Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
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В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача довольно нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые видеокарты с такими объемами памяти. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не в сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.
Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Гбайт, GeForce RTX 2060 6144 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4096 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:
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Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
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Biomutant
Cyberpunk 2077
Days Gone
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F1 2020
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Far Cry 5
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Watch Dogs Legion
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Wolfenstein Youngblood
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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что производительность в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 снизилась на минимальную величину. Однако в разрешении 2560 х 1440 наблюдалось более заметное снижение результатов. В высоких разрешениях 3440 х 1440, 3840 х 2160 производительность ускорителей с шестью и четырьмя гигабайтами набортной памяти уменьшилась на кратные значения.
У GPU с четырьмя гигабайтами набортной памяти с ростом разрешения результаты тестов заметно уменьшались в таких играх, как: Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Far Cry 5, Watch Dogs Legion и Wolfenstein Youngblood. То есть в пяти проектах из восьми протестированных. Примечательно, что у ускорителя GeForce RTX 2060 с шестью гигабайтами набортной памяти дела обстояли не лучше.
Теперь обратим внимание на очень важную деталь – «чистую» производительность видеокарт в разных разрешениях. В разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 графические ускорители продемонстрировали низкую производительность в половине игр. То есть, обладая восемью гигабайтами набортной памяти графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super показал высокие результаты в четырех проектах: Days Gone, F1 2020, Far Cry 5 и Wolfenstein Youngblood. Что уж говорить про младшие карты.
Поэтому объем видеопамяти для разрешений 3440 х 1440 и 3840 х 2160 минимально влияет на производительность карт. В свою очередь носители четырех и шести гигабайт набортной памяти физически «не потянут» высокие разрешения.
В более распространенных разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 объем видеопамяти минимально влиял на результаты графических ускорителей. Однако в разрешении 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли в половине протестированных проектов даже у GeForce RTX 2060.
Основываясь на результатах данного тестирования, можно утверждать, что для разрешений 1920 х 1080 и 2560 х 1080 с некоторыми оговорками подойдет видеокарта с четырьмя гигабайтами набортной памяти. Для разрешений 2560 х 1440 и 3440 х 1440 должно хватить графического ускорителя с шестью гигабайтами. И для разрешений 3440 х 1440 и 3840 х 2160 необходима мощная карта с восемью гигабайтами набортной памяти.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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