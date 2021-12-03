В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F, Core i3-9350KF и AMD Ryzen 5 3600 – в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i5-10400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и работает с тактовыми частотами 3000-4200 МГц. Ее сородич Core i3-9350KF поддерживает 4/4 процессорных потока и в штатном режиме функционирует на частотах 4400-4600 МГц. В свою процессор из «зеленого» лагеря Ryzen 5 3600 поддерживает 6/12 потоков и в номинале работает на тактовых частотах 3600-4200 МГц. У Core i3-9350KF и Ryzen 5 3600 наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона «синий» ЦП работал с частотой 4900 МГц, а «зеленый» – 4200 МГц.

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В связке с подопытными работала старшая модель прошлого поколения – GeForce RTX 2070 Super.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Crysis Remastered

1% low и average FPS

В знаменитом боевике Crysis первое место занял процессор Ryzen 5 3600. При этом номинированная на вторую позицию модель Core i5-10400F отстала от разогнанного «зеленого» конкурента всего на 4%-6%.

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Far Cry Primal

1% low и average FPS

В доисторическом экшене Far Cry Primal лидировал ветеран Core i3-9350KF. При этом он уверенно опередил сильного соперника Ryzen 5 3600 на 4%-13%.

Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В фантастической игроновелле Horizon Zero Dawn первую строчку разделили модели Core i3-9350KF и Ryzen 5 3600.

Iron Harvest

1% low и average FPS

В стратегии Iron Harvest уверенно лидировал CPU Core i3-9350KF. При этом после разгона он опережал шестиядерного сородича на 8%-9%.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В игре Mafia между моделями Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 был зафиксирован паритет.

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Project Cars 3

1% low и average FPS

В проекте Project Cars 3 первое место разделили процессоры из «синего» лагеря.

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

1% low и average FPS

В фантастическом экшене Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint на первой позиции расположились модели Core i5-10400F и Ryzen 5 3600.

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Total War Saga: Troy

1% low и average FPS

В проекте Total War Saga: Troy вновь лидировали шестиядерные процессоры компаний Intel и AMD.

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Модели Core i5-10400F, Core i3-9350KF и Ryzen 5 3600 показали высокие результаты в большинстве протестированных проектов.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что первую строчку разделили Core i5-10400F и Ryzen 5 3600.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

Core i5-10400F был быстрее Ryzen 5 3600 в играх Far Cry Primal, Iron Harvest и Project Cars 3.

Core i5-10400F был в паритете с Ryzen 5 3600 в играх Mafia Remastered, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.

Core i5-10400F был медленнее Ryzen 5 3600 в игре Crysis Remastered и Horizon Zero Dawn.

CPU Core i5-10400F опередил конкурента Ryzen 5 3600 в двух играх, показал равные с ним результаты в трех проектах и отстал в трех.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

Core i5-10400F - 12 850 рублей;

Core i3-9350KF - 14 250 рублей;



Ryzen 5 3600 - 21 300 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Core i5-10400F.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов можно утверждать, что в противостоянии Core i5-10400F, Core i3-9350KF и Ryzen 5 3600 победителем вышла шестиядерная модель компании Intel. В общем зачете она показала равные результаты с представителем компании AMD, однако по привлекательности для покупки была заметно выгоднее «зеленого» конкурента.

На фоне шестиядерных моделей довольно посредственно выглядел «квад» Core i3-9350KF. В таких играх, как Far Cry Primal и Iron Harvest, он дал прикурить соперникам… Однако в проектах Mafia Remastered и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint заметно отстал от процессоров Core i5-10400F и Ryzen 5 3600, а в стратегии Total War Saga: Troy был просто уничтожен ими.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

