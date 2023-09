Зал славы игровой индустрии. Джим Райан вписал себя в игровую историю, как человек, наивысшей компетентности и понимания своей целевой аудитории. Он привел игровое подразделение к тотальному доминированию. Расширил сферы влияния и вышел на новые игровые рынки.

Предисловие

Люди ждут перемен и ненавидят их, мечтают о новом жизненном опыте и хотят оставаться в своем маленьком комфортном мире. Угодить всем и каждому - непосильная задача для многих. За последние 5 лет у игрового подразделения Sony произошла масса разнонаправленных изменений. Еще вчера мы смотрели на консоли PlayStation, как на японские игрушки, а уже сегодня аплодируем стоя Педро Паскалю за его роль в сериале Одни из нас. Еще вчера мы удивлялись игровым шедеврам от внутренних студий Sony, а уже сегодня обдумываем, где удобнее играть - на диване или в теплой ванне...

Краткая история Джима Райана

Родился в 1968 году в США, штат Теннесси. Имеет старшего брата Кристофера. Продолжительное время проживает в Британии. В 1994 году встал у истоков Европейского игрового подразделения Sony. Начинал карьеру с должности менеджера по продажам и продвижению продукции. В 1999 году стал главой маркетингового подразделения Sony Computer Entertainment Europe. Начал собственноручно разрабатывать стратегии продаж и маркетинговые компании в Европе.

Является главным действующим лицом по доминированию Sony PlayStation 2 в Европейском регионе. Благодаря ему, Европа по сей день предпочитает покупать именно продукцию японской корпорации.

В 2003 году перебирается в США и возглавляет маркетинговый отдел в самом богатом регионе мира. До появления консолей Xbox 360 является самым успешным продавцом.

В 2008 году возвращается в европейское подразделение компании. Занимается продвижением ВСЕХ знаковых продуктов игровой линейки Sony Computer Entertainment. PlayStation 3, PlayStation Move, PlayStation Portable, PlayStation Vita - к каждому из продуктов, Джим находил правильный подход и позиционирование на вверенном ему рынке.

В 2011 году занимает пост главы европейского подразделения Sony Computer Entertainment. Теперь в его обязанности входило не только продвижение "железа", но и цифровой продукции, дистрибуции, рекламы, взаимодействия внутренних студий между собой и коммуникации с внешними компаниями. Благодаря ему PlayStation вышла на развивающиеся рынки и получила локализацию в России, Бразилии и Индии.

В 2013 году занимает ключевую роль в продвижении новой PlayStation 4 по всему миру. Именно в этот момент о нем узнает широкая общественность. Легкий налет иронии сквозит и проникает в массы.

В 2014 году возглавил запуск облачного сервиса PlayStation Now. За 5 лет до того, как это стало мейнстримом. Параллельно с этим, запускает подписочный игровой сервис. За 3 года до появления Xbox Game Pass. Внезапно?!?! За 3 года???? Как такое могло произойти?

В 2016 году запускает PlayStation VR - самую успешную и самую продаваемую VR гарнитуру из существующих. За 5 лет удалось реализовать более 5 млн штук.

В 2019 году становится у руля всего игрового подразделения Sony.

Запуск PlayStation 5

Многие не знают, или не хотят этого знать, но удачный запуск игровой консоли имеет долгий кропотливый период подготовки. Банальное проектирование и архитектура устройства - это лишь вершина айсберга. Нужно написать софт, разработать девкиты, провести координацию работы инженеров и проектировщиков, подготовить сборочные линии, произвести расчеты себестоимости и времени окупаемости... Но самое главное - нужно подготовить внутренние студии для выпуска игр, для показа преимуществ нового устройства. Банальное: "это самая мощная игровая консоль в истории" - не прокатит. Нужно показать продукт лицом.

Проекты с отличной графикой рвут всевозможные чарты и отправляют продажи новой консоли в космос. За первую неделю экшен разошёлся тиражом в 5,1 млн копий. Общие продажи за 10 месяцев превысили 13 млн штук.

Компания активно поддерживает свою консоль знаковыми продуктами и рекламной компанией. В европейских столицах несколько дней подряд падали огромные Молоты Тора и Топоры Кратоса.





Выход игр Sony на ПК

У многих пользователей есть неправильное представление об играх от внутренних студий Sony. Почему-то их называют "Эксклюзивами Sony". Но это не правильное представление. Sony не выпускает эксклюзивы, она выпускает System seller - игры, которые вас "заставляют" вас купить консоль. Это маркетинговые проекты, реклама. Отличная, дорогая реклама. Очень дорогая реклама, которая отлично продвигает продажи. Если вам хочется поговорить об эксклюзивах, то стоит упомянуть: Fall Guys, Final Fantasy XVI, Returnal, Kena: Bridge of Spirits, Bugsnax, Godfall, Stray Five Nights at Freddy's: Security Breach. В одном случае, вы задумываетесь о покупке консоли, во втором - нет. Выпуск игр на ПК - это реклама консоли. Вы говорите о ней, вы думаете о ней... Если вам понравился Spider-Man 2018, почти наверняка, вы захотите поиграть в Spider-Man 2 и побежите за консолью в 2023 году.

Фильмы и сериалы

Sony - один из крупнейших дистрибьюторов кинопродукции. Sony Pictures - входит в пятерку крупнейших медиахолдингов мира. В большинстве случаев, подразделение занималось прокатом продукции других компаний, иногда пробуя себя в разных нишах. С приходом Джима Райана, подразделение взяла курс на адаптацию игр в киноформате. Высокобюджетные рекламные ролики. Очень успешные рекламные ролики. Игры рождают интерес к фильмам, фильмы - продвигают игры в широкие массы. Отличный симбиоз. Рекламируя фильм, бюджет тратится сразу на несколько продуктов, сокращая расходы и увеличивая эффективность. И все это развивается под чутким руководством и в сотрудничестве разных подразделений.

Выход PlayStation 6

Коней на переправе не меняют. Сейчас у Sony самый стабильный момент развития. Ей ничего не угрожает. Один тревожный сезон закончился, второй еще не начался. Есть вариант оставить Джима Райана на новый виток в 7 лет, а можно заменить его новым SEO без нервотрепки и эксцессов. Видение нового руководителя никак не повлияет на развитие игрового направления. Можно в спокойной обстановке все распланировать и скоординировать, без пены изо рта и языка на плече.

Послесловие

Джим Райан изменил PlayStation. Она все та же, но уже другая. Он сумел провести реформы, но угодить подавляющему большинству пользователей. Самый удачный старт игровой консоли в истории. Трудно предсказывать, но есть большая вероятность, что PlayStation 5 может побить рекорд продаж PlayStation 2 и вывести компанию на новый уровень. Запуск необычного PlayStation Portal говорит, что есть далеко идущие планы там, где нет конкурентов. PS VR2 - вера в небольшой сегмент и его рост. Консолидация PlayStation Now и PlayStation Plus в один простой и понятный сервис. Хочешь? Покупай. Не хочешь? Не покупай. Именно тут и строится право выбора. Sony предлагает то, чего нет у конкурентов.

