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Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition

Не каждая история запомнится, но каждая, что создана с душой, найдёт своих поклонников. Искренность не поддаётся времени.
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Xbox one X - это лучшее творение Microsoft и пик развития игрового подразделения. Фил Спенсер вложил очень много денег и создал настоящий шедевр. Эпоха Xbox one потихонечку уходит, и только со временем можно понять все величие этой консоли и последовавший за ней катастрофический провал.

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Предисловие

Есть такое понятие, как поклонники или фанаты. Оно распространяется не только на игровые консоли, но и на многие другие объекты человеческого потребления. Производители не хотят быть частью серой массы и стремятся радовать своих адептов различными бонусами. Более того, поощрение самой активной аудитории приносит долгосрочный эффект в плане лояльности к бренду. Лимитированные, особые или ограниченные партии продукции с уникальными особенностями — один из способов "поощрения". Одни занимаются коллекционированием, другие предпочитают быть "не такими, как все". Причин много, и все они тесно связаны с маркетингом и продвижением.

Microsoft Xbox one X

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Это единственное идеальное устройство от Microsoft, которое не было оценено по достоинству и долгое время оставалось в тени. Продажи не превысили 7 миллионов экземпляров, что делает этот продукт провалом во всех смыслах.

Почему я считаю его лучшим продуктом на консольном рынке за последние 15 лет? Во-первых, на момент выхода производительность устройства была на уровне GTX 980 Ti. Можно вспомнить "народную" GTX 1060 6GB, но в конце 2017 года разразилась первая крупная волна майнинга, и цена на эту видеокарту перестала быть доступной для массового покупателя. Легендарные RX 470 и 480 тоже стали недостижимыми из-за спроса. Почти полгода после старта продаж Xbox One X оставался единственным ультимативным игровым решением. А в декабре 2019 года, после анонса Xbox Series, цена на Xbox One X официально снизилась до $300, но тут начался COVID-19 и новая волна майнинга. Такое существование можно описать только как "обидное".

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Проблемы у Xbox One X начались задолго до релиза. Летом я упоминал, что эта консоль могла стать представителем нового поколения. На печатной плате и в системе охлаждения есть явные намёки на возможную установку NVMe SSD, что говорит о нереализованных амбициях Microsoft.

Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft

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Странное и крайне обидное развитие событий.

Немного статистики: продано от 5 до 7 миллионов устройств. В эту цифру входят 4 официальные лимитированные серии и 4 (известных мне) особых издания. Такое разнообразие, на единицу проданных консолей, делает её устройством с самым широким ассортиментом. И это даже без учёта бандлов. Кроме того, было выпущено несколько консолей в количестве 5-10 штук, приуроченных к особым событиям.

Кастомизация консолей

Есть целое направление, где мастера изготавливают в единичном экземпляре специальные издания устройств. Подобных решений сотни и рассматриваться они сегодня не будут. Только официальные варианты от Microsoft.

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Игровые консоли для Шейхов из Арабских Эмиратов

За долгое время изучения местных барахолок я встречал несколько предложений консолей, привезённых из ОАЭ, с арабской вязью на упаковке. Эти консоли комплектовались SSHD-винчестерами на 2 ТБ и элитным контроллером. Мне неизвестно, что это за модели, и в открытых источниках о них информации нет. Есть предположение, что существует несколько версий Xbox One X, адаптированных для отдельных регионов. Лимитированными их назвать сложно, но и массовыми они не являются. Просто помните, что такие экземпляры существуют.

Microsoft Xbox One X 1TB Shadow of the Tomb Raider Limited Edition

Существует несколько консолей созданных в единственном экземпляре и проданных на благотворительных аукционах. Наиболее известная по франшизе расхитительницы гробниц. Именно она красуется на превью для данного материала.


Microsoft Xbox one X Hyperspace Limited Edition

Выдавалась через программу Microsoft Rewards и в официальной продаже не появлялась. Информации о ней немного, но она упоминается у некоторых блогеров. Одна из самых редких консолей "для народа". У нас её не встречал, но на американских барахолках иногда можно найти пару предложений. Белая с сине-фиолетовыми пятнами. Есть аналогичная версия в одном из лимитированных бандлов, но с немного другим узором пятен.


Microsoft Xbox One X TACO BELL Limited Edition

У меня нет 100% подтверждения существования этой консоли. Предполагаю, что это серия консолей, созданных "под заказ" или в индивидуальном порядке в ограниченных экземплярах. Известно о нескольких разновидностях, все из которых комплектовались контроллерами Xbox Elite Series. Предположительно, консоль распространялась в рамках рекламной кампании сети ресторанов быстрого питания Taco Bell. Выпускалось несколько небольших партий в разных комплектациях и расцветках. В обычной продаже она не появлялась.

Сомнения вызывает то, что в сети много разных обзоров и ни одной одинаковой консоли.

Limited Edition Xbox One X Taps Nike And Madden Just In Time For Super Bowl

Коллаборация со спортивными брендами к суперфиналу по американскому футболу. Было выпущено несколько небольших партий, которые разыгрывались среди поклонников спорта. Судя по зарубежным барахолкам, партии насчитывают сотни экземпляров. Засветилась и Electronic Arts со своей спортивной линейкой.

Microsoft Xbox One X NBA2K19 Limited Edition Gold

Выпущена в честь 20-летия игры NBA 2K. Золотистый корпус с черными элементами. Крайне ограниченный тираж. Распространялась по акции. Информации в сети мало, и на барахолках не встречал. Возможно, существует пара десятков.

Для обычных смертных была выпущена Xbox One X Console Hyper Space NBA 2k20 Edition White W/ Spots. Уникальный цвет и контроллер. У нас не встречал. Скорее всего, выпускалась только в Соединённой Америке, и там у нее широкое распространение. Это не белая, а в разноцветную крапинку (звезды на небе). Существует аналогичная серия, только с чисто белой консолью.


Microsoft Xbox One X 1TB Gears 5 Limited Edition

Самая красивая "лимитка" из всех существующих. У народа её много, и вы без труда сможете найти отличный вариант для своей коллекции. Забавно, что эта консоль стоила столько же, сколько и обычный бандл с этими же играми, но в России ценник был в два раза выше. Это был первый случай, когда перекупщики накрутили рынок и получили кучу денег буквально из воздуха.

К консоли существует целый ряд аксессуаров в аналогичной стилистике. Это и зарядные док-станции, и наушники, и подставки, а также куча мелочевки, которая дополняет общий стиль и атмосферу устройства.

Microsoft Xbox One X Cyberpunk 2077 Developer Edition

Лимитированное издание лимитированной консоли. Предположительно, раздавалось сотрудникам CD Projekt RED и отличалось наличием надписи For Team Only. Встречал упоминания на разных ресурсах, но саму консоль найти в поисковиках почти невозможно — ключевые слова совпадают с обычной версией, из-за чего выдача забита стандартными вариантами.

Известно, что Microsoft серьёзно подошла к процессу: в ранних промо-роликах консоль заметно отличается от финальной версии, что подчёркивает особую историю её разработки. Такой артефакт — настоящий клад для коллекционеров.

Microsoft Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition

Это одна из самых популярных лимитированных версий на рынке. Лично держал в руках несколько экземпляров. Выглядит красиво, необычно и вызывает приятное ощущение "новизны". Если хочется чего-то "не как у всех", то сейчас такое устройство в полном комплекте можно найти примерно за $250 в состоянии "муха не сидела". Отличный вариант и поиграть, и перед друзьями похвастаться.

Кстати, многие упускают из виду одну деталь рекламного постера, который я упоминал выше. Там скрыта "особенность" и очередное новшество от "Жадной корпорации". Это функция Digital Direct — игра больше не распространяется в виде ключа, а активируется по серийному номеру при подключении к серверам окаянной.

Дона Маттрика часто обвиняют в попытке привязать дисковые версии игр к аккаунтам. Однако при нём эти диски хотя бы существовали. Фил Спенсер сначала заменил диски на коды активации, а потом и вовсе отказался от кодов, перейдя к полностью цифровому формату. И всё же в глазах многих Дон остаётся "злодеем", а Фил — "спасителем индустрии". Парадокс восприятия.

Microsoft Xbox One X  Project Scorpio Limited Edition

Первая ограниченная партия Xbox One X носит название Project Scorpio. На корпусе и геймпаде нанесена соответствующая надпись. Основной цвет консоли — матовый черный с едва заметным зеленоватым оттенком (антрацитовый). Кажется, при выборе краски что-то пошло не так :-)))

Если вы хотите приобрести такую консоль, помните: это одна из самых старых и изношенных игровых приставок. Обязательно проводите тщательную проверку перед покупкой, особенно обращайте внимание на звук работы вентилятора — в играх он должен быть ровным, без посторонних шумов или треска.

Microsoft Xbox One X 1TB Console – Gold Rush Special Edition Battlefield V Bundle

Это стандартная консоль, но с редким цветовым решением. Официальное название — Gold Rush Special Edition. У меня была такая — пользовался три года. Интересно, что после этого она больше мне на глаза не попадалась. Особенность цвета заключается в том, что он заметен только при дневном свете: в сумерках консоль кажется полностью черной.


Microsoft Xbox one X Robot White - она же "белая"

Есть три бандла и отдельная консоль в цвете Robot White. Один из бандлов комплектуется Fallout 76, второй — NBA 2K20, третий — FIFA 19. На первый взгляд может показаться, что это стандартная версия консоли, но на барахолках такие устройства встречаются реже, чем Cyberpunk 2077 Xbox One X Limited Edition. Все они имеют маркировку Special Edition. Можно с уверенностью сказать, что это редкая консоль в наших краях, заслуживающая упоминания.

В теории существует еще 4 консоли, о которых ходят слухи, но подтверждений не нашел: 

  • Чисто белая консоль без черных вставок;
  • Xbox One X Minecraft Limited Edition готовилась к запуску Super Duper Graphics Pack;
  • Crystal White Xbox One X с полупрозрачным матовым пластиком для японского рынка;

У младшей Xbox one S есть подтвержденные аналоги, и, в теории, старшие консоли могли получить аналогичные бандлы.


Послесловие

Xbox One X прожила яркую, но короткую жизнь. Единственное светлое пятно в истории Xbox с момента прихода Фила Спенсера. У консоли было не только лучшее соотношение цена/качество/FPS, но и огромный ассортимент. Несколько лимитированных и специальных изданий дополнялись десятками бандлов с играми. У каждого из них — уникальное оформление и стилистика. Новые консоли существуют дольше, чем Xbox One X, но их ассортимент и разнообразие хромают на все копыта. Я сомневаюсь, что платформодержатели когда-нибудь попробуют снова выпустить подобное устройство.

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