Оглавление

Вступление

Новый игровой год наступает несмело, давая возможность ловить патчи для Cyberpunk 2077 и спокойно ее проходить. Лишь во второй половине января нас ждут завершение трилогии-перезапуска Hitman, ужастик в духе Silent Hill и возвращение некогда популярной стратегии про укрепление цитаделей.

реклама

Чем еще заняться, когда салатов больше не осталось, читайте в нашей традиционной рубрике.

Hitman 3

Жанр Стелс/экшен Разработчик IO Interactive Издатель IO Interactive Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 20 января 2021 года

Hitman 3 завершает трилогию World of Assassination, и на какое-то время авторы намерены отступить от знаменитой серии про лысого наемного убийцу. Проводить Сорок Седьмого в отпуск хотят самым правильным образом: без больших экспериментов с механикой, формой подачи и режимами, зато с культивированием лучших черт вроде интересных локаций да похвальной нелинейности.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Большая ставка сделана на сюжет, но не в том смысле, что теперь это кинематографичное приключение в духе Hitman: Absolution, а в том, что повествование полно неожиданных поворотов – вплоть до того, что журналисты, знакомые с первой половиной игры, сравнили ее с фильмом «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». История станет самой мрачной и эмоциональной за 21 год приключений киллера, а накалять обстановку будут члены секретной организации «Провиденс», эдакое теневое правительство Земли.

За что и поплатятся – на протяжении шести миссий мы будем отправлять сильных мира сего к праотцам, катаясь по всему свету. Высоченный небоскреб в Дубае, сельские британские пейзажи, Берлин, Чунцин – вот лишь некоторые из локаций, ждущих лысого туриста. А за пределами условной кампании можно и по местечкам из первых двух частей трилогии побродить – их владельцам позволят просто импортировать уровни, а в отдельных случаях даже прогресс. При этом перенесенные задания будут отличаться в деталях.

Разумеется, в Hitman 3 мы встретим и новые гаджеты (к примеру, камеру), и новые возможности устранения врагов, но фундаментально никаких перемен ждать не следует. Даже движок прежний – старый добрый Glacier 2. Задача IO Interactive сейчас – не навредить, а не устроить революцию, и пока нет сомнений в успешности ее выполнения. А разительно свежие идеи можно и для очередного перезапуска серии приберечь.

реклама

Encodya

Жанр Квест Разработчик Chaosmonger Studio Издатель Assemble Entertainment Платформы PC, Mac Дата выхода 26 января 2021 года

Студия Chaosmonger Studio, основанная в Италии и сейчас базирующаяся в Таллине, двадцать лет занималась киноискусством и каталась по фестивалям, а теперь решила попробовать силы в игровой индустрии. Вдохновили ее на этот шаг «Бегущий по лезвию», анимационные фильмы Studio Ghibli (известна по «Унесенным призраками») и серия Monkey Island – так зародился point-and-click квест Encodya.

Нео-Берлин в 2062 году напоминает типичный город в сеттинге киберпанка: злобные корпорации диктуют горожанам свою волю, занимаясь темными делишками, а те в свою очередь проводят досуг за копанием в мусорках и другими разновидностями загнивания. Девятилетняя девчушка Тина, впрочем, не унывает ни из-за декораций, ни из-за утраты родителей. Она узнает, что отец мечтал избавить мир от серости, и возлагает эту тяжкую ношу на себя.

Невзгоды с ней разделит робот СЭМ-53 – здоровенный механический телохранитель, не отличающийся ни поворотливостью, ни угрожающим внешним видом. Причем играть можно за и за ребенка, и за «железку»: они будут помогать и дополнять друг друга. Взаимодействие пригодится в головоломках, которых, во-первых, будет немало и которые, во-вторых, будут подаваться в случайном порядке для того, чтобы немного подпортить жизнь любителям гайдов и «сделать каждое прохождение уникальным» для всех остальных.

Псевдотрехмерная картинка выглядит местами простовато и неизобретательно, но в то же время аккуратно и атмосферно, а постановочный опыт Chaosmonger Studio вкупе с обещанием сотни мест, доступных для исследования, вселяет сдержанный оптимизм по поводу того, не надоест ли блеклая палитра к середине пути. Но куда интереснее, разберутся ли профессиональные киноделы в том, как правильно сбалансировать задачки, - именно на этом погорел не один десяток тех, кто считал жанр квестов легкой добычей.

Stronghold: Warlords

Жанр Стратегия Разработчик Firefly Studios Издатель Firefly Studios Платформы PC Дата выхода 26 января 2021 года

Оригинальная замкостроительная стратегия Firefly Studio’s Stronghold вышла в 2001 году и не только собрала хорошие отзывы, но и разошлась приличным тиражом. Естественно, следом повалились продолжения – от прямого развития концепции до превращения в многопользовательскую забаву. Уровень их был невысок и вдобавок стремительно падал, так что Stronghold 3 в 2011 году была просто размазана за ужасное качество. С Warlords британские разработчики надеются вернуться на видные места на полках магазинов.

На сей раз мы примемся обустраивать не европейскую, а восточноазиатскую цитадель. Монголия, Вьетнам, Китай и Япония – каждая из четырех фракций будет обладать характерными особенностями и своей кампанией, охватывающей одну или несколько эпох в развитии страны. Задачи, впрочем, у всех примерно одинаковые: наладить экономику крепости, собрать армии и заарканить близлежащих землевладельцев, контролирующих какие-то специфические ресурсы или разработавших продвинутые технологии (в частности, основанные на порохе).

От таких вассалов огромная польза. Когда вы дипломатическим путем или выкрутив руки убедите их работать на вас, они начнут по первой просьбе блокировать вражеские торговые пути, поддерживать ваше производство древесиной и камнем, присылать войска на помощь. Для влияния на них придется расходовать особые политические очки, так что бесконечно доить бедолаг не выйдет. При этом от миссии к миссии они будут разными, да и полноценно управлять ими не дадут – большая функций останется на плечах ИИ.

Новые идеи Stronghold: Warlords кажутся удачными, но в целом проект пока сложно воспринимать всерьез. У Firefly Studios слишком большой шлейф неудач и вечные проблемы с сыростью релизов, а новинка к тому же визуально застряла где-то в конце 2000-х. Если британцы и сейчас не сдюжат, то серию, похоже, будет проще закопать навеки.

реклама





The Medium

Жанр Хоррор Разработчик Bloober Team Издатель Bloober Team Платформы PC, Xbox Series Дата выхода 28 января 2021 года

Запуск Cyberpunk 2077 оказался катастрофой вселенских масштабов прежде всего из-за попытки охватить большой рынок отсталого «железа» - консолей прошлого поколения. Другие поляки, мастера ужастиков из Bloober Team, решили не идти по стезе соотечественников и не мучаться с адаптацией под PlayStation 4/Xbox One. Их новая игра выходит исключительно на самых мощных платформах (минус PS5) из-за сложностей технического исполнения.

Обусловлено это концепцией The Medium. Марианна, главная героиня, работает медиумом в Кракове 1990-х и расследует убийство ребенка. Зацепки приводят ее в заброшенный отель, полный сверхъестественных угроз и полезных улик, и здесь ее экстрасенсорный дар раскрывается в полной мере: она видит сразу два измерения, наше и потустороннее. Фактически мы получим возможность в любую секунду переключать декорации, от не слишком приятных запыленных помещений до откровенно адских, и без SSD и прочих наворотов тут ничего внятного не получилось бы.

реклама

Перепрыгивание из одного мира в другой нужно для того, чтобы решать головоломки и под разными ракурсами изучать объекты. В придачу в мире духов Марианна умеет ненадолго выбираться из физической оболочки и запускать в монстров энергетическими снарядами. Хотя далеко не каждое чудище ее атаки вообще прочувствует – зачастую лучше действовать скрытно. Все-таки проект не про потрошительницу демонов, а про сравнительно хрупкую женщину.

The Medium больше всего напоминает Silent Hill, и это неспроста. Разработчики вдохновлялись знаменитой серией Konami и даже пригласили поработать над саундтреком легендарного композитора Акиру Ямаоку. Но, несмотря на общие темы и тон, поляки делают самобытное произведение – причем делают давно, аж с 2012 года, пускай не слишком активно из-за уровня доступной техники. В целом Bloober Team научилась не опускаться ниже определенной планки, что видно по The Observer, Layers of Fear и прочим ее творениям, так что приключения медиума вызывают аппетит.

На сдачу

Handball Manager 2021 – тренировки, трансферы, работа с болельщиками и молодежью, обустройство стадионов – новый гандбольный менеджер охватывает все основные сферы, привычные по жанру (15 января 2021 года; PC).

реклама

Redout: Space Assault – космическая аркада, мигрировавшая с платформ Apple, сажает нас в кабину истребителя-разведчика и отправляет расстреливать пиратов и бунтовщиков на фоне астероидов (21 января 2021 года; PC).

Gods Will Fall – мы возглавляем клан кельтских воинов и бросаем вызов злобным богам, без устали натравливающих на нас чудовищ и ставящих героев перед сложными выборами (29 января 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Александр Кошта aka Top