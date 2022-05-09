Пять новых ноутбуков для творческих людей и профессионалов

Сегодня Asus анонсировала пять новых ноутбуков ZenBook с различными функциями, включая двойные экраны, эргономичную клавиатуру, которая удваивается и улучшает воздушный поток, а также компоненты от Intel, AMD и Nvidia. Точные даты релиза не объявлены, лишь написано «скоро».

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Asus Zenbook 14 Duo OLED UX8402

Zenbook Pro 14 имеет новый дизайн, который сводит к минимуму рамки на втором экране, обеспечивая более плавный переход между двумя панелями ноутбука.

Для работы устройства Asus выбрала процессоры Intel Core 12-го поколения, вплоть до i9-12900H, а также графическую карту Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Asus предложит конфигурации с оперативной памятью до 32 ГБ и твердотельным накопителем до 2 ТБ, в зависимости от рынка.

AAS Ultra – устройство, которое наклоняет ScreenPad Plus (название Asus для 12,7-дюймового вторичного сенсорного дисплея) на 12 градусов, также обеспечивает дополнительную вентиляцию. Благодаря охлаждению (включая две 8-миллиметровые тепловые трубки) компания заявляет о 38-процентном увеличении отводимого из системы горячего воздуха по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет получить 85-ваттный TDP между центральным и графическим процессором.

Основной дисплей представляет собой 14,5-дюймовую OLED-панель с разрешением 2880 x 1800, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. ScreenPad Plus имеет разрешение 2880 x 864 (соотношение сторон 32:10, если вам интересно), а также сенсорный экран OLED с той же скоростью 120 Гц.

Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602

Для творческих людей, которым нужна более классическая рабочая станция, но со многими другими атрибутами, Zenbook Pro 16X OLED предлагает большую мощность и множество дополнительных функций.

Этот ноутбук работает с Intel Core i9-12900H и Nvidia GeForce RTX 3060 с комбинированным TDP до 140 Вт. Хотя у этого ноутбука только один экран, он по-прежнему имеет AAS Ultra, который поднимает клавиатуру под эргономичным углом, а также выпускает горячий воздух по бокам. Asus заявляет, что это увеличение воздушного потока на 30% по сравнению с последним поколением снижает температуру корпуса ноутбука до семи градусов по Цельсию.

Этот ноутбук также имеет встроенный циферблат. Поворотный контроллер имеет толщину всего 3,2 мм, так что это не совсем уровни управления Surface Dial, но его можно использовать в творческих приложениях для изменения таких функций, как размер кисти или непрозрачность слоя. Asus говорит, что ноутбук будет работать из коробки с пакетом Adobe.

Тачпад стал больше (5,9 х 3,5 дюйма) и имеет тактильную обратную связь.

Asus Zenbook Pro 17 UM6702

Если не считать складной модели, которую Asus представила на выставке CES ранее в этом году, ZenBook Pro 17 — это первый Zenbook с таким большим дисплеем. Экран с разрешением 2560 x 1440 имеет частоту обновления 165 Гц, но соотношение сторон 16:9 меньше, чем у некоторых других ноутбуков, анонсированных Asus сегодня.

Этот гигантский ноутбук работает на новейших процессорах AMD, вплоть до Ryzen 9 6900HX, и работает в паре с Nvidia GeForce RTX 3050. Порты включают USB 4, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type-A, устройство чтения карт SD и 3,5-мм разъем для наушников.

Zenbook Pro 17 немного более традиционен, чем другие устройства Zenbook Pro, анонсированные сегодня. Например, нет большого подъемного механизма для охлаждения, хотя он по-прежнему использует 180-градусный шарнир эрголифта, который слегка поднимает клавиатуру до более удобного уровня.

Asus использует веб-камеру 1080p с так называемым «3D Noise Reduction» для быстрого распознавания лиц и более четкого видео даже при слабом освещении.

Asus Zenbook S 13 OLED UM5302 и Zenbook S Flip OLED UP5302

Наконец, есть пара ультрапортативных ноутбуков: Zenbook S 13 OLED (раскладушка на базе AMD) и Zenbook S Flip OLED (ультрапортативный ноутбук на базе Intel). Оба являются легкими ноутбуками, изготовленными из магниево-алюминиевого сплава. Разработанная, чтобы конкурировать с лучшими ультрабуками, раскладушка весит 1 кг, а Flip — 1,1 кг.

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Как и большая часть линейки Asus, оба имеют OLED-дисплеи и петли ErgoLift. Также интересной особенностью является то, что Asus также продвигает антибактериальное покрытие на обоих этих ноутбуках.