Мой ящик опух от восторженных криков за прошлую статью, а комментаторы требовали ещё и ещё. Ну что же, меня удалось убедить, так что, пока анализы цен на видеокарты III подождут, посмотрим что там со SLiвками.

Итак, краткое изложение предыдущих серий. Хотя, кто не читал «Бэтмен, SLi: Начало» советую это сделать, вот ссылка. Вначале было слово, потом на 7-й день … нет, это не из этой оперы. Звиняйте. Дело было так: один обеспеченный школьник сказал отцу, что ему не хватает FPS. Бала задействована мама и даже Дед Мороз, он же Санта Клаус.

Ребенок получил на новый Год видеокарту, но FPS все равно было мало. Тогда одна фирма (3Dfx) отбросила ласты, другая фирма, эти ласты подарила этому ребенку. Но FPS все равно было мало, тогда Фея подкинула идею в Nvidia, что на одной видеокарте может быть два GPU. Идею феи воплотили в жизнь так, с 6000-й серии GeForce появились первые видеокарты с двумя GPU на одной печатной плате. Мальчик был счастлив, папа и мама, тоже, и на радостях они подарили ему младшего братика. Happy The End! Oh, No (c).

Когда Nvidia начала делать свои DUAL-GPU видеокарты, производители немного призадумались, ведь на один кусочек пирога стало меньше. NVIDIA 9800 GX2 был всем хорош. Пара GeForce 9800 GT смогла раскрыть все доступные, на тот момент игры, производительность была на пике своей возможности. Однако пару видеочипов G92, произведенных по 65 нм технологии, решено было занизить по частоте до 600 МГц, чтобы вписать карту в установленный тепловой пакет. Грелся такой монстр при интенсивных нагрузках практически до 90С.

Но отдельная категория геймеров и жителей крайнего севера использовали в своих системных блоках сразу две таких видеокарты! Первые для поднятия FPS за границу герцовки своего монитора (новомодных G-Sync и FreeSync тогда не существовало, всем было достаточно 85 Гц), а вторые для обогрева чума.

Буст в некоторых играх был бомбическим, смотрите сами:

Кушала такая система электроэнергии прилично, пара таких видеокарт в ПК могли подарить комнате более 650 Ватт чистой тепловой энергии. Хотя сейчас - всё намного печальнее, если одна NVIDIA 9800 GX2 могла дать почти 200 Ватт тепла, то пара таких видеокарт с четырьмя GPU все 400. Но сейчас RTX 3090 с одним GPU в разгоне способна в одиночку обогреть небольшое помещение на 12 квадратов за счет выделяемых 500 Вт тепла.

Ну и где пресловутая энерго-эффективность, господа комментаторы? А кинематографичная графика? Я ответу – все там же, в обещаниях, в которые вы верите с пеной у рта, пусть и не все подряд.

Прогресс продолжал идти далее, GPU G92 был заменен на G92b, а видеокарты сменили индекс на новую 200-ю линейку. Почему Nvidia зажала 1000-й GeForce ни один геймер не знает. Хотя один знает, но он куда-то пропал, ищут его до сих пор.

Наевшись таких двойных пирожков, на обновленном GPU вчерашние производители видеокарт отказались выпускать свои новенькие адаптеры. Но были и те, кто смекнули, что пора пирог забирать самим, тем более Nvidia не собиралась самолично что-то там производить. Первой решила собрать сливки Zotak, она же дочка Palit или двоюродная сестра, хотя это и не важно. Так появилась уникальная видеокарта Zotac GTS 250 Dual.

Пара GPU G92b, изготовленных по нормам 55 нм, один гигабайт DDR3 памяти на двоих со временем доступа 1,0 нс и чип-коммутатор nForce 200, делали эту карту желанной – не геймерами. Ха-ха, а современными коллекционерами, так-как её появление было слишком затянутым и ни о какой производительности речи не шло.

В общем геймеры остались не довольны этой видеокартой, нужно было что-нибудь на новеньком видеочипе. А тут, в 2009 году, на носу как раз случился Хэллоуин. И что же прикажете просить в качестве подарка у оранжевой Тыквы?

Местный Вовочка попросил видеокарту, но такую, не простую, чтобы сама физику обсчитывала и картинку рисовала, и помещение в холодном ноябре обогревала. В Nvidia не знали, что и делать с желанием сорокалетнего деда малыша, по совместительству внука одного известного конгрессмена.

Надо что-то делать, делать что-то надо. И тут одного Pr-менеждера, придворного производителя чисто видеокарта Nvidia - компанию EVGA осенило! Для 3D свой чип, для физики свой чип, вместе два чипа. Получив кредит из счетной палаты в 100 миллиардов долларов на подарок «Вове» в EVGA родили - EVGA GTX 275 CO-OP PhysX Edition.

Черт побери! Сама видеокарта была благословлена самим Джокером! А это значит 100 миллиардов долларов были потрачены не зря! Что же было внутри? А внутри были два 55 нм чипа. Один - GT200b, а второй - G92b. Первый GPU располагал видеопамятью GDDR3 объёмом 896 Мб с 448-битным интерфейсом, а второй имел 384 Мб аналогичной по типу памяти, но уже со 192-битным интерфейсом.

Видеокарта Джокера использовать всю мощь GeForce GTX 275 с 240 потоковыми процессорами и частотной формулой 633/1296/2268 МГц (ядро, шейдерные блоки/память). А для расчётов физических эффектов задействовались вычислительные ресурсы GeForce GTS 250 со 128 потоковыми процессорами и рабочими частотами 738/1836/2200 МГц. Счастья у детворы не было предела, а учитывая стоимость в $350, эти видеокарты разметали как горячие хот-доги.

Через год, когда шумиха поутихла, Nvidia решила напомнить, кто в доме хозяин и представила нового двухголового монстра - NVIDIA GTX 295.

Тут правда вышел один конфуз и половину команды разработчиков попросили выйти через задний проход и прибрать за собой. Чтобы не напрягать ваш мозг, скажу сразу - после первой ревизии, когда одна видеокарта, по сути, была не одной видеокартой, а двумя, с двумя PCB, но объединённых в один пластиковый кожух. Сорри за каламбур, но все так и было.

Состояла она из 2-х печатных плат с парой 55 нм видеочипов NVIDIA GT200b, которые функционировали на частоте 576 МГц, видеопамять стандарта GDDR3 работала на частоте 2016 МГц.

Чтобы хоть как-то вмесить такую мощь в пластиковую упаковку, пришлось пойти на жертвы. Ну вот опять! По сравнению с классической GTX 295 урезанию подверглись не только сами видеочипы, которые потеряли четверку блоков растеризации, их количество уменьшилось с 32 до 28, но и шина видеопамяти, которая сузилась с 512 бит до 448 бит, соответственно уменьшился и общий объем набортной памяти с возможных 2048 Мб до 1792 Мб. Хотели получить монстра, а получили, пластиковый горячий кирпич. Такая ВК никому была не нужна, проще было поставить пару GTX 295 на расстоянии пары слотов и радоваться жизни.

Что-то, как-то тенденции развития мульи-GPU смотрю вас не радуют? То там отрежут, то там не добавят. В такие времена, когда все плохо, обычно появляется Бэтмен, Супермен или другой спаситель. Но ситуацию спас - единоROG! Кто не понял, расшифровываю – единственный представитель Republic of Gamers (ROG), компании ASUS!

Классный да? Я вижу несколько комментаторов уже смутились, ничего страшного, It’s a natural, многие такого хотели, а еще их можно было встретить на секретном уровне в Diablo III :-) Я помню оседлал разок одного такого и сразу же перескочил на финальный уровень к самому Diablo.

В общем таких диких коней на старой ревизии GeForce GTX 295 не одолеть. А вот на новой можно. Вот она красавица с одним вентилятором посередине:

Ну а теперь о спасительном ЕдиноROG’e. В ASUS поработали на славу! Такого реворка нужно еще поискать. В результате появилась одна единственная правильная видеокарта на паре полноценных видеочипах GT200b с полным набором ROP! Встречаем - ASUS GTX 295 MARS Limited Edition.

За основу видеокарты взяли пушку BFG из DOOM, которая разрывала любых пуканов в клочья. Этой видеокарте был не страшен любой FPS, ведь её назначение было – рвать горизонтальную развертку монитора. Много тогда ЭЛТ мониторов вышло из строя. Они просто не справлялись с таким наплывом FPS, и их контролер просто выгорал вместе с кинескопом. Прямо как сейчас видеокарты EVGA RTX 3090 в новой игре Amazon New World. Переходим по моей ссылочке, делам просмотры ))

Всего было выпущено 1000 экземпляров, которые очень быстро нашли своих хозяев. Кроме полноценных GPU, MARS обладал увеличенным слоем толстого шоколада суммарным объемом видеопамяти стандарта GDDR3. Вместо 1792 Мб он нес на борту 4096 Мб, при этом шина доступа к памяти расширилась с 448 бит до 512 бит соответственно.

Но аттракцион щедрости на этом не заканчивался. Были серьезно увеличены тактовые частоты видеокарты, видеочипы функционировали на частоте 648 МГц, а память на 2400 МГц. На то время это была самая быстрая видеокарта в Мире и, если бы она имела 4 колеса, она даже бы сделала со старта Tesl’у Model S Plaid.

Две таких карты могли запросто высушить любой монитор, не спрашиваете как, просто поверьте на слово. К сожалению, никто из читающих данный блог не сможет это утверждение в наши дни проверить на практике. Так, как пара таких не батончиков MARS стоит дороже любой RTX 3090.

C 3000-й линейкой вышел вселенский облом, ее просто вычеркнули из всех роадмапов, и видеокарт геймеры не увидели. Какую-то петрушку ставили в ноутбуки, но это был совсем другой вкус. А о вкусах не спорят.

400-я серия была весьма успешной. В Middle секторе комфортно игралось на GTX460, а в верхнем ценовом диапазоне работала настоящая ПЕЧь - GTX480. Я представляю улыбку майнеров на лице, если бы им пришлось строить свои фермы на таких видеокартах. Скорее лед в Антарктиде растает, чем такая ферма проработает более пары суток в зарытом помещении.

Nvidia взяла тайм-аут и завязала с рефернесными DUAL-GPU видеокартами. Но свято место, пусто не бывает, и мокрая майка лидера легла на плечи EVGA. Ей понадобилось 30секунд чтобы высохнуть и принять новую форму. Потому что ее хорошо было утюжить новенькой - EVGA GTX 460 2Win.

Уже в названии видеокарты содержался слоган о двойной победе. И действительно, кроме EVGA больше никто не рискнул здоровьем, чтобы выпустить такую видеокарту. Новый король 3D основывался на паре графических процессоров NVIDIA GF104, которые функционировали на частоте 700 МГц (немногим выше стандартных 675 МГц у GTX 460).

Каждый видеопроцессор обладал собственным 1 Гб памяти стандарта GDDR5 и сообщался с ней посредством 256 битной шины. Длина печатной платы составляла 293 мм, что не гарантировало ей быть установленной в любой корпус, а дополнительное питание подавалось посредством пары 8-pin PCI-E разъемов, что не гарантировало ей совместимости со всеми старыми БП тех лет.

Карта получилась мощной и в меру привлекательной. Там, где поддерживался SLi, EVGA GTX 460 2Win могла натянуть на глобус не только Сову, но флагмана того времени GTX 580!

Чтобы перевести дух, необходимо выпить кофе со льдом, а далее продолжим с чистого листа и новыми героями. Но это будет после тайм-паузы, когда я осилю все ваши комменты к этой статье.