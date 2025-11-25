Мир игровых консолей делится на две большие части. О первой регулярно пишут в новостях, а вторая держится в тени с минимальными упоминаниями в прессе. Последние два года на консолях PlayStation появился крупный игрок, что в сотрудничестве с Sony на регулярной основе выпускает игры, в которые вы не сможете поиграть нигде больше. Студия Implicit Conversions — новый флагман в игровой индустрии с некоторыми особенностями.

реклама





Предисловие

Прямо сейчас в игровой индустрии идут глобальные изменения. Подавляющее число геймеров не представляет тот самый цвет Северного зверька, что происходит в реальности. Подавляющее большинство инвесторов выводит свои денежные средства из сферы развлечений и массово вкладывается в развитие Искусственного Интеллекта. Для общего понимания происходящего стоит упомянуть, что вся игровая отрасль в год генерирует около $200 млрд, тогда как одна OpenAI на свои хотелки хочет собрать около $300 млрд. Но есть ещё Google, Илон Маск, Microsoft, Amazon, братья китайцы и куча других игроков.

Многие не осознают базовых вещей — деньги на деревьях не растут и они не бесконечны. ИИ — главный инвестиционный тренд последних двух лет. Средства выгребают из всех щелей.

реклама





Лучшие игры 2025 года

Меня интересуют не сами игры, а их примерные бюджеты. Например, на Ghost of Yotei потратили около $60 млн, Kingdom Come: Deliverance 2 — около $40 млн, Clair Obscur: Expedition 33 — примерно $30 млн. По мнению «диванных» экспертов, игровая индустрия способна создавать качественные недорогие игры и приводит данные тайтлы как пример «дёшево и сердито».

Правда, они не хотят говорить, что первые две — это аккуратные сиквелы, половина бюджета которых приходится на стартовые проекты, а Expedition 33 — примитивный коридорный забег с минимальным окружением.

Но вспоминается Gears of War с бюджетом около $12 млн, разработанный с нуля для совершенно нового устройства. Первый Fable обошёлся в $7 млн и был блокбастером. Первый Crysis стоил $11 млн и удивлял всех и каждого.

реклама





Могу долго продолжать, но суть истории в том, что сегодня бюджеты даже самых заурядных творений в разы превосходят топовые игры недавнего прошлого, но даже эти суммы многими воспринимаются как «бюджетненько».

Владельцы RTX 5090 и свидетели 16 ГБ видеопамяти

В профильных пабликах идёт странный тренд. Одни геймеры с установленными RTX 5090 не видят next-gen, для других играм нужно больше видеопамяти. Смотрю на этих людей и задаюсь вопросом — а за чей счёт банкет? Кто будет оплачивать разработку высокополигональных объектов и создание детализированных миров? Но магия на этом не заканчивается — эти же люди громко рассуждают про «разработка дорожает»!

У них в голове никак не могут состыковаться простая вещь — чем лучше графика, тем больше денег надо потратить на её создание. Чем громче подобные индивидуумы кричат про нехватку 8 ГБ, тем сильнее, по факту, они хотят увеличения затрат на разработку игр.

реклама





Тотальная экономия на разработке игр

Ежегодный рост рынка видеоигр составляет около 5% в год. Рост затрат на разработку и рекламу — около 15% ежегодно. Новое поколение консолей и новые технологии требуют раскрытия потенциала имеющихся устройств. Коллаборации, альтернативные методы финансирования, смежные бюджеты нескольких проектов позволяют сдерживать рост. Но геймеры сегодня хотят больше, чем вчера. Геймеры ждут новинки и хотят удивляться, а не наслаждаться вчерашними шедеврами. Наступает момент, когда затраты и доходы начинают противоречить друг другу.

Сиквелы, ремейки, ремастеры, переиздания

Думаю, многие заметили подобные тенденции последнего времени. И снова нездоровая ситуация. С одной стороны — вас никто не заставляет тратить деньги на данный вид контента. С другой — это отдельный вариант заработка игровым студиям. Для создания большой и крупнобюджетной игры нужны финансовые средства, и они должны откуда-то поступать. Самые шумные и энергичные почему-то не хотят опускаться до проектов второго эшелона, им подавай только мощные релизы. Но по факту это один из источников финансирования студий или экономии средств на разработку.

Интервью CEO Implicit Conversions для канала Mystic

Одно из самых знаковых интервью последних лет, что прошло мимо игровой общественности. О том, как смотреть иностранные ролики с русской озвучкой, рассказывал в материале «Закадровый перевод и озвучка YouTube-роликов на русский язык».

Закадровый перевод и озвучка Youtube роликов на русский язык

Интервью интересно тем, что без цензуры представитель игровой индустрии рассказывает «настоящую кухню» — про ремастеры, ремейки, лицензии, стоимость работ и заинтересованность инвесторов. Живые цифры, реальные примеры и всё из первых уст.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Implicit Conversions — компания, создающая эмуляторы ретроконсолей для современных устройств. Осуществляет полный цикл разработки: от сбора информации об окупаемости старой игры в современных реалиях до лицензионных согласований между всеми заинтересованными лицами. Дополнительно проводит некоторые доработки и исправления старых проектов, добавляет ачивки, меняет управление и решает многие актуальные вопросы.

На первый взгляд может показаться, что запустить игру — это пара кликов мышью, но есть нюанс: существует ряд требований, обязательных к исполнению. Выполняя поставленную задачу, нужно уложиться в бюджет и принести прибыль. В отличие от обычных игр, тут сразу несколько заинтересованных сторон, но на продвижение в массы нет рекламного бюджета.

Инициатива PlayStation и финансовая модель окупаемости классических игр

Буквально вчера рассказывал, что люди не готовы платить за классические игры и предпочитают пиратить. Ностальгия — это хорошо, но свой кошелёк ближе к телу.

Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony

Проекты стоят по $5–15 без скидки и нацелены на аудиторию в 20–30 тысяч человек в лучшем случае. При затратах на возрождение и различных лицензиях в $100–150 тысяч — слишком много суеты, а уверенной окупаемости нет.





Пару месяцев назад в сеть просочилась информация о возрождении культовой Deus Ex. Тот самый случай, когда пробный ремастер через эмулятор показал, что вокруг игры заинтересованное и платежеспособное комьюнити, и новые правообладатели выделили дополнительные средства на перенос старого проекта на новые рельсы.

Подобные недорогие эксперименты позволяют прощупать почву и не ударить в грязь лицом.





Окупаемость классических игр в 2025 году

Если брать каждый отдельный проект, то финансовая выгода не гарантирована, но если речь идёт о нескольких сотнях, средняя температура по палате выходит в зелёную зону. Отдельно Sony добавляет все игры в свою подписку и маленький ручеёк превращается в бурный поток. Отлаженный механизм и конвейерное производство выгодны всем участникам. Механизм оценки рентабельности, отложенный спрос, взаимодействие с лицензиями — если заниматься по одной игре, то суета не стоит свеч, но когда люди обучены и дорожка разведана...

Обратная совместимость игр с PlayStation 3

У нас есть чёткое подтверждение — коммерческий инструмент для запуска ретро-игр на современных устройствах находится в разработке. В будущем на PS5 и PS6 с высокой степенью вероятности вы сможете играть в избранные проекты с легендарного устройства. По состоянию на 2025 год существует лишь пара препятствий — воля платформодержателя, выраженная в финансовых знаках, и маленькая библиотека востребованных проектов. Многие компании готовы самостоятельно переиздавать игры, а не использовать возможности посредника.

Послесловие

Индустрия сегодня в поиске... Дорогие проекты и колебания настроений в обществе сильно влияют на крупные проекты. Для сглаживания и уменьшения рисков многие корпорации пробуют что-то новое и недорогое. Ремастеры, ремейки и переиздание игр – это не прихоть отдельно взятых менеджеров, а способ адаптации и вариант выживания.

У данного направления появилось новое течение – свет увидели игры, у которых не было и шанса на мощное финансирование. За пару пачек чипсов мы получаем возрождённые проекты с улучшенными возможностями за вменяемую стоимость.