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Деньги вперед: главные игры января 2021 года

Возможно, нам решили дать передышку после выхода Cyberpunk 2077, хотя от январских новинок ожидаешь не меньшего.
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Оглавление

Вступление

Новый игровой год наступает несмело, давая возможность ловить патчи для Cyberpunk 2077 и спокойно ее проходить. Лишь во второй половине января нас ждут завершение трилогии-перезапуска Hitman, ужастик в духе Silent Hill и возвращение некогда популярной стратегии про укрепление цитаделей.

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Чем еще заняться, когда салатов больше не осталось, читайте в нашей традиционной рубрике.

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Hitman 3

Жанр Стелс/экшен
Разработчик IO Interactive
Издатель IO Interactive
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 20 января 2021 года

Hitman 3 завершает трилогию World of Assassination, и на какое-то время авторы намерены отступить от знаменитой серии про лысого наемного убийцу. Проводить Сорок Седьмого в отпуск хотят самым правильным образом: без больших экспериментов с механикой, формой подачи и режимами, зато с культивированием лучших черт вроде интересных локаций да похвальной нелинейности.

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Большая ставка сделана на сюжет, но не в том смысле, что теперь это кинематографичное приключение в духе Hitman: Absolution, а в том, что повествование полно неожиданных поворотов – вплоть до того, что журналисты, знакомые с первой половиной игры, сравнили ее с фильмом «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». История станет самой мрачной и эмоциональной за 21 год приключений киллера, а накалять обстановку будут члены секретной организации «Провиденс», эдакое теневое правительство Земли.

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За что и поплатятся – на протяжении шести миссий мы будем отправлять сильных мира сего к праотцам, катаясь по всему свету. Высоченный небоскреб в Дубае, сельские британские пейзажи, Берлин, Чунцин – вот лишь некоторые из локаций, ждущих лысого туриста. А за пределами условной кампании можно и по местечкам из первых двух частей трилогии побродить – их владельцам позволят просто импортировать уровни, а в отдельных случаях даже прогресс. При этом перенесенные задания будут отличаться в деталях.

Разумеется, в Hitman 3 мы встретим и новые гаджеты (к примеру, камеру), и новые возможности устранения врагов, но фундаментально никаких перемен ждать не следует. Даже движок прежний – старый добрый Glacier 2. Задача IO Interactive сейчас – не навредить, а не устроить революцию, и пока нет сомнений в успешности ее выполнения. А разительно свежие идеи можно и для очередного перезапуска серии приберечь.

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Encodya

Жанр Квест
Разработчик Chaosmonger Studio
Издатель Assemble Entertainment
Платформы PC, Mac
Дата выхода 26 января 2021 года

Студия Chaosmonger Studio, основанная в Италии и сейчас базирующаяся в Таллине, двадцать лет занималась киноискусством и каталась по фестивалям, а теперь решила попробовать силы в игровой индустрии. Вдохновили ее на этот шаг «Бегущий по лезвию», анимационные фильмы Studio Ghibli (известна по «Унесенным призраками») и серия Monkey Island – так зародился point-and-click квест Encodya.

Нео-Берлин в 2062 году напоминает типичный город в сеттинге киберпанка: злобные корпорации диктуют горожанам свою волю, занимаясь темными делишками, а те в свою очередь проводят досуг за копанием в мусорках и другими разновидностями загнивания. Девятилетняя девчушка Тина, впрочем, не унывает ни из-за декораций, ни из-за утраты родителей. Она узнает, что отец мечтал избавить мир от серости, и возлагает эту тяжкую ношу на себя.

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Невзгоды с ней разделит робот СЭМ-53 – здоровенный механический телохранитель, не отличающийся ни поворотливостью, ни угрожающим внешним видом. Причем играть можно за и за ребенка, и за «железку»: они будут помогать и дополнять друг друга. Взаимодействие пригодится в головоломках, которых, во-первых, будет немало и которые, во-вторых, будут подаваться в случайном порядке для того, чтобы немного подпортить жизнь любителям гайдов и «сделать каждое прохождение уникальным» для всех остальных.

Псевдотрехмерная картинка выглядит местами простовато и неизобретательно, но в то же время аккуратно и атмосферно, а постановочный опыт Chaosmonger Studio вкупе с обещанием сотни мест, доступных для исследования, вселяет сдержанный оптимизм по поводу того, не надоест ли блеклая палитра к середине пути. Но куда интереснее, разберутся ли профессиональные киноделы в том, как правильно сбалансировать задачки, - именно на этом погорел не один десяток тех, кто считал жанр квестов легкой добычей.

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Stronghold: Warlords

Жанр Стратегия
Разработчик Firefly Studios
Издатель Firefly Studios
Платформы PC
Дата выхода 26 января 2021 года

Оригинальная замкостроительная стратегия Firefly Studio’s Stronghold вышла в 2001 году и не только собрала хорошие отзывы, но и разошлась приличным тиражом. Естественно, следом повалились продолжения – от прямого развития концепции до превращения в многопользовательскую забаву. Уровень их был невысок и вдобавок стремительно падал, так что Stronghold 3 в 2011 году была просто размазана за ужасное качество. С Warlords британские разработчики надеются вернуться на видные места на полках магазинов.

На сей раз мы примемся обустраивать не европейскую, а восточноазиатскую цитадель. Монголия, Вьетнам, Китай и Япония – каждая из четырех фракций будет обладать характерными особенностями и своей кампанией, охватывающей одну или несколько эпох в развитии страны. Задачи, впрочем, у всех примерно одинаковые: наладить экономику крепости, собрать армии и заарканить близлежащих землевладельцев, контролирующих какие-то специфические ресурсы или разработавших продвинутые технологии (в частности, основанные на порохе).

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От таких вассалов огромная польза. Когда вы дипломатическим путем или выкрутив руки убедите их работать на вас, они начнут по первой просьбе блокировать вражеские торговые пути, поддерживать ваше производство древесиной и камнем, присылать войска на помощь. Для влияния на них придется расходовать особые политические очки, так что бесконечно доить бедолаг не выйдет. При этом от миссии к миссии они будут разными, да и полноценно управлять ими не дадут – большая функций останется на плечах ИИ.

Новые идеи Stronghold: Warlords кажутся удачными, но в целом проект пока сложно воспринимать всерьез. У Firefly Studios слишком большой шлейф неудач и вечные проблемы с сыростью релизов, а новинка к тому же визуально застряла где-то в конце 2000-х. Если британцы и сейчас не сдюжат, то серию, похоже, будет проще закопать навеки.

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The Medium

Жанр Хоррор
Разработчик Bloober Team
Издатель Bloober Team
Платформы PC, Xbox Series
Дата выхода 28 января 2021 года

Запуск Cyberpunk 2077 оказался катастрофой вселенских масштабов прежде всего из-за попытки охватить большой рынок отсталого «железа» - консолей прошлого поколения. Другие поляки, мастера ужастиков из Bloober Team, решили не идти по стезе соотечественников и не мучаться с адаптацией под PlayStation 4/Xbox One. Их новая игра выходит исключительно на самых мощных платформах (минус PS5) из-за сложностей технического исполнения.

Обусловлено это концепцией The Medium. Марианна, главная героиня, работает медиумом в Кракове 1990-х и расследует убийство ребенка. Зацепки приводят ее в заброшенный отель, полный сверхъестественных угроз и полезных улик, и здесь ее экстрасенсорный дар раскрывается в полной мере: она видит сразу два измерения, наше и потустороннее. Фактически мы получим возможность в любую секунду переключать декорации, от не слишком приятных запыленных помещений до откровенно адских, и без SSD и прочих наворотов тут ничего внятного не получилось бы.

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Перепрыгивание из одного мира в другой нужно для того, чтобы решать головоломки и под разными ракурсами изучать объекты. В придачу в мире духов Марианна умеет ненадолго выбираться из физической оболочки и запускать в монстров энергетическими снарядами. Хотя далеко не каждое чудище ее атаки вообще прочувствует – зачастую лучше действовать скрытно. Все-таки проект не про потрошительницу демонов, а про сравнительно хрупкую женщину.

The Medium больше всего напоминает Silent Hill, и это неспроста. Разработчики вдохновлялись знаменитой серией Konami и даже пригласили поработать над саундтреком легендарного композитора Акиру Ямаоку. Но, несмотря на общие темы и тон, поляки делают самобытное произведение – причем делают давно, аж с 2012 года, пускай не слишком активно из-за уровня доступной техники. В целом Bloober Team научилась не опускаться ниже определенной планки, что видно по The Observer, Layers of Fear и прочим ее творениям, так что приключения медиума вызывают аппетит.

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На сдачу

  • Handball Manager 2021 – тренировки, трансферы, работа с болельщиками и молодежью, обустройство стадионов – новый гандбольный менеджер охватывает все основные сферы, привычные по жанру (15 января 2021 года; PC).

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  • Redout: Space Assault – космическая аркада, мигрировавшая с платформ Apple, сажает нас в кабину истребителя-разведчика и отправляет расстреливать пиратов и бунтовщиков на фоне астероидов (21 января 2021 года; PC).

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  • Gods Will Fall – мы возглавляем клан кельтских воинов и бросаем вызов злобным богам, без устали натравливающих на нас чудовищ и ставящих героев перед сложными выборами (29 января 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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Александр Кошта aka Top

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Лента материалов раздела

Деньги вперед: главные игры января 2021 года
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Ё6нутый ты дебил. Какая это процессорозовисимая игра, если она на i5 4\4 летает и больше 6 ядрен не понимает. В 2021 году когда в магазина 32-поточники валяются, лол. Е6ать ты даун.
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