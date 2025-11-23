Люблю разбирать мифы и легенды о консолях и игровой тематике. Пару недель назад дядюшка Габен анонсировал новое устройство, и большое игровое сообщество решило пересасывать все подробности, вывести множество альтернативных теорий и рассмотреть массу тайных заговоров. Вопрос заинтересовал в разрезе ценообразования будущего устройства и того, как современное общество видит стоимость на будущее решение Valve.

Маркетинг, вбросы и чемоданы — основные создатели текущей реальности. Где-то кто-то что-то сказал, и без проверки фактов люди повторяют информацию. И если бы речь шла о мелких комментариях в общем треде, где много народу разной осведомлённости — это одно, но тут уважаемые люди с богатым бэкграундом распространяют фейки.

Игровые консоли всегда продавались в убыток, а потом окупались на подписках и платежах

Самое большое заблуждение, которое раз из раза любят повторять малограмотные пользователи интернета. Из всего многообразия присутствующих устройств на рынке только Sony PlayStation 3 явно датировалась платформодержателем. Исключительная ситуация и глупость корпорации.

Как пример — заметка от 2006 года. Оценочная стоимость Xbox 360 составляла $323 при розничной цене $399. Конечно, это приблизительные данные, так как существует большое число скрытых платежей. Но как факт — плюс-минус без дотаций.

Как это работает, спросит обыватель. Рассказываю на котятах.

Платформодержателю известно, что консоль будет присутствовать на рынке около семи лет. Целевые показатели составляют 80 млн проданных устройств. Приходим к подрядчикам и говорим: «Вот контракт на изготовление 50 млн устройств по цене $150 за штуку — готовы принять такой заказ?» Никого не волнует, что себестоимость деталей здесь и сейчас $250. Через пять лет они будут стоить $40. Оплачивается средняя цена за весь период, а не ведутся переговоры каждый квартал.

Опасность прямого субсидирования игровых устройств

Представьте ситуацию: производится устройство за $500, но чтобы захватить рынок и окупиться в будущем, продаётся за $300. Гениальный план, если монополист. Но в это время приходит конкурент и скупает все устройства по $300. План рассыпается в пыль одним щелчком. Убытки здесь и сейчас, а устройства не генерируют ни копейки. Как долго возможно работать в подобном режиме, если у конкурента денег в десять раз больше?

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines

С игровыми консолями есть большое число «но» и «если»: длинные контракты, договорённости с ритейлом, обоюдные обязательства. А вот с персональными компьютерами всё проще и понятнее.

Steam Machines — обычный ПК на x86-платформе. Помимо огромной конкуренции среди производителей железа есть и другая сторона. Представьте, что большому предприятию в отдел визуальной обработки данных нужна пара сотен тысяч устройств. Что выберет корпоративная контора — «OEM»-сборщика или субсидируемое устройство? В офисе не имеет значения, какой это бренд и для чего создавалось устройство. Steam Machines в мгновение ока превращается в продвинутую печатную машинку. Valve несёт убытки на производстве, а с продажи игр ничего не получает. От того, что гаджет станет массовым, не следует, что он захватит рынок игровых ПК.

Как Valve будет стимулировать продажи Steam Machines

В сети много обсуждений гаджета, но никто не говорит о самом явном и понятном. Видеокарта AMD RDNA 3 28CU — самый дешёвый чип из всех возможных с поддержкой актуальных технологий. Дешевле не существует. Более того, его нет в розничной продаже. Любой самосбор априори будет дороже.

Аналогичная ситуация с процессором — самый дешёвый камень на AMD Zen 4. Дешевле нет. Ещё один вариант в копилку экономии и конкурентоспособности с аналогами.

Магия на этом не заканчивается. У OEM-сборок есть особенность — проектирование устройства идет в целом, а не каждой части по отдельности. На примере ниже — видеокарта RTX 2060. В ритейле мне неизвестны карты с одним вентилятором: устройство слишком горячее и будет перегреваться. А вот в сборках она регулярно идёт с минимальной системой охлаждения, так как обдув отлично продуман. Мелочь, но на кулере можно сэкономить.

Подобных мелочей очень много.

То есть само устройство изначально проектировалось с прицелом на определённую стоимость. Например, по неподтверждённой информации, чип видеокарты будет распаян на материнской плате — существенная экономия на текстолите и разводке питания. Именно в эти моменты формируется конечная стоимость.

Valve экономит за счёт проектирования и подбора компонентов, недоступных широкой общественности.

Большая фрагментация рынка и нулевая экономия на крупных заказах

Дядюшка Габен выбрал интересную тактику, которой нет ни у кого — стандартизация игрового устройства. Сегодня игровые ПК — это партии по 50–100 тысяч штук. Большинство крупных сборщиков выпускают мелкосерийные варианты с уникальными комплектующими. У них есть определённое «шасси», и на его базе создают сотни конфигураций. Унификация выше, чем в рознице, но недостаточная для существенной экономии. Сборщики не могут диктовать условия чипмейкерам и подрядчикам.

Зависимость от Microsoft и давление рынка

Нет достоверных и подтверждённых данных, но из косвенных расчётов производители железа отчисляют Microsoft за предустановку лицензионной Windows около $30. На первый взгляд сумма небольшая, но вопрос в масштабах. Для бюджетного гаджета счёт идёт на копейки, буквально. И дополнительный «налог» существенно меняет баланс сил.

Проблема с Anti-Cheat-защитой

Слушая «экспертное» мнение некоторых специалистов, хватаюсь за голову в недоумении — как подобное можно говорить на широкий круг зрителей. По их мнению, у SteamOS есть проблема с поддержкой в онлайн-проектах: издатели не пускают геймеров с Linux в «православные игры». Открою глаза подобным «экспертам» — спрос рождает предложение. Если база активных пользователей SteamOS перевалит минимальный порог, абсолютно все издатели побегут сломя голову придумывать варианты взаимодействия с этими платежеспособными и активными геймерами. Anti-Cheat-защита — вопрос финансовой выгоды, а не проблема Linux.

Послесловие

Steam Machines — устройство нового поколения с логотипом «Достаточно для большинства геймеров». Valve нашла скрытые резервы и пользуется ими в полной мере. Ей не нужно продавать устройство с субсидированием — нужно предложить вариант лучше, чем у конкурентов. Оптимизация всего лишь трёх моментов (крупный опт, отсутствие оплаты за Windows, самые дешёвые комплектующие) позволит устройству занять свою нишу. В субсидировании нет необходимости, если ты все грамотно распланировал.