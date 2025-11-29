22 ноября консоли Xbox 360 отметили своё двадцатилетие. Пока Microsoft рассуждает о вечном, поклонники устройства устроили день памяти и выложили в сеть вагон интересной информации. Объём трафика настолько велик, что не успеваешь разгребать и сортировать трёхчасовые ролики. В отличие от местных воротил, повторяющих друг за другом одно и то же, западные лицедеи дополняют свои слова архивными и редкими кадрами.

На глаза попались некоторые упоминания запуска консоли Xbox One в 2013 году, неизвестные мне, и ранее не звучавшие в местных СМИ. Невозможно оценить размер «северного зверька», что происходил в апреле 2013 года, и как он повлиял на всю дальнейшую историю бренда Xbox.

Вспышка подобной ностальгии подчеркивает интерес геймеров к старым событиям и напоминает нам: многие решения Microsoft выросли не из внезапных озарений, а из глобальных ошибок, о которых предпочитают молчать. Сегодня уроки прошлого снова стучат в дверь.

Игровое сообщество PlayStation и Xbox

В мире много людей, объединённых в особые группы по отдельным признакам. Игровые комьюнити Sony и Microsoft — одни из самых крупных, активных и монолитных. Крупные события и перемены касаются каждого представителя данного негласного объединения и в полной мере отражаются на его жизни и развлечениях. Если что-то не нравится одному, то с большой долей вероятности это будет касаться всех. Если своё весомое НЕТ захочет высказать один, аналогичное чувство возникает у большинства. Здесь не работает вариант «Разделяй и властвуй».

В подобной ситуации сообщество сильнейшим образом влияет на корпоративные решения.

«Мы слушаем наших геймеров»

С этой фразы в октябре 2025 года анонсировали повышение стоимости игровой подписки «Xbox Game Pass». Большинство обсуждений начиналось с карикатурного издевательства над руководством Xbox и их «прислушиванием».

Раньше не замечал, точнее не обращал внимания на данное выражение. Всё время казалось, что это корпоративная вежливость и ничего более. Оказывается — это глубокий шрам из прошлого, эхо давно минувших дней.

Релиз на консолях игры Diablo III

В мае 2012 года с огромной помпой и тотальным освещением на всех медийных ресурсах свет увидело легендарное продолжение самой долгожданной игры десятилетия. У проекта присутствовал небольшой нюанс — он жёстко привязывался к онлайну, и невозможно было играть даже в одиночную кампанию без подключения к Всемирной паутине.

Скандал сотрясал устои мироздания. Сервера работали с перебоями.

Аналогичная ситуация возникла с другим крупным проектом — SimCity (2013), тоже с одиночной кампанией, но обязательным онлайном, вышедшим в марте 2013 года.





В 2011–2013 годах появилось около десяти крупных игр с обязательным подключением к интернету, и все имели проблемы на старте продаж с последующими патчами и отучением от жадности.

Апрель 2012 года и слухи про будущую Xbox 720

Весь 2012 год главные новостные площадки обсуждали будущее устройство Microsoft. Основной и самой крупной темой были разговоры о постоянном подключении. Этот слух регулярно пересекался с обсуждением проблем у отдельных игр с подобным новшеством. Истории о провале онлайна Diablo III и слухи о новой консоли появлялись в одно время и в одних и тех же пабликах.







Фобия к постоянному подключению целого устройства возникла не на пустом месте. Параллельно шли сразу несколько процессов.

Хештег #dealwithit от креативного директора Microsoft Адама Орта

5 апреля 2013 года в своём аккаунте запрещённой в России сети один из руководителей Xbox отвечает на критику постоянного онлайна, звучащую от поклонников бренда:





«Извините, я не понимаю всей этой драмы вокруг постоянно включённой консоли. Сейчас все устройства постоянно онлайн. Вот в таком мире мы живём». И ставит хештег #dealwithit, изменивший всё.

Для передачи тонкости перевода обратился к специально обученным людям:

Буря эмоций в игровом комьюнити и увольнение Адама Орта из Xbox

Чтобы не утруждать читателя подробностями и ворохом заголовков того периода, упомяну лишь, что 5 апреля 2013 года Адам Орт оставил сообщение в социальной сети, а уже 11 апреля покинул пост одного из ключевых руководителей игрового подразделения Microsoft.

«Шухер» стоял таких масштабов, что на Татуине образовалось два дополнительных кольца. За два месяца до легендарной E3 с её ТВ-ТВ-ТВ игровое сообщество относилось крайне негативно к будущему устройству и его руководству.

Вопрос с подключением к онлайн стоял как никогда остро. За год до презентации поклонники прошли весь путь от «негодования» до «крайней степени озлобленности» по данному вопросу.

Интервью 12 июня 2013 года Джеффа Кили для GameTrailers TV

Маленький разговор, изменивший историю бренда. Именно на нём прозвучала фраза:

«Если у вас нет доступа к интернету, у нас есть для вас продукт, он называется Xbox 360». Дон Мэттрик.

Эта реплика прозвучала через два месяца после увольнения Адама Орта. Полная отстранённость от геймерского сообщества и пренебрежительное отношение к поклонникам. Именно это интервью отвернуло от бренда львиную долю аудитории.

Для понимания контекста стоит упомянуть, что Объединённая Америка — это одноэтажная страна, где отличный интернет есть только в крупных городах, а 70–80% населения имеют ограниченный доступ к сети и широкополосному подключению. Более того, активной категорией являются военные — молодые парни 18–30 лет, где интернет отсутствует априори.

Яркие сполохи огня и тьма, опустившаяся на бренд Xbox

Фраза «Мы слушаем геймеров» стала мейнстримом с 2013 года и момента прихода к власти Фила Спенсера. Подавляющее число его извинений строится на этом высказывании или аналогичных формулировках.





Эффект весны 2013 года продержался десять лет, и руководство Xbox всеми способами сглаживало любые эксцессы извинениями и отступало при необходимости. Блогеры и инфлюенсеры регулярно подчёркивали данную черту, что Фил Спенсер слушает их мнение и действует в угоду геймерам.

Травма, нанесённая бренду на релизе Xbox One, заживала очень долго, но сегодня другие времена. У игрового направления теперь новые руководители, и былые заслуги стерты в порошок. Вернулась корпоративная надменность и пренебрежение аудиторией.

Послесловие

Сегодня руководство игрового направления снова начинает забывать ошибки прошлого. На первый план вновь выходят корпоративные интересы в ущерб всему остальному. И если в Windows подобная модель ещё может сработать, то у Xbox существуют альтернативы. Поклонникам игр необязательно держаться за бренд, когда рядом стоят конкурирующие платформы. Нет нужды терпеть надменность и бесчеловечность, если есть места, где действительно ждут и ценят.