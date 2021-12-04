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Деньги вперед: главные игры декабря 2021 года

Несколько интересных проектов, включая потенциальный хит, помогут провести время до Нового года.
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Оглавление

Вступление

Игровой год подходит к концу на мажорной ноте. Выходит долгожданная Halo Infinite, а компанию ей составят вдохновленный Хичкоком детективный триллер и другие любопытные проекты.

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Как скоротать время до новогоднего оливье, разъяснит наша традиционная статья.

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Chorus

Жанр Космический симулятор
Разработчик Deep Silver Fishlabs
Издатель Deep Silver
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 3 декабря 2021 года

Fishlabs Entertainment была образована в Германии в 2004 году и большую часть своего существования занималась разработкой и портированием проектов на iOS и Android. Главный успех ей принесла серия аркадных космосимуляторов Galaxy on Fire, вторая часть которой даже побывала на PC. В какой-то момент студия решила посвятить себя MMO-рынку, но не рассчитала силы и, оказавшись на грани банкротства, была приобретена Koch Media и реорганизована в Deep Silver Fishlabs. Последовал еще ворох игр для мобильных платформ, и вот черед дошел до относительно серьезного высказывания – снова про космос.

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В Chorus мы проживаем историю Нары, искусственно взращенной зловещим Кругом под руководством Великого пророка. Между сектантами и их самой опасной воспитанницей пробегает черная кошка, и девушка, угнав разумный истребитель Forsaken, направляется к повстанцам, выступающим против культа. В ходе освободительной борьбы с религиозными фанатиками мы облетим чуть ли не всю галактику, фактически находящуюся под их контролем, и откроем какие-то «страшные тайны».

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Игра не претендует на сложную симуляцию полета – скорее, аналогию можно провести с Ace Combat. Задорный и эффектный геймплей, гипнотические панорамы космоса и детализированные космические станции на их фоне – вот основной ориентир для авторов. Наш корабль очень маневренный и умеет телепортироваться на небольшие дистанции, из оружия – некая разновидность пулемета, ракетомет и лазерная пушка, которые можно модифицировать, пускай зачастую ценой энергопотребления.

Впрочем, боевые эпизоды (не самой высокой сложности, к слову) – это не единственное, чем Chorus завлекает. Тут будут элементы «песочницы», и в рамках условно открытых секторов мы сможем отыскивать различные секреты и головоломки, влияющие в том числе на прокачку, и просто лучше вникать в устройство мира. На глубокую проработку все это, кажется, не претендует, но если не будет выбивать из ритма, то уже неплохо. Примерно такие же ожидания от самой игры – приятный перекус, но явно не что-то эпохальное.

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Halo Infinite

Жанр Шутер
Разработчик 343 Industries, SkyBox Labs
Издатель Xbox Game Studios
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 8 декабря 2021 года

Второй месяц подряд из-под крыла Xbox Games Studios выходит бронебойный хит, только если Forza Horizon 5 пришлось делить сцену с очередными Call of Duty и Battlefield, то Halo Infinite явно возвышается над остальными проектами декабря. Хотя вообще-то ее ждали гораздо раньше – плюс-минус к старту продаж Xbox Series осенью 2020 года. Но первый же показ игры обернулся скандалом из-за протухшей графики, и 343 Industries пришлось брать время на доработку. Итого с момента выхода Halo 5: Guardians минуло 6 лет – рекорд серии.

Космическое Командование Объединенных Наций разгромлено Изгнанниками – группой наемников, отколовшихся от Ковенанта. Ореол Зета захвачен, Кортана куда-то исчезла, Мастер Чиф тоже пропал – перспективы так себе. К счастью, один из выживших пилотов ККОН таки находит великого спартанца болтающимся на орбите и приводит в чувство. Вместе им предстоит отбить кольцо, схлестнуться с лидером Изгнанников Атриоксом, известным по Halo Wars 2, и выяснить, как Кортана связана с кровопролитной атакой. Кстати, без искусственного интеллекта в команде «хороших ребят» тоже не обойдется – им станет Оружие, испытывающее к нашей прежней помощнице явную неприязнь.

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Гнать по сюжету авторы нас не будут. Полной свободы ждать не стоит, но постепенно мы будем получать доступ к просторным и открытым для исследования регионам, где полно аванпостов (захватили – увеличили показатель боеготовности наших войск, что полезно на высоких уровнях сложности), ресурсов для прокачки, аудиодневников и уникальных пушек. Причем для того, чтобы обнаружить полезные вещи, надо будет активно использовать сканер. Качественные оружие и техника особенно пригодятся в сражениях с многочисленными мини-боссами, требующими вдобавок определенного к себе подхода.

Не забыт и мультиплеер, более того, на бета-тест всех желающих пускали совершенно безвозмездно. Ничего кардинально нового 343 Industries не придумала – это «старая школа» с классическими режимами вроде захвата флага и deathmatch. Особый интерес вызывает разве что крюк-кошка, за счет которого геймплей стал более вертикальным. Но серия Halo давно стала немножко старомодной, так что фанаты жаловаться точно не должны.

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Alfred Hitchcock: Vertigo

Жанр Приключение
Разработчик Pendulo Studios
Издатель Microids
Платформы PC
Дата выхода 16 декабря 2021 года

Pendulo Studios когда-то снискала славу команды, неплохо соображающей в квестах. Runaway: A Road Adventure была не только убийственно красива для своего 2001 года, но еще и довольно умна, а два продолжения даже превзошли оригинал. Почти так же хороша была The Next Big Thing, а вот с 2012 года пошли более спорные игры. Итогом многолетней карьеры испанцев почему-то стал уход в сторону приключений в стиле The Wolf Among Us. Их Blacksad: Under the Skin оказалась штукой вторичной и вдобавок сырой, а какой будет Alfred Hitchcock: Vertigo, узнаем совсем скоро.

Как понятно из названия, история опирается на знаменитый триллер Альфреда Хичкока, в свою очередь базирующийся на романе Буало и Нарсежака «Из мира мертвых». Правда, опора весьма условная, а интерпретация – предельно вольная. Главное звено – писатель Эд Миллер, попавший в автокатастрофу в Калифорнии. Мужчина уверен, что с ним ехали жена и дочь, но спасатели в машине никого не обнаружили. Эда начинают мучить приступы головокружения, и, проходя терапию, он пытается разобраться в произошедшем.

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Персонажей, которыми нам дадут «порулить», аж трое. Помимо самого Миллера, мы побываем в образе того самого врача-терапевта, а также шерифа, одновременно и подозревающего главного героя в преступлении, и не верящего его словам. Каждый из них по-своему пытается понять, где истина, а где ложь, преодолевая бесконечные QTE – вплоть до особой процедуры открытия дверей. Есть, правда, и более интересная геймплейная «фишка» – перемотка воспоминаний в поисках ценных деталей. Пусть нечто подобное мы уже видели в Twin Mirror.

Основной упор в Alfred Hitchcock: Vertigo сделан на слегка тревожную атмосферу и хитросплетения сюжета, но пока нет ощущения, что игра способна оправдать свою многообещающую вывеску. С другой стороны, если она будет хотя бы интереснее Blacksad: Under the Skin, это можно будет расценивать как обнадеживающий знак по поводу перспектив Pendulo Studios.

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The Gunk

Жанр Экшен
Разработчик Image & Form International
Издатель Thunderful
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 16 декабря 2021 года

Image & Form International с конца девяностых занималась «браузерками», но вот известности добилась лишь в 2013 году, выпустив на PC и Nintendo 3DS веселую аркаду SteamWorld Dig про робота, в прямом смысле докапывающегося до правды о своем загнивающем городке в декорациях Дикого Запада. В дальнейшем шведская студия явила свету еще несколько ее частей, экспериментируя с жанрами и подачей, а теперь собралась попробовать что-нибудь принципиально новое.

В The Gunk мы играем за Рани, блуждающую по космосу вместе с напарницей и пытающуюся заработать копеечку на продаже различных материалов. Однажды дуэт практически срывает джекпот, наткнувшись на планету с ценными ресурсами, но есть один нюанс. На территории этой сокровищницы хозяйничает хищная грязь, отравляющая симпатичный мир. Разобравшись с ней, Рани получит не только доступ к желаемому, но и кое-какие подарки от давно исчезнувшей цивилизации.

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Бороться с грязью предстоит при помощи специальной «перчатки силы», умеющей, например, всасывать мерзкую субстанцию, а также стрелять энергетическими сгустками по местной живности, подвергшейся тлетворному влиянию таинственной черной массы. Пригодится устройство и для решения головоломок. Если надо вытянуть какой-нибудь крепко застрявший в древнем механизме штырь, без модного аксессуара никуда. Плюс в The Gunk придется вдоволь побегать – судя по роликам, размах приличный.

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Важной частью сюжета станут переговоры с подругой, параллельно занимающейся своими делами то на корабле, то где-то еще. Герои поддерживают радиосвязь на протяжении всей игры и сближаются еще сильнее. Вряд ли из них получится такой уж запоминающийся тандем, но, если болтовня скрасит достаточно медитативное исследование неведомой планеты, это неплохой вариант.

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На сдачу

  • Century: Age of Ashes – мультиплеерный экшен про сражения верхом на драконах (2 декабря 2021 года; PC).

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  • Fights in Tight Spaces – интригующая смесь тактики и карточной игры, предлагающая драки спецагента с многочисленными злодеями (3 декабря 2021 года; PC, Xbox One/Series).

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  • Mechjammer – пошаговая тактическая RPG про мрачное киберпанковое будущее на одной из планет-колоний (3 декабря 2021 года; PC, Mac).

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  • Icarus – сеансовый кооперативный survival-экшен от создателя DayZ закидывает нас на планету с крайне суровыми условиями и предлагает добыть редкие ресурсы, а затем успеть вернуться на орбитальную станцию, пока есть силы (4 декабря 2021 года; PC).

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  • White Shadows – черно-белый антиутопический платформер про девочку, взбирающуюся со дна жуткого города на вершину (7 декабря 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

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  • Wytchwood – миловидная аркада про ведьму, готовящую зелья, исследующую чудесный лес и обращающую жадин в лягушек (9 декабря 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Switch).

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  • Five Nights at Freddy’s: Security Breach – мальчик пытается протянуть до утра, борясь с жуткими ростовыми куклами в развлекательном центре (16 декабря 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

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Александр Кошта aka Top

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