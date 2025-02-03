Wartales — это баланс между казуальностью и хардкором. В игре удалось совместить несовместимое для разных игроков. Хочешь пожёстче? Иди в гладиаторы и раздевай караваны. Хочешь помягче — построй таверну и торгуй пивом. В игре нет жестких рамок, и трудно совершить необратимые ошибки. Ты сам себе хозяин, и игра подстраивается под твой стиль и навыки. Идеальное сочетание для широкой аудитории геймеров.

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Предисловие

Бывают времена, когда нет желания делать что-то сложное, и хочется просто потыкать куда-нибудь. Кто-то берет смартфон и перепроходит "три в ряд", кто-то включает ролики на YouTube, а мне захотелось чего-то простого и понятного с детства. Wartales — та самая игра, которая делает всё за вас, а вы лишь жмёте куда-то с минимальным пониманием происходящего. Зато эффект и эмоции — выше всех похвал.





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Почти стратегия, почти RPG

Много-много-много лет назад вышла уникальная игра Battle Brothers — с минимальным графическим наполнением, но глубоко проработанными механиками и балансом. Это проект, вдохновлённый X-COM, Jagged Alliance, Warhammer: Shadow of the Horned Rat и Mount & Blade. В нём не было ничего лишнего — чистый экспириенс и наслаждение процессом. Вся игра строится вокруг основных механик, доводя их до совершенства. Демоверсия появилась в 2015 году, а версии для актуальных платформ вышли лишь в 2022. Разработчики годами шлифовали детали, создавая уникальный дизайн и узнаваемую стилистику.

Всё в ней хорошо, кроме порога входа. Чтобы комфортно играть даже на средних уровнях сложности, нужно глубоко вникнуть в механики, что отпугивает многих казуалов. Из личных ощущений — слишком большая доля "рандомных" событий. Можно отлично разбираться в игре, но что-то регулярно выходит за рамки и портит впечатления. Это хардкорный проект, который не прощает ошибок, а частые сохраниться-загрузиться со временем могут немного надоесть.

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Battle Brothers для казуалов

Именно так можно описать Wartales — всё то же самое, но проще и мягче. Конечно, функция сохраниться-загрузиться здесь тоже нужна, но пользоваться ей приходится заметно реже. Главное отличие — авторы пошли не вглубь, а вширь. Вариантов развития стало меньше, зато появилось несколько дополнительных веток, которые спасают от однообразия миссий. Простые механики, словно конструкторы LEGO, наслаиваются друг на друга. Как только почувствовали себя достаточно сильным — можно переходить на новый этап с новыми испытаниями.

Wartales - это матрешка из нескольких механик

Вам не обязательно разбираться во всех аспектах игры с самого начала — всегда можно исправить ситуацию по ходу развития сюжета. Здесь нет тупиковых ситуаций, что делает погружение в игру более комфортным для широкой аудитории. В любой момент можно нанять недостающих сопартийцев и доукомплектовать отряд под свою тактику и стиль игры.

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Существует три вида бойцов:

Ближний бой с умением связывания — противник не может сменить цель. В основном это танкующие юниты.

Дэмэдж-дилеры с высоким уроном и низкой защитой — отлично ассистируют танкам, не получая ответного удара, или быстро вырезают стрелков.

Стрелки (юниты дальнего боя) — используют дистанцию как защиту. Танками можно перегородить узкий проход и сосредоточить огонь на ключевых врагах.

У каждого юнита есть переходные варианты со своей специализацией. Ветки развития позволяют настраивать группу под свои предпочтения. Как любитель RPG, я предпочитаю двух толстых юнитов на первой линии, одного стрелка и одного дамагера, масштабируя отряд по ходу игры.

В игре есть 11 профессий, и каждая из них важна, влияя на прохождение. Ошибки здесь снова исключены — в любой момент можно сменить профессию, правда, прогресс обнулится. Единственный нюанс: профессии дают бонусы, поэтому их необходимо сочетать с ролью персонажа в вашей армии.

Часть профессий можно прокачать буквально за пару часов (повар, умелец, кузнец, алхимик), часть зависит от окружающего мира, а оставшиеся — от рандомных событий. Критически важны только вор и учёный, без них невозможно пройти некоторые квесты. Все остальные — это экономическая составляющая: сбор ресурсов, создание предметов, провианта, повышение морали и так далее. Их наличие желательно, но не обязательно.

Лайфхак с профессиями: можно поймать бандита и дать ему любую профессию. Он не требует денег и ест мало. В итоге сбежит, но успеет сделать немало волчьих сосисок.

Перки и прокачка развиваются автоматически. Вы просто играете, и они растут. Чем чаще используете определённую механику, тем быстрее она продвигается. Можно подходить к этому вопросу вдумчиво, но на практике значения настолько минимальны, что реально влияют только в особых случаях. Количество компенсирует вероятность ошибки и принятия неверного решения.

Таверна — это отдельная мини-игра. Поскольку ваша армия постоянно требует денег и еды, питейное заведение может стать отличным источником обоих ресурсов. Если не косячить, оно полностью самоокупается и даже приносит дополнительную прибыль.

Ваша задача — максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства, расставляя столы и добавляя различные "усиления" в виде декора. Грамотное планирование позволит не только увеличить доход, но и создать уютное место, куда клиенты будут приходить чаще.

Это то самое место, где можно провести десятки часов без ущерба для здоровья. В зависимости от вашего стиля игры этот аспект может стать основным источником дохода. Помимо финансов, таверна пополняет запасы алкоголя и еды, что делает её незаменимой для поддержания вашей армии.

В таверне есть случайные события и несколько мини-игр — удобно и без напряга.

Контракты на истребление нечисти — самый неоднозначный способ пополнения личной казны. В игре есть два варианта развития сюжета: автоматическое повышение сложности и региональное повышение сложности.

Если вы новичок, выбирайте автолевел — тогда при переезде в новую локацию не будет резких скачков сложности;

При региональном варианте игра подталкивает вас к выходу за пределы текущего региона и ограничивает способы заработка;

Торговля и караваны — в каждом городе есть свой уникальный ресурс и возможность строительства торгового поста. Если знать, где что ценится, можно устраивать прибыльные путешествия с грузом по точкам на карте.

Однако этот аспект становится актуальным только к середине игры, когда у вас уже есть несколько источников дохода, и торговля не кажется столь привлекательной. Тем не менее, по квестам вам всё равно придётся перемещаться, так что можно загрузить повозки дополнительным товаром.

У повозок есть ограничение по весу, а его расширение требует вложений, что добавляет элемент стратегии в управление ресурсами.

Ограбление караванов — отдельная механика. Можно торговать, а можно забрать всё себе. У караванов есть охрана, но не это самое страшное. За ограбление вы получаете карму, а все товары, полученные таким образом, получают статус "украдено". Механика недоработанная.

Игра жестко наказывает за подобные деяния. Карма отмывается очень долго и после одного ограбления можно не "отмыться". За людьми с плохой кармой следят законники, сила которых достаточна, чтобы вас наказать. От вещей, полученных таким способом, достаточно сложно избавиться — слишком много суеты с неочевидными плюсами. Всё как в жизни.

Гладиаторские бои, квесты, фракции, случайные события — большой ассортимент и гибкость мира. Делай, что тебе хочется, с минимальными ошибками. Игра невероятно лояльна к пользователю. Сложность только в финансовом балансе. Нет устойчивого потока поступления денежных средств.

Получение удовольствия от Wartales

Основным плюсом стоит назвать баланс между сложностью и казуальностью. Если вам очень хочется, вы можете выжимать каждую ветку развития до последней капли и получить идеальный отряд аннигиляции, погружаясь в выполнение сюжетных квестов и контрактов. Можно стать торговцем и собирать прибыль с долгих путешествий по карте. Можно набрать большую ватагу специалистов и заняться созданием вещей, наполняя карманы звонкой монетой.

Wartales — это песочница с широким спектром развлечений. При большом желании можно идти впереди паровоза или заняться грабежом караванов. Либо занять мягкую позицию с торговлей или крафтом. Можно просто потыкать в экран, облагораживая личную таверну.

Графика и музыка в игре Wartales

Перечитал десятки обзоров и роликов и был удивлен. Данному аспекту не уделяют внимание вовсе. И это очень странно. Игра бюджетная без особых изысков, но в ней соблюден идеальный баланс. Художники отлично поработали над картинкой.





Это один и тот же персонаж. Абсолютно все, что на него одевается меняет свой внешний вид. К подобному давно привыкли и распространенное явление. В том то и проблема - мы перестали обращать внимание на подобные вещи. А между тем, у игры есть свой стиль и каждому болванчику можно создать свой уникальный вариант отображения.



Конечно, до Diablo IV ей очень далеко, но и шкурки в Wartales не продаются по цене инди-проекта на старте. Все сделано просто и со вкусом.

Послесловие

Игра не требовательная к железу и размеру экрана. Отлично подойдет для запуска на простеньком ноутбуке и можно залипать часами перед сном. Главное поставить будильник, чтобы жизнь не прошла мимо. Минимальный порог вхождения и максимальные впечатления от проведенного времени. Затягивает как в школьные годы...