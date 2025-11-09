Тонкий юмор от PlayStation и острая колкость конкуренту. Самураи точно знают свою цель и умело пользуются ситуацией. После месячного бурления в Xbox комьюнити они выпускают серию роликов, чтобы подчеркнуть своё доминирование на рынке видеоигр и указать Microsoft их истинное место в иерархии. Ярко, четко, аккуратно.

Конец консольных войн

Пару недель назад крупнейшая сеть по продаже физических копий игр выступила с заявлением, что конфликт двадцатилетней давности официально завершён. Microsoft подала руку примирения своему конкуренту и готова сотрудничать со всеми направлениями. Занимательная новость, о которой упомянул даже Дональд на сайте Белого дома.

Только есть небольшое уточнение — в конфликте участвуют две стороны. От того, что одна подняла белый флаг, не означает, что вторая готова пойти навстречу.

Противостояние PlayStation и Xbox

Чтобы понимать контекст происходящего, нужно немного углубиться в прошлое. Представьте, что у вас большой роскошный дом, любимая жена, хорошая работа, и в один прекрасный день к вам подселяется сосед и начинает строить козни. Настолько жёстко, что вы теряете практически всё, залезаете в убытки, от вас отворачиваются друзья. Вы переезжаете на новое место, строите свой мир с нуля, покупаете дорогой автомобиль и... снова приходит сосед, угоняет вашу любимую машину и попадает в страшную аварию. С кучей переломов костей он отправляет к вам гонца с предложением жить в мире и согласии. В мгновении ока вы должны забыть разрушенную жизнь и простить угон автомобиля.

Для тех, кто не понял метафору — Sony заключила огромный рекламный контракт с Activision Blizzard на продвижение Call of Duty и сделала проект Бобби Котика самым топовым System Seller. Ценность стрелялки — огромные маркетинговые продвижения от двух игровых конгломератов.

Для примерного понимания: разработка игры обходится примерно в $200 млн, а рекламный бюджет — около $500 млн. Львиную часть компенсировали японцы, но получали эксклюзивные плюшки с рекламой.

С 2015 по 2024 год каждый сезон выходили бандлы с Call of Duty, которые подстегивали продажи консоли в космос.

Чтобы история не казалась пресной — с релиза PS5 вышло 16 различных наборов, и пять из них были с «Зовом долга». Эта игра была не просто одной из, а самой главной. Microsoft отняла эту фишку.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 в 2025

Почему я считаю, что война консолей не закончилась? Очень просто — в продаже нет PS5 в комплекте с новенькой Call of Duty. Возможно, она появится, но упоминаний по состоянию на 10 ноября 2025 года не встречал. Это та точка соприкосновения, вокруг которой действительно крутится много денег. Не эти ваши трёхкопеечные ремастеры Halo: Campaign Evolved и Gears of War: Reloaded, а настоящие.

Зато впервые можно наблюдать вариант с премиум-подпиской на два года. Не System Seller, но тоже интересно. Японцы не захотели договариваться с янки и это явно указывает на острые разногласия.

Рентабельность подразделения Xbox в 30%

Чем больше наблюдаю за индустрией видеоигр, тем чаще приходит мысль «думать не положено». Люди не способны сложить 2+2 и сделать базовые выводы. Понятно, когда историю не понимают обыватели, но чтобы о ней не догадывались специалисты — очень странно.

Более 80% выручки приходится на платформу конкурента. Большая часть всех доходов строится вокруг платформы конкурента. Не в смысле выпуска The Outer Worlds 2 и снятия копеечных сливок, а жёсткого доминирования Call of Duty над всем, что шевелится. Цель в 30% — это жесткий прессинг именно PlayStation, так как на нее приходится основная доля всех денежных поступлений.

Мирного решения здесь не будет. Microsoft пустится во все тяжкие.

Рекламная кампания Microsoft — это всё Xbox

Итерацию уже обсуждал несколько раз и не вижу смысла повторяться. Сделаю акцент на том, что последние шесть недель её активно полоскали все заинтересованные лица в различных ипостасях. Выработалось достаточно чёткое мнение: «Если Xbox — это всё, то Xbox — это ничего».

Блогеры чётко и однозначно трактовали, что подобная формулировка бессмысленна. Она не продаёт игровые устройства Microsoft и не помогает игровому комьюнити. Клубок противоречий и камень преткновения.

Обменяться дисками — это так просто

Думаю, все помнят тряску 2013 года и привязку дисков к игровой консоли Xbox. Японцы выпустили самый жёсткий троллинг в своей истории — инструкцию по обмену дисками между геймерами. Без монтажа, графики, постановки, света. Похихикали и записали коротенький стендап. А вы помните тот легендарный ролик?

Самураи регулярно издеваются над своим визави. Высмеивают в лёгкой манере те или иные ситуации. Особенно ярко подобное происходит в моменты смуты.

"This Is an Xbox" превращается в "It Happens on PS5"

Янки везде и каждому кричат «Играй, где хочешь», а самураи им прямо противопоставляют: «Все самое лучшее происходит на PS5». По факту идёт игра слов и превращение рекламного слогана в «Всё может быть Xbox, но на PlayStation это реально происходит».

Sony делает акцент на уникальных игровых и запоминающихся моментах, которые невозможны на конкурирующей платформе. Визуальные детали — где странные ситуации и непривычные персонажи лишь усиливают эффект издевательства.

Самураи аккуратно прокатились по новенькой Call of Duty: Black Ops 7 — зомби‑режим с непонятными героями и персонажем в центре, явно вдохновлённым образом Солида Снейка.

Оммаж на Death Stranding 2 в стилистике работы Activision Blizzard. Или же Хидэо Кодзима работает над новой игрой, используя старых героев в новом сеттинге. Каждый момент в роликах кричит: PS5 — это место, где происходит всё самое главное и интересное.

Пока Microsoft рассказывает, что консоли Xbox не нужны и «играй где хочешь», Sony в самый актуальный момент подчёркивает — покупайте PlayStation 5 и наслаждайтесь тем, что реально происходит, превращая свою рекламу в яркий троллинг.