схем освещения. Выберите сантехнику попроще, без наворотов, которые удорожают монтаж. Избегайте сложных встроенных конструкций, ниш и эксклюзивных материалов вроде широкоформатного керамогранита.

По сути, главный враг кошелька — это чрезмерно сложный дизайн-проект. Грамотная его оптимизация, как утверждают специалисты, может сэкономить до 35% от общего бюджета. Это существенная сумма.

Снизятся ли цены в обозримом будущем? Участники рынка, опрошенные изданием, настроены скептически. Даже при стабилизации экономики высокие издержки компаний и новые логистические маршруты, скорее всего, сохранят стоимость ремонта на достигнутом уровне. Роста может и не быть, но и заметного снижения ждать не стоит. Планируя обновление жилья, теперь стоит закладывать больший бюджет и быть готовым к дополнительным тратам.