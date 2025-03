Microsoft наращивает свое влияние на игровом рынке, позиционирует себя как крупного игрока и законодателя моды... За фасадом крупных сделок и ярких обещаний скрывается посредственность и суета. Почему библиотека Xbox Game Pass не пополняется громкими проектами? Зачем поднимать стоимость аренды игр без видимых улучшений? Как отсутствие четкой стратегии ставит под вопрос будущее игровых консолей Xbox? Анализируем первый год после ошеломляющей сделки.

Предисловие

Для начала стоит сделать акцент на том, что корпорация Microsoft влияет на нашу повседневную жизнь ГАРАЗДО больше, чем многие могут себе представить. Помимо самой операционной системы, установленной на 80% всех компьютеров в мире, она ответственна за распространение облачных технологий, под ее контролем LinkedIn и GitHub, заключены контракты с министерствами образования, армии, разведкой. Сбой системы обновления операционной системы летом 2024 года показал, насколько сильно современное общество привязано к продуктам корпорации. И это лишь вершина айсберга. Дельцы из Редмонда активно продавливают свои идеи и крутят властями как им вздумается.

В марте 2025 года объявили о закрытии сервиса Skype. Для многих современных пользователей данный мессенджер ничего не значит, но ДО приобретения его Microsoft это был полностью автономный ресурс. Программа не зависела от серверов и была полным аналогом современного Telegram. Гигант привязал сервис к своим серверам и интегрировал в свою экосистему. Результат вы можете наблюдать самостоятельно. Из самого популярного ресурса он превратился в очередную кучку пепла.

Консоли Xbox и игровое направление Microsoft — многие думают, что Филимон заботится о простых геймерах и продвигает игры в массы. Это не так. Единственная цель игрового подразделения — это подавление конкуренции основному бизнесу. Сами игры и их распространение — это побочный результат.

Официальная сумма сделки

Часто слушаю различные мнения по консолям Xbox и игровому рынку. Знаете что забавно? Люди рассуждают о бизнесе Microsoft, но не знают базы. Элементарного. Когда человек с улицы что-то путает и не понимает — это можно понять, но когда человек пытается выставить себя экспертом в вопросе и не знает, что сделка по покупке была закрыта на отметке в $75 млрд... И это без учета $3 млрд дополнительных затрат. И когда с умным лицом продолжают о чем-то рассуждать, становится грустно и смешно.

Но и это не конец истории. После закрытия сделки, почти $50 млрд сразу были повешаны на убытки... Которые надо возмещать...

Покупка Activision Blizzard за $75 млрд

О сделке объявили в январе 2022 года, а документы подписали в октябре 2023 года. Весь процесс протекал как феерическое шоу с презентациями, сливами и множеством интервью. На старте сделки декларировались некоторые цели, но они были размытыми и неосязаемыми. Большинство вопросов и предположений формировала аудитория, а не Microsoft:

Составление явной конкуренции Sony PlayStation;

Усиление подписочного сервиса Xbox Game Pass;

Выход на мобильный рынок;

Расширение облачного сервиса;

Воскрешение легендарных франшиз;

Создание собственной экосистемы с блекджеком и куртизанками.

В период с января 2022 по октябрь 2023 года в средствах массовой информации появились сотни теорий и предположений о будущих планах консольного подразделения Microsoft. Представители Xbox очень расплывчато рассказывали о видении своего будущего, но крайне оптимистично смотрели на него.

Игры по обратной совместимости с Xbox 360

Филимон семь лет подряд рассказывал, как он любит своих геймеров и хочет дать доступ ко всем играм во всем мире, только бы геймеры могли провести пару лишних часов с геймпадом в руках. По моим примерным расчетам, у Activision Blizzard в загашнике около 80 игр для консоли седьмого поколения. Только малая часть из них получила статус "обратная совместимость". Часть проектов уже снята с продажи из-за лицензионных ограничений... Правда, это никак не помешало Microsoft выпустить легендарную Too Human, запрещенную к распространению по решению суда, и дать ей статус "обратная совместимость".

Из оставшихся самыми заметными можно назвать Prototype (первая и вторая часть), Singularity или Call of Duty: Black Ops III. Да и снятые с продажи игры можно добавить — это никак не влияет на распространение и "заработок".

Singularity

Прошел год, а библиотека осталась без изменений. Или вопрос больше не актуален?

Наполнение сервиса Xbox Game Pass играми Актиблиз

Начнем с самого простого и понятного — World of Warcraft. Данная игра не является предметом споров и обсуждений. Она никак не влияет на антимонопольные терки и лоббирование интересов "японских кукловодов". Игра распространяется по подписочной системе и максимально близко подпадает под концепцию Microsoft. Добавление игры должно быть максимально простым и быстрым. Но что мы видим спустя год после утрясания всех административных вопросов?

Игры по обратной совместимости в подписке. У Microsoft сегодня на руках около 30 тайтлов из прошлой эпохи. Многие продаются в магазине Xbox. Вот только их не добавляют в службу аренды игр. Это те самые тайтлы, о которых многие знают, но покупать не будут. Идеальные кандидаты для наполнения библиотеки. И снова ничего нет. Можно было бы сослаться на разборки с антимонопольными органами, но что-то мне подсказывает — это не тот вопрос, где будет "особое" сопротивление от регулятора.

Ремастеры, ремейки, патчи старых игр

У Xbox было несколько инициатив. Например, "Улучшено для Xbox One X", "Оптимизировано для Xbox Series S/X" или "FPS Boost". Играя на новых консолях, хочется хотя бы минимальных улучшений старых проектов. Как пример, стоит напомнить о существовании DAYS GONE, которая получила БЕСПЛАТНЫЙ патч с разблокированной частотой кадров, оптимизацией под SSD и 4K-разрешением — приятная мелочь за пачку чипсов. Насколько мне известно, с момента закрытия сделки ни одна игра от Activision Blizzard не была улучшена под новые консоли. Этот момент вообще никак не регулируется и не упирается в терки с регуляторами.

При покупке других студий моментально были объявлены их текущие проекты с предполагаемой датой релиза, а свет увидели такие "шедевры", как Bleeding Edge, Wasteland Remastered, The Bard's Tale: Remastered and Resnarkled и The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

Подорожание подписки Xbox Game Pass

Совершенно непонятное действие от Microsoft. Точнее, почему это делает руководство Xbox, ясно как божий день, а вот в чем "цимус" для потребителя — объяснить сложно...

Базовая подписка Core по всем параметрам хуже аналога у конкурента;

Стандартная подписка по всем параметрам проигрывает аналогичной у конкурента;

Ультимативный вариант оставляет множество вопросов.

За рамками "блогеров", которые делают контент и которым требуется все самое свежее и за три дня до релиза, у Xbox за 7 лет не было однозначного хита, требующего вливания денег за "Full price" на постоянной основе. Свеженькая Avowed всего за пару недель скатилась на 88-е место.

Avowed вылетела из топа продаж

Аналогичная ситуация по всем релизам "Day one". Реклама и шумиха прошли — релиз улетает в небытие. Не бывает такого, чтобы "хорошая" и высоко оцененная игра вылетала из топов сразу, как только исчезает из новостного фона. Но проблема на этом не заканчивается: 99% игр на старте выходят в сильно забагованном и полуиграбельном состоянии.

С начала оформления сделки ценник подрос с $15 через $17 до $20. Были ухудшены варианты конвертации и наложены региональные ограничения. При этом явных изменений, за рамками одной единственной игры, не было.

Выход игр от внутренних студий на платформе конкурента

Еще один интересный момент, который произошел после заключения крупнейшей игровой сделки. Сам вопрос с релизом везде и всюду неинтересен. Акцент стоит сделать на поддержании привлекательности собственной платформы в глазах потребителя.

Представьте, что Гейб Ньюэлл выпускает Counter-Strike 2 в Epic Games Store, чтобы заработать как можно больше денег и пустить их на разработку Half-Life 3. Именно такая ситуация сейчас крутится вокруг игрового подразделения Xbox и слива игр. Кстати, Minecraft в Steam нет — это по поводу "заработка и ближе к народу".

Xbox nextgen

За последнюю неделю сеть заполонила очередная волна слухов и инсайдерской информации о будущих игровых устройствах Microsoft. Год назад подобные "вбросы" вызывали море эмоций и обсуждений. Люди с пеной у рта спорили о возможных последствиях. Год спустя этот вопрос волнует примерно так же, как прошлогодний снег в Антарктиде.

Подавляющее число поклонников бренда спрашивают: "Зачем мне покупать следующую консоль от Microsoft?". Если девятое поколение сопровождалось минимальной интригой, где выбор упирался в удобство эксплуатации, то в следующем поколении вопроса не будет вовсе. Для старых игр есть старая консоль, а для новых выйдет Sony PlayStation 6 со всеми играми — и даже больше.

Но этот вопрос появился аккурат после закрытия сделки на $75 млрд. 15 февраля 2024 года Фил Спенсер дал первое крупное интервью после поглощения, и речь зашла о будущем железного подразделения. В начале 2024 года анонсировали устройство, которое будет обыкновенным ПК и выйдет в конце 2027 года.

О чем думают в руководстве Xbox

За последние два года у меня сформировалось мнение, что в офисе игрового подразделения Microsoft собираются Фил Спенсер, Сара Бонд и Мэтт Бути, каждый берет в руки свежую навозную лепешку, бросает ее в стену и смотрит, какая из них первая отвалится. По получившемуся пятну они составляют план действий на будущее и следуют ему.

Хаотичные решения без ясного видения ситуации. Одно интервью противоречит другому. Одни новации быстро сменяются другими и переформатируются третьими. Все действия активно прославляются и пиарятся в средствах массовой информации — и быстро забываются.

Каждый экран — это Xbox

Новая-старая фишка от гиганта индустрии. С одной стороны — отличная идея. С другой — а за чей счет будет банкет? Я подчеркну этот вопрос и акцентирую ваше внимание на нем. За чей счет каждый экран превратится в Xbox?

Некоторые малообразованные граждане могут подумать, что инициатором и "продвигатором" вопроса будет сама Microsoft. Но это не так. Уже упоминал, но напомню: Xbox активно продвигает облачные игры, вот только они сами закрыли свой проект Xbox Project Keystone, посчитав его нецелесообразным.

Xbox Project Keystone

Думаете это лишь один маленький момент и исключение из правил? Думаю вы слышали о функции Xbox Play Anywhere. Купив игру один раз можешь играть в нее на любой платформе. Все игры от Microsoft выходят с данной фишкой. Мелкомягкие активно продвигали ее и заставляли многих разработчиков ее поддерживать.

А в новенькой Black Ops 6 ее нет. Ибо незачем деньгами раскидываться. На словах Microsoft — спаситель индустрии, а на деле — чистокровный балабол. Так за чей счет игры будут оптимизироваться на разных устройствах под разное железо, управление, экран?

Xbox Store vs Epic Store

Самый показательный пример. В ходе судебных слушаний Microsoft активно продвигала идею, что целью ее приобретения было мобильное подразделение King. Корпорация желает распространить свои щупальца на самый прибыльный сегмент и завоевать мир. Тим Суини не только декларировал подобные идеи, но и пошел в конфронтацию против Apple и Google по всему миру. Пока в нижнем интернете малограмотные граждане хихикали над глупостью руководителя Epic Store, тот частично продавил свои идеи через суд.

Steam самостоятельно снизил комиссию с 30% до 20% с определенной суммы выручки. Apple также снизила свою комиссию для отдельных компаний и привязала ее к общей выручке.

С Google дела пошли еще дальше. Суд обязал "корпорацию бобра" не удалять сторонние витрины и способы оплаты через сторонние сервисы. Летом 2024 года Эпики и Майки получили возможность размещать свои игры в обход правил Google.

Обе корпорации получили одинаковые стартовые условия, к которым готовились несколько лет. Одни — трудом и потом, другие — отслюнявив пару вагонов денег.

Сейчас март 2025 года. Тим Суини активно продвигает свой магазин для мобильных устройств. Бесплатные раздачи и ссылка на скачивание находятся на самом видном месте.

А что в это время делает Microsoft? Куда делись те самые амбиции, которыми нас потчевали два года судебными разбирательствами? Где суета и телодвижения от гиганта индустрии? Реклама "Каждый экран — это Xbox" существует, а вот реальное воплощение слов в дело где-то потерялось.

Послесловие

Языком чесать — не мешки ворочать. Самое подходящее выражение про игровое подразделение Microsoft. Пускать пыль в глаза они научились, но когда вопрос доходит до реального воплощения в жизнь — возникают вопросы и нюансы. Некоторое время назад завершилась крупнейшая сделка в игровой индустрии, но в руководстве Xbox понятия не имеют, что с этим делать. Единственное, чему научились специалисты, — это трепать языком и раздавать обещания направо и налево.