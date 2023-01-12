Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Хроники отечественного геймдева: Skyhill

Иногда со своей удачей можно разминуться в нескольких шагах, и, что самое страшное, иногда от этой удачи зависит дело всей жизни.
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.


реклама

Нередко так бывает, что измученные морально и физически золотоискатели проходят мимо золотой жилы, о которой они мечтали всю жизнь. Трагизм ситуации заключается в том, что чаще всего они так никогда и не узнают, что были всего в одном шаге от успеха.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Такая же история произошла и с разработчиком отечественного инди-рогалика Skyhill. Компания «Мандрагора», которая, судя по группе в VK, состоит из трех друзей-ветеранов геймдева (весьма характерная ситуация для наших широт), смогла практически вслепую нащупать идеальное соотношение всех игровых компонентов.

Игра про офисного клерка, который буквально наощупь спускается с сотого этажа небоскреба после некоего апокалипсиса, прекрасно играется как на компьютере, так и на планшете, запускается на любом железе и под любую операционную систему. Да куда там, я до сих пор регулярно натыкаюсь на корейских и японских стримеров, которые пытаются пройти Skyhill и не могут.

реклама

Как человек, который относительно недавно имел возможность от души наиграться в тот самый Rogue, который не имеет добавки «лайк», я могу ответственно заявить, что жанр рогаликов очень мало изменился за последние сорок лет. По сути, Skyhill — это новое слово, свежий глоток воздуха, который мог бы иметь оглушительный успех, если бы не одно «но».

Дело в том, что человек так устроен, что «Я» творца всегда больше, чем его творение. За примерами далеко ходить не надо: Джон Рональд Руэл Толкин не собирался писать никакого «Властелина Колец» — это фанаты «Хоббита» его заставили; фанаты так достали сэра Артура Конан Дойля, что он к чертям собачьим прикончил господина Холмса. Это в наших головах разработчики Don't Starve и Terraria собирались становиться разработчиками Don't Starve и Terraria, а для них это был всего лишь еще один игровой проект. Вот и разработчики Skyhill прошли мимо своего счастья и даже не обернулись.

Вы никогда не задумывались, зачем люди придумали такое количество Олимпийских видов спорта? Нет, ну по логике разумно было бы остановиться на какой-нибудь красивой цифре, вроде 12. Хотите соревноваться? Вот вам двенадцать видов спорта, выбирай любой. Но каждый раз в программу Олимпийских игр добавляют все новые и новые виды спорта, и так будет до тех пор, пока смысл проводить их просто-напросто пропадет. Нет, это не логично и иррационально, но такова уж природа человека.

Мы все хотим испытывать чувство сопричастности чему-то, и игры, любые игры — это прекрасный способ нивелировать различие и создать чувство общности. Игровая индустрия переживает тот же самый процесс дробления на «кружки по интересам», которые переживают Олимпийские игры, но делает это гораздо быстрее. Именно по этой причине все «гениальные планы» выпустить суперхит и продать под его эгидой миллионы навороченных графических карт — это бред душевнобольного. Даже во времена выхода первого Doom стремительный процесс расщепления игрового сообщества остро ощущался, а сегодня даже о существовании игровой журналистики говорить как-то неудобно, это как если бы я пытался вас заставить поверить в существование эксперта по всем видам спорта.

реклама

Но есть одна важная деталь, которая самым кардинальным образом отличает Rogue от Skyhill. Если каждый элемент первого — это результат тщательно выверенного баланса, то разработчики Skyhill воткнули генератор случайных чисел туда, где его быть не должно. Каждый элемент геймплея контролируется случайным числом, из-за чего игрок может умереть в самом начале игры, какими бы навыками игры он ни обладал.

Этот недостаток — это то, что заставляет игроков раз за разом отворачиваться от потенциально бессмертного проекта, несмотря на то, что он обладает огромным магнетизмом. Другие игры уже давно канули в Лету, а люди все пытаются делать видео про Skyhill. Начинают и потом бросают, не выдержав рандомности происходящего.

С точки зрения разработчиков, генератор случайных чисел не был проблемой, поскольку он не помешал коммерческому успеху проекта, точно так же, как, с точки зрения Конан Дойля, Шерлок Холмс был еще одной удачной задумкой. Понятно, что успех Skyhill ребята из «Мандрагора» уже никогда не повторят. В этом нет их вины, мало кому удается нащупать «счастливую формулу» хотя бы однажды за свою карьеру, а наткнуться на нее дважды… Это как двухкратный Олимпийский чемпион, сколько вообще таких людей на белом свете?

реклама

Но широкой общественности еще не поздно продемонстрировать свой интерес к игре, написав разработчикам о том, что она ждёт дальнейшей разработки Skyhill. А чем черт не шутит, если уже The Long Dark обзавелся своим первым DLC, то почему все еще толком не забытый проект не может позволить себе такое? Ну, если уж «Мандрагора» и правда решила двигаться дальше, разработчики могли бы хотя бы дать фанатам инструменты для модификации игры.

Если же этого не произойдет, то кто-то другой рано или поздно все равно вернется к найденной Skyhill золотой формуле, чудес не бывает. Но тогда мы увидим еще один пример того, как придуманный у нас в стране «Калашников» производят всевозможные проходимцы, ни копейки не отчисляя ни в российский бюджет, ни родственникам создателя легендарного оружия. А как бы хотелось видеть цветущую роглайк-франшизу от российских разработчиков, тем более что вот она уже есть, готовая, осталось немного отрихтовать и отмыть.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gamedev skyhill отечественные игры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32
Главные игры января 2023 года
12
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
6
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17

Интересные материалы

Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
9 января 2023 32
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
60
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
11
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
4
Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
99
Steam достиг рубежа в 10 миллионов одновременно активных игроков
+
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
90-ваттный Ryzen 7600 без приставки "X" за 229$ обгоняет в играх 334-ваттный Core i9-13900K за 589$
29
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
17
Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
3
Почему в 2023 году стоит собрать ПК на базе процессоров Intel, и какие камни купить здесь и сейчас
9
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
4
Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
2
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
13
Почему SSD под PCIe 5.0 не будут популярны, и что купить, если вам нужен скоростной накопитель
7
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
4
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
69
Выяснилось, как личные фото тестировщика робота-пылесоса попали в социальные сети
+
Цены на неон в мире резко обвалились – полупроводниковый газ из РФ может оказаться никому не нужен
11
RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
9
Пиар «Байрактаров» принес производителю $1,2 млрд выручки в 2022 году
4

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
32
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
60
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
181
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
53
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
91
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
31
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
48
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
3
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
21

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
10:09
А если не делать новогодний стол, хватит не только на мусор)
Покупаем игровую видеокарту на сдачу с рождественского стола – геймерские модели от 10 000р
Artur Kozlov
10:08
А разве блока по фпс нету иногда он бывает
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
Берия
10:08
У тебя с головой проблемы, а не у человека со знанием английского
Республиканцы избрали главами комитетов конгресса США лояльных к Украине политиков
Anti-Vatnik
10:06
годная игруха была в свое время
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
Chimbal
10:06
Я смотрю ты уже сходил туда, и судя по твоей злобной агресси тебе явно не понравилось...
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
Anti-Vatnik
10:04
тех же орков уже замещают жителями Африки
Один из потерявшихся британских "волонтеров" были найден погибшим и с оружием в руках
Anti-Vatnik
10:02
победа Украины также реальна, как и поражение рашки
Республиканцы избрали главами комитетов конгресса США лояльных к Украине политиков
Project_Raiden
10:02
автор еще не отошел после новогодних праздников +)
Покупаем игровую видеокарту на сдачу с рождественского стола – геймерские модели от 10 000р
Anti-Vatnik
10:00
сатанисты, да и педофилы в РПЦ засели Вооот. Ни войны, ни катаклизмы, ни раскол мира не могут отвлечь православных попов от любимого дела. В связи с войной я забросил тему «поповской педофилии», но с...
Республиканцы избрали главами комитетов конгресса США лояльных к Украине политиков
3000kyky Sakh
09:59
В состав военной амуниции входит и электронная техника. Средства связи, навигации, ночного видения, управления дронами...
Один из потерявшихся британских "волонтеров" были найден погибшим и с оружием в руках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем