Принесли системный блок на базе LGA 2011 и процессора i7-3820. Старый сервер одной из минских контор. Попросили узнать, за сколько такой уйдет. Полез изучать вопрос и среднюю температуру по палате. Открыл для себя много интересных нюансов.

Предисловие

Intel Xeon - это плохо. Простая аксиома. Правило, что существует в моем сознании 10 лет. Любая система, где упоминается слово Xeon - априори, шлак и мусор.

Неделю назад принесли системник на LGA 2011. Стоит уточнить, что материнка в нем Intel DX79TO, а не китайский хуанан или машинист. Подсознательно, мое "внутреннее фее", решил довериться и попробовать "новинку", получить новый экспириенс. Ошеломляющее впечатление с эффектом ВАУ. Первый раз за долгие годы получить столько положительных эмоций, после чего углубился в вопрос процессоров Xeon и китайских сборок. Мое мнение - это лишь поверхностный набросок на сам вопрос об использовании серверных процессоров в повседневной жизни.

Эффект ВАУ

Моей основной рабочей системой является AMD Ryzen 5 5600G + 32 GB 3600 cl18 + SSD nvme Samsung PM961. Средняя система без излишеств. В фоне постоянно работает три виртуальные машины, пары сайтов, музыка, иногда Total War: Warhammer III. Системы достаточно для всех моих сегодняшних потребностей. Но суть вопроса не в этом. Долго работая на определенной системе, привыкаешь к "отклику" системы. Организм рефлекторно чувствует, сколько долей секунды будет открываться система, переключатся окна и подобное. Внутренний комфорт.

И тут устанавливаю свежую систему и софт на "древнее" устройство из 2011 года. На дешевый SATA SSD. И все это работает быстрее, чем твоя новая система. "Внутренний" комфорт от использования устройства ошеломляет. Ну не может такая древность быть такой резвой. Полез в поисковик искать правду.

Ценник у дядишки Ляо

Для начала решил оценить стоимость i7-3820 и возможность его замены на более "перспективный вариант". В сортах не разбираюсь и ткнул на самое бюджетное предложение

"Воу-воу-воу" - мелькнуло в голове. Характеристики процессора. В это время у меня задрожали руки.



Самый бюджетный вариант 8-ядерного процессора для частных пользователей - это AMD Ryzen 7 1700. В Минске их нет, а на российской Авито стартуют от 4500 (45$) материнская плата и память.

Углубление в вопрос

Интересный момент - подавляющей объем информации приходится на 2018-2019 года, после чего происходит БОМБИЧЕСКОЕ событие... Почти все блогеры выпускают ролики, какие Xeon бесперспективные и что у них нет ни единого шанса против новеньких Ryzen. Череда роликов из разряда, почему не стоит покупать Xeon в 2018 (2019) году, после чего информационный поток существенно упал.

Самое точное интернет мнение про LGA 2011 можно услышать в этом ролике. Коллаборация всеми любимого VIK-on и HappyPC от июля 2023 года. Всего пара фраз раскрывают всю суть китайских поделий. И главный ответ - почему так дешево.





Четыре главные проблемы LGA 2011

Пересмотрел несколько сотен роликов про серверную платформу. Обзоры, сборки, тестирования. Мнение совершенно разных людей. От великолепного Ремонтяш'а до нонейм пользователя с дрожащей камерой телефона. Много, очень много информации. Только ни в одном ролике никто не говорит:

Система питания материнской платы. Ни в одном обзоре ни один рассказчик не рассматривает вопрос с перегревом цепей питания процессора. Тут стоит упомянуть, что самые частоупоминаемые и рекомендуемые процессоры имеют потребление в 130 ватт (а некоторые и в 150). Очень часто рекомендуется перепрошивать материнскую плату и разблокировать частоты и питания. Думаю, все помнят легендарный FX-8320 со 125 ваттами потребления. Его официально нельзя было поставить на 80% материнских плат AM3+, так как у них было ограничение в 95 ватт. Этот вопрос много обсуждали в свое время. Вопрос питания процессоров и числа линий питания, перегрева и прочего бурно обсуждался в то время. В 2020 году с выходом Core i7-10700K (125 ватт) вопрос снова стал актуален. Но китайские материнки из самых дешевых компонентов без вопросов тянут серверные 130 ваттники с разгоном.

Чипсет материнской платы. Официально чипсет обозначают как X79. Вот только в иерархии подвального производства - это обозначение платформы, а не чипсета. Intel прекратила отгрузку X79 в сентябре 2015 года. В отличие от процессоров, чипсет приходится выковыривать паяльником, что повышает риск выхода из строя кристалла. Более того, существовало несколько вариантов "обвязки", какой именно стоит в вашей материнской плате - никто не скажет.

Перегрев и охлаждение. 130 ватт можно отвести с помощью хорошего кулера. Типичная сборка во всех рекомендация для x79. Можно пересмотреть сотни сборок и везде будет аналогичная ситуация. Давайте угадаем, в чем проблема 99% сборок на LGA2011.

Все очень просто. Процессорный кулер не обдувает зону VRM. В брендовых материнских платах для уменьшения тепловыделения системы питания добавляют дополнительные линии из высококачественных компонентов, сверху лепят продуманную систему охлаждения. Дядюшка Ляо - и так сойдет! Можно найти десятки роликов, где исправляют проблемы с китайскими материнками. Больше половины проблем - это перегрев цепей питания и южного хаба. Банальный перегрев.

Частоты процессора. У всех серверных решений есть особенность. Много ядер, низкие частоты. Очень много ядер, очень низкие частоты. Многие современные игры упираются в частоту одного ядра. Они могут распараллеливать потоки. Но не все. Большинство игр упирается в потолок производительности одного ядра.

Есть ли жизнь на серверной платформе

Немного покритиковал платформу x79 И тут, скорее, критика во благо. Зная минусы платформы, можно подобрать оптимальный вариант именно под свои цели. Зачем вам брать ТОПовый 130 ваттный процессор, дающий ужасающую нагрузку на все компоненты, если можно взять попроще и холоднее? В Cyberpunk 2077 не будет 60 FPS? Значит эта платформа не для вас. Вы работаете на 3-х виртуальных машинах и запускаете в фоне эмулятор Nintendo Switch для прохождения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? ВЕЛИКОЛЕПНОЕ предложение по цене/качеству и производительности. В бюджетном сегменте вариант с китайскими сборками выглядит великолепно. Фотошоп и любительская обработка видео? Много медленных ядер отлично с этим справятся. Главное - понимание. Когда вы понимаете сильные и слабые стороны устройства - у вас не будет разочарований.

Послесловие

Если у аудитории есть желание узнать побольше о i7-3820 - пишите, протестирую более основательно и сравню с чем нить из бюджетного. А пока что: "Не болейте, не скучайте, любите ближних".