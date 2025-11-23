Сайт Конференция
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения

Стоит появиться новому устройству, и нижний интернет мгновенно создает новые мифы — шум заглушает факты, но экономика всегда говорит четко и понятно.
Люблю разбирать мифы и легенды о консолях и игровой тематике. Пару недель назад дядюшка Габен анонсировал новое устройство, и большое игровое сообщество решило пересасывать все подробности, вывести множество альтернативных теорий и рассмотреть массу тайных заговоров. Вопрос заинтересовал в разрезе ценообразования будущего устройства и того, как современное общество видит стоимость на будущее решение Valve.

Маркетинг, вбросы и чемоданы — основные создатели текущей реальности. Где-то кто-то что-то сказал, и без проверки фактов люди повторяют информацию. И если бы речь шла о мелких комментариях в общем треде, где много народу разной осведомлённости — это одно, но тут уважаемые люди с богатым бэкграундом распространяют фейки.

Игровые консоли всегда продавались в убыток, а потом окупались на подписках и платежах

Самое большое заблуждение, которое раз из раза любят повторять малограмотные пользователи интернета. Из всего многообразия присутствующих устройств на рынке только Sony PlayStation 3 явно датировалась платформодержателем. Исключительная ситуация и глупость корпорации.

Как пример — заметка от 2006 года. Оценочная стоимость Xbox 360 составляла $323 при розничной цене $399. Конечно, это приблизительные данные, так как существует большое число скрытых платежей. Но как факт — плюс-минус без дотаций.

Как это работает, спросит обыватель. Рассказываю на котятах.

Платформодержателю известно, что консоль будет присутствовать на рынке около семи лет. Целевые показатели составляют 80 млн проданных устройств. Приходим к подрядчикам и говорим: «Вот контракт на изготовление 50 млн устройств по цене $150 за штуку — готовы принять такой заказ?» Никого не волнует, что себестоимость деталей здесь и сейчас $250. Через пять лет они будут стоить $40. Оплачивается средняя цена за весь период, а не ведутся переговоры каждый квартал.

Опасность прямого субсидирования игровых устройств

Представьте ситуацию: производится устройство за $500, но чтобы захватить рынок и окупиться в будущем, продаётся за $300. Гениальный план, если монополист. Но в это время приходит конкурент и скупает все устройства по $300. План рассыпается в пыль одним щелчком. Убытки здесь и сейчас, а устройства не генерируют ни копейки. Как долго возможно работать в подобном режиме, если у конкурента денег в десять раз больше?

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines

С игровыми консолями есть большое число «но» и «если»: длинные контракты, договорённости с ритейлом, обоюдные обязательства. А вот с персональными компьютерами всё проще и понятнее.

Steam Machines — обычный ПК на x86-платформе. Помимо огромной конкуренции среди производителей железа есть и другая сторона. Представьте, что большому предприятию в отдел визуальной обработки данных нужна пара сотен тысяч устройств. Что выберет корпоративная контора — «OEM»-сборщика или субсидируемое устройство? В офисе не имеет значения, какой это бренд и для чего создавалось устройство. Steam Machines в мгновение ока превращается в продвинутую печатную машинку. Valve несёт убытки на производстве, а с продажи игр ничего не получает. От того, что гаджет станет массовым, не следует, что он захватит рынок игровых ПК.

Как Valve будет стимулировать продажи Steam Machines

В сети много обсуждений гаджета, но никто не говорит о самом явном и понятном. Видеокарта AMD RDNA 3 28CU — самый дешёвый чип из всех возможных с поддержкой актуальных технологий. Дешевле не существует. Более того, его нет в розничной продаже. Любой самосбор априори будет дороже.

Аналогичная ситуация с процессором — самый дешёвый камень на AMD Zen 4. Дешевле нет. Ещё один вариант в копилку экономии и конкурентоспособности с аналогами.

Магия на этом не заканчивается. У OEM-сборок есть особенность — проектирование устройства идет в целом, а не каждой части по отдельности. На примере ниже — видеокарта RTX 2060. В ритейле мне неизвестны карты с одним вентилятором: устройство слишком горячее и будет перегреваться. А вот в сборках она регулярно идёт с минимальной системой охлаждения, так как обдув отлично продуман. Мелочь, но на кулере можно сэкономить.

Подобных мелочей очень много.

То есть само устройство изначально проектировалось с прицелом на определённую стоимость. Например, по неподтверждённой информации, чип видеокарты будет распаян на материнской плате — существенная экономия на текстолите и разводке питания. Именно в эти моменты формируется конечная стоимость.

Valve экономит за счёт проектирования и подбора компонентов, недоступных широкой общественности.

Большая фрагментация рынка и нулевая экономия на крупных заказах

Дядюшка Габен выбрал интересную тактику, которой нет ни у кого — стандартизация игрового устройства. Сегодня игровые ПК — это партии по 50–100 тысяч штук. Большинство крупных сборщиков выпускают мелкосерийные варианты с уникальными комплектующими. У них есть определённое «шасси», и на его базе создают сотни конфигураций. Унификация выше, чем в рознице, но недостаточная для существенной экономии. Сборщики не могут диктовать условия чипмейкерам и подрядчикам.

Зависимость от Microsoft и давление рынка

Нет достоверных и подтверждённых данных, но из косвенных расчётов производители железа отчисляют Microsoft за предустановку лицензионной Windows около $30. На первый взгляд сумма небольшая, но вопрос в масштабах. Для бюджетного гаджета счёт идёт на копейки, буквально. И дополнительный «налог» существенно меняет баланс сил.

Проблема с Anti-Cheat-защитой

Слушая «экспертное» мнение некоторых специалистов, хватаюсь за голову в недоумении — как подобное можно говорить на широкий круг зрителей. По их мнению, у SteamOS есть проблема с поддержкой в онлайн-проектах: издатели не пускают геймеров с Linux в «православные игры». Открою глаза подобным «экспертам» — спрос рождает предложение. Если база активных пользователей SteamOS перевалит минимальный порог, абсолютно все издатели побегут сломя голову придумывать варианты взаимодействия с этими платежеспособными и активными геймерами. Anti-Cheat-защита — вопрос финансовой выгоды, а не проблема Linux.

Послесловие

Steam Machines — устройство нового поколения с логотипом «Достаточно для большинства геймеров». Valve нашла скрытые резервы и пользуется ими в полной мере. Ей не нужно продавать устройство с субсидированием — нужно предложить вариант лучше, чем у конкурентов. Оптимизация всего лишь трёх моментов (крупный опт, отсутствие оплаты за Windows, самые дешёвые комплектующие) позволит устройству занять свою нишу. В субсидировании нет необходимости, если ты все грамотно распланировал.

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
17:39
Нет ты, даже не сомневайся, инфа 100%.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
deema35
17:26
А если они перестараются и на земле все замерзнет.
Стартап Stardust предложил уменьшить яркость Солнца для охлаждения Земли
Windmark_
17:17
От USB есть помехи ? Я свои звуковые продал , вот думаю , внешку брать или дискретку creative ae5
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Windmark_
17:15
Ты идиот ?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
17:06
Мерцу уже и европа мешает!)
Мерц: Прекращение конфликта на Украине невозможно без участия Европы
ФельдшеR
16:59
Это называется быть заложником ситуации. Когда чуваку - и когда-то за дорого купленную звуковуху жалко выкинуть, и видюху надо непременно на "пол материнки")) Но это частный случай. Таких пользователе...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
16:59
Те которые им в палате мерещатся.
Великобритания планирует развивать добычу и переработку критически важных полезных ископаемых
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
16:57
где ранее был найден первый европеец возрастом 1,8 млн лет. Теперь понятно, что все еврогейцы произошли от грузинчиков. Современного француза от грузина не отличить, про итальянцев вообще молчу, чист...
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
Анна Франскевич
16:57
Что бы прийти к производителям и дать им денег прося просто поставить ос, Это надо быть многотриллионной инди компанией майкрософт, и покупать и производителей железок и производителей игр. Не очень в...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
16:48
А зачем ему автомат зарядки, если этот "танк" создан зулусов по африке гонять.
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter