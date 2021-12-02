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Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле

Новинка MSI способна охладить Intel Core i9-12900K поколения Alder Lake, выделяясь на фоне аналогов дизайном и полезными технологиями, характерными для серии MEG CoreLiquid S.
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Оглавление

Вступление

Топовая линейка систем жидкостного охлаждения компании MSI включает две старшие модели: MEG CoreLiquid S280 и MEG CoreLiquid S360 (ее обзор вышел не так давно).

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Новинки продолжают серию MPG CoreLiquid K и оснащены улучшенным встроенным 2.4”-дисплеем с поддержкой видеоформатов и выводом полезной информации (частота процессора, температура хладагента и прочее), вентиляторами MEG Silent Gale P14 с технологиями шумоподавления и встроенным 60 мм вентилятором для обдува околосокетного пространства.

В данном материале мы исследуем модель MSI MEG CoreLiquid S280, при создании которой производитель поставил перед собой цель выпустить качественную и эффективную систему охлаждения, превосходящую аналоги.

Обзор MSI MEG CoreLiquid S280

Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в большой черной коробке из толстого картона с золотой полиграфией, намекающей на премиальный продукт.

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На лицевой стороне мы сразу знакомимся с дизайном жидкостной системы охлаждения. Логотип Asetek сообщает о партнерстве двух компаний.

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На MSI MEG CoreLiquid S280 выделяются следующие важнейшие изменения и нововведения:

  • 2.4”-дюймовый IPS дисплей;
  • Встроенный вентилятор 60 мм;
  • Технология 0 RPM при низкой нагрузке;
  • Новые вентиляторы MEG Silent Gale P14;
  • Фирменное программное обеспечение MSI Center с новыми функциями.

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В комплектации новинки нас ожидает красочный рекламный буклет с акциями, руководство пользователя.

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В «железной» части мы имеем два брекета для процессорных сокетов AMD и Intel (смонтирован на основании СЖО), бэкплейт, винты фиксации помпы для различных разъемов, включая новый LGA 1700. Термопаста нанесена на водоблок.

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Внешний вид и особенности конструкции

Система жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid S280 получила обновленный премиальный дизайн в сравнении с агрессивной игровой серией MPG CoreLiquid K. Первостепенными особенностями блещет новая помпа-водоблок со встроенным дисплеем 2.4”-дюйма с матрицей IPS и разрешением 320х240px.

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Метаморфозам подвергся и внешний вид основного радиатора, получивший штамповку на боковой грани MEG, отсылающим к линейке MSI Enthusiast Gaming.

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Магическим образом притягивает взгляд MSI MEG CoreLiquid S280 экранированная помпа с дополнительной зеркальной поверхностью, манящая своими секретами.

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В младшей версии используется алюминиевый радиатор типоразмера 280 мм с 16 плоскими каналами, между которыми располагаются ряды гофрированной ленты. Он рассчитан на установку двух 140 мм вентиляторов с возможностью расширения до четырех.

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Плотность расположения ребер составляет 20-21 FPI. Размеры двухсекционного радиатора достигают внушительные 315 х 140 х 27 мм, толщина рабочего тела составляет 17 мм.

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В теле радиатора MSI MEG CoreLiquid S280 применяется несъемный тип фитингов «елка» с обжатыми кольцами.

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Выносной водоблок соединен с телом радиатора парой прорезиненных шлангов в нейлоновой оплетке длиной ~360 мм (по паспорту 400 мм).

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Одной из трех изюминок новой модели MSI MEG CoreLiquid S280 является помпа-водоблок с дисплеем 2.4-дюйма, получившая внешний декоративный корпус с зеркальным эффектом.

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Производитель приводит исчерпывающую информацию о новинке: тип панели – IPS, разрешение – 320 х 240 пикселей, яркость – 500 кд/м2, 16 бит. В процессе знакомства подтверждается, что экран стал ярче и насыщеннее, обзавелся поддержкой видеоформатов, да и картинка стала приятнее.

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Размеры помпы-водоблока составляют 95 х 95 х 92 мм.

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Налицо партнерство с компанией Asetek, заявлено применение механизма седьмого поколения (Asetek Gen7).

На основании характерное круглое медное основание с нанесенным термоинтерфейсом.

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Испытания выявили хороший прижим на процессорном сокете Intel LGA 1700 и хорошее распределение термопасты. А вот отпечаток на крышке процессора выявляет, что площадь нового CPU больше «пятки» СЖО, хотя главная область с кристаллом перекрывается.

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Из корпуса помпы-водоблока тянется пучок проводов – кабель питания SATA, кабель USB 2.0 для передачи данных, разъем для подключения помпы и два разъема для вентиляторов. Данный букет слегка портит общий минимализм.

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Внешний блок корпуса крепится тремя сильными магнитами и получил перфорацию для получения свежего воздуха встроенным вентилятором.

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В сравнении с линейкой MPG CoreLiquid K конструкция претерпела небольшие изменения. Перед нами трехэтажная реализация, где внизу располагается помпа Asetek седьмого поколения со скоростью вращения 2800 об/мин, выше находится вентилятор 60 мм с параметрами 1000-4000 об/мин, а на последнем ярусе – 2.4”-дисплей. Видимые коннекторы видимо служат для настройки и заливки прошивки.

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Основной вентилятор служит для обдува околосокетного пространства с охлаждением подсистемы питания VRM материнской платы, которая лишена должно внимания при использовании СЖО. Производителем доработана крыльчатка для повышения эффективности охлаждения.

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Вентиляторы MSI MEG CoreLiquid S280

Новинка оснащена новыми вентиляторами MEG Silent Gale P14, которые стали шагом вперед для производителя. Вместе с другими брендами разработчики из MSI решили вступить в новую вентиляторную эру и наконец-то достигнуть вершин Noctua.

MSI MEG Silent Gale P14 оснащен технологиями шумоподавления и выполнен из жидкокристаллического полимера и плотного пластика. Применяется гидродинамический подшипник. Внешне и по характеристикам он напоминает мне вентиляторы Noctua NF-A12x25 PWM и Thermaltake Toughfan 12 Turbo, что намекает на соответствующие возможности и качество.

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Модель PLA14025S12H выполнена в форм-факторе 140 мм и произведена компанией Power Logic, скорость вращения– от 0 об/мин до 1800 об/мин, сила тока - 0.50 А. Воздушный поток - 82 CFM, статическое давление - 2.2 мм H2O. Какая-либо подсветка отсутствует.

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Особенности сборки

Новый процессорный разъем Intel LGA 1700 обзавелся новыми крепежными отверстиями, что привело к потере совместимости со старыми кулерами. Поэтому новинка оснащена новым «бэкплейтом» с крепежным расстоянием 78 х 78 мм.

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Особенности в установке СЖО на платформе Asetek отсутствуют, процесс прост и занимает пять минут времени.

Важный параметр – новый дизайн корпусы помпы не перекрывает первый слот DIMM, позволяя установить все четыре модуля оперативной памяти.

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Программное обеспечение MSI Center

Производитель решил объединить компоненты и периферию в едином комплексе программного обеспечения под названием MSI Center. Пакет пополнился возможностями отдельной утилиты MSI CoreLiquid APP, разработанной ранее непосредственно для СЖО.

На главной странице нам открыт доступ к небольшим экранам, где мы можем выводить полезную информацию на дисплей. Среди готовых пресетов пользователю открыта техническая информация о системе. Расширена возможность вывода до пяти параметров.

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Применен дисплей с разрешением 320 х 240 пикселей и диагональю 2.4”-дюйма с возможностью выборки готовых анимаций и загрузки собственных изображений в формате BMP, JPG и анимаций/видео в формате MP4. Позволяется даже задать рамку для изображения.

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Последние функции – вывод системного времени и погоды.

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MSI MEG CoreLiquid S280 имеет два вентилятора и помпу. Производителем открыта гибкая настройка по регулировке каждого компонента в отдельности с возможностью сохранения персональных настроек. На официальной странице модели детально показаны готовые режимы.

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Краткие технические характеристики

Модель MSI MEG CoreLiquid S280
Тип радиатора Двухсекционный
Материал рассеивающей части радиатора Алюминий
Внешние габариты радиатора, мм 315 х 140 х 27
Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~10 800
Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 4 х 140
Вентиляторов в комплекте, шт. 2
Маркировка вентиляторов PLA14025S12H
Диапазон скоростей вращения, об/мин ~0 – 1800
Масса системы с вентиляторами, г н/д
Материал основания водоблока Медь
Тип водоблока Микроканальный
Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~2800 ±300
Высота подъема жидкости, мм H2O 2.2
Максимальная производительность, л/ч н/д
Максимальное энергопотребление помпы, Вт 4
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD Socket AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Тестовый стенд

Тестовая система в очередной раз была обновлена, что связано как с обновлением отдельных компонентов, так и наличием или отсутствием необходимого оборудования.

Тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid S280 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K;
  • Системы охлаждения процессора:
  • MSI MEG CoreLiquid S280;
  • Noctua NH-U12S Redux;
  • Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1650;
  • Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W, 850 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА.

Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры с помощью ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов по Цельсию.

Результаты тестирования

Обновленный дисплей MSI MEG CoreLiquid S280 заметно превосходит собрата. Качество картинки выросло, добавились яркость и контрастность, а плавность анимации заслуживает отдельной похвалы. Именно таким я себе и представляю встроенные в помпу СЖО экранчики, а не схожие решения других моделей.

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Начнем тестирование на процессоре Intel Core i9-12900K. Вначале результаты снимались с процессора в стоковом состоянии с уровнем потребления ~180 Вт, демонстрирующем стабильную частоту по всем ядрам 4900 МГц при напряжении 1.3 В в стресс-тесте LinX версии 0.9.5.

Актуальные системы охлаждения из личного списка из-за несовместимости с сокетом LGA 1700 принять участия не могут. Однако возьму в качестве отправной точки результаты кулера Noctua NH-U12S Redux на материнской плате ASUS с инженерным процессором Core i9-12900K, проводимые ранее.

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Несмотря на тепловыделение 180 Вт жидкостная система охлаждения MSI MEG CoreLiquid S280 эффективно справляется с топовым процессором, оставляя большой запас для оверклокинга, и держит частоты в стресс-тесте на должном уровне.

Тест с комплектными вентиляторами
Штатные частоты

Температура Intel Core i9-12900K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5


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Произведем оверклокинг процессора Intel Core i9-12900K до отметки 5100 МГц при напряжении 1.325 В, что поднимет уровень потребления до отметке 230 Вт.

Разогнанный процессор

Температура Intel Core i9-12900K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5


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MSI MEG CoreLiquid S280 использует совершенно новые вентиляторы MEG Silent Gale P14, которые можно охарактеризовать только с наилучшей стороны. Они бесшумны до 1050 об/мин, тихие – до 1500 об/мин, комфортные – до 1800 об/мин.

Тест с комплектными вентиляторами

Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Меньше – лучше


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Скорость вращения помпы регулируется в диапазоне 1400 – 2800 об/мин, что соответствует показателям стандартной версии Asetek.

Тестирование помпы

Температура Intel Core i9-12900K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5


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Помпа работает очень тихо, тише других моделей на базе Asetek Gen7. Возможно, используется новая ревизия ротора.

Тестирование помпы

Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.1 м
Меньше – лучше


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У меня материнская плата с отличной подсистемой питания, охлаждаемая массивными радиаторами, но произвести замеры влияния вентилятора 60 мм блока помпы я обязан.

Как показало тестирование производителем, такая организация позволяет остудить силовую часть материнской платы на 15-25°C. В моем случае результат не менее эффективный для процессора с TDP 180-250 Вт.

Тестирование вентилятора блока 60 мм

Температура Intel Core i9-12900K, °C
Меньше – лучше
Linx 0.9.5


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Заключение

По итогам знакомства система жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid S280 оставила впечатление продукта, к воплощению которого должны стремиться производители «готовых» СВО – с отличной эффективностью и россыпью полезных возможностей.

Новинка выделяется оригинальным дизайном и полезными технологиями, характерными для серии MSI MEG CoreLiquid S. К основным отнесем небольшой вентилятор для охлаждения мосфетов материнской платы, информативный и небесполезный дисплей с сочной картинкой и хорошей функциональностью. И нельзя обойти стороной вентиляторы MEG Silent Gale P14, ставшие настоящим открытием. Было бы прекрасно со стороны производителя продавать их отдельно, насколько они мне понравились.

Существенных недостатков у MSI MEG CoreLiquid S280 выявить не удалось. Единственное – может не устроить огромная конструкция вместо компактной помпы-водоблока и пучок проводов, тянущихся от нее.

Компании MSI удалось создать первоклассный продукт в классе систем жидкостного охлаждения. Модель MEG CoreLiquid S280 не только эффективна, но и эффектна. 2.4”-дисплей с IPS-матрицей сочен, а вентиляторы MEG Silent Gale P14 производительны и тихи. А сама новинка играючи справляется с процессором Intel Core i9-12900K поколения Alder Lake.

Александр Андерсон

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тест систему жидкостного охлаждения MSI MEG CoreLiquid S280.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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