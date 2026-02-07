Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Iz.ru: В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир
Издание Iz.ru сообщает о росте стоимости ремонта жилья в 2026 году в среднем на 10%.

Как следует из материала Iz.ru, бюджет на ремонт квартиры в этом году потребует пересмотра. Цены на услуги и материалы продолжают расти, и даже типовой ремонт «под ключ» в крупных городах встает в серьезную сумму. Эксперты связывают это с целым комплексом экономических факторов.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Цифры говорят сами за себя. По данным издания, ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров в Москве сегодня оценивают примерно в 70 тысяч рублей за «квадрат». Итог — около 2.8 миллионов рублей без учета мебели. Это расценки профессиональной компании, которая берет на себя все работы. С вольнонаемными бригадами, как отмечает эксперт, исходная цена может быть любой, а итоговая — непредсказуемой.

Причина роста лежит на поверхности: дорожает буквально все. Строительные материалы, оплата труда рабочих, логистика. Геополитика и макроэкономика диктуют свои условия, меняя цепочки поставок и увеличивая издержки компаний. В итоге базовые виды работ подорожали в среднем на те самые 10%. В регионах рост цен тоже набирает оборот, постепенно догоняя столичные показатели.

При этом сроки ремонта особо не изменились. На ту самую «однушку» уйдет от трех до пяти месяцев. Все, конечно, упрется в сложность проекта. Тут эксперты дают прямой совет: хотите сэкономить — упрощайте. Откажитесь от избыточного количества розеток и сложных схем освещения. Выберите сантехнику попроще, без наворотов, которые удорожают монтаж. Избегайте сложных встроенных конструкций, ниш и эксклюзивных материалов вроде широкоформатного керамогранита.

По сути, главный враг кошелька — это чрезмерно сложный дизайн-проект. Грамотная его оптимизация, как утверждают специалисты, может сэкономить до 35% от общего бюджета. Это существенная сумма.

Снизятся ли цены в обозримом будущем? Участники рынка, опрошенные изданием, настроены скептически. Даже при стабилизации экономики высокие издержки компаний и новые логистические маршруты, скорее всего, сохранят стоимость ремонта на достигнутом уровне. Роста может и не быть, но и заметного снижения ждать не стоит. Планируя обновление жилья, теперь стоит закладывать больший бюджет и быть готовым к дополнительным тратам.

#iz.ru #ремонт квартир #стоимость материалов #цены на ремонт
Источник: iz.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift добралась до релиза
+
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
2
В Индии наладят производство вертолётов разработки Leonardo
+
Эксперт показал степень выгорания OLED-панели после двух лет использования
1
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
2
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
2
Энтузиаст активировал XeSS 3 на Arc A380 с помощью DLL и увеличил производительность в 2,5 раза
+
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
4
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
75
На МТЗ запустили двигатель трактора BELARUS 1222.3 после «полной заморозки»
+
Полёт свиньи на дроне оставил без электричества деревню в Китае
1
В Великобритании опровергли способность США отключать продаваемые истребители F-35
3
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
60
Nvidia рекомендует удалить январское обновление Windows 11 KB5074109 владельцам видеокарт GeForce
+
Poco опубликовала дизайн и цены смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
SpeedMe.ru: КАМАЗ запатентовал новый интерьер грузовика
5
Fractal Design представила корпуса North и North XL серии Momentum Edition в полностью черном цвете
+
Новое картографирование местности выявило на севере Австралии обширную магнитную аномалию
+
Casio выпустила в США лимитированные часы G-Shock в стиле оригами с корпусом из биопластика
+
Майнеры биткоина несут убытки из-за обвала рынка криптовалют
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
4
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
3
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
16
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
7
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
20

Сейчас обсуждают

Bernigan
17:07
Отключают разве что на вин 10, на 11 уже всё норм параллелится. И E ядра всяко лучше ненужного кэша, можно вообще кучу фона всякого во время игры запустить и пофиг, перекодировка, дискорд, ютуб, брауз...
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
Chihonya
17:02
Поддержу, сказано по делу, был в пользовании 5900х
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
Chihonya
17:00
Нахера мне куча фоновых задач во время игры? Отыграл и включай что угодно, только я не видел еще, где моего не хватает, а россыпь недоядер и на не впилась, нормальный пипл их даже отключает в играх и ...
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
salexa
16:42
"Док-станция WAVLINK ST334U" .....дигму брал за 1.500 тоже самое тока дешевле в 3 раза
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
ark-bak
16:27
Цены на ремонт ох и ах. Сами будем делать.
Iz.ru: В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир
Bernigan
16:16
Дак у него 8 "нормальных" ядер как и у твоего, но ещё и 12 ядер для фоновых задач во время игр, когда 8 ядер идут целиком только под игру, а E ядра под всё остальное, а у тебя только тупой маркетингов...
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
selishim
16:07
Потому что в игре свобода, а сериал без "разноцветной повестки" даже стадию согласования сценария не пройдет. Вы бы еще первый и второй фоллычи предложили экранизировать с продажей в рабство и убийств...
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
Dymitr Koziński
15:50
Получит по голове как и всё, что произведено в поднебесной 😅
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
NuclearMissionJam
15:40
Естественно есть. Есть и цифры разработки, и цифры поддержки онлайн-игр, есть цифры кооперативных игр и прочее.
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
IRanPast
15:35
А чо там нормального, то что с DDR4 14700 превратился в Zen3? У меня такой фпс был на 5900х, а у него до этого стоял 5800 и смысл перехода?
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter