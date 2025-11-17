Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
Хорошая вещь обязана привлекать много внимания. Steam Machine без чемоданов и билбордов вызвала волну обсуждений. Все хотят познакомиться с новым игровым устройством и окунуться в сияние его славы. Маленькие и необычные железки — моя страсть, а Steam Machine — хобби и редкие минуты настоящего наслаждения.
Предисловие
Этот мир сошел с ума. Всего несколько дней прошло с анонса Steam Machine, и уже появились сотни теорий заговора вокруг простого устройства. Специалисты разных мастей плетут интриги и выдают желаемое за действительное. Из обыденного события сотворили грандиозный шухер с переливанием из пустого в порожнее. Наиболее яркая тема — предполагаемая стоимость будущего гаджета. Вся соль в том, что устройство не является уникальным, как игровые консоли, и на рынке полно аналогов с понятной официальной стоимостью. Почему эксперты не могут посмотреть вокруг и сделать правильные выводы — для меня остается загадкой.
Тарифы Трампа и нестабильная ситуация на рынке
С начала года в сети регулярно всплывают новости о деятельности 47-го президента США. Очень удобная фигура, на которую можно повесить всех собак и обвинить во всех смертных грехах. Вот только ситуация намного сложнее и глубже. Мир на грани очередного финансового кризиса. И проблемы начались год назад, а не с приходом нового человека в Белый дом.
Искусственный интеллект меняет мир вокруг, а заодно повышает цены на всё, что помогает ему в развитии. Спрос на комплектующие многократно превышает предложение, и в ближайшие полгода цены улетят в космос. Слишком много корпораций единовременно осознало, что конец «эры кремния» не наступил и еще есть порох в пороховницах.
Этот абзац идет как «дисклеймер», так как оценка железной начинки рассчитана здесь и сейчас, а не на момент выхода устройства. Видя происходящее вокруг, есть веские предположения, что Steam Machine может стать топовым предложением на рынке для подавляющего числа будущих геймеров.
Известные характеристики Steam Machine
- Процессор AMD Zen 4 6C/12T с тепловыделением 30 Вт. Под описание подходит мобильный чип AMD Ryzen 5 7640U.
- Видеокарта Radeon RDNA 3 с 28 CU. Под параметры подходит RX 7600M или RX 7500 с тепловыделением до 110 Вт (у мобильной до 90).
- Оперативная память 2×8 DDR5.
- Постоянная память NVMe SSD 500 ГБ.
- Кастомные комплектующие без числа и счета.
Все перечисленное есть в открытом доступе и продается в составе широкого перечня устройств. Есть небольшая кастомизация, позволяющая использовать гаджет в специальных сценариях, но она копеечная и не требует глубокой модернизации.
Методология оценки стоимости Steam Machine
Есть три варианта, по которым можно оценить устройство в денежном эквиваленте:
- прямой расчет стоимости комплектующих;
- поиск аналогов с похожей производительностью;
- поиск целевой ниши и рассмотрение конкурентов.
Любой из трех вариантов дает достаточно точный диапазон и минимальные колебания в пределах $50. Так как я не делал глобальный обзор всего рынка комплектующих, возможны отклонения, но они несущественны. Вы можете самостоятельно использовать удобный вам подход.
Расчет стоимости комплектующих Steam Machine
- Процессор. Отдельно не продается, но по китайским коробочкам можно предположить цену $150–170. Для крупной партии дешевле.
- Видеокарта. RX 7500 в OEM-варианте оценивалась в $170–200. Мобильная будет дороже, но с учетом тепловыделения думаю, что это обычный чип.
- Материнская плата. Формат близкий к mSTX с глубокой интеграцией компонентов. $50–70.
- Оперативная память. $40 за комплект.
- SSD. Бюджетный вариант $60 за 500 ГБ.
- Корпус, блок питания, беспроводные сети, охлаждение — $80.
- Итого по розничным ценам выходит $550–620. Учитывая, что Valve работает без посредников в виде ритейла, можно смело сбрасывать $50. То есть при цене от $570 дядюшка Габен себя не обидит.
Расчет стоимости Steam Machine по аналогам
Наиболее близкий вариант — ноутбуки: специфические платы, особенная система охлаждения и отверточная сборка.
Точно-в-точь найти сложно, но вот пример с более высокой производительностью: MSI Thin 15.6" FHD 144Hz, Ryzen 5 7535HS, GeForce RTX 4060, 16 GB DDR5, 512 GB SSD. Подобный вариант можно взять за $700.
Создатели ноутбуков не только хотят заработать, но и оплачивают лицензионную Windows, плюс делятся прибылью с посредниками.
Если подбирать аналог с Radeon RX 6550M, цена будет еще интереснее. Например, HP Victus: 15.6" FHD 144Hz, Ryzen 5 7535HS, RX 6550M, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, Wi-Fi 6, Windows 11 Pro. Подобный вариант отдают за $630.
В диапазоне $600–700 большой список устройств с похожей производительностью.
Оценка устройства с точки зрения конкуренции
Здесь все просто. Steam Machine целится в нетребовательную аудиторию с ограниченным бюджетом. Многие не заметили, но используются самые бюджетные компоненты предпоследнего поколения. Корпорация максимально ужималась по всем фронтам. Принцип «дешево и достаточно» превалировал над остальным.
Со стороны это незаметно, но перед нами гаджет с максимальным охватом аудитории. Моментально вспоминаются Xbox Series X и PlayStation 5 с ценником около $600. На бумаге устройство слабее, но имеет поддержку энтузиастов и новейшие технологии. В RDNA 3 есть полная поддержка лучей и FSR4 — сегодня мало актуально, но на длинной дистанции даст много плюшек.
То есть будет выбор между тремя устройствами, и Гейбу Ньюэллу нужно как-то конкурировать с визави.
Послесловие
В базовом варианте можно рассчитывать на планку в $600. Более высокая стоимость — прямой заход в конкуренцию с консолями и ноутбуками. По расчетам видно, что подобная цена при нулевой наценке реалистична. Отдельно стоит вопрос с геймпадом. Это совсем не бюджетное устройство, и его стоимость может заметно поднять минимальную цену. По предварительным обзорам в корпус интегрированы антенны для манипулятора, но они бессмысленны, если он не будет идти в комплекте.
