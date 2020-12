Оглавление

Уходящий год вызвал много опасений. Не упадёт ли качество игр с переходом на удалённый режим работы? Переживут ли кризис малые студии с небольшим оборотом? Наберётся ли достаточно проектов, или половина номинаций уйдёт на откуп одним и тем же наименованиям, потому что выбирать будет не из чего? Но тревоги оказались напрасными — год вышел по-хорошему «обычным».

А ещё он подтвердил бесполезность жанров. Стратегий практически не было; ни один из аркадных автосимов не отличился с хорошей стороны. Ролевые игры разжижились настолько, что даже Cyberpunk 2077 уже на грани — вариативность хоть и присутствует, но отыгрывать там некого. И если так смотреть, то кажется, будто всё плохо, но наш подход вновь покажет, что это не так.

Акт II: Основные номинации

Похоже, люди научились правильно реагировать на откровенную халтуру. Вот вышла Marvel’s Avengers и… по-тихому зашла обратно. Что были новые Call of Duty и FIFA, что не было их. А кто из вас вообще слышал о существовании Deadly Premonition 2? Ладно, не будем о плохом. И о плохих.

Лучшая стрельба

Тащите стрелялы! Кому нужен сюжет, когда тут настолько приятно убивать врагов?

DOOM Eternal.

Хочешь жить — умей вертеться. Известная поговорка метко описывает всю суть нового детища id Software. Ставка на скорость работала и в перезапуске 2016 года, но теперь Doom — ещё и тактика! Следить за патронами, смотреть под ноги, планировать действия и движения на пять секунд вперёд — в удвоенном темпе и без передышки. Ну а стрельба — она и на планете Земля стрельба. Пушки сочно звучат, весь арсенал востребован, масса вспомогательных режимов огня. Чего ещё желать?

Лучшие драки

Мечи и кулаки, стойки и пируэты — в этом тоже есть своя эстетика. И сложность.

Ghost of Tsushima.

Стычки с монголами на просторах Японии не удивят матёрых фехтовальщиков, но несколько уловок у Sucker Punch нашлось. У Дзина Сакая целая сумка «подлянок», от сюрикенов до бомб с порохом, и особая техника боя для каждого типа недругов. Всё это превращает любое столкновение в буйство красок и спецэффектов, где вы мечетесь в смертельном танце, кромсая захватчиков катаной. Что-что, а зрелища в эксклюзивах Sony всегда в изобилии, разве что раскладке управления не свезло.

Лучшие прятки

F5, ночь и тишина — наши лучшие друзья. Пацифисты и трусы всегда идут в обход.

Desperados III.

Студия Mimimi Games уже стала эдакой «Rockstar в миниатюре»: за что бы ни взялась, выходит бриллиант. Вот сейчас породила Hitman на Диком западе: с несчастными случаями, мирными и закрытыми зонами, ворохом хитростей вроде капкана или обольщения. Героев несколько, у каждого свой набор навыков, что добавляет вариативности. Враги же зоркие, и расположены зачастую так, что лишь смекалкой и брать. Редкий случай, когда чистая работа — не рутина, а именно достижение.

Лучшие тактические задачи

Командир должен сберечь отряд; а такая игра — не давать нам расслабиться.

Gears Tactics.

Виток «Шестерёнок» в неожиданную сторону — в новый жанр и за 12 лет до событий оригинала. Телесная оболочка от предшественниц, но душа и сердце — от перезапуска Xcom. Солидные кат-сцены на движке и крепко сбитый сюжет, неуступчивые враги и напряжённые схватки с «боссами», удачные находки вроде трёх любых действий за ход, без разграничения на движение и перебежки — всё это выгодно отличает проект не только среди собратьев по механикам, но и на фоне основных игр серии.

Лучшие бразды правления

Городок, страна или целая планета? Везде нужны сильные и находчивые лидеры.

Crusader Kings 3.

Серия больше не походит на аляповатую методичку по исторической географии, — она стала доступнее и понятнее, не растеряв нажитых в прошлых частях преимуществ. Это по-прежнему симулятор «свахи», придворных интриг и политических манипуляций — с сотнями сценариев, среди которых хватает и в меру уникальных. Окрасить Европу в цвета Руси во имя языческих богов? Пойти войной на католичество и сожрать Папу Римского на ужин? Игра исполняет самые странные желания.

Лучший цифросчётчик

Бьёте в голову не затем, что это эффективно, а ради +5 XP? Тогда вы поняли суть.

GenShin Impact.

Вряд ли где-нибудь ещё можно так упиваться ощущением прогресса. Персонажи выбиваются, качаются и возвышаются. У них собираются созвездия, открываются таланты, улучшаются навыки, артефакты, оружие и уровень дружбы. Не говоря о ранге приключений и репутации в регионах. Всё «оцифровано», а что нет, то в планах, ведь проект ещё у истоков жизненного цикла. При таком подходе жирный плюс: разнообразие занятий, ибо пока сосредоточены на одном, отдыхаете от другого.

Лучшее раскрытие роли

Все профессии хороши, от дворника до ведьмака; нам же важна их проработка.

Microsoft Flight Simulator (2020).

Давно нас не пускали за штурвал гражданского самолёта, будь то сверхзвуковой пассажирский лайнер или старый добрый кукурузник. На этот раз авторы сотворили невероятное — карту земного шара в масштабах 1 к 1, поэтому… игровой процесс скучнее, чем обычно. Зато можно отыскать свою деревню, улицу и даже дом, летать при аутентичной погоде и щёлкать роскошные пейзажи. Симуляция полёта отменная, но воздушных судов пока немного — истинный потенциал раскроется спустя годы.

Лучшая вариативность

Казнить или помиловать? Канализация или парадный вход? Любая свобода важна.

Wasteland 3.

Игра с порога намекает, что вам нужно или разжечь восстание, или подавить его. От этого же зависит, какие спутники покинут команду ближе к концу. И это лишь основа: повсюду встречаются развилки, где нет ни доброго, ни злого исхода, а просто варианты. Где будете не придерживаться заданного архетипа, а опираться на логику и инстинкт выживания. Где порой лучше не вмешиваться, чтобы не сделать хуже. Подход отнюдь не новый, но прибегают к нему в наше время почему-то нечасто.

Лучшая реиграбельность

Зачем покупать что-то новое, когда одна игра каждый раз подкидывает сюрпризы?

Dreams.

Сама идея симулятора разработчика не нова: уж сколько по-настоящему прорывных концепций появилось на основе инструментария WarCraft III, Dota 2, ArmA и прочих. Но творение Media Molecule берёт доступностью и наглядностью, позволяет пройти весь путь от задумки до выпуска, хоть и в упрощённом виде. Или оценить работы других игроков: отыскать что-то необычное для развлечения и вдохновения. Опыт специфический, но если гонитесь за новыми впечатлениями, вам сюда.

Лучшее выживание

Живи, умри, загрузить, и снова. Бороться за жизнь — напряженное и непростое дело.

Spelunky 2.

Беспощадный 2D-платформер с генерируемыми подземельями. Звучит отвратительно? Ладно, ещё раз. Самобытное приключение, где вы научитесь умело распоряжаться ресурсами, взвешивать риск и внимательно осматривать окружение. Каждая попытка уникальна, поскольку расположение преград и ценностей при перезапуске меняется, так что остаётся полагаться на смекалку, сноровку, и ранее набитые шишки. А ещё здесь можно спасать пушистых котиков… или разряжать ими ловушки.

Лучший выброс адреналина

Гонки на скорости или забег в 2D-платформере? Главное, чтобы захватывало дух.

Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Зубодробительный 3D-платформер, где один неверный шаг стоит жизни. Тоже плохо? Что ж, долгожданное возвращение сумчатого барсука Крэша: с новой историей, красочными декорациями и хитроумными полосами препятствий. Появились новые приёмы и маски с модификаторами, игровых персонажей стало больше, а от количества режимов голова идёт кругом. Правильное продолжение, где взяли всё лучшее, доработали и преумножили. Одна из сложнейших «платин» поколения, кстати.

Лучшая пошаговая игра

Здесь уже важна не реакция, а умение просчитывать шаги. И чувство самосохранения.

Yakuza: Like a Dragon.

Сага про японскую мафию променяла мордобой в стиле «бей-беги» на типичную механику из ЯПСИ (японских партийных сюжетных игр): с поочерёдными выпадами и QTE для увеличения своего и уменьшения входящего урона. Ещё это забавная попытка заместить привычные классы современными профессиями: у танцора или продавца еды свой набор приёмов и движений. Только не ищите здесь глубины или испытания: бои в новой Yakuza запоминаются абсурдностью ситуаций, а не сложностью.

Лучшая медитация

Хватит крови и жестокости. Мирные развлечения тоже ведь могут причинить боль.

Snowrunner.

Покорять каверзное бездорожье на загруженных тягачах — всё-таки увлекательное занятие, и со второй попытки Saber Interactive это доказала. В игре три обширных региона, — Мичиган, Аляска и Таймыр, — в каждом свои поручения, особенности рельефа и состав грунта. А главное, что все действия обрели смысл: появилась прогрессия с покупкой и улучшением техники, на уровнях можно найти брошенный транспорт и запчасти. Если нужна была цель, чтобы месить снег и грязь, то теперь она есть.

Лучшая независимая разработка

Порой и за треть цены можно получить то, что не даст даже дорогущий блокбастер.

Hades.

Феномен нового хита Supergiant Games в его масштабах. Двадцать два часа озвученных диалогов — немало даже в сравнении с RPG. И это там, где сюжет глубоко вторичен, ведь большую часть времени вы сражаетесь. А как «рогулька» игра практически безупречна за счёт многообразия противников и даров богов, которые сочетаются в различных комбинациях, что делает вылазки неповторимыми. Если нацелены освоить проект на 100%, готовьтесь потратить часов сто — развлечений здесь немерено.

Лучшая поддерживаемая игра

Проекты этого или прошлого года, о которых не забыли разработчики. Да, такие бывают.

GenShin Impact.

Китайцы из miHoYo переизобрели понятие «MMO для одного игрока». Мир словно в Assassin’s Creed, но без засилья маркеров; сезонные мероприятия и еженедельные события как в большой онлайн-игре; кооперация по желанию. С обновлениями добавляются новые персонажи, области, сюжетные и побочные ветки заданий, так что всегда есть повод вернуться и вкусить чего-то нового. И это задел явно не на один год. Рутины, правда, тоже хватает, и временами она будет утомлять.

Лучшая опоздавшая игра

Не все игры до Европы добираются вовремя. Но это же не повод их игнорировать?

Persona 5 Royal.

У нас такие издания принято величать Definitive Edition, где исправляют ошибки, расширяют сюжетные арки и дорабатывают невостребованные механики. Последняя Persona в такой полировке не шибко нуждалась, но Atlus умудрились сделать её ещё лучше: добавили крюк-кошку и особые удары, сгладили перепады сложности, пересмотрели кат-сцены, дополнили историю новой главой, героиней и парой финалов. Это по-прежнему приключение на сто с лишним часов, но, увы, без русского языка.

Лучшая 2D-игра

Из уважения к традициям прошлого, в этой заметке не будет ни одной плоской шутки.

Ori and the Will of the Wisps.

Продолжение самой милой двумерной нервотрёпки пошло по проторенной дорожке «больше, лучше, но в привычном стиле». Снова очаровательный арт-дизайн, снова трогательный рассказ, снова издевательские забеги с риском сломать пальцы. Появились побочные задания и мирные зверушки, с которыми можно поболтать, а также битвы с боссами. Ори теперь орудует клинком, поэтому дистанция боя уменьшилась, драки стали опаснее. Продукт высочайшего уровня, хоть и понравится не всем.

Лучшее дополнение

Хороших приключений и историй много не бывает. Лишь бы они были хорошие...

Spider-Man: Miles Morales.

По-другому прямое продолжение «Пау-чела» воспринимать не получается. Новый герой, перекрашенный в зимние тона Нью-Йорк, короткая кампания на 7-8 часов — все признаки типичного расширения для фанатов. Как и в оригинале, постановка на высоте, управление и драки приятные, а мир забит скучными активностями. Из очевидных плюсов: подтянутый под новое поколение внешний вид и режим 60 fps. Хороший кандидат на «взять по скидке», ибо текущая цена неоправданно высока.

Лучшее переиздание

Раньше было лучше. Наверное. Но даже классика слаще на вкус, когда она в 1080p.

Mafia: Definitive Edition (2020).

Об этом много кто мечтал, но боялся произнести вслух. Культовая игра Illusion Softworks в новой оболочке, с дополненным и исправленным сюжетом, но той же структурой повествования. Пускай не все задумки удались, игровой процесс местами выглядит обыденным, но главное, как Hangar 13 воссоздали мир, насытили его деталями, передали настроение эпохи, раскрыли характеры персонажей. Современный взгляд на ту же самую игру: не замена оригинала, а именно достойная альтернатива.

Лучшая песочница

Идти куда угодно, делать что угодно. Сказ про миры, в которых легко потеряться.

Animal Crossing: New Horizons.

Это же ферма! Ф-Е-Р-М-А! Прям как на мобилках! — вскликнете вы. Да. «Красные» продолжают бить по болевым точкам своей аудитории: вот вам личный остров, — стройте, собирайте, покупайте. Время синхронизировано с реальным, а часть ресурсов и предложений доступны в определённые часы. Но Switch всегда можно взять с собой, выловить редкую рыбу во время поездки или перед сном. Игра по сути бесконечна, а рутина в ней непринуждённая, что и подкупило миллионы людей по всему миру.

Лучшее повествование

За сюжетами лучше обращаться к книгам, но и игры иногда способны удивить.

Cyberpunk 2077.

Подход поляков к системе прокачки и наполнению мира ещё в «Ведьмаке 3» вызывал вопросы, но в делах сценарных превзойти их тяжко. Бандитские войны, интриги корпоратов, пороки неонового Найт-Сити — привычную, даже клишированную антиутопию CD Projekt RED показали на удивление живо, а завязка наверняка удивит самых искушённых. История полна контрастов: веселит и будоражит, интригует и отвращает. А главное, не пытается вдолбить вам в голову бесконечно «умный» посыл.

Лучшие истории второго плана

Собрать десять кабанов и убить пучок растений? Это не те побочки, что мы ищем…

Assassin’s Creed: Вальгалла.

Наконец-то Ubisoft удалось грамотно прописать второстепенные поручения. Теперь это даже не задания, а коротенькие этюды минут на пять, редко отягощённые дракой или выслеживанием. Вот вы встретили одинокого викинга с топором в башке, который жалуется на головную боль, вот наткнулись на жулика, продающего вещи из вашего отчего дома — одни сценки комичные, другие поучительные, но все они пытаются дополнить картину мира, рассказать о быте северян. И наскучить не успевают.

Лучший сеттинг

Найти запоминающееся окружение в играх сейчас сложно. Однако не невозможно.

Iron Harvest.

Шагающие роботы, боевые медведи и Никола Тесла — полёт фантазии King Art Games почти как у Relic с их Company of Heroes 2. Первая Мировая закончилась, но мир продлился недолго, и Германия, Польша и Россия оказались втянуты в очередной междусобойчик. Интригующая история с участием исторических и не очень личностей, в меру зрелищные кат-сцены — для стратегии в реальном времени результат достойный. Жаль, сама игра получилась не такой захватывающей, как её вселенная.

Лучший игровой процесс

Опять «ещё пять минуточек» затянулись до утра? Опасайтесь игр из этой категории.

Hades.

Сбежать из Аида и раскрыть тайну родословной — лишь подоплёка для бодрого избиения недругов. «Гадес» подкупает непостоянством: одному Зевсу известно, какие дары преподнесут боги при очередном побеге, будете ли вы кидаться бомбами с огромным уроном по площади, или разить основной атакой, усиленной модификаторами. Каждое оружие и даже его аспект преображает стиль боя. А каждое поражение раззадоривает на новые попытки, ведь в следующий раз точно повезёт!

Лучшая технология

Устройства и решения, привносящие нечто новое. Или игры с крутой графикой.

Half-Life: Alyx.

Шлемы виртуальной реальности до сих пор остаются «на любителя» из-за дороговизны и скудного ассортимента заметных игр. Выпуск приквела Half-Life — попытка «сломать лёд» по одному из двух пунктов. Это полноценный проект с сюжетом, стрельбой и продвинутой физикой, позволяющей поймать хедкраба на лету или написать на стекле неприличные стишки Пушкина. «Аликс» — первый VR эксклюзив с именем, и это главное, ведь у какой-нибудь Boneworks такого влияния не будет.

Лучший звук

Погружению способствуют не только декорации, но и умелая работа со звуком.

The Last of Us: Part II.

Творение Нила Дракманна получилось неоднозначным, но в одном аспекте авторы преуспели. Редкий случай, когда звук не просто хорош, но и влияет на игровой процесс. Переговоры, шорохи и свист предупреждают об опасности, звон разбитой бутылки может привлечь внимание чудовищ. Но настоящим прорывом стала гибкая настройка для игроков с ограниченными возможностями, особенно озвучивание текста и звуковые подсказки для слепых. В будущем это должно быть стандартом.

Лучшая музыка

Не всё можно оценить глазами. Но и не все игры пытаются завоевать ваши уши.

Desperados III.

Композитор Филиппо Бек Пеккоз добился главного: чтобы фоновые композиции, играющие в неспешной тактике на протяжении часа-двух, не вгрызались в мозг после первого же прослушивания и не растворялись на фоне, а дополняли происходящее на экране: нагнетали, успокаивали, развлекали. Музыка в «Десперадо» — дань уважения классическим вестернам; она разнообразная, от чего у каждой главы своё настроение, а умелые вкрапления главной темы позволяют сохранять её целостность.

Лучший мультиплеер

PvE или PvP, вместе с другом или против друга. Страшный сон интроверта, в общем.

Fall Guys: Ultimate Knockout.

Проходит время суровых мужицких заруб с «калашами» наперевес. Нынче в моде вечеринки с потешными конкурсами, где вы бегаете, прыгаете, хватаете друг друга или пытаетесь не свалиться в пропасть. По паспорту это королевская битва, где побеждает самый ловкий и удачливый. Состязание проходит в несколько раундов, так что с первых минут и до конца фору никто не получит. Победа не поощряется, поражение не наказывается — видимо, своей непринуждённостью игра и зацепила.

Лучшая локализация

Полезно знать иностранные языки, но лучше, когда их знают те, кто переводит игры.

Desperados III.

По-хорошему, здесь место Cyberpunk 2077, но поскольку CD Projekt RED утверждают, что у игры нет языка оригинала, и все версии равноценны, локализацией русскую версию считать нельзя. А вот Desperados III — как раз пример безукоризненной работы безо всяких «но». Блестящий подбор голосов и изумительное исполнение. Фразочки героев при кликах часто повторяются, но не раздражают. Вся массовка переозвучена: нет ощущения, что кто-то не на своём месте. Все бы так и всегда бы так.

Лучшая официальная музыкальная композиция

Hades — Good Riddance.

Лучшая пользовательская музыкальная композиция

Alan Wake — David Bowie: Space Oddity.

Цитата года

Сэмюэл Хайден (DOOM Eternal): «Чем дольше Икона Греха на Земле, тем больше набирается сил!»

Вот и пора прощаться. С 2020 годом, конечно. Нам-то ещё нужно выделить пятёрку лучших, и окинуть взором самые интригующие проекты, которым только предстоит выйти.

Виталий Красновид aka Dezintegration

