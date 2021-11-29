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Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620

Пусть с анонса новой платформы Intel LGA 1700 минуло не так много времени, но производители не сидели сложа руки. Мы выясним, на что способна модель Deepcool с процессором Core i9-12900K.
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Оглавление

Вступление

С выходом новой платформы Intel LGA 1700 встал вопрос с охлаждением новых процессоров Alder Lake. Крепежные отверстия не совместимы с разъемом LGA 1200 и поэтому подходящих кулеров сейчас не очень много.

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Некоторые производители материнских плат позаботились о своих пользователях и предусмотрели оба комплекта отверстий, чтобы можно было воспользоваться существующими системами охлаждения. А тем временем появляются модели кулеров с поддержкой сокета LGA 1700. Пока представлены достаточно горячие модели процессоров с высоким уровнем TDP, и с охлаждением может справиться не всякий воздушный кулер, а кто-то и вовсе рекомендует использовать только СЖО. На самом деле с новыми процессорами можно использовать воздушные СО и успешно. Для этого нужен хороший башенный кулер. При этом хотелось бы немного сэкономить, поскольку пока с новой платформой больше экономить не на чем.

Одни из самых недорогих и эффективных систем охлаждения на сегодняшний день производит компания Deepcool. Ее модели пользуются большим спросом благодаря хорошему соотношению цена/качество/эффективность. Да, есть компании, которые выпускают премиальные устройства по высоким ценам. К примеру, у одной из них топовая модель в строю уже лет семь. Покрасили ее за все время в черный цвет и продали еще раз, но конструкция не поменялась. Она так и осталась двухбашенным кулером с шестью тепловыми трубками.

У Deepcool есть аналогичное решение, и оно называется Deepcool AK620. Сегодня мы выясним, как этот кулер справится с охлаждением нового процессора Intel Core i9-12900K, ведь уже не всякой «водянке» это по силам.

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При первом же взгляде заметны очевидные плюсы конструкции и в целом она смотрится органично. Понятно, что внешний вид не главное, когда важнее эффективность. Сначала разберем конструкцию и особенности новинки, а затем протестируем ее на новой платформе LGA 1700.

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Упаковка и комплектация

Крупная коробка изготовлена из плотного картона. Никакой информации на ней не представлено. Зато сверху есть небольшой чехол, который закрывает упаковку не полностью, а для лучшего крепления зафиксирован парой прозрачных наклеек.

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Спереди находится крупное изображение устройства и наименование модели – AK620. Можно предположить, что число обозначает количество трубок и секций радиатора (либо количество вентиляторов). С площадью это не связано, здесь приблизительно получается 4800 квадратных сантиметров.

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С обратной стороны информации тоже не очень много, но зато есть подробная спецификация. Слева на нескольких языках нас посылают на сайт производителя www.deepcool.com. Зачем краску переводить, если на сайте все написано.

Спецификация – другое дело. Тут можно узнать основные характеристики:

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Модель Deepcool AK620
Тепловые трубки (количество и диаметр) 6 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины х 2 х 50 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства, мм 129 х 138 х 160
Габариты радиатора, мм 127 х 110 х 157
Масса, г 1456
Совместимые сокеты Intel: LGA 2066, LGA 2011, LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD: Socket AM2, AM3, FM1, FM2, AM4
Размер вентилятора, мм 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 500 – 1850, ШИМ управление
Воздушный поток, CFM 68.99
Воздушное давление, мм водяного столба 2.19
Уровень шума, дБ 28
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная сила тока, А 0.12
Потребляемая мощность, Вт 1.44
Коннектор вентилятора 4 pin PWM

Левее указан адрес компании, а ниже размещен штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

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Здесь мы видим каркас из вспененного полиэтилена, в котором зажат кулер и отдельную коробку с комплектом поставки.

Поскольку Deepcool AK620 вышел раньше, чем новая платформа Intel, то о совместимости никто не задумывался, и пришлось выпускать отдельный кит для новой платформы. Кстати, как мне удалось выяснить, он вполне доступен для приобретения.

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В перечень компонентов входят следующие аксессуары:

  • Стальной «бэкплейт» для платформы Intel LGA 1700;
  • Две монтажные пластины для Intel;
  • Четыре втулки адаптера;
  • Четыре гайки;
  • Инструкция по установке.

В отдельной коробке расположен основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь набор и наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается.

Теперь посмотрим, что в стандартном комплекте:

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  • Универсальный «бэкплейт» для платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для AMD;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 2066;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 1200/115X;
  • Две монтажные пластины для Intel;
  • Две монтажные пластины для AMD;
  • Четыре гайки;
  • Разветвитель для вентиляторов;
  • Отвертка крестообразная;
  • Термопаста Deepcool.

Для монтажа есть все, даже отвертка, но я по привычке использовал свою. В случае с платформами AMD применяется их штатная пластина, в которую сначала вкручиваются адаптеры, а потом – монтажные пластины и гайки.

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Устройство и особенности кулера

С виду кулер это практически Noctua NH-D15, только компактнее. Дело в том, что тут радиатор сразу ориентирован на вентилятор 120 мм, поэтому габариты модели Deepcool соответствующие.

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Сверху находятся две пластиковые декоративные крышки, которые закрывают концы тепловых трубок. И это правильно, потому что высота увеличивается незначительно, но внешний вид становится лучше.

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Из медного никелированного основания расходятся шесть медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм.

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Все они как следует пропаяны в основании. Теплосъемник медный никелированный, основание относительно ровное, но следы от фрезы есть. Если уж выводить поверхность в зеркало, то такую же процедуру надо делать с крышкой процессора, поскольку она будет еще кривее, чем основание кулера.

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Шесть тепловых трубок загибаются буквой U и пронизывают два массива алюминиевых ребер. Если присмотреться, заметны следы пайки. А позже это будет понятно по эффективности теплоотвода. Ошибиться невозможно, пайка всегда демонстрирует лучшие результаты и больший вес.

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45 пластин размером 12.5 х 4 см и пять пластин 12.5 на 2.5 см. В итоге это получается примерно 4800 квадратных сантиметров. Площадь сама по себе не маленькая, но ее еще нужно как следует продуть, а здесь получается очень плотное расположение пластин.

Производитель попытался немного выйти из положения и на входе сделал аналог шахматной поверхности, где заметны углубления в виде кубиков, образуемые пластинами. Это должно немного снизить сопротивление и соответственно уменьшить шум, но во внутренней части радиатора такого нет.

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Все просто, понятно и вместе с тем красиво и функционально. Подсветки нет, но сейчас важнее узнать, насколько устройство эффективно, а вентиляторы потом можно будет поменять на ARGB.

Изначально поверхность основания заклеена защитной пленкой. Перед использованием ее обязательно нужно снять, о чем нас предупреждает надпись.

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Конструкция самого кулера проста: два вентилятора крепятся стальными скобками за специальные выступы радиатора. Один отвечает за приток, а другой за отток, и таким образом обеспечивается хорошая продуваемость.

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Вентиляторы выглядят отлично, а вот с формой лопастей пока не совсем ясно, насколько она эффективна и сильный ли шум. Видно, что рама корпуса мощная и есть резиновые элементы по углам. Вертушки выглядят качественными.

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Модель и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем.

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Каждый вентилятор фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

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Тестовый стенд

Тестирование кулера Deepcool AK620 проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 0702;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: Deepcool AK620;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston HyperX Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Тестирование

Перед началом тестов надо собрать систему. Вся процедура проходит очень просто. Сначала необходимо установить монтажную пластину сзади.

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Далее на очереди закручивание втулок-адаптеров,…

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… установка монтажных пластин и их фиксация сверху гайками.

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Дальше остается только установить кулер и поставить вентиляторы.

Пора запускать стенд. Я разогнал немного оперативную память и установил лимиты процессора на 241 Вт.

Вентиляторы работают на 100%, что соответствует 1850 об/мин. Это нормально, ведь процессор потребляет 241 Вт и в итоге никаких сложностей не испытывает. Если выставить напряжение вручную, то он справляется даже с 260 Вт потребления.

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А теперь посмотрим на работу в разных режимах.

Intel Core i9-12900K (default):

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Intel Core i9-12900K @ 5.0/4.0 ГГц при 1.35 В:

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Intel Core i9-12900K @ 5.0/4.0 ГГц при 1.35 В (1 вентилятор):

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Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i9-12900K (default);
  • Intel Core i9-12900K @ 5.0/4.0 ГГц при 1.35 В;
  • Intel Core i9-12900K @ 5.0/4.0 ГГц при 1.35 В (один вентилятор).

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

Deepcool AK620 – это настоящий суперкулер. Он легко справляется с разогнанным процессором Intel Core i9-12900K при потреблении 260 Вт. В таком режиме уровень шума не самый низкий, но и AIO система на максимуме возможностей работает громко. Обеспечить чудо было сложно, но что-то, безусловно, получилось. Все дело в том, что расстояние между пластинками не очень большое. Это увеличивает их количество, увеличивает площадь теплоотвода и вместе с этим увеличивает сопротивление воздуху. И все это сказывается на уровне шума.

Кроме того, вентиляторы просто обязаны быть мощными и с высоким давлением, чтобы продуть радиатор. Слабая вертушка просто не прокачает его, и я лично в этом убедился, когда установил другую модель с низким давлением. При тех же условиях не будет нужного потока воздуха, радиатор не справится с нагрузкой. И уже стандартным является то, что убрав один вентилятор, можно сразу прибавлять 5-7°C. Одно дело, когда это 80°C с двумя вентиляторами и можно допустить 87°C, и другое – когда уже 90°C. Поэтому важно понимать, стоит ли убирать вентилятор или нет. Здесь вопрос шума граничит с вопросом эффективности. Можно сделать кулер абсолютно тихим, но и мощность он отведет меньше.

Как ни странно, у Deepcool AK620 много конкурентов. По сравнению с ними подкупают крепления под LGA 1700, отличный внешний вид, габариты и цена устройства. А уже во время эксплуатации начинаешь понимать, что он хорошо изготовлен. Лично мне понравилось крепление. Прижим очень хороший, вся конструкция собирается быстро и просто. Потребуется отвертка и вентиляторы надо будет снять при монтаже, но это не вызовет особых заморочек (и везде аналогично). Понравилось, что вентиляторы совпадают по площади с радиатором, обеспечивая эффект монолитной конструкции. Еще этому способствуют декоративные крышки сверху. А если детальнее изучать конструкцию, видно, что пластинки припаяны к трубкам.

Еще один жирный плюс новинки Deepcool – ее габариты. Для суперкулера она достаточно компактна и не превосходит по ширине обычный вентилятор 120 мм, в то время как есть устройства, заточенные под 140 мм.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование кулер Deepcool AK620.

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