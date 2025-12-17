Декабрь — лучшее время обернуться в прошлое и вспомнить, что произошло за последние 12 месяцев. Каким нам запомнился уходящий год и что нас ждёт впереди. Под ёлкой, с мандаринами и теплом в душе подводим итоги и пытаемся понять, куда всё и что будет в обозримом будущем.

BadUpdate для Xbox 360

Крайне знаковое событие в мире консолей. Xbox 360 смогли модифицировать и раскрыть весь скрытый потенциал. Важность события заключается в том, что установка чипа и разблокировка всех функций сегодня стоят заметно дороже, чем во времена популярности устройства, и превышают его цену. Сейчас устройство, аки феникс, возродилось в полной мере и радует своих обладателей гигантской библиотекой.

Evilnat Custom Firmware и BadWDSD HW Exploit для PlayStation 3

В стане классических игр Sony также прошли глобальные изменения. Энтузиасты смогли разогнать консоль и сделать функцию доступной обывателям без рисков спалить коробочку. Дополнительно найдена новая уязвимость, и разгон возможен на всех ревизиях консоли (кроме вариантов с 12 ГБ флеш-памяти).

Фраза «Вся мультиплатформа работает лучше на Xbox» теперь звучит как анекдот из бородатого мультика.

BluRay exploit that supports up to 12.50 Firmware для PlayStation 4

Для восьмого поколения консолей PlayStation нашли новый эксплоит, и теперь можно модифицировать большинство консолей в пару кликов. Стоимость модифицированных устройств на вторичном рынке упала до исторического минимума. Теперь можно пройти большинство эксклюзивов Sony без необходимости обходить западные санкции. Удобная фича, о которой не говорят в приличном обществе.

Релиз Nintendo Switch 2

Знаковое событие в мире Грибного королевства. Рекордные продажи и невероятный ажиотаж. Большая N планирует достичь 20 млн проданных устройств за первый год. Интересная ситуация и непонятные последствия. По словам японцев, 84% покупателей нового устройства — это мигранты с предыдущей системы. Учитывая огромную установочную базу в 150 млн пользователей, первая волна приятно удивила, а вот что будет дальше — ещё не понятно.

Камень в огород Microsoft. Нам два года разъясняли человеческим языком, что консольный рынок стагнирует и будущее за персональными компьютерами на Windows. Интересно, консоли всё ещё стагнируют или нет?

Неизвестная консоль для детей NEX Playground

Устройство вышло два года назад, но сегодня упоминается в разрезе новогодних продаж. Никому не известный игровой гаджет в США продаётся лучше, чем Xbox. Мне даже в самом страшном сне подобное трудно представить. Устройство без поддержки от сторонних производителей, с минимальным набором игр пользуется большим спросом, чем гаджет от топового платформодержателя.

Также стоит упомянуть великих поклонников Xbox и «бесполезный» сенсор Kinect. Они так долго защищали Microsoft и уверяли всех, что камера никому не нужна, что сами в это поверили. А тут гаджет напрямую построен вокруг данной функции и продаётся лучше, чем Xbox с Call of Duty и Xbox Game Pass. Видимо, плохому танцору что-то мешает.

Повышение стоимости консолей Xbox Series X/S

Два раза в течение одного года Microsoft взвинтила стоимость своих устройств на рынке. Мне неизвестно, какие цели преследовала Microsoft и на что она рассчитывала в свете своих деяний. Возможно, они знали о надвигающемся росте цен на оперативную память и заблаговременно приняли меры. Правда, тут непонятно: если они знали о росте цен, то почему заблаговременно не заключили контракты.

ASUS ROG Xbox Ally X под брендом Microsoft



Фиаско или полный провал новой концепции Microsoft. Некоторые СМИ пытаются сделать красивую мину при ужасной ситуации, но цифры говорят сами за себя.

Максимальная планка в реализации — 160 тысяч консолей за квартал или 640 тысяч устройств за год. Для обычного гаджета это нормальные цифры, но нам преподносили устройство как нечто удивительно популярное. Возможно, я сгущаю тучи и план был именно таким.

Повышение стоимости игр Xbox до $80

Совершенно непонятный шаг без экономического обоснования. У Microsoft нет топовых AAA-проектов с огромными бюджетами, только релизы категории «Г», созданные за пачку чипсов. Более того, основным флагманом для них является сервис аренды игр, а не прямые продажи. Кроме негатива со стороны геймеров, подобный шаг ничего не вызвал.

Повышение стоимости подписки Xbox Game Pass

Совершенно непонятная ситуация. Среднестатистический геймер за год тратит около $130 на свои развлечения. Подавляющее число геймеров на консолях — это поклонники соревновательных игр. Одну игру они могут мусолить весь год, не тратя ни копейки. Это не прихоть или новшество, а стандартное поведение, сложившееся годами.

Аренда игр от Microsoft по щелчку пальца поднимала планку годовых трат среднего геймера с $130 до $180, потом до $240, потом до $360. Ещё раз: речь идёт не о минимальных тратах, а о средних, и данный рост не перекрывал всех потребностей геймеров. Экономика при подобных раскладах не сходится. Каким бы выгодным ни казалось предложение, свободное время на его потребление из воздуха не материализуется.

У меня есть предположение, что Microsoft не знала, как прикрыть свой эксперимент с подпиской, и пошла по радикальному пути.

Урезание консолей PlayStation 5

Sony выпустила новую ревизию своего устройства и уменьшила объём жёсткого диска с 1000 до 825 гигабайт. Технически данный объём был на всех устройствах, кроме ревизии CFI-2000. Мелкая неприятность, которую смогли заметить только средства массовой информации. Для большинства подобный шаг прошёл незаметно.

Нам данное событие интересно тем, что японская корпорация может балансировать стоимость своего устройства некоторыми оптимизациями. Самураи не пошли по пути Microsoft, а выбрали свой путь.

Специальная ревизия консолей PlayStation 5 для Японии

Sony выпустила устройство для внутреннего рынка по крайне привлекательной цене в $260. Это дешевле, чем Xbox Series S на старте продаж. Обзоров данного устройства в сети не встречал. У самого консоль из Японии, но без ограничений. По слухам, в новом устройстве поддерживается только японский язык и японские аккаунты.

Интересное и крайне агрессивное решение. Главное, чтобы устройство не попало на наш рынок под благовидными предлогами.

Новые функции для Sony PlayStation Portal

С одной из прошивок устройство получило функцию автономной работы. Теперь компаньон для PlayStation 5 стал полностью независимым гаджетом и может использоваться в любом месте с доступом в интернет. До этого момента нужна была игровая консоль. При рекомендованной стоимости в $200 — идеальное решение для нетребовательного геймера.

Японцы доводят своё устройство до совершенства и постоянно его улучшают, добавляя новые функции. Видимо, спрос заметно превысил самые оптимистичные прогнозы, и корпорация старается не ударить в грязь лицом.

Анонс гибридной Steam Machine для стационарного использования

Гейб Ньюэлл решил удивить геймеров своим новым видением игрового мира. Оседлав волну удачи и шум вокруг игровой политики Xbox, мастер манипуляций решил вписаться в тренд и опередить конкурента. Технически Steam Machine не относится к консолям, но крайне тесно с ними соприкасается. Microsoft решила, что персональный компьютер будет лучшим игровым решением, и Valve с этим полностью согласна. Единственный нюанс — персональный компьютер не на Windows, а на SteamOS.

Дядюшка Габен решил остановить гонку технологий и взять под свой личный контроль оптимизацию игр на ПК. Steam вводит стандарты, к которым будут стремиться все игровые студии.

Начало пандемии искусственного интеллекта

Ещё одно событие, явно не связанное с игровыми консолями, но которое затронет их во всех смыслах. Закон Мура давно даёт сбои, и появление нового игрока на кремниевом рынке бульдозером пройдётся по запасам, ценам и восприятию IT-отрасли. Новая игрушка в руках корпораций затронет все сферы жизни рядовых геймеров и заставит всех подстраиваться под новые реалии.

Послесловие

Этот год в консольном мире был самым насыщенным из всех, наблюдаемых мной. Произошло баснословное число знаковых событий, вышли новые устройства, поменялась политика корпораций и взгляд на игровой мир. Прогресс в разных областях и бесчисленное множество интересных решений. Надеюсь, что наступающий год будет таким же ярким и эмоциональным.