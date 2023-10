Все устали от длинного сериала под названием "Microsoft покупает Activision Blizzard". Из эпического противостояние с взрывным сюжетом, он скатился до мелких упоминаний в очередной сводки с полей. Некоторые яростные апологеты еще пытаются что-то транслировать, но всем давно с высокой колокольни. Но не в Северной Америке. Там с первых чисел октября выходят сотни различных роликов с передразниваем и цитированием всевозможных высказываний в уничижительной форме. Думал, кривляния свойственны только жителям постсоветских республик.

Предисловие

Русскоговорящий сегмент игровых "говорящих голов" скуден и скучен. Все повторяют друг за другом и пересказывают истории из уст в уста. Посмотрел один ролик - видел все ролики. "Писать против ветра" у нас не принято. Вспомните Mass Effect: Andromeda из 2017 года. Говорить, что игра "хорошая" считалось дурным тоном Как толпа скандировала, так и надо было вторить. Никакого личного мнения. Публика жаждет слышать, что игра "полный шлак", ничего другого не имеешь право говорить. Такая тенденция прослеживается долгое время. Личного мнения в нашем регионе НЕ существует. В западном сегменте мнений по поводу и без куда больше. От самых "отшибленных на всю голову" до вполне вменяемых без яркого фанатизма.

Подписка Xbox Game Pass

Судя по всему все подписчики данного сервиса обитают в России. Добавление старых частей Call of Duty для американцев - курам на смех. Каждый уважающий себя пользователь коробки покупает творение Activision на старте последние 15 лет.

Бобби "люблю сметанку" Котик

Большая волна обсуждений связана с отставкой руководителя Activision Blizzard. Фанаты требуют "крови" самого успешного менеджера в истории. Все проблемы с игровыми франшизами связаны только с ним. Уход "Злого" Бобби позволит вернуться к корням и возродить Warcraft и StarCraft. И никого не волнует, что это игры от Blizzard откинули копыта 15 лет назад и Бобби к этому делу не имел ни какого отношения. Microsoft портирует World of Warcraft на консоли и привлечет к игре огромный пласт новых игроков. Не важно, что в игре используется скиллы, число которых больше 40 и не хватит никаких кнопок и их сочетаний на геймпаде. Фанаты хотят!

Возрождение старых франшиз

Prototype - Radical Entertainment не выпускает собственные игры с 2012 года. В студии нет специалистов, что смогут создать новый проект. Нанимать новых сотрудников и формировать студию с нуля?

Radical Entertainment не выпускает собственные игры с 2012 года. В студии нет специалистов, что смогут создать новый проект. Нанимать новых сотрудников и формировать студию с нуля? Tony Hawk Pro Skater - разработчики из Neversoft в полном составе перекочевали в Infinity Ward и работают над CoD. Последнюю часть делал сторонний подрядчик в лице Iron Galaxy Studios

разработчики из Neversoft в полном составе перекочевали в Infinity Ward и работают над CoD. Последнюю часть делал сторонний подрядчик в лице Iron Galaxy Studios TimeShift - создавалась под патронажем Vivendy одной из студий Saber Interactive

создавалась под патронажем Vivendy одной из студий Saber Interactive Crash Bandicoot, Skylanders и Spyro the Dragon - создавалась Toys for Bob, которая выпустила 4 "неудачных" проекта подряд и теперь остатки студии работают над Call of Duty: Warzone

создавалась Toys for Bob, которая выпустила 4 "неудачных" проекта подряд и теперь остатки студии работают над Call of Duty: Warzone King’s Quest - остатки от Vivendy, студии разработчика не существует

остатки от Vivendy, студии разработчика не существует Solider of Fortune - жалкое подобие Call of Duty

жалкое подобие Call of Duty Квесты от Sierra Entertainment - ни студии ни разработчиков нет

от Sierra Entertainment - ни студии ни разработчиков нет Игры по комиксам - лицензий на новые игры нет и никто новые не выдаст

- лицензий на новые игры нет и никто новые не выдаст Empire Earth - полная копипаста Age of Empires, разработчик принадлежит Рокстарам

полная копипаста Age of Empires, разработчик принадлежит Рокстарам Guitar Hero - последнюю часть делала Ubisoft

И так по всем франшизам. В составе современной Activision Blizzard нет ни одной студии, которая могла бы сесть и создать новую игру по известной франшизе. Выделят разработчиков и выдергивать их из других направлений? Теоретически - это возможно, только есть некоторые ограничения. Call of Duty или возрождение старой игры? Курица несущая яйца или ностальгия фанатов? А маленький проект по старой франшизе поможет отбить 69 миллиардов долларов?

Вы думаете это все франшизы? У самой Microsoft больше 100 тайтлов. Например

Age of Empires IV - создавали внешние подрядчики из Relic Entertainment

создавали внешние подрядчики из Relic Entertainment Minecraft Legends - создавалась внешним подрядчиком Blackbird Interactive

создавалась внешним подрядчиком Blackbird Interactive Microsoft Flight Simulator - создавалась внешним подрядчиком Asobo Studio

Ни у Xbox ни у Activision Blizzard нет специалистов для ВОЗРОЖДЕНИЯ. Максимум, что может сделать Microsoft - это профинансировать чью-то работу. История сотрудничества Фила Спенсера со сторонними студиями констатирует, что такие вещи редко бывают удачными. На ум приходит только серия Ori от Moon Studios и все. Остальные "возрождения" сильно напоминают Battletoads





Создание новых студий

Число сотрудников Activision Blizzard примерно 11 000 человек. В это число входят не только разработчики игр, но и уборщики помещений, сотрудники CALL центров, охранники, службы поддержки и прочий персонал. Число сотрудников Xbox Game Studio примерно 6 500 человек. Новое число сотрудников около 17 000 человек. Сразу произойдет большой поток увольнений дублирующих позиций. Рекламный отдел, служба поддержки, тестировщики, издательский отдел, музыканты и композиторы, несогласные и ущемленные. Останется (по моим личным ощущениям) около 14 000 человек на 31 студию, магазин и издательство. То есть, средняя температура по палате - по 300 специалистов на студию. Где-то чуть меньше (Тим Шейфер может и 70-ю обойтись), где-то чуть больше (Blizzard содержит 4700 человек). И тут возникает вопрос: "Из каких резервов будут создаваться студии"? Фанаты ярко описывают, как вновь прибывшие разобьются на клубы по интересам и начнут строгать небольшие проекты в героических масштабах. Выгонят всех дармоедов и начнется новая жизнь.

И тут возник вопрос... Xbox сейчас не может организовать плодотворную работу 6500 человек, кто сможет организовать и упорядочить работу еще большего числа сотрудников? Этому вопросу уделяется много времени и вариантов развития.

Кто будет финансировать разработку новых игр

Вопрос от лагеря "Синих". И суть вопроса сводится к бедственному положению внутренних студий Xbox. Вы помните о существовании Psychonauts 2? Она вышла на год позже Sackboy. Две небольших игры. Проект от Sony все еще мелькает в новостных лентах, а вот Xbox забыл о своей лучшей игре 2021 года. А про Days Gone вы помните? Примерно в тот же период вышел его прямой конкурент State of Decay 2. Скажу больше - игры примерно одного уровня. Две песочницы про зомби. А что с информационным сопровождением? Microsoft после покупки Undead Labs и Double Fine Productions, вообще не вкладывала деньги в их раскрутку и поддержки. Или скандал с Hi-Fi Rush - не было никакой информационной поддержки. Не выделяли никаких денег на продвижение. Новые купленные студии отстрелялись достаточно качественными инди-проектами и остались без поддержки. Почему? А что будет с новыми играми от Activision Blizzard? Тут стоит уточнить, что популярность Call of Duty - это реклама, реклама и еще раз реклама.

После выложенный тонн денег, она будет сверху досыпать или займется только дойкой франшиз?





Мобильные игры

Пока народ следил за схваткой под ковром, параллельно завершилось другое разбирательство. В Европе Apple обязали допустить на свою платформу сторонние магазины. На Iphone может появиться Microsoft Store. Minecraf, мобильная CoD и Candy Crush могут стать драйверами развития направления. Игры на Unreal Engine 4 отлично чувствуют себя на мобильных платформах, а это половина существующих и будущих проектов Xbox. Предательство консольного гейминга и последствия с этим связанные. Ревность фанатов не знает границ. Опасения, что будущие игры будут разрабатываться с учетом слабого железа телефонов вызывает шквал споров и негодования.

Цитаты и высказывания

У кого длиннее, толще и крепче связывает десятки разных каналов, что снимают ролики на высказывания друг друга с цитатами и прочим. В рекомендациях добавляются все новые и новые каналы. Это кладезь разного мнения и фанбойства. Есть особенность - аргументация событий имеет место. Ничего за уши не притянуто и с потолка не взято. Есть "личные" мнения и ответки "за базар" с пояснениями разной направленности. Для людей впечатлительных, естественно, такое лучше не слушать.





Послесловие

Жизнь бьет ключом. Такой активности по консольной направленности давно не наблюдал. Все обсуждают со всеми. Постоянный "Батл" с группировками, стримами и сообществами. Обычные рутинные новости перешли на принципиально новый уровень. И все культурно и в меру приличия. Кстати, многие мемы принятые у нас, так же используются и там, что очень странно.









