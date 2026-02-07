Сайт Конференция
10test
Mangmi выпустила портативную Android-консоль с AMOLED-дисплеем и частотой обновления экрана 144 Гц
Консоль Pocket Max от Mangmi оснащена 7-дюймовым OLED-дисплеем, аналогичным используемому в моделях Pocket Evo и Odin2 Portal

Mangmi представила на глобальной арене свою последнюю разработку — портативную игровую консоль Pocket Max. Это устройство, работающее на операционной системе Android, продолжает линейку портативных игровых устройств компании, следуя за моделью Air X, дебютировавшей в октябре 2025 года. Pocket Max позиционируется как конкурент для крупных Android-смартфонов, предназначенных для игр, таких как Ayaneo Pocket Evo и Ayn Odin2 Portal.

Источник изображения: Notebookcheck

Новая консоль Pocket Max от Mangmi оснащена 7-дюймовым OLED-экраном, аналогичным тем, что установлены на Pocket Evo и Odin2 Portal. Дисплей обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей, соотношением сторон 16:9, пиковой яркостью 800 нит и частотой обновления 144 Гц. Питание устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 8000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 27 Вт.

Источник изображения: Notebookcheck

Среди других технических решений выделяются TMR-джойстики, триггеры на основе эффекта Холла и сменные игровые модули, подобно системе Ayaneo 3. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 865, который, по заявлению производителя, должен обеспечить более чем двукратное превосходство над Air X. Базовая версия Pocket Max предлагается по цене от 199,99 долларов США и включает в комплект магнитные стики и ABXY-модули. Консоль с 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутреннего хранилища доступна в трех цветовых решениях.

#android #amoled #mangmi #pocket evo #pocket max #odin2 portal
Источник: notebookcheck.net
