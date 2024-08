Игры стали неотъемлемой частью современной культуры, объединяя людей по всему миру. Гейминг не только развлекает, но и вдохновляет, учит и погружает в уникальные миры, где каждый игрок может стать героем. Сегодня окунемся в прошлое и спроецирием имеющиеся данные на современность.

Предисловие

Перед началом повествования хочется сделать некоторую оговорку. В сегодняшнем рассуждении использую непроверенную информацию. Считаю ее "правдоподобной", но не 100% подтвержденной. Из-за этого могут быть некоторые расхождения с реальностью. Понимаю этот момент и предупреждаю "дотошных читателей". Мою общую мысль это не меняет, а лишь слегка корректирует.

Под своим предыдущим постом увидел интересный комментарий. Подобные мысли часто встречаются и сидят в умах многих геймеров.

Подобный нарратив регулярно используется двумя белорусскими поварами и другими говорящими субъектами. Прожарка картошечки сегодня - это любимый инструмент для вызова хайпа и просмотров. При подобных вбросах мимо не пройдет ни один активный гражданин.

Мой образ мышления находится в плоскости цифр и данных. Не люблю эмоциональное восприятие и стараюсь избегать его в своих суждениях.

Почему 1999 года

Это знаковый год в истории. Именно в этот период начинается шествие бюджетных игровых систем и широкополосного интернета. Начало-начал. Именно на этот год приходится рост пузыря "Dot-com bubble". В цифровую индустрию (игры, в том числе) вкладывались безумные деньги. Инвесторы сорили бумажками и скупали все, что не прибито гвоздями.

Лучшие игры 1999 года

О чем вы думаете, когда слышите подобную фразу? Наверное, речь пойдет о тех проектах, которые мы все вспоминаем с ностальгией и хотим перепроходить снова и снова. Или... Игры, что продались огромными тиражами и остались в памяти многих обычных граждан? Трудно говорить про "лучшую игру, в которую ты не играл".

Это ТОП 20 самых продаваемых игр для персональных компьютеров за 1999 год. Число проданных копий взято из новостных заголовков. Если есть игра о которой не говорили в прессе, то сюда она не попала. Ну и первые два места - возможно это число копий всей серии, а не отдельной игры.

The Sims (Maxis) - 6.3 млн копий; RollerCoaster Tycoon (Chris Sawyer Productions) - 4 млн копий; Command & Conquer: Tiberian Sun (Westwood Studios) - 2.5 млн копий; Age of Empires II: The Age of Kings (Ensemble Studios) - 2 млн копий; Heroes of Might and Magic III (New World Computing) - 1.5 млн копий; SimCity 3000 (Maxis) - 1.1 млн копий; Sid Meier's Alpha Centauri (Firaxis Games) - 1 млн копий; Half-Life: Opposing Force (Gearbox Software) - 800 тыс. копий; Rainbow Six: Rogue Spear (Red Storm Entertainment) - 750 тыс. копий; System Shock 2 (Irrational Games, Looking Glass Studios) - 600 тыс. копий; Planescape: Torment (Black Isle Studios) - 400 тыс. копий; Unreal Tournament (Epic Games) - 400 тыс. копий; Homeworld (Relic Entertainment) - 400 тыс. копий; Quake III Arena (id Software) - 350 тыс. копий; Thief II: The Metal Age (Looking Glass Studios) - 300 тыс. копий; Pharaoh (Impressions Games) - 250 тыс. копий; Outcast (Appeal) - 250 тыс. копий; EverQuest (Verant Interactive) - 275 тыс. копий; Freelancer (Digital Anvil) - 300 тыс. копий; Grand Theft Auto 2 (DMA Design) - 200 тыс. копий;

Так же мы можем обсудить другой параметр. Среднюю оценку игр, что вышли в тот самый год. Средняя оценка - это результирующее значение с нескольких сервисов. Тут снова необходимо уточнение - в 1999 году ни одного агрегатора оценок еще не существовало и большинство проектов получили данные "постфактум". А у некоторых и вовсе нет оценки и в список не попали.

System Shock 2 (Irrational Games, Looking Glass Studios) - 92 Planescape: Torment (Black Isle Studios) - 91 Age of Empires II: The Age of Kings (Ensemble Studios) - 92 Homeworld (Relic Entertainment) - 93 Unreal Tournament (Epic Games) - 92 Quake III Arena (id Software) - 88 Heroes of Might and Magic III (New World Computing) - 87 Sid Meier's Alpha Centauri (Firaxis Games) - 89 Thief: The Dark Project (Looking Glass Studios) - 90 EverQuest (Verant Interactive) - 85 Outcast (Appeal) - 86 Pharaoh (Impressions Games) - 84 RollerCoaster Tycoon (Chris Sawyer Productions) - 88 The Sims (Maxis) - 92 Command & Conquer: Tiberian Sun (Westwood Studios) - 83 SimCity 3000 (Maxis) - 85 Rainbow Six: Rogue Spear (Red Storm Entertainment) - 86 Age of Wonders (Triumph Studios) - 85 Jagged Alliance 2 (Sir-Tech) - 88 Freelancer (Digital Anvil) - 80

Оба списка не полные и базируются на доступной информации. Слепленные на коленках. В них есть существенные пробелы. Но это не мешает делать анализ ситуации.

Официальные данные за декабрь 2023 года, что есть в общем доступе. Утечка о продажах игр PlayStation от Insomniac Games.

Marvel’s Spider-Man — 22.12 млн копий; God of War (2018) — 20.82 млн копий; Horizon Zero Dawn — 19.26 млн копий; Uncharted 4 — 18.61 млн копий; The Last of Us — 18.24 млн копий; Gran Turismo Sport — 12.72 млн копий; Uncharted Collection — 9.68 млн копий; Bloodborne — 7.46 млн копий; Days Gone — 7.32 млн копий; Ratchet & Clank (2016) — 6.97 млн копий;

3 чарта с разными показателями. Сравнивая первые два, мы можем увидеть, что продажи ни как не связаны с качеством и оценками игры. Даже в далекие времена, когда блогеров и "эффективных" рекламных агентств не было, корреляция была минимальной. Качественный проект не означал, что он хорошо продастся. А сравнивая последние два, мы можем заметить, что продажи выросли не в пределах погрешности, а на порядок или два. И снова нет четкой корреляции, но есть тенденция - чем красивее игра и больше рекламы - тем лучше она продается.

Ошибка выжившего

Обожаю статистику. Она беспристрастна и отображает действительность. Это статистика ларечка Steam. Данные взяты с сайта SteamDB. На графике мы видим, сколько игр ежегодно добавляется в обозначенный магазин. В 2023 число релизов достигло 14 531 штука.

Это еще один график. Он достаточно старый, но имеет место. Данные взяты из официальной новостной колонки Steam. В нем представлено количественное отображение проектов, что в первые 2 недели смогли преодолеть планку в 10 000 выручки.



Сопоставив два графика, мы можем смело утверждать, что менее 10% всех выпущенных игр смогли окупиться. Или - 90% игр провалились в продажах. Мы можем обсудить варианты с выходом на других площадках. Обсудить альтернативные методы монетизации и прочее... Но рынок не резиновый. Денег на всех не хватит. 9 игр из 10 проваливаются.

Часто, при приготовлении драников, высказывается мнение, что будущее индустрии видео игр за инди разработчиками. Только они не боятся пробовать что-то новое и менять окружающий мир. Будь-то "королевские битвы" или "авто-шахматы". Из 60 000 игр вышедших за последние 5 лет наше внимание смогли привлечь в лучшем случае 60 мелких проектов от "независимых" разработчиков и только 2 подарили новый жанр.

Теперь другая статистика. Лотереи и выигрыш джекпот. За последние пять лет (2018-2023) наибольшее количество джекпотов было зарегистрировано в следующих странах:

США: 244 джекпота. Крупнейшие лотереи, такие как Powerball и Mega Millions, регулярно создают миллионеров; Канада: 41 джекпот. Основные лотереи включают Lotto Max и Lotto 6/49; Франция: 20 джекпотов. Здесь популярны лотереи EuroMillions и Loto; Япония: 6 джекпотов. Лотерея Loto 6 пользуется наибольшей популярностью; Испания: 20 джекпотов. Лотерея El Gordo де Navidad особенно известна своими крупными призами;

Когда кто-то рассказывает про независимые игры и как там что-то появляется... Это звучит так мило. Как выигрыш главного приза в лотерею. Оба варианта вполне вероятны. Но меня берут смутные сомнения, что клиенты "канадского казино" одобряют подобный ход мысли.

Графика и инновации в играх

Первые официальные соревнования по футболу прошли в 1863 году. С тех пор прошло больше 150 лет. Мир развивался. Люди меняли свои взгляды на жизнь и общество. Экспериментировали и пробовали разное. Появилось более 18 официальных разновидностей данной игры.

Традиционный футбол, мини-футбол (футзал), пляжный футбол, футбол на траве (флорбол), скалолазный футбол (Bossaball), футбол в залах (Indoor Soccer), футбол для инвалидов, головомяч (Header Soccer), стендовый футбол (Street Soccer), футбол на снежном поле (Snow Soccer), болотный футбол (Swamp Soccer), боччафутбол (Bocce Ball Soccer), футбол на роликах (Roller Soccer), футбол на квадроциклах (Quad Soccer), водный футбол (Water Soccer), мыльный футбол (Soap Soccer), тронфутбол (Tron Soccer), гигантский футбол (Giant Soccer).

Европейский футбол (Soccer) как был, так и остается самым популярным видом спорта. То же самое можно сказать о баскетболе, хоккее, теннисе, гольфе, крикете, регби. Возможна ли инновация? Безусловно. Но принесет ли она прибыль? Заинтересует ли зрителей?

Аналогичные вопросы можно задать и в области видеоигр. Инновации и новые механики можно придумать, вот только смысл от их появления близок к нулю. Новшества и "свежий" взгляд на старые вещи требует СЛИШКОМ много сил и денег с неизвестным результатом. А вот изменения визуальной составляющей видны невооруженным взглядом и ими можно тыкать в лицо.

Когда какой-то "специались" начинает рассуждать об играх, задайте ему вопрос - просмотры приносят обзоры неизвестных тайтлов или те, что у всех на слуху. Они хотят зарабатывать или быть честными?

Реклама и финтифлюшки

У меня есть знакомая, что к 30 годам побывала в 112 странах мира. Многие посещала несколько раз. Если послушать ее мнение, то вам не стоит посещать: Париж, Венецию, Флоренцию, Барселону, Санкт-Петербург, Киото, Прагу, Кейптаун, Сидней, Рим, Амстердам, Рио-де-Жанейро, Вену, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Истанбул, Дубай, Сингапур, Лиссабон, Гонконг, Сеул, Монреаль, Афины, Маракеш, Эдинбург. Она уже видела все это и потеряла интерес к подобным вещам. Это банально и наскучило за долгие годы. Ничего удивительного. Рекламные буклетики. Непонятные финтифлюшки. Проблема состоит в том, что если вы нигде не были, то с удовольствием отправитесь даже на Колыму.

Точно так же и с играми. Подавляющее число геймеров проходит 2-3 игры в год. А "не геймеры" итого меньше. Приключения в Assassin's Creed Valhalla для них будет сказочным приключением. Им будет фиолетово на то, что женский персонаж не может забеременеть в ходе повествования. Подобных пользователей более 80%. Аналогично можно сказать про любой ААА продукт.

Поднимаем глаза в самое начало и смотрим, сколько "реальных геймеров существует". Чарты продаж за 1999 год. Остальное - случайные покупатели, за чъе внимание борится издатель привет утечки Sony.

Слезы олдфага

Часто слышу выражение "графика в играх не главное" и задушевные разговоры про независимые проекты и "зажравшиеся" корпорации. Подобное мнение от эксперта - это аргумент. Но когда рассказ идет от независимого "нижнего" интернета... У меня вопрос - а почему речь идет только о графике? Почему вы не обсуждаете саунд-дизайн? Эксперт всегда осветит данную плоскость. А если нет - то это не эксперт, а сотрясатель воздуха.



Послесловие

Влияние игр от независимых разработчиков на индустрию видеоигр слишком переоценено. Бывают исключения из правил, но подобное встречается слишком редко. За последние пару лет вышли Baldur’s Gate 3, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda, Resident Evil 4, Age of Wonders 4, Like a Dragon. У 100-150 крупных релизах более половины являются успешными. Когда в независимых этот показатель около 10%. И если крупного разработчика "можно пожурить" за инновации, то у меня нет желания платить за независимые 10 игр и наслаждаться только одной.

Я слишком беден, чтобы покупать дешевые игры.