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Вступление

Ранее мы познакомились с процессорами Intel Core i9-12900K и Core i7-12700K, а теперь осталось изучить пару младших моделей поколения Alder Lake, чтобы составить полную картину современного процессорного мира. Многим пользователям хотелось бы потратить меньше денег и получить большую производительность (а лучше эти деньги не тратить вообще и просто разогнать систему, чтобы получить прибавку в скорости). Это не важно, где именно мы хотим ее получить; может, просто в бенчмарках, чтобы пощекотать свое эго. Но главное, на мой взгляд – это спортивный интерес, а не практическое применение. Если для дела нужен инструмент лучше, то не будешь задумываться об экономии, а просто купишь его, чтобы работать эффективнее.

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Приблизительно то же самое касается развлечений. Можно купить билет на последний ряд подешевле, а потом пересесть поближе. Это обычная практика, но кому-то такое даже в голову не придет, зная, что деньги помогают развитию театра. Кажется, что с процессорами тоже можно так схитрить – купить дешевый и разогнать его раза в три, чтобы получить производительность дорогого. Такое когда-то было возможно, но производители за это время прошли долгий путь. Теперь они снижают тактовую частоту, отключают важные функции, доступные только в топовых версиях, а также сокращают количество рабочих ядер. Это когда ядро было всего одно, там можно было отпилить кэш, а сейчас все иначе.

Такой подход может быть обусловлен тем, что при производстве на выходе есть процент брака. И вместо того, чтобы выкидывать некоторые экземпляры кристаллов, разумнее их продавать под видом немного урезанных модификаций. Однако бывает так, что производитель намеренно отключает лишние блоки. Я помню такую лотерею еще с процессорами AMD, когда из двухъядерного процессора можно было получить четырехъядерный. Лавочку со временем прикрыли и таких аттракционов больше не завозят…

В среднем сегменте популярностью сейчас пользуются шестиядерные модели. До недавнего времени бестселлерами были AMD Ryzen 5 3600. Однако цены подскочили так, что эта покупка смотрится нецелесообразно. Разумеется, речь идет о покупке в рознице. В целом пока в России цены на процессоры AMD не спешат падать и в этой ситуации некоторые предпочитают обратить свой взор на новое поколение Intel. Можно ведь взять материнскую плату на DDR4 и получать удовольствие.

Сегодня мы попробуем его получить от «народного» процессора для «народных» оверклокеров с названием Intel Core i5-12600K. А просто народные процессоры будут без разгона. Обычно это 9400, 10105, 10400, 11500 и так далее. Однако в клуб оверклокеров пускают только с процессорами, где на конце есть буква «K» или в крайнем случае «KF».

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Мы изучим новинку детальнее и сравним ее с конкурентами, которых много. Даже у AMD есть сразу две модели: Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G. Начнем в этот раз с кита. Не с того, на котором что-то стоит, а комплекта для тестеров.

Intel Media Kit

Так оно должно было быть представлено в момент анонса, но эти ограничения, почта и прочие форс-мажоры, наложенные друг на друга и на современную действительность, вносят свои коррективы и поэтому что-то появляется с запозданием. Специально для медиаресурсов компания Intel подготовила свой Kit (набор) для развертывания полномасштабного тестирования новой платформы. Звучит пафосно и громко, но такова была задумка в представлении нового продукта. Ведь чем больше пошумишь, тем больше будет эхо.

Что же это за набор такой, который решает все вопросы с тестированием? Для начала это достаточно крупная коробка, в которую при желании может поместиться даже компьютер.

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Кстати, сверху была еще транспортировочная коробка с мягким каркасом внутри, чтобы обеспечить сохранность содержимого. На самом деле сверху предусмотрен картонный чехол черного цвета с надписью Intel посередине.

Внутри мы видим настоящую шкатулку с цветными узорами и еще одной, на этот раз цветной надписью Intel. Точнее цветная там только точка над «i». Ларец открывается с торца, где фиксируется магнитной полосой.

Можно видеть золотистую надпись на крышке, еще один логотип Intel и инсталляцию внутри. Похоже на картину, где изображено озеро, лес, горы – что может являться обычным российским пейзажем где-то в глубинке.

Это крышка еще одной шкатулки, но на самом деле она вынимается, а с другой стороны есть изображение кристалла. Это тот самый чип, который используется во всех процессорах, которые были недавно представлены, просто в некоторых моделях отключены блоки.

Где-то выключен один домен на четыре ядра, где-то – видеоядро, а где-то – два производительных ядра и часть кэша, но это все один и тот же кристалл.

Далее под этой крышкой мы видим углубление

В нем скрыт пластиковый брусок с надписью Intel. Сверху вдоль пропилен небольшой паз, куда должна устанавливаться эта крышка. Получается подставка для картинки.

Вот и все! Процессоров нет, есть только куча перформанса и матрешечных инсталляций. Но и это не конец.

Коробка вынимается, и мы видим две небольшие коробочки с обозначением процессоров Intel Core i9 и Core i5. Внутри находятся блистеры с процессорами.

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Не самая простая упаковка, и всего две модели CPU… В комплекте нет даже оперативной памяти, а сейчас это большой дефицит, и если уж это Media Kit, то в наборе должно быть все необходимое.

Сборка стенда и настройка

Когда под руками есть все необходимое «железо», сборка не представляет каких-то проблем. Дела с запуском и настройкой обстоят просто отлично. Еще раз хочу подчеркнуть, что с платформой Intel Alder Lake было меньше всего заморочек, чем с любой другой, выходящей в последнее время.

В тестировании принимал участие обычный процессор Intel Core i5-12600K. Это не инженерный или специально отобранный образец, а рядовой сэмпл OEM.

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Внешне он, конечно, сильно отличается от предшественников и хорошо заметно, что контактные площадки разной формы и есть меньше по размеру.

В сокете ножки меньше и тоньше. Процессор в гнездо лучше не ронять, поскольку ремонт может превратиться в муку. Материнские платы дорогие, процессоры недешевые, оперативной памяти нет – действовать нужно максимально аккуратно и местами даже не дышать. Все можно делать только после установки процессора, памяти и успешного старта системы.

Рамка сокета тут открывается в другую сторону. Раньше она открывалась в сторону рычага, а сейчас наоборот.

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Есть еще нюансы с установкой модулей памяти. Тут надо быть бережнее из-за того, что умельцы разместили ключ на DDR5 почти по центру. Думаю, человек неопытный может ошибиться. Стоит напомнить, что планки оперативной памяти надо устанавливать микросхемами (если с одной стороны) и наклейками к сокету.

Сама система собирается просто и быстро, но важно помнить про охлаждение. Для нового поколения процессоров с литерой K или KF на конце лучше использовать «водянку». Также важно помнить про новое крепление, хотя на материнских платах ASUS есть отверстия под кулеры для LGA 1200. Лучше установить и потом сразу снять, чтобы убедиться, что прижим есть.

Дальше я устанавливал с нуля Windows 11 и ставил все драйвера. Больше всего сложностей мне доставила именно новая операционная система. Все обновления и патчи на момент тестирования были установлены, падения производительности процессоров AMD не отмечалось, что можно заметить по результатам.

Разгон

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Чтобы понять, насколько можно разогнать систему, для начала необходимо запустить «тяжелый» тест и уже по его результатам решать, что делать дальше. Где-то может потребоваться фиксация частоты, где-то – увеличение напряжения и поднятие частоты.

Посмотрим на работу системы.

В отличие от флагмана, здесь в штатном режиме напряжение значительно ниже и температура не доходит до 70°C при потреблении немногим выше 130 Вт. Стоит подчеркнуть, что это только в очень «тяжелых» приложениях, где процессор используется по максимуму.

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В тесте Cinebench мы наблюдаем очень хороший результат. Если просто играть в игры, то картина будет такая.

Температура всего 53°C, потребление в пике около 90 Вт. Однако производительность конкретно в этой игре сравнима с другими процессорами.

Для разгона рекомендуются такие же значения, как для флагмана.

P-core 5.4 ГГц при легкой нагрузке с напряжением 1.3 В;

P-core 5.1 ГГц при тяжелом AVX с напряжением 1.17 В;

E-core 4.3 ГГц при легкой нагрузке с напряжением 1.25 В;

E -core 3.9 ГГц при тяжелом AVX с напряжением 1.05 В.

Однако я уже не раз замечал (и именно мне всегда везло), что разгон у Intel Core i5-10600K и Core i5-11600K был средним – о частоте 5 ГГц можно было думать только с фреоном. На нем мне как-то удалось разогнать процессор до 5.3 ГГц при 1.5 В. Надеюсь, вы понимаете значение этого успеха. Поэтому тут я бы не обнадеживался, и даже если мне сейчас повезло или не повезло, это вовсе не значит, что вам также повезет или не повезет.

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Что касается разгона оперативной памяти, то на данный момент лучшими для разгона являются планки, основанные на микросхемах SKhynix или Samsung. И те, и другие штурмуют DDR5-6400 МГц. Мне попался Micron, который удалось заставить функционировать в режиме DDR5-5600 с таймингами 38-40-40-76. Это максимум, что можно выжать из модулей A-Data DDR5-4800.

Разгон оперативной памяти сопровождается повышением напряжения на трех компонентах:

Memory Controller Voltage – 1.25 В;

Memory VDD Voltage – 1.25 В;

Memory VDDQ Voltage – 1.35 В;

System Agent (FIVR) – 1.25 В.

Приведены рекомендованные значения, но и в целом не советуют увеличивать выше 1.35 В на Memory VDD Voltage, Memory Controller Voltage и выше 1.435 В на Memory VDDQ Voltage на продолжительное время.

На таких материнских платах как ASUS ROG Maximus Z690 Hero изначально есть предустановки для разгона. Предусмотрен режим интеллектуального разгона, который у компании существует давно, и в условиях нехватки охлаждающей способности лучше прибегнуть именно к нему, чтобы получить максимальную производительность для той системы охлаждения, которая используется. Также есть предустановки для разгона памяти.

Тестовые стенды

AMD Ryzen 5 5600X

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition, версия BIOS 2423;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);

Кулер: ASUS Ryujin II 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

AMD Ryzen 5 5600X OC

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X @ 4700 МГц;

Остальная конфигурация не менялась.

AMD Ryzen 5 5600GE

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition, версия BIOS 2423;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE (3400 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер: ASUS Ryujin II 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

AMD Ryzen 5 5600GE OC

Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE @ 4600 МГц;

Остальная конфигурация не менялась.

Intel Core i5-11600K

Материнская плата: MSI MPG Z590 Carbon EK X, версия BIOS 1.37;

Процессор: Intel Core i5-11600K (3600 / 4900 МГц база/турбо) no limits;

Кулер: ASUS Ryujin II 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Intel Core i5-12600K

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 0702;

Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3700 / 3600/4900 МГц база/турбо);

Кулер: ASUS Ryujin II 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-DATA (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Результаты тестов

Выше на скриншотах приведены настройки каждого стенда. Они не совсем штатные, но ведь и в режиме «из коробки» такие системы никто не использует. Замечу, что оставить конфигурации на Ryzen с памятью в режиме DDR4-2400 было бы некорректно, поэтому будут результаты народного DDR4-3600 и DDR4-4000, чтобы показать, что между памятью DDR4 и DDR5 не такая уж большая пропасть.

В прошлый раз некоторые расстроились, что процессоры AMD были в стоке и результаты были какие-то не те, но я сам лично сравнивал их с другими в интернете еще до публикации и они были корректные. Тут я разогнал AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G. Иначе поклонники AMD могут опять расстроиться.

CPU-Z Benchmark



CPU Single Thread, Marks





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CPU Multi Thread, Marks





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AIDA64 6.50.5800 Cache & Memory Benchmark



Memory read, Мбайт/с





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Memory write, Мбайт/с





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Memory copy, Мбайт/с





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Memory latency, нс





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AIDA64 CPU Queen Benchmark



Marks





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Geekbench 5



Single-Core Score





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Multi-Core Score





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Corona 1.3 Benchmark



Render Time, секунды





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Cinebench R20



CPU, pts





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CPU Single core, pts





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Cinebench R23



CPU, pts





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CPU Single core, pts





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Winrar 6.01



Кбайт/с





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7-Zip 19.00



Упаковка итоговый, MIPS





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Распаковка итоговый, MIPS





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Общий рейтинг, MIPS





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SPECviewperf 2020 (FHD)

3dsmax-07, fps





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catia-06, fps





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creo-03, fps





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energy-03, fps





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maya-06, fps





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medical-03, fps





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snx-04, fps





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PCMark 10



Overall, Marks





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Essentials, Marks





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Productivity, Marks





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Digital Content Creation, Marks





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Gaming, Marks





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3DMark CPU Profile



MAX Threads, Marks





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16 Threads, Marks





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8 Threads, Marks





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4 Threads, Marks





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2 Threads, Marks





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1 Threads, Marks





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3DMark Time Spy



Score, Marks

Больше – лучше





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Unigine Superposition FHD



Score, Marks

Больше – лучше





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Metro Exodus, FHD, High



min/avg, FPS

Больше – лучше





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Far Cry 5, FHD, MAX



min/avg, FPS

Больше – лучше





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Shadow of the Tomb Raider, FHD, MAX



min/avg, FPS

Больше – лучше





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Red Dead Redemption II, FHD, MAX



min/avg, FPS

Больше – лучше





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Assassin’s Creed Valhalla, FHD, MAX



min/avg, FPS

Больше – лучше





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Еще в прошлый раз мы могли заметить, что платформа Alder Lake демонстрирует отличные результаты в большинстве тестов, а разогнанный Intel Core i7-12700K догнал Core i9-12900K.

Здесь такого чуда не могло произойти физически, ведь быстрых ядер стало на два меньше. И тут трудится всего один домен на четыре энергоэффективных ядра. Итого получается 10 ядер и 16 потоков. У Core i7-12700K 12 ядер и 20 потоков, поэтому, чтобы сократить разницу, нужно установить частоту выше, чем у Core i7-12700K, ведь он и сам догоняет Core i9-12900K только на 5.3 ГГц. Можно ли легко разогнать все Core i5-12600K до 5.3 ГГц? Думаю, каждый сам ответит на этот вопрос.

Во всяком случае, AMD пока не спешит расставаться со своими процессорами по бросовым ценам. Возможно, Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G не смогут тягаться с новым процессором Intel в плане производительности, но для них достаточно недорогой материнской платы и простой оперативной памяти, что может стать выходом для многих пользователей, которые не собираются переплачивать за новую платформу.

Заключение

По факту Intel Core i5-12600K – это не шестиядерный процессор, с которым его тут сравнивали, и он логичным образом совершил отрыв в многопоточных приложениях. Благо эффективные ядра формируют свой вклад в общую копилку. Что касается однопоточных задач и игр, то нельзя говорить о сумасшедшем приросте или заявке на лидерство. Результаты хорошие, но все больше зависит от видеокарты.

А в случае погони за старшей моделью Intel изначально стояла невыполнимая задача. С Core i7-12700K было проще, поскольку количество производительных ядер одинаково с флагманом и частоту удалось поднять до его уровня, а тут это невозможно. Может и существует где-то на планете Core i5-12600K, который берет 5.5 ГГц при воздушном охлаждении, но он мне еще не попался.

Понятно, что тут нам снова предлагают возможности и технологии новой платформы в виде всех современных интерфейсов, но у медали две стороны, и на одной из них грабли с памятью DDR5 и устройствами PCI-e 5.0.

Пока сложно представить перспективу появления недорогих материнских плат. Прямо сейчас новые модели не всем по карману, но есть вариант рассмотреть покупку системной платы с памятью DDR4. Например, ASUS Prime Z690M-Plus D4, которую планируется скоро изучить. Но и она стоит почти 20 000 рублей – немало по сравнению с платами на Socket AM4. Ведь стоимость процессора – это еще не стоимость всей системы, и по копеечке набегает приличная сумма, которую придется выложить за новинку.

В такой ситуации каждый сам сделает выбор, а самое интересное, скорее всего, еще впереди.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: