Моя мама любила говорить: "Нельзя, но если очень хочется, то можно". Есть несколько вариантов запустить игры из Steam на консолях Xbox. Скажу больше - даже Bloodborne можно пройти на ящике. При большом желании и умении - границ не существует. Ваши возможности ограничены только вашей фантазией.

Предисловие

В среде пользователей персональных компьютеров сложилось множество стереотипов об игровых консолях. Некоторые из них малообразованны с узким кругозором идут дальше и делают скоропалительные выводы. По их мнению, на PlayStation и Xbox нельзя монтировать видео, обрабатывать фотографии, вести финансовые документы, модифицировать игры и куча других ограничений. Очень странные рассуждения, далекие от реальности. Странность заключается в том, что консоли могут все то же самое, что и "большой брат". Единственное ограничение - это число компаний, выпускающих платный софт. Не все видят смысл выпускать Photoshop там, где им не будут пользоваться. Затраты не окупятся. Это единственное ограничение. Во всем остальном - универсальное решение для широкого круга задач.

Фил Спенсер и поклонники Xbox

В недавнем интервью глава Xbox рассказал о своем видении портативного гейминга. Сладкие речи перевозбудили сообщество и раскрыли ВЕСЬ потенциал ее фантазий. Каждый уважающий себя блогер рассказал, как он ждет портативную консоль от Microsoft и мечтает о новой эре. Забавно такое слышать от людей, что разбираются в игровой теме.

Для новой консоли нужны игры. Без игр консоль не имеет никакой ценности. Для тех кто в танке, я напомню, что по обратной совместимости от xbox 360 на новом поколении доступны 650 игр из 3200. Более 80% студий не захотели сотрудничать с Microsoft и добавлять свои проекты в каталог. В 2017 году вышла Xbox one X. Улучшение под мощную коробку получили пара десятков игр. Уточню - это касается игр вышедших ДО появления устройства. В 2020 году вышла Xbox series S, менее 30 игр с 2013 по 2020 год получили патч от издателей под устройство.

Внимание вопрос - что будет с библиотекой портативной консоли, если она будет слабее Xbox series S? Сколько издателей выпустят под нее патч? Уточню - Xbox one X была самой мощной консолью своего времени и без патча она работала в нативном режиме от Xbox one S. Xbox series S так же мощнее Xbox one S и тянет игры от нее по умолчанию. А вот портативка будет слабее Xbox series S и игры от нее не потянет. Так во что будет играть народ? А сверху добавили фантазии о Steam. Некоторые "одаренные" личности начали байтить тему с эмуляторами :-D Один бред за другим.

Xbox изменит правила игры на консольном рынке

Философия консольного гейминга

В отличие от персональных компьютеров, у игровых приставок есть предназначение. Включил и играешь. Тебе не надо ничего делать. Просто наслаждаешься происходящим. Учитывая, что 95% пользователей никогда самостоятельно не обновляют драйвера, не чистят кеш браузера и не удаляют вирусы - философия оправдана на все 114%

Моды для игр на консолях

Любимая тема любого ПК боярина - на консоль нельзя поставить моды. Я лишь напомню, что в 2017 году взломали PlayStation 4. Интересно, как это сделали без инструментов и доступа к файловой системе? Святой дух что-то сотворил?

Изменение ресурсов в играх, менее распространён, чем на персональных компьютерах. Но это не значит, что на консолях нет модов. Все популярные игры (даже без взлома) имеют широкую библиотеку модификаций. Есть специализированные ресурсы для этого. Они меньше, чем для ПК, но и спрос на них меньше. Моды напрямую противоречат основной философии гейминга перед телевизором.

Японская корпорация жестко ограничивает внесение изменений в файлы, но многие игры не требуют особых навыков и допиливаются в пару кликов.





С консолями от Фила Спенсера все гораздо проще. Microsoft долгое время продвигала UWP приложения. Универсальный софт для всей экосистемы корпорации из Редмонта. Инструментов для модификаций пруд и маленькая тележка. Энтузиасты расправили плечи и клепают свои поделки в неограниченных количествах. Большинство - это адаптации с Nexus Mods.

Туалетный гейминг

Главный двигатель современного прогресса. Сегодня много разговоров о Valve Steam Deck или Sony PlayStation Portal, но правда жизни такова, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild проходили еще 5 лет назад на PS Vita. Захочешь играть, не так раскорячишься. Было бы желание, а способ найдется.

С тех пор прогресс не стоял на месте и появилось множество различных ухищрений и программ. Продвинутые пользователи смогли совершить множество подвигов и мифических деяний.





Изменения коснулись не только устройства от японцев, но и кучи других.

Удаленное воспроизведение

Передача изображения и удаленное управление. Именно эта функция позволяет играть в тяжелые игры на слабом устройстве. Или в неподходящие игры на левой консоли. Это единственный вариант в 2024 году запускать сторонние игры на Xbox. При большом желании вы можете осилить Bloodborne не только на ПК, но и коробоксе.

Сделаю особый акцент на рассматриваемом сегодня способе. Существуют коммерческие виды стриминга. Большие корпорации пробуют себя в новых областях. У данного направления есть 2 огромных минуса. Для авторизации необходимо подключение к серверам за пределами России. Тысячи километров сильно ухудшают пинги. Шифрование трафика - обязательное условие для коммерческих контор. Лишнее действие не улучшает пользовательский опыт. Эти два момента могут сильно испортить впечатления. А теперь добавьте узкое место в виде перегруженных серверов у провайдера.

У нас все будет работать в пределах одной домашней сети. Без подключения к интернету. Более того, можно напрямую подключить два устройства одним кабелем. Идеальные условия.

Софт для работы

Нам понадобится программа-сервер и программа-клиент. Одно устройство будет подключаться к другому. Программ для управления сервером - великое множество. Можете выбирать, что душе угодно. С клиентами есть некоторые оговорки. На Xbox ограниченный список утилит и приходится выбирать из того, что есть. Можно установить приложение не из Microsoft store, но там много подводных камней.

В роли сервера использую sunshine от LizardByte. Она напрямую затачивалась под нашу программу-клиент и работает идеально. Минимум телодвижений и настроек. Функционирует из коробки в пару кликов.

Софт регулярно обновляется и в нем множество фишек. В последних версиях появилась защита для интернет-соединения. Много лишней возни. Для ознакомления лучше взять старую 19 версию.

Существует портативный вариант и с установкой. Если вы поверхностно знакомы с мироустройством веб-интерфейс, то лучше берите "установочную". С ней меньше мороки.





Клиентом будет выступать Moonlight. Существует официальная версия для консолей Xbox. В репозитории более новый вариант для гиков. В магазине старая версия с меньшим функционалом.









У программы свой отдельный сайт с инструкциями по настройке и оптимизации.





Запускаем наш сервер и автоматически появляется его веб-интерфейс с настройками. При первом запуске вам предложат создать логин и пароль. Если вы работаете в локальной сети и не планируете делать кульбиты из другого города, то советую прописать логин и пароль парой цифр.

Первая вкладка Пин-код. При сопряжении, клиент на консоли сообщит вам код из 4-х цифр. Надо будет ввести в это поле.





Во второй вкладке указываются приложения, которые вы хотите использовать. Изначально в нем прописан Steam в режиме Big Picture и рабочий стол. Для наглядности, добавил ссылку на ярлык отдельной игры.









Вкладка с логином и паролем - если решите изменить свои данные внесенные при первом запуске.

И последняя вкладка с общей информацией. В самом низу есть раздел Logs - там будет отображаться все, что происходит (или не происходит).





Чтобы все работало, нам необходимо указать ручками адреса наших устройств. Открываем настройки сетевого подключения и вписываем самостоятельно точные данные. Можно открыть роутер и там задать.









Как истинный ценитель запустил консоль через удаленное управление для настройки удаленного управления. Да. Я так могу и практикую. Консоль в другой комнате и бегать туда-сюда не удобно.





Прописывать настройки локальной сети в консоли не обязательно. У меня устройство висит в роутере на отдельном адресе для улучшения пингов.

Идем в магазин Xbox и вбиваем название программы в поисковике Moonlight. Скачиваем и устанавливаем.

Сделаю уточнение. У меня коробка приобретена ДО 2022 года и на ней нет ошибок. Регион установлен USA. Некоторые говорят, что в RU регионе нельзя устанавливать.

Скачал утилиту и запустил ее. В правом верхнем углу жмякаем плюсик. В появившемся окне прописываем адрес сервера. И нажимаем ОК. При первом подключение выдаст сообщение и PIN код из 4 цифр для авторизации.

Сразу запускается окно с программами для запуска. Их мы указывали ранее при настройке сервера. Жмякаем по окошку Steam и попадаем в обычное меню.

Из него мы можем запускать все что захочется. Режим Big Picture дает подсказки, как можно управлять игрой. Клавамыш или геймпад.





После того как проверили работоспособность метода, можно перейти к полировке и настройке.

В серверной части и в клиенте есть значок шестерёнка. Затачиваете обе программы под свои личные нужды. Управление геймпадом и каким, фремрейт, разрешение экрана, кодеки и методы сжатий картинки и прочее-прочее-прочее.

Зачем

Пару недель назад продал системный блок, что стоял у ребенка. Не играл и комп простаивал. Поставил консоль и закрыл вопрос. Пришли каникулы и послышались стоны: "Где мой геншин! На Xbox его нет!" Ты плохой и совсем меня не любишь... Шантаж на пустом месте... Пришлось решать вопрос.

Послесловие

Странно, но профильные блогеры не рассказывают о подобных возможностях консолей. Они не копаются в модах и программах. Не понимаю, как можно любить гаджет и использовать его не на полную катушку.

