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Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим

Каждая революция в игровой индустрии начинается с человека, который отказывается соглашаться с правилами, написанными до него
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В индустрии домашних развлечений много интересных личностей, но одна из них стоит особняком. Тим Суини - это человек, что сделал больше для геймеров, чем все остальные эффективные менеджеры вместе взятые. Его влияние на игры настолько велико, что многие и близко не представляют масштабы его влияния. Ни ради денег, ни ради славы, а для пользы и развития общего дела. Сегодня хочется рассказать одну маленькую историю о которой редко упоминают. Просто небольшой факт, изменивший многое.

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Предисловие

В современном мире ПК-гейминга есть две занимательные фигуры, которые заметно влияют на индустрию видеоигр и каждого отдельного пользователя. Одного восхваляют, хотя он представляет собой паразита, сосущего кровь, а второго принижают, хотя он сделал гораздо больше, чем многие думают. Речь идет о великом Гейбе Ньюэлле и бесполезном Тиме Суини.

Распродажа в Steam давно стала понятием нарицательным — Valve раздает скидки направо и налево. Правда жизни состоит в том, что скидки раздает издатель, а не Габен. Кто-то может упомянуть про социальную сеть для геймеров, где сообщество в едином порыве... Но правда жизни состоит в том, что за все плюшки в этой сети нужно платить — это пирамида с многоуровневым и многослойным выдаиванием денег, а не социальная сеть. Банальный чат — вы не сможете им воспользоваться, если не занесли денег. Twitch, Discord, Reddit не требуют от вас финансовых вливаний и не строят пирамиду.

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Помимо сбора денег с геймеров, великий махинатор забирал 30% с каждой транзакции. Вопрос спорный, и нет выкладок, что было бы, если бы игры не продавались в Steam, но изымание денег на этом не заканчивается. Старый пройдоха убрал фильтр мусорного контента, и многие качественные игры тонут под тоннами различного хлама. А чтобы они не тонули, Габен берет денежку за продвижение и вытаскивание игр на главную страницу и в рекомендации. Мзда гораздо выше, чем многим может показаться.

Тим Суини не только борется за снижение комиссии до 12%, но и заставляет снизить ее других платформодержателей. Именно после появления Epic Games Store начались массовые бурления в среде разработчиков и множество протестов против монополизации рынка видеоигр. Больше всего шишек полетело в сторону Steam. Для наглядности привожу официальные новости с указанием дат публикаций.

И чтобы вы не думали, что это просто жест доброй воли. Тим официально заявил о своих намерениях и прогнул самый большой магазин. Не имеет значения, что вы думаете про Epic Games Store - свою главную функцию он выполнил еще до официального открытия.

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Подобные снижения комиссии прокатились по всем крупным платформодержателям. Одни добровольно, другие после тонких намеков от государственных органов.

И это лишь один из примеров, когда один человек погнался не за длинным долларом, а подумал обо всех. Отказался от баснословных отчислений на мобильных платформах и пошел в суд против топовых IT-гигантов. Мог стричь купоны, думая лишь о личной выгоде, но улучшил мир для всех.

Эпоха 90-х и невероятный успех Unreal

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В те далекие времена засветилось много имен, занесенных в Зал славы видеоигр. Тут вам и Джон Кармак с Ромеро, Сид Мейер, Уоррен Спектор, Питер Молинье, Ричард Гэрриот и куча других. Кого вы вспомните сегодня? Кроме грустного Тима Шейфера и гениального Хидео Кодзимы? Все творцы исчезли с поля радаров и больше не создают великих шедевров. В сфере создания контента остался один-единственный человек, чье имя имеет вес и кто не запятнал себя странными решениями.

Игра Unreal из 90-х дала толчок развитию игрового движка, получившего наименование Unreal Engine. Импульс был настолько масштабным, что в начале нулевых на базе инструментов от Epic Games вышло несколько известных проектов, ставших хитами. Тут вам Lineage II, Deus Ex, Duke Nukem Forever, серия Splinter Cell, Spider-Man, BioShock и куча других.

Стоит понимать тонкую материю. С движком работали десятки крупных студий, и главы этих студий были друг с другом на "короткой ноге". Тим Суини, помимо финансовой выгоды, получал "приятные знакомства" с ведущими специалистами в отрасли. Не просто "посидели на банкете", а деловые связи с глубоким сотрудничеством и проработкой многих вопросов.

Gears of War - эксклюзивный проект для консолей Xbox

Ни для кого не секрет, что Хало-Гири-Форза — три столпа и база консольного подразделения Microsoft. Громкие имена, оставшиеся в памяти геймеров после 15 лет забвения. Microsoft до сих пор не смогла повторить гениальные творения Bungie и Epic Games. Величие есть, а игр больше нет.

Gears of War стала первой игрой на новейшем игровом движке Unreal Engine 3.0 и демонстрировала все возможности нового инструмента. Лучшие тени и освещение в индустрии. Полноценный HDR с передовыми эффектами освещения. Кинематографический Motion Blur и Depth of Field. Лучшая анимация движения в индустрии. Отличная разрушаемость. Учитывая, что консоль была мощнее 99% игровых устройств на рынке, — это был взрыв мозга. Визуальная составляющая для 2006 года была ошеломляющей.

Тонкости разработки Xbox 360

В августе 2006 года, по горячим следам, выходит книга Дина Такахаси "The Xbox 360 Uncloaked: The Real Story Behind Microsoft's Next-Generation Video Game Console", где достаточно подробно рассказываются все перипетии и весь тернистый путь создания самой мощной игровой консоли в истории. Также там приводится множество различных интервью с ведущими специалистами отрасли по данной тематике.

В частности, там есть истории о том, по каким принципам подбирались те или иные технические характеристики. Из дня сегодняшнего вопрос может показаться каким-то мелким...

Но изначально консоль должна была оснащаться 256 мегабайтами памяти. Этот же объем приводится в книге и нескольких других источниках. А в итоговом варианте было установлено целых 512.

Чтобы понимать: изменение увеличило стоимость устройства примерно на $60 при продажной цене младшей Arcade в $300. Это не просто "легкая подрихтовка" в последний момент — это серьезные изменения, что на партии в десятки миллионов проданных устройств давали прямые убытки в несколько миллиардов.

Тим Суини и Unreal Engine 3

Руководитель Epic Games пришел к руководству Microsoft и заявил: "Ваше корыто не тянет мою игру". Да... Проблемы с Unreal Engine появились не сегодня, и тормоза преследовали движок еще на заре его создания. "Я могу исполнить свои обязательства и запустить Gears of War на 256 мегабайтах... Но вы посмотрите, что будет, если в вашем Xbox 360 увеличить объем памяти до 512". Руководство Microsoft выпало в осадок от увиденного и незамедлительно распорядилось о дополнительных тратах на увеличение мощности игрового устройства.

Благодаря настойчивости Тима Суини, его передовому движку Unreal Engine 3 и отличной Gears of War мы получили Xbox 360 таким, каким его знаем.

Если бы Тим Суини не настаивал на изменении характеристик Xbox 360

У Microsoft было много специалистов — внутренних и внешних, но ни один не предлагал внести изменения в уже готовое устройство. Всех все устраивало. Человек со стороны смог продавить огромные дополнительные траты. Спустя 15 лет многие вспоминают старую консоль и при каждом удобном случае упоминают ее производительность на фоне конкурента. Как Xbox 360 превосходил PlayStation 3 во многих проектах. Мощное устройство удивляло своих поклонников долгие годы.

Интересно, а что бы было, если бы не нашелся один смелый человек и коробокс вышел таким, каким был задуман изначально? Чтобы стало с играми в эпоху расцвета седьмого поколения? Простые вопросы с очевидным ответом — мы бы сейчас не говорили о втором игровом устройстве от Microsoft. Быстрое забвение и прикрытие игрового направления. Да, есть человек, который изменил судьбу и сделал Xbox 360 великим.

Послесловие

Тим Суини — это человек, на которого должны молиться все геймеры. За 30 лет присутствия в индустрии он продавил множество идей, которые улучшили игры и продвинули их в массы. Нет ни одного другого человека, который бы настолько сильно повлиял на индустрию домашних развлечений. С положительной точки зрения.

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Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
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