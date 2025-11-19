Вы верите в совпадения? Так, чтобы за одним событием моментально следовало другое с противоположным посылом?

А то, что месяц назад закончилась поддержка Windows 10 и Дядюшка Габен выпустил свою операционную систему для игровых настольных систем? SteamOS построена на базе Линукс, и не всем она по вкусу. Но существует значительная прослойка граждан, испытывающих негативные эмоции при упоминании Windows 11. Сегодня множество пользователей оказалось на распутье, и им предлагают альтернативу.

Предисловие

На рынке персональных компьютеров доминируют две крупные операционные системы. Долгое время они находились в условном равновесии – Microsoft и Apple нашли компромисс и поделили рынок на две части. Первая считается универсальной и подходит для всего, вторая — для пользователей с повышенными требованиями. По большей части две категории не пересекаются и редко мигрируют между системами.

В ноябре 2020 года яблочная корпорация нарушила баланс и выпустила новую систему на чипе с архитектурой ARM. В самой системе нет ничего примечательного, но важна концепция — Тим Кук избавился от балласта «совместимости» и создал лёгкую систему без лишних функций. Яблочные устройства сегодня — максимальная лёгкость и сбалансированность без «старческого жирка».

Valve со своей SteamOS движется тем же путём: минимум ненужных функций, максимум оптимизаций под конкретные задачи.

Секретный план Фила Спенсера

15 февраля 2024 года произошло занятное событие — руководство Xbox официально анонсировало новую игровую консоль. Непонятно, какой сакральный смысл был в этом действии, ведь анонсировать устройство за 3–4 года до релиза — верх неблагоразумия. Анонс запустил цепочку событий, где звучало много слов, но было крайне мало действий.

Обратной стороной стала реакция поклонников бренда. Они рады анонсу, но недовольны расхождением слов и действий. Многие видят «размах на рубль, удар на копейку». Полтора года переливания из пустого в порожнее, обсуждений и спекуляций вышли за рамки приличия.

Анонс и релиз ROG Xbox Ally X

Событие, которое можно назвать цирком и клоунадой. Чтобы понимать масштаб происходящего, стоит обозначить ключевые даты:

В марте 2024 года Фил Спенсер тонко намекнул, что ему нравятся портативные гаджеты и он хочет сервисы Xbox в подобном формате. К этому времени шла активная кампания по адаптации сервисов Microsoft под игровые подписки Xbox. Приложение Xbox уже несколько лет являлось опорой игрового направления на ПК.

В июле 2025 года заключено соглашение между Asus и Xbox по продвижению бренда среди пользователей Windows.

В октябре 2025 года ROG Xbox Ally X поступил в продажу. Приложение Xbox на ПК получило существенные обновления и расширило функционал.

Microsoft за 18 месяцев, имея готовое приложение и находясь под пристальным вниманием общественности и поклонников бренда, так и не сумела создать продукт, пригодный к эксплуатации «из коробки».

Операционная система для игр

В интернете регулярно встречаются тесты специалистов, где сравнивают две платформы и делают выводы по результатам. Но у большинства тестов есть изъян — они проводятся на максимально мощных системах, где разница нивелируется избыточной производительностью. Ни разу не встречал сравнений на устройствах «впритык».

Из личной практики: брал The Witcher 3 в версии GOG для Windows 7 и тот же вариант в Steam на Windows 10 и запускал на AMD Ryzen 3 3200G с 8 ГБ оперативной памяти. Одна игра, одна система, но в первом случае её можно пройти, а во втором — только делать скриншоты.

Игровая система должна позволять играть, а не заставлять думать, «что бы ещё докупить, чтобы не тормозило». Именно такие принципы обязательны для системы, позиционирующейся как игровая.

Окончание поддержки Windows 10

Цитата с официального сайта: Microsoft прямым текстом заявляет, что безопасность под угрозой, и, если вы переживаете за личные данные, приобретите новое устройство. Нет ни слова про устаревание, тормоза, отсутствие технологий. Просто перейдите на новую систему. Точка. Нам даже не объясняют, что получим взамен.

Сейчас у меня установлена Windows 10, в ней десятки платных программ, сотни настроек, проведены оптимизации, и устройство работает стабильно. Не понимаю, почему должен менять идеально настроенный механизм на непонятно что. Не готов рисковать данными и потерей активации программ. Ради чего?

Самый оптимальный момент для анонса Steam Machine

На небе сошлось сразу несколько звёзд:

Valve нужно конкурировать с консольными платформами.

Microsoft проиграла Sony и делает ставку на Windows.

Xbox отказался от субсидирования устройств.

Фил Спенсер озвучил концепцию ПК возле телевизора.

Релиз ROG Xbox Ally X показал серьёзные недостатки Windows.

Steam Deck раскрыл потенциал SteamOS и подготовил почву.

Microsoft отказалась от чипов AMD и перешла на Snapdragon X.

Microsoft отказалась от выпуска портативной консоли Xbox.

Кризис в бюджетном сегменте игровых устройств.

Более идеального момента для выхода нового игрового устройства сложно представить. Steam Machine спокойно пройдёт по всем игровым нишам и слоям населения. Опыт с портативным устройством доказал наличие потенциала. Шумиха вокруг ИИ отвлекает гигантов от базовых вещей. Они не способны создать что-то простое, удобное и готовое к использованию из коробки.

Я не утверждаю, что геймеры всего мира ринутся за новинкой. Лишь намекаю, что у большого числа геймеров появился выбор. Теперь можно взять бюджетное устройство и с комфортом проводить время перед телевизором или монитором. Нет необходимости думать про Copilot или Xbox PC app — чистая система без лишнего мусора.

Послесловие

Мы оказались в той ситуации, когда Microsoft положила большой болт на развитие своей операционной системы, она занята развитием чем-то отличным от удобного сервиса для людей.

В свою очередь Гейб Ньюэлл предоставляет продукт, который оптимизирован для рядового пользователя. Steam автоматически проверил каждую игру и оптимизировал для использования на вашей системе – «получай удовольствие, а не борись с настройками».