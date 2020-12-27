Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019.
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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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F1 2018
- Версия 1.16.
- DirectX 12.
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество теней от дыма - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество зрителей - высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Тени SSRT - выключены.
- Асинхронное вычисление - включено.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон Номинал Разгон Номинал Разгон Номинал 1% low и average FPS
F1 2019
- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество теней от дыма - высокое.
- Дополнительные тени от дыма - включены.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон Номинал Разгон Номинал Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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