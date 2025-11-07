Прошел месяц со старта продаж нового игрового устройства под покровительством Xbox, и в сети появились настоящие обзоры от независимых блогеров. Гул пересказов закончился — появился однозначный ответ, что лучше для обычного геймера: ROG Xbox Ally X или Nintendo Switch 2. Конкретика и прямое сравнение.

Предисловие

В данном материале автор высказывает мнение с точки зрения пользователя портативных устройств и продвинутого геймера. Начать стоит с 2008 года и бума нового вида устройств под кратким обозначением «нетбук» — недорогих гаджетов для работы вдали от офиса. Активно наблюдал все этапы становления новой эпохи и имел возможность прямого сравнения с конкурирующими вариантами. Может показаться, что портативные игровые устройства и история с мини-ПК далеки друг от друга, но нет — у них много общего. В обоих случаях Microsoft со своей Windows пытается войти в мобильный сегмент на архитектуре x86.

Intel Atom и бюджетные устройства для народных масс

У многих современных пользователей линейка бюджетных изделий Intel ассоциируется с низкой производительностью — заблуждение. Мощности младших процессоров действительно не хватает звёзд с неба, но её достаточно для 90% задач большинства пользователей. Более того, последние итерации развивались заметно быстрее старших линеек.

Только есть большое «но». С рынка исчезла ниша нетбуков. Маленький экран плохо сочетается с операционной системой Microsoft. На устройствах с ограниченной производительностью последние творения дельцов из Редмонта съедают львиную долю ресурсов на пустом месте.

Эксперимент с атомной линейкой процессоров показал: железо без оптимизации софта ничего не стоит.



Windows 8 и плитки для сенсорных экранов

В первую волну своей портативной деятельности Microsoft активно рвалась на рынок переносных устройств. Все понимали, включая саму Microsoft, что ОС для настольных ПК заточена под клавиатуру и мышь. У неё большие проблемы с взаимодействием через сенсор.

Мало кто знает, но «восьмёрку» создавали с прицелом на портативные гаджеты не только в визуальной части. На уровне ядра и системы проведены масштабные работы и внедрено множество энергосберегающих функций. Старая система не держала активными фоновые службы и останавливала их. Не было Windows Update, Telemetry и Diagnostics Tracking, Windows Defender, OneDrive Sync и десятков других процессов.

Много лет назад Microsoft осознанно входила в новую нишу и прилагала к этому максимум усилий.

ARM против x86 — битва мировоззрений

До 2014 года в ноутбуках использовались процессоры, аналогичные стационарным системам, с минимальными изменениями. Большие корпорации не делили клиентов на сорта и разрабатывали один универсальный продукт. Но с появлением Intel Broadwell и AMD Carrizo стартовала новая эра устройств: меньше потребление — больше автономность. Хотя линейки были схожими, акценты и приоритеты оказались взаимоисключающими.

Архитектура ARM изначально создавалась ради максимальной энергоэффективности. Ничего лишнего, максимум функциональности. Если есть недостаток — добавь модуль, и всё будет в порядке. ARM не нужно ничего «отрезать»: она создаётся сбалансированной изначально.

Портативные консоли как отдельный вид искусства

Баланс мобильности — сочетание автономной работы, веса, цены и производительности. Увеличение одного параметра влияет на всё остальное. Nintendo взяла технологию, ориентированную на энергоэффективность, и создала идеальную синергию характеристик. У Microsoft всё пошло не по плану.

Вес iPhone 16 Plus — около 200 г: лопата для всего на свете.

Вес Nintendo Switch Lite — около 300 г: компактное, удобное устройство.

Вес Nintendo Switch — около 400 г: крупноватое, но функциональное.

Вес Nintendo Switch 2 — около 540 г. На бумаге разница небольшая, но держать три часа подряд тяжело.

Вес Asus ROG Xbox Ally X — около 720 г. Это не портативное устройство. Держать подобное на весу без опоры невозможно — настоящий кирпич.

Игровое устройство под брендом Microsoft выходит за рамки приличия. Физическая усталость пользователя при длительной игре — критический фактор для портативки.

Производительность Asus ROG Xbox Ally X и Nintendo Switch 2

На бумаге и в первых обзорах насторожили хвалебные отзывы. Долгие годы пользуюсь устройствами «минимум цена, максимум производительности» и прекрасно представляю возможности видеокарт GTX 960 / GTX 1650. В Asus стоит видеоядро Radeon 890M, сопоставимое с ними, но только при максимальном энергопотреблении. В типичных сценариях — будет уровень RX 560 или GTX 1050 Ti.

В Nintendo Switch 2 установлен кастомный вариант видеокарты с условным обозначением RTX 3030 — урезанная вдвое RTX 3050, примерно как GTX 1050, но с фишками Ampere. Устройство от «большой N» имеет полный набор инструментов для искусственного улучшения изображения.

Принципиальное отличие — в способе дополнительной обработки картинки. Видеокарты Radeon отдают часть своей производительности на работу FSR, а у Geforce этим занимаются отдельные тензорные ядра. Если оба устройства включат масштабирование, базовая производительность японского гаджета не изменится.

Оптимизация под игровое устройство

Здесь вопрос производительности упирается не в железо, а в мастерство разработчиков. Повторяется история PS3 и Xbox 360. Если инженеры хорошо оптимизируют игру, используя все нюансы платформы, терафлопсы и гигабайты уйдут на второй план.

Недавно обе платформы получили игру Cronos: The New Dawn. На дорогом устройстве можно вручную подогнать настройки и добиться «конфетки»: тени, частота кадров, FSR. После двадцати минут блуждания в меню — впечатляющий результат.

Если выбрать определённые ракурсы и нужные фрагменты, может показаться, что победа над японским гаджетом однозначна. Но стоит отойти от заданного сценария и осмотреться — картинка уже не так впечатляет.

Маленький экран скрывает недостатки, но не все. Мелкие объекты (в данном случае жалюзи) превращаются в кашу. Контрастное освещение на таких деталях плохо сочетается с технологиями AMD — мерцания, шумы и прочие артефакты моментально бросаются в глаза.

Те же жалюзи при настройках от разработчиков — видна каждая рейка. Примечательно растение с кучей мелких деталей. Хоть настройки и ниже, но оптимальные для идеального баланса. Работа профи.

Тут всплывает второй серьёзный недостаток дорогого агрегата. Пользователь предоставлен сам себе и вынужден подгонять игры под железо вручную. Есть продвинутые энтузиасты, но большинство будет играть в режиме «как есть», не сумев соблюсти баланс между качеством изображения и производительностью. Очень важный фактор, так как устройство с низкой производительностью и его нужно выжимать до последней капли.

В 5 крупных ААА играх более слабая консоль выдает лучшую картинку в настройках по умолчанию.

Поддержка устройства на длительной дистанции

15 октября 2019 года на Nintendo Switch вышел The Witcher 3. Умельцы из CD Projekt RED сотворили настоящее чудо — запустили передовой проект на морально устаревшем устройстве. Они потратили массу сил и денег, перелопатили все аспекты и выпустили технологический шедевр. Менее значимый, но показательный релиз Hogwarts Legacy на японской портативке также подвергся сотням изменений и доработок.

Издатели будут из кожи вон лезть, чтобы их новые проекты запускались на Nintendo Switch 2 всеми правдами и неправдами. А что можно сказать об устройстве под брендом Xbox? Уже сегодня оно морально устарело. Никто не будет делать под него отдельный билд.

Поддержка со стороны Xbox и Nintendo

В январе 2023 года вышла Hi-Fi Rush от Tango Gameworks — одна из первых игр, обошедших стороной прошлое поколение консолей. В 2025 году выходит Call of Duty: Black Ops 7, и в списке платформ указаны Xbox One и PlayStation 4. Обе игры принадлежат внутренним студиям Microsoft. Стрелялка на порядок технологичнее и требовательнее мультяшного творения, но Фил Спенсер не проявляет интереса к портированию и оптимизации. Аналогичная ситуация ждёт и брендированные устройства — интерес исчезнет, как только доходы перестанут выполнять план.

Nintendo Switch первого поколения прожила долгую и плодотворную жизнь. Аналогичная ситуация будет и с новым устройством.

Ответственность за поддержку устройства

В 2020 году Microsoft выпустила лимитированное издание Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition. К консоли прилагалась игра от польской студии в максимальном цифровом издании. CD Projekt RED официально объявила, что дополнение Phantom Liberty не выйдет на восьмом поколении и за него вернут деньги. Внимание, вопрос: кто должен вернуть средства за дополнение? Продавец устройства и получатель денег — Microsoft, но заявление сделала польская сторона.

А теперь представьте ситуацию, когда устройство выпускается сразу при участии нескольких сторон. Кто будет отвечать за неработоспособность игры? Кажется абсурдом? Значит, вы просто не пытались общаться со службой поддержки крупных корпораций.

На Asus ROG Xbox Ally X наклеен логотип Xbox, но Microsoft перед покупателем никакой ответственности не несёт. Если игра из приложения Xbox не запускается — это ваши проблемы, а не платформодержателя.

Послесловие

Microsoft выходит на рынок портативных устройств с сомнительным продуктом. Пока Asus выпускала нишевый и дорогой гаджет — это была проблема Asus и двух с половиной энтузиастов. Но сегодня ситуация изменилась. Xbox звучит по-новому — и не выдерживает конкуренции с бюджетным устройством для массового потребителя. С момента выхода Windows 8 в далёком 2012 году у технологического гиганта так и не появилось оптимальной системы для геймеров. Огромная, неповоротливая Windows ломает под своим весом любые попытки приблизиться к портативному игровому формату на устройствах с ограниченной производительностью.