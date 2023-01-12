За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





реклама

Нередко так бывает, что измученные морально и физически золотоискатели проходят мимо золотой жилы, о которой они мечтали всю жизнь. Трагизм ситуации заключается в том, что чаще всего они так никогда и не узнают, что были всего в одном шаге от успеха.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Такая же история произошла и с разработчиком отечественного инди-рогалика Skyhill. Компания «Мандрагора», которая, судя по группе в VK, состоит из трех друзей-ветеранов геймдева (весьма характерная ситуация для наших широт), смогла практически вслепую нащупать идеальное соотношение всех игровых компонентов.

Игра про офисного клерка, который буквально наощупь спускается с сотого этажа небоскреба после некоего апокалипсиса, прекрасно играется как на компьютере, так и на планшете, запускается на любом железе и под любую операционную систему. Да куда там, я до сих пор регулярно натыкаюсь на корейских и японских стримеров, которые пытаются пройти Skyhill и не могут.

реклама

Как человек, который относительно недавно имел возможность от души наиграться в тот самый Rogue, который не имеет добавки «лайк», я могу ответственно заявить, что жанр рогаликов очень мало изменился за последние сорок лет. По сути, Skyhill — это новое слово, свежий глоток воздуха, который мог бы иметь оглушительный успех, если бы не одно «но».

Дело в том, что человек так устроен, что «Я» творца всегда больше, чем его творение. За примерами далеко ходить не надо: Джон Рональд Руэл Толкин не собирался писать никакого «Властелина Колец» — это фанаты «Хоббита» его заставили; фанаты так достали сэра Артура Конан Дойля, что он к чертям собачьим прикончил господина Холмса. Это в наших головах разработчики Don't Starve и Terraria собирались становиться разработчиками Don't Starve и Terraria, а для них это был всего лишь еще один игровой проект. Вот и разработчики Skyhill прошли мимо своего счастья и даже не обернулись.

Вы никогда не задумывались, зачем люди придумали такое количество Олимпийских видов спорта? Нет, ну по логике разумно было бы остановиться на какой-нибудь красивой цифре, вроде 12. Хотите соревноваться? Вот вам двенадцать видов спорта, выбирай любой. Но каждый раз в программу Олимпийских игр добавляют все новые и новые виды спорта, и так будет до тех пор, пока смысл проводить их просто-напросто пропадет. Нет, это не логично и иррационально, но такова уж природа человека.

Мы все хотим испытывать чувство сопричастности чему-то, и игры, любые игры — это прекрасный способ нивелировать различие и создать чувство общности. Игровая индустрия переживает тот же самый процесс дробления на «кружки по интересам», которые переживают Олимпийские игры, но делает это гораздо быстрее. Именно по этой причине все «гениальные планы» выпустить суперхит и продать под его эгидой миллионы навороченных графических карт — это бред душевнобольного. Даже во времена выхода первого Doom стремительный процесс расщепления игрового сообщества остро ощущался, а сегодня даже о существовании игровой журналистики говорить как-то неудобно, это как если бы я пытался вас заставить поверить в существование эксперта по всем видам спорта.

реклама

Но есть одна важная деталь, которая самым кардинальным образом отличает Rogue от Skyhill. Если каждый элемент первого — это результат тщательно выверенного баланса, то разработчики Skyhill воткнули генератор случайных чисел туда, где его быть не должно. Каждый элемент геймплея контролируется случайным числом, из-за чего игрок может умереть в самом начале игры, какими бы навыками игры он ни обладал.

Этот недостаток — это то, что заставляет игроков раз за разом отворачиваться от потенциально бессмертного проекта, несмотря на то, что он обладает огромным магнетизмом. Другие игры уже давно канули в Лету, а люди все пытаются делать видео про Skyhill. Начинают и потом бросают, не выдержав рандомности происходящего.

С точки зрения разработчиков, генератор случайных чисел не был проблемой, поскольку он не помешал коммерческому успеху проекта, точно так же, как, с точки зрения Конан Дойля, Шерлок Холмс был еще одной удачной задумкой. Понятно, что успех Skyhill ребята из «Мандрагора» уже никогда не повторят. В этом нет их вины, мало кому удается нащупать «счастливую формулу» хотя бы однажды за свою карьеру, а наткнуться на нее дважды… Это как двухкратный Олимпийский чемпион, сколько вообще таких людей на белом свете?

реклама

Но широкой общественности еще не поздно продемонстрировать свой интерес к игре, написав разработчикам о том, что она ждёт дальнейшей разработки Skyhill. А чем черт не шутит, если уже The Long Dark обзавелся своим первым DLC, то почему все еще толком не забытый проект не может позволить себе такое? Ну, если уж «Мандрагора» и правда решила двигаться дальше, разработчики могли бы хотя бы дать фанатам инструменты для модификации игры.

Если же этого не произойдет, то кто-то другой рано или поздно все равно вернется к найденной Skyhill золотой формуле, чудес не бывает. Но тогда мы увидим еще один пример того, как придуманный у нас в стране «Калашников» производят всевозможные проходимцы, ни копейки не отчисляя ни в российский бюджет, ни родственникам создателя легендарного оружия. А как бы хотелось видеть цветущую роглайк-франшизу от российских разработчиков, тем более что вот она уже есть, готовая, осталось немного отрихтовать и отмыть.