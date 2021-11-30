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Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)

На что можно рассчитывать с младшим по рангу представителем поколения Alder Lake и как он выступит на фоне AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i7-12700K?
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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Оглавление

Вступление

Ранее мы познакомились с процессорами Intel Core i9-12900K и Core i7-12700K, а теперь осталось изучить пару младших моделей поколения Alder Lake, чтобы составить полную картину современного процессорного мира. Многим пользователям хотелось бы потратить меньше денег и получить большую производительность (а лучше эти деньги не тратить вообще и просто разогнать систему, чтобы получить прибавку в скорости). Это не важно, где именно мы хотим ее получить; может, просто в бенчмарках, чтобы пощекотать свое эго. Но главное, на мой взгляд – это спортивный интерес, а не практическое применение. Если для дела нужен инструмент лучше, то не будешь задумываться об экономии, а просто купишь его, чтобы работать эффективнее.

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Приблизительно то же самое касается развлечений. Можно купить билет на последний ряд подешевле, а потом пересесть поближе. Это обычная практика, но кому-то такое даже в голову не придет, зная, что деньги помогают развитию театра. Кажется, что с процессорами тоже можно так схитрить – купить дешевый и разогнать его раза в три, чтобы получить производительность дорогого. Такое когда-то было возможно, но производители за это время прошли долгий путь. Теперь они снижают тактовую частоту, отключают важные функции, доступные только в топовых версиях, а также сокращают количество рабочих ядер. Это когда ядро было всего одно, там можно было отпилить кэш, а сейчас все иначе.

Такой подход может быть обусловлен тем, что при производстве на выходе есть процент брака. И вместо того, чтобы выкидывать некоторые экземпляры кристаллов, разумнее их продавать под видом немного урезанных модификаций. Однако бывает так, что производитель намеренно отключает лишние блоки. Я помню такую лотерею еще с процессорами AMD, когда из двухъядерного процессора можно было получить четырехъядерный. Лавочку со временем прикрыли и таких аттракционов больше не завозят…

В среднем сегменте популярностью сейчас пользуются шестиядерные модели. До недавнего времени бестселлерами были AMD Ryzen 5 3600. Однако цены подскочили так, что эта покупка смотрится нецелесообразно. Разумеется, речь идет о покупке в рознице. В целом пока в России цены на процессоры AMD не спешат падать и в этой ситуации некоторые предпочитают обратить свой взор на новое поколение Intel. Можно ведь взять материнскую плату на DDR4 и получать удовольствие.

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Сегодня мы попробуем его получить от «народного» процессора для «народных» оверклокеров с названием Intel Core i5-12600K. А просто народные процессоры будут без разгона. Обычно это 9400, 10105, 10400, 11500 и так далее. Однако в клуб оверклокеров пускают только с процессорами, где на конце есть буква «K» или в крайнем случае «KF».

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<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Мы изучим новинку детальнее и сравним ее с конкурентами, которых много. Даже у AMD есть сразу две модели: Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G. Начнем в этот раз с кита. Не с того, на котором что-то стоит, а комплекта для тестеров.

Intel Media Kit

Так оно должно было быть представлено в момент анонса, но эти ограничения, почта и прочие форс-мажоры, наложенные друг на друга и на современную действительность, вносят свои коррективы и поэтому что-то появляется с запозданием. Специально для медиаресурсов компания Intel подготовила свой Kit (набор) для развертывания полномасштабного тестирования новой платформы. Звучит пафосно и громко, но такова была задумка в представлении нового продукта. Ведь чем больше пошумишь, тем больше будет эхо.

Что же это за набор такой, который решает все вопросы с тестированием? Для начала это достаточно крупная коробка, в которую при желании может поместиться даже компьютер.

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Кстати, сверху была еще транспортировочная коробка с мягким каркасом внутри, чтобы обеспечить сохранность содержимого. На самом деле сверху предусмотрен картонный чехол черного цвета с надписью Intel посередине.

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Внутри мы видим настоящую шкатулку с цветными узорами и еще одной, на этот раз цветной надписью Intel. Точнее цветная там только точка над «i». Ларец открывается с торца, где фиксируется магнитной полосой.

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Можно видеть золотистую надпись на крышке, еще один логотип Intel и инсталляцию внутри. Похоже на картину, где изображено озеро, лес, горы – что может являться обычным российским пейзажем где-то в глубинке.

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Это крышка еще одной шкатулки, но на самом деле она вынимается, а с другой стороны есть изображение кристалла. Это тот самый чип, который используется во всех процессорах, которые были недавно представлены, просто в некоторых моделях отключены блоки.

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Где-то выключен один домен на четыре ядра, где-то – видеоядро, а где-то – два производительных ядра и часть кэша, но это все один и тот же кристалл.

Далее под этой крышкой мы видим углубление

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В нем скрыт пластиковый брусок с надписью Intel. Сверху вдоль пропилен небольшой паз, куда должна устанавливаться эта крышка. Получается подставка для картинки.

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Вот и все! Процессоров нет, есть только куча перформанса и матрешечных инсталляций. Но и это не конец.

Коробка вынимается, и мы видим две небольшие коробочки с обозначением процессоров Intel Core i9 и Core i5. Внутри находятся блистеры с процессорами.

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Не самая простая упаковка, и всего две модели CPU… В комплекте нет даже оперативной памяти, а сейчас это большой дефицит, и если уж это Media Kit, то в наборе должно быть все необходимое.

Сборка стенда и настройка

Когда под руками есть все необходимое «железо», сборка не представляет каких-то проблем. Дела с запуском и настройкой обстоят просто отлично. Еще раз хочу подчеркнуть, что с платформой Intel Alder Lake было меньше всего заморочек, чем с любой другой, выходящей в последнее время.

В тестировании принимал участие обычный процессор Intel Core i5-12600K. Это не инженерный или специально отобранный образец, а рядовой сэмпл OEM.

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Внешне он, конечно, сильно отличается от предшественников и хорошо заметно, что контактные площадки разной формы и есть меньше по размеру.

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В сокете ножки меньше и тоньше. Процессор в гнездо лучше не ронять, поскольку ремонт может превратиться в муку. Материнские платы дорогие, процессоры недешевые, оперативной памяти нет – действовать нужно максимально аккуратно и местами даже не дышать. Все можно делать только после установки процессора, памяти и успешного старта системы.

Рамка сокета тут открывается в другую сторону. Раньше она открывалась в сторону рычага, а сейчас наоборот.

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Есть еще нюансы с установкой модулей памяти. Тут надо быть бережнее из-за того, что умельцы разместили ключ на DDR5 почти по центру. Думаю, человек неопытный может ошибиться. Стоит напомнить, что планки оперативной памяти надо устанавливать микросхемами (если с одной стороны) и наклейками к сокету.

Сама система собирается просто и быстро, но важно помнить про охлаждение. Для нового поколения процессоров с литерой K или KF на конце лучше использовать «водянку». Также важно помнить про новое крепление, хотя на материнских платах ASUS есть отверстия под кулеры для LGA 1200. Лучше установить и потом сразу снять, чтобы убедиться, что прижим есть.

Дальше я устанавливал с нуля Windows 11 и ставил все драйвера. Больше всего сложностей мне доставила именно новая операционная система. Все обновления и патчи на момент тестирования были установлены, падения производительности процессоров AMD не отмечалось, что можно заметить по результатам.

Разгон

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Чтобы понять, насколько можно разогнать систему, для начала необходимо запустить «тяжелый» тест и уже по его результатам решать, что делать дальше. Где-то может потребоваться фиксация частоты, где-то – увеличение напряжения и поднятие частоты.

Посмотрим на работу системы.

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В отличие от флагмана, здесь в штатном режиме напряжение значительно ниже и температура не доходит до 70°C при потреблении немногим выше 130 Вт. Стоит подчеркнуть, что это только в очень «тяжелых» приложениях, где процессор используется по максимуму.

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В тесте Cinebench мы наблюдаем очень хороший результат. Если просто играть в игры, то картина будет такая.

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Температура всего 53°C, потребление в пике около 90 Вт. Однако производительность конкретно в этой игре сравнима с другими процессорами.

Для разгона рекомендуются такие же значения, как для флагмана.

  • P-core 5.4 ГГц при легкой нагрузке с напряжением 1.3 В;
  • P-core 5.1 ГГц при тяжелом AVX с напряжением 1.17 В;
  • E-core 4.3 ГГц при легкой нагрузке с напряжением 1.25 В;
  • E -core 3.9 ГГц при тяжелом AVX с напряжением 1.05 В.

Однако я уже не раз замечал (и именно мне всегда везло), что разгон у Intel Core i5-10600K и Core i5-11600K был средним – о частоте 5 ГГц можно было думать только с фреоном. На нем мне как-то удалось разогнать процессор до 5.3 ГГц при 1.5 В. Надеюсь, вы понимаете значение этого успеха. Поэтому тут я бы не обнадеживался, и даже если мне сейчас повезло или не повезло, это вовсе не значит, что вам также повезет или не повезет.

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Что касается разгона оперативной памяти, то на данный момент лучшими для разгона являются планки, основанные на микросхемах SKhynix или Samsung. И те, и другие штурмуют DDR5-6400 МГц. Мне попался Micron, который удалось заставить функционировать в режиме DDR5-5600 с таймингами 38-40-40-76. Это максимум, что можно выжать из модулей A-Data DDR5-4800.

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Разгон оперативной памяти сопровождается повышением напряжения на трех компонентах:

  • Memory Controller Voltage – 1.25 В;
  • Memory VDD Voltage – 1.25 В;
  • Memory VDDQ Voltage – 1.35 В;
  • System Agent (FIVR) – 1.25 В.

Приведены рекомендованные значения, но и в целом не советуют увеличивать выше 1.35 В на Memory VDD Voltage, Memory Controller Voltage и выше 1.435 В на Memory VDDQ Voltage на продолжительное время.

На таких материнских платах как ASUS ROG Maximus Z690 Hero изначально есть предустановки для разгона. Предусмотрен режим интеллектуального разгона, который у компании существует давно, и в условиях нехватки охлаждающей способности лучше прибегнуть именно к нему, чтобы получить максимальную производительность для той системы охлаждения, которая используется. Также есть предустановки для разгона памяти.

Тестовые стенды

AMD Ryzen 5 5600X

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  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition, версия BIOS 2423;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);
  • Кулер: ASUS Ryujin II 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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AMD Ryzen 5 5600X OC

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  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X @ 4700 МГц;
  • Остальная конфигурация не менялась.

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AMD Ryzen 5 5600GE

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  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition, версия BIOS 2423;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE (3400 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: ASUS Ryujin II 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

450x275 30 KB. Big one: 1000x611 118 KB

AMD Ryzen 5 5600GE OC

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  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE @ 4600 МГц;
  • Остальная конфигурация не менялась.

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Intel Core i5-11600K

450x299 40 KB. Big one: 1000x665 164 KB
  • Материнская плата: MSI MPG Z590 Carbon EK X, версия BIOS 1.37;
  • Процессор: Intel Core i5-11600K (3600 / 4900 МГц база/турбо) no limits;
  • Кулер: ASUS Ryujin II 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

450x275 31 KB. Big one: 1000x610 121 KB

Intel Core i5-12600K

450x301 40 KB. Big one: 1000x668 165 KB
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 0702;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3700 / 3600/4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: ASUS Ryujin II 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-DATA (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Результаты тестов

Выше на скриншотах приведены настройки каждого стенда. Они не совсем штатные, но ведь и в режиме «из коробки» такие системы никто не использует. Замечу, что оставить конфигурации на Ryzen с памятью в режиме DDR4-2400 было бы некорректно, поэтому будут результаты народного DDR4-3600 и DDR4-4000, чтобы показать, что между памятью DDR4 и DDR5 не такая уж большая пропасть.

В прошлый раз некоторые расстроились, что процессоры AMD были в стоке и результаты были какие-то не те, но я сам лично сравнивал их с другими в интернете еще до публикации и они были корректные. Тут я разогнал AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G. Иначе поклонники AMD могут опять расстроиться.

CPU-Z Benchmark

CPU Single Thread, Marks


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CPU Multi Thread, Marks


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AIDA64 6.50.5800 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с


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Memory write, Мбайт/с


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Memory copy, Мбайт/с


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Memory latency, нс


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AIDA64 CPU Queen Benchmark

Marks


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Geekbench 5

Single-Core Score


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Multi-Core Score


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Corona 1.3 Benchmark

Render Time, секунды


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Cinebench R20

CPU, pts


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CPU Single core, pts


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Cinebench R23

CPU, pts


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CPU Single core, pts


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Winrar 6.01

Кбайт/с


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7-Zip 19.00

Упаковка итоговый, MIPS


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Распаковка итоговый, MIPS


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Общий рейтинг, MIPS


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SPECviewperf 2020 (FHD)
3dsmax-07, fps


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catia-06, fps


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creo-03, fps


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energy-03, fps


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maya-06, fps


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medical-03, fps


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snx-04, fps


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PCMark 10

Overall, Marks


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Essentials, Marks


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Productivity, Marks


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Digital Content Creation, Marks


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Gaming, Marks


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3DMark CPU Profile

MAX Threads, Marks


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16 Threads, Marks


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8 Threads, Marks


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4 Threads, Marks


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2 Threads, Marks


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1 Threads, Marks


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3DMark Time Spy

Score, Marks
Больше – лучше


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Unigine Superposition FHD

Score, Marks
Больше – лучше


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Metro Exodus, FHD, High

min/avg, FPS
Больше – лучше


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Far Cry 5, FHD, MAX

min/avg, FPS
Больше – лучше


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Shadow of the Tomb Raider, FHD, MAX

min/avg, FPS
Больше – лучше


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Red Dead Redemption II, FHD, MAX

min/avg, FPS
Больше – лучше


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Assassin’s Creed Valhalla, FHD, MAX

min/avg, FPS
Больше – лучше


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Еще в прошлый раз мы могли заметить, что платформа Alder Lake демонстрирует отличные результаты в большинстве тестов, а разогнанный Intel Core i7-12700K догнал Core i9-12900K.

Здесь такого чуда не могло произойти физически, ведь быстрых ядер стало на два меньше. И тут трудится всего один домен на четыре энергоэффективных ядра. Итого получается 10 ядер и 16 потоков. У Core i7-12700K 12 ядер и 20 потоков, поэтому, чтобы сократить разницу, нужно установить частоту выше, чем у Core i7-12700K, ведь он и сам догоняет Core i9-12900K только на 5.3 ГГц. Можно ли легко разогнать все Core i5-12600K до 5.3 ГГц? Думаю, каждый сам ответит на этот вопрос.

Во всяком случае, AMD пока не спешит расставаться со своими процессорами по бросовым ценам. Возможно, Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G не смогут тягаться с новым процессором Intel в плане производительности, но для них достаточно недорогой материнской платы и простой оперативной памяти, что может стать выходом для многих пользователей, которые не собираются переплачивать за новую платформу.

Заключение

По факту Intel Core i5-12600K – это не шестиядерный процессор, с которым его тут сравнивали, и он логичным образом совершил отрыв в многопоточных приложениях. Благо эффективные ядра формируют свой вклад в общую копилку. Что касается однопоточных задач и игр, то нельзя говорить о сумасшедшем приросте или заявке на лидерство. Результаты хорошие, но все больше зависит от видеокарты.

А в случае погони за старшей моделью Intel изначально стояла невыполнимая задача. С Core i7-12700K было проще, поскольку количество производительных ядер одинаково с флагманом и частоту удалось поднять до его уровня, а тут это невозможно. Может и существует где-то на планете Core i5-12600K, который берет 5.5 ГГц при воздушном охлаждении, но он мне еще не попался.

Понятно, что тут нам снова предлагают возможности и технологии новой платформы в виде всех современных интерфейсов, но у медали две стороны, и на одной из них грабли с памятью DDR5 и устройствами PCI-e 5.0.

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Пока сложно представить перспективу появления недорогих материнских плат. Прямо сейчас новые модели не всем по карману, но есть вариант рассмотреть покупку системной платы с памятью DDR4. Например, ASUS Prime Z690M-Plus D4, которую планируется скоро изучить. Но и она стоит почти 20 000 рублей – немало по сравнению с платами на Socket AM4. Ведь стоимость процессора – это еще не стоимость всей системы, и по копеечке набегает приличная сумма, которую придется выложить за новинку.

В такой ситуации каждый сам сделает выбор, а самое интересное, скорее всего, еще впереди.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Intel за предоставленный на тестирование процессор Intel Core i5-12600K.

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В Казахстане майнерам криптовалют ограничили подачу электроэнергии
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Разработчики Shiba Inu выпустят игру ААА-уровня, что может привести к подорожанию криптовалюты
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Глава Иркутской области сделал предложение майнерам и планирует разместить их в Усть-Илимске
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Наскучивший сеттинг, усталость от CoD и другие проекты: геймеры объяснили, почему неохотно покупали Call of Duty Vanguard
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Глава CD Projekt RED намекнул, что в 2022 году может стартовать разработка Ведьмака 4
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На крупнейших майнинговых пулах наблюдаются проблемы с подключением из-за действий властей Китая
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Солнечный зонд Parker установил новый рекорд скорости и максимально приблизился к Солнцу
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Энтузиасты в Battlefield 2042 с помощью редактора Portal создали самодельный режим королевской битвы
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Civilian
12:49
Ну неси пруф, раз делаешь антинаучные заявления :)
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Civilian
12:49
Нет, автор текста выше. Потому что если ты пройдешь на сайт ВОЗ и почитаешь о чем было совещание, то того что заявлено выше там не было.
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Motor Head
12:48
Игрогей с горящим пуканом болезненно реагирует на любые новости о крипте ))))
Пользователь Binance потерял 800 000 рублей в Dogecoin из-за ошибки алгоритма биржи
ACDCOVER
12:48
Чтобы 12600к работал как надо, не забывайте ,что ему ,как и старшим моделям понадобиться z690, которая в самом бомжовском исполнении стартует с $200 на ddr4. Сборка за 5600х окажется дешевле и позво...
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
Civilian
12:48
> не верят в скороспелый шмурдяк без полной доказательной базы при борьбе со стремительно мутирующими вирусами. Ну так к таким претензий нет конечно. Но я что-то не припомню в последние годы чтобы г...
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
x.7
12:46
А кто-то там ждал снижения цен на процы. Ждите дальше)
Илон Маск отказался от использования процессоров Intel в автомобилях Model X/S/Y и перешёл на AMD
warmuza
12:46
ничего не упадёт, новости больше года
Илон Маск отказался от использования процессоров Intel в автомобилях Model X/S/Y и перешёл на AMD
VII
12:46
Вы не брезгливый, Вы в глаза это не видели и не можете себе это позволить.
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Сергей Чекалин
12:45
он все равно ограничен 100гб, хоть это не указано в тарифе
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Степан Дунаевский
12:45
gtx1070 да половина геймеров за неё почку готовы продать. Видеокарта которая уже 5 лет тянет почти все игры в 1080р на ультрах и будет тянуть еще какое-то время. Это еще большой вопрос что мощнее 1070...
Изучаем реальный хейшрейт RTX 3070 Ti LHR после их взлома
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