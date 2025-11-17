Хорошая вещь обязана привлекать много внимания. Steam Machine без чемоданов и билбордов вызвала волну обсуждений. Все хотят познакомиться с новым игровым устройством и окунуться в сияние его славы. Маленькие и необычные железки — моя страсть, а Steam Machine — хобби и редкие минуты настоящего наслаждения.

Предисловие

реклама





Этот мир сошел с ума. Всего несколько дней прошло с анонса Steam Machine, и уже появились сотни теорий заговора вокруг простого устройства. Специалисты разных мастей плетут интриги и выдают желаемое за действительное. Из обыденного события сотворили грандиозный шухер с переливанием из пустого в порожнее. Наиболее яркая тема — предполагаемая стоимость будущего гаджета. Вся соль в том, что устройство не является уникальным, как игровые консоли, и на рынке полно аналогов с понятной официальной стоимостью. Почему эксперты не могут посмотреть вокруг и сделать правильные выводы — для меня остается загадкой.

Тарифы Трампа и нестабильная ситуация на рынке

реклама





С начала года в сети регулярно всплывают новости о деятельности 47-го президента США. Очень удобная фигура, на которую можно повесить всех собак и обвинить во всех смертных грехах. Вот только ситуация намного сложнее и глубже. Мир на грани очередного финансового кризиса. И проблемы начались год назад, а не с приходом нового человека в Белый дом.

Искусственный интеллект меняет мир вокруг, а заодно повышает цены на всё, что помогает ему в развитии. Спрос на комплектующие многократно превышает предложение, и в ближайшие полгода цены улетят в космос. Слишком много корпораций единовременно осознало, что конец «эры кремния» не наступил и еще есть порох в пороховницах.

Этот абзац идет как «дисклеймер», так как оценка железной начинки рассчитана здесь и сейчас, а не на момент выхода устройства. Видя происходящее вокруг, есть веские предположения, что Steam Machine может стать топовым предложением на рынке для подавляющего числа будущих геймеров.

Известные характеристики Steam Machine

Процессор AMD Zen 4 6C/12T с тепловыделением 30 Вт. Под описание подходит мобильный чип AMD Ryzen 5 7640U.

Видеокарта Radeon RDNA 3 с 28 CU. Под параметры подходит RX 7600M или RX 7500 с тепловыделением до 110 Вт (у мобильной до 90).

Оперативная память 2×8 DDR5.

Постоянная память NVMe SSD 500 ГБ.

Кастомные комплектующие без числа и счета.

реклама





Все перечисленное есть в открытом доступе и продается в составе широкого перечня устройств. Есть небольшая кастомизация, позволяющая использовать гаджет в специальных сценариях, но она копеечная и не требует глубокой модернизации.

Методология оценки стоимости Steam Machine

Есть три варианта, по которым можно оценить устройство в денежном эквиваленте:

прямой расчет стоимости комплектующих;

поиск аналогов с похожей производительностью;

поиск целевой ниши и рассмотрение конкурентов.

Любой из трех вариантов дает достаточно точный диапазон и минимальные колебания в пределах $50. Так как я не делал глобальный обзор всего рынка комплектующих, возможны отклонения, но они несущественны. Вы можете самостоятельно использовать удобный вам подход.

реклама





Расчет стоимости комплектующих Steam Machine

Процессор. Отдельно не продается, но по китайским коробочкам можно предположить цену $150–170. Для крупной партии дешевле.

Видеокарта. RX 7500 в OEM-варианте оценивалась в $170–200. Мобильная будет дороже, но с учетом тепловыделения думаю, что это обычный чип.

Материнская плата. Формат близкий к mSTX с глубокой интеграцией компонентов. $50–70.

Оперативная память. $40 за комплект.

SSD. Бюджетный вариант $60 за 500 ГБ.

Корпус, блок питания, беспроводные сети, охлаждение — $80.

Итого по розничным ценам выходит $550–620. Учитывая, что Valve работает без посредников в виде ритейла, можно смело сбрасывать $50. То есть при цене от $570 дядюшка Габен себя не обидит.

Расчет стоимости Steam Machine по аналогам

Наиболее близкий вариант — ноутбуки: специфические платы, особенная система охлаждения и отверточная сборка.

Точно-в-точь найти сложно, но вот пример с более высокой производительностью: MSI Thin 15.6" FHD 144Hz, Ryzen 5 7535HS, GeForce RTX 4060, 16 GB DDR5, 512 GB SSD. Подобный вариант можно взять за $700.

Создатели ноутбуков не только хотят заработать, но и оплачивают лицензионную Windows, плюс делятся прибылью с посредниками.

Если подбирать аналог с Radeon RX 6550M, цена будет еще интереснее. Например, HP Victus: 15.6" FHD 144Hz, Ryzen 5 7535HS, RX 6550M, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, Wi-Fi 6, Windows 11 Pro. Подобный вариант отдают за $630.

В диапазоне $600–700 большой список устройств с похожей производительностью.

Оценка устройства с точки зрения конкуренции

Здесь все просто. Steam Machine целится в нетребовательную аудиторию с ограниченным бюджетом. Многие не заметили, но используются самые бюджетные компоненты предпоследнего поколения. Корпорация максимально ужималась по всем фронтам. Принцип «дешево и достаточно» превалировал над остальным.

Со стороны это незаметно, но перед нами гаджет с максимальным охватом аудитории. Моментально вспоминаются Xbox Series X и PlayStation 5 с ценником около $600. На бумаге устройство слабее, но имеет поддержку энтузиастов и новейшие технологии. В RDNA 3 есть полная поддержка лучей и FSR4 — сегодня мало актуально, но на длинной дистанции даст много плюшек.

То есть будет выбор между тремя устройствами, и Гейбу Ньюэллу нужно как-то конкурировать с визави.

Послесловие

В базовом варианте можно рассчитывать на планку в $600. Более высокая стоимость — прямой заход в конкуренцию с консолями и ноутбуками. По расчетам видно, что подобная цена при нулевой наценке реалистична. Отдельно стоит вопрос с геймпадом. Это совсем не бюджетное устройство, и его стоимость может заметно поднять минимальную цену. По предварительным обзорам в корпус интегрированы антенны для манипулятора, но они бессмысленны, если он не будет идти в комплекте.