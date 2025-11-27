Сайт Конференция
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами

Там, где эмоции заменяют анализ, а блогеры повторяют чужие слова, рынок превращается в театр иллюзий с предсказуемым финалом
Провал Asus ROG Xbox Ally. Сейчас легко ругать Microsoft за любые их действия — это стало модно. Никого не волнует правда, если она не приносит просмотров. Прямо сейчас разворачивается типичная ситуация от Xbox, что была пять лет назад, десять лет назад — ничего не меняется. Люди верят словам маркетингового отдела и не проверяют реальные цифры. На пальцах покажу, как руководство Xbox вводит людей в заблуждение.

Успешный запуск Asus ROG Xbox Ally

Буквально через три дня со старта продаж из магазинов исчезли все портативные консоли под брендом Xbox. По словам представителей Microsoft, на новый гаджет невероятный спрос, и Asus не успевает подвозить товары на полки.

Данную новость перепечатали все мировые СМИ. Большинство, особенно западные, восхищались превосходным спросом на новое устройство. Игровые блогеры массово рассказывали, насколько удачным получился гаджет, и народ активно голосует за подобное рублём.

Старт продаж сопровождался комментариями Сары Бонд и восхитительными обзорами блогеров. Было много слов, но мало подтверждённых фактов. Это излюбленная практика Microsoft в продвижении любого продукта. Идентичная ситуация творилась вокруг Xbox Series, только в большем масштабе. Корпорация использует одни и те же приемы: громкие заявления, облизывание в прессе и отсутствие реальных подтверждающих фактов. Аудитория слышит только то, что хочет услышать.

Тренды, хайп и следование линии партии

Мы оказались в той части истории, когда личное мнение не имеет значения. Хочешь быть успешным — следуй за трендами. Если все ругают Call of Duty: Black Ops 7, то и ты обязан искать исключительно негатив. Никого не волнует, есть ли в проекте что-то хорошее. Все пинают игру — и ты обязан это делать. Либо ты со стадом, либо на обочине просмотров и заработка. Я всегда топил против стрелялки от Activision, но здесь уже перебор. Никто не задумывается, что подавляющей объем информации в интернете лишен критического анализа.

Правило работает во все стороны. Например, все нахваливают Clair Obscur: Expedition 33, но игра в лучшем случае на 7 из 10. Все облизывают — и мы будем с толпой. Настоящий сюрреализм. Мнение формируется не игроками, а трендами и повесткой.

Поводыри и законодатели общественного мнения

Я ни на что не намекаю, но крупные блогеры за идею не работают. На первом месте всегда стоит заработок — спонсорский или от покровителей. Когда мнение непосредственно влияет на заработок, истина уходит на второй план. Зная подобную информацию, можно без труда манипулировать толпой.

В 2019 году началась пандемия, и вы не могли выйти без маски. Не потому, что вы правильный гражданин, а потому что вас заставят прохожие и неравнодушные граждане. Вот только обычная аптечная маска за три копейки имела эффект плацебо, но вы всё равно её носили. Общество сказало — вы сделали. 

Та же логика работает и в медиапространстве. Если пара лидеров мнения выбрала свой угол подачи информации, остальная толпа подстроится под него, чтобы больше заработать на происходящем.

Манипуляция с новостями про Asus ROG Xbox Ally

В середине ноября 2025 года выходит интересный новостной заголовок: «Рынок» и «крайне положительно». Новость берёт своё начало с ресурса Windows Central, явно ангажированного Xbox.

Данный заголовок с удовольствием цитируют все игровые блогеры, но почему-то они не читают текст самой новости. За последние пару недель поклонники игровых устройств единогласно рассказывают про успешное устройство: дорогое, неказистое, но успешное. Тот самый момент, когда ругать нельзя. Положительный фон, и своё настоящее мнение высказывать не положено.

Продолжение той же новости: дефицит. Мы не рассчитывали на такой огромный спрос. Мы работаем с поставщиками. И куча другой воды с восхвалительными эпитетами.

А я вижу цифры. Слова ничего не значат, но цифры являются аргументом.

Максимальная выручка $160 млн по цене устройства $1000 — это 160 000 отгруженных устройств за квартал. Не буду говорить про старт продаж, пиковую активность в рекламе, праздничный сезон, отсутствие аналогов. Это пик и максимум возможного.

160 тысяч консолей за квартал — это 640 тысяч устройств за год при самом оптимистичном варианте развития событий. Показатель более чем скромный для устройства, что позиционируется как «новая ступень» для бренда Xbox.

Для понимания стоит вспомнить Steam Deck с его 5,5 млн устройств за три года без активного пиара в СМИ. Простая математика: 5,5 делим на 3 и получаем 1,8 млн устройств в год — не оптимистичных, а реально проданных на длинной дистанции. Без помпы и нагнетания ажиотажа возникшим «дефицитом».

Простая математика и холодный расчёт

Многие геймеры и блогеры живут в своём сказочном мире. Верят словам и рекламным слоганам. Бегут за мнением толпы. Реальность часто отличается от выдуманного мира. Сказать можно что угодно, и только цифры не врут. Нет цифр — нет разговора. Успешный успех бывает только для тех, кто хочет в него верить.

Пиковые продажи Asus ROG Xbox Ally за весь жизненный цикл вряд ли превысят 1,5 млн штук при активной пиар-поддержке Microsoft. Утверждать, что это «курам на смех», — похвалить инициативу Xbox в данном направлении.

Надежды на консоли Xbox Series в 2020 году

Регулярно слышу, как поклонники чёрной коробочки рассказывают сказки про текущее поколение Xbox. Перед их глазами в 2020 году стоял мастодонт с перспективами на будущее. Они верили в бренд и слова руководства корпорации. Вот только ситуация с Xbox Series была идентичной. Руководство Microsoft вливало в уши мёд, а на деле ситуация была аналогичной Asus ROG Xbox Ally — ноль цифр, тонны дифирамбов.

Послесловие

Мне грустно от осознания того, что творится с игровым направлением Microsoft, точнее с потоком дезинформации. Корпорация прямо и явно вводит людей в заблуждение долгие годы. Если бы речь шла о чём-то виртуальном, она могла бы говорить что угодно. Но речь идёт о деньгах. Покупка устройства и траты на игры — заметный источник расходов для увлечённых геймеров. Корпорация через медиа выманивает ресурсы и впаривает продукт с неопределённым будущим. Это не случайность — а системная работа с аудиторией.

Теги

Сейчас обсуждают

Гильермо
11:47
Не только для России, для всех кто на русском языке говорит, включая и украинцев. Название компании произошло от омонима английского слова Hello. Хотя я думаю, что было наоборот и Haylou - это стари...
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Ключи к очку Бернигана
11:43
Бугага.вот это фпс у конча.А не поддельные видосы что ты постишь И главное вообще не понятно какой low у конча 3050 на графике.что тут что выше
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Demiurg666
11:41
"...обычная аптечная маска имела эффект плацебо" - а вот врать не надо, если не специалист.
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
Izbranniy
11:38
учту)
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Гильермо
11:37
Автор, лицо проще надо делать. Стоит весь напряженный, как Шешенбек перед осликом.
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Baron von Tripperbach
11:34
А то...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Ключи к очку Бернигана
11:23
Узнаешь место где комплектуху берешь?хахахахаха
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
11:15
хахахану ..фризит твой моск.Мыла у него нет.да у тебя парашей все залито все время.И кто там тестил и на чем хер его знает.да и у тебя на кончн 3050 никто не видел минимальный.фпс в этом месте ,а он т...
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
si-cat
11:06
Забавное название для России 🤣🤣🤣
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Родион Вестов
11:04
Нищебродам с барского плеча, ненужную устаревшую вещь
Yonhap: Южная Корея бесплатно передаст Польше подводную лодку Jang Bogo
