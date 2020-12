Оглавление

Вступление

Наконец-то он заканчивается! Весь 2020 год стал одним большим бедствием: ударил по кошелькам, унёс немало жизней, и в целом показал, насколько общество не готово к катастрофам всемирного масштаба. И пускай долгожданный звон курантов не решит, как по волшебству, все беды в одночасье, каждый из нас, пожалуй, хоть немножко да верит, что впредь все дела пойдут на лад.

Игропром с кризисом справляется, и если посмотреть на количество и качество релизов, то трудностей как будто и не было. Пора вспомнить, чем удивил этот «незабываемый» год.

Коротко о главном…

Мои слова ровно годичной давности про «затишье перед бурей» оказались пророческими. Да, состоялся запуск консолей нового поколения. Да, Cyberpunk 2077 и The Last of Us: Part II на месяц-другой заставили говорить только о себе, хоть каждая и по разным причинам. Да, Disco Elysium уже вот-вот обзаведётся локализацией. Разве что Rockstar так и не вылезли из своей норки.

Но было ощущение, что нам изрядно не доложили «мяса». Одни проекты устремились в 2021 год, а другие вовсе остались без даты выхода. Что-то подкосила пандемия, а что-то — грязные истории про клевету или домогательства. В итоге роль первой скрипки сыграли совсем иные имена, причем некоторые взялись будто из ниоткуда. Вот кто бы мог поверить в успех и резонанс GenShin Impact?

С переходом на онлайн-формат игровые «шоу» потеряли в размахе. Улыбнул разве что показ Microsoft, озвученный нейросетью.

Эта free-to-play родом из Китая стала чуть ли не главным откровением уходящего года. Может, народ просто соскучился по песочницам, где вам честно говорят «дальше не пройдёте, пока не поднимете ранг до такого-то», а не пытаются замаскировать рутину бестолковыми диалогами, чем обычно грешат игры Ubisoft. А может дело в мобильном подходе «зайти на часок, дабы слить ресурсы».

Радует и укрепление инди-сегмента, где уж давно нарисовались свои мастодонты, из раза в раз покоряющие новые высоты. Пока Larian Studios готовит преемника звёздной Baldur’s Gate, Supergiant Games производит революцию в жанре «рогульки». Одна Hades своим существованием растаптывает невнятные аргументы о том, что игры обязаны дорожать, поскольку без этого, видите ли, никак.

Самым долгожданным событием года стал, пожалуй, анонс ролевой игры по вселенной Гарри Поттера, что напрашивалось ой как давно.

Заочная гонка Sony и Microsoft окончилась провалом для обоих. О какой победе говорить, если предложение не может удовлетворить спрос, и ни одна из новых консолей фактически не поступила в свободную продажу? Рынку видеокарт тоже досталось, и не факт, что хотя бы к весне устройства престанут быть дефицитом. Выиграли лишь ушлые спекулянты, делая деньги на фанатах.

При взгляде на стартовые линейки вспоминается крылатая фраза «А король-то голый!». Глупо спорить, у кого она лучше, когда обе — так себе. «Зелёные» делали ставку на Halo Infinite, но отложили выпуск под напором критики, а в активе PS5 оказался один ремейк Demon’s Souls. Такое ощущение, что «некстген» этот никому не нужен: приставок нет, игр почти нет, классику оптимизировать не спешат.

Из всех Sony пока ближе к «некстгену». Новая Horizon выглядит потрясающе. Но в пришествие God of War: Ragnarok до конца 2021 года я не верю.

Гипотетически Microsoft проиграла в меньшей степени. Её GamePass пополнился играми Electronic Arts, на что «синие» ответили подборкой PS Plus Collection, доступной только на PS5. Но главный удар — покупка Bethesda. Предлагаю не быть наивными: Фил Спенсер хоть и намекнул, что нет цели сделать грядущие игры студии эксклюзивами экосистемы Xbox, но наверняка условия будут такими, что Sony сама откажется пустить условную TES VI на свою платформу.

На ПК в среде сервисов цифровой дистрибуции относительное затишье. В Epic Games Store продолжаются еженедельные раздачи; сервис Uplay переименовали в Ubisoft Connect, где представили многообещающую систему с единым прогрессом для всех платформ; клиент GoG Galaxy версии 2.0 вышел в релиз, но идея «единого лончера , чтобы править всеми » пока работает только на бумаге.

Те немногие, кто собирает игры в Epic Games Store не только для коллекции, дождались внедрения достижений. Но отслеживать их крайне неудобно.

Важное событие: выпуск на ПК двух эксклюзивов Sony — Death Stranding и Horizon Zero Dawn. Обе приняли крайне тепло, но не то чтобы с помпой. То ли это разовая акция для привлечения внимания к новинкам уже на PS5, то ли первые шаги в принципиально новом курсе, и в будущем таких релизов станет больше. Ждём летом порт God of War в преддверие выпуска продолжения?

Не шевелится из «большой тройки» одна Nintendo. Этот год для «красных» ознаменовался от силы Animal Crossing: New Horizons — остальные наименования вряд ли вам о чём-либо скажут. Давно ходят слухи о выпуске более мощной ревизии консоли, но без конкретики. При бешеной популярности гибридной приставки в мире, в сегменте РФ/СНГ устройство не стало по-настоящему массовым.

Информационная пауза

Одним из недооценённых козырей Microsoft оказалась система Smart Delivery. Она гарантирует, что на поколениях One и Series будет единая версия игры с общей прогрессией. Вы можете опробовать Cyberpunk 2077 на Xbox One, затем обновиться до Series и продолжить играть с того же места уже на ней. А при необходимости снова вернуться на One. В играх без этой плашки (например, Cold War или FIFA 21) подобные скачки́ или невозможны, или работают в одностороннем порядке (One>Series).

В экосистеме Sony нет «спаренных» версий. И если тот же Cyberpunk 2077 начнёте проходить на PS4, то впоследствии на PS5 получите две версии: «родную» для PS5 и обратно-совместимую для PS4. И чтобы продолжить играть с того же сохранения, придётся устанавливать и использовать вторую, без некоторых графических улучшений. Списки достижений также в обеих версиях раздельные.

Акт I: Специальные номинации

С вами снова ироничный взгляд на игры, но уже 2020 года. Воспринимать изложенное ниже на полном серьёзе себе дороже, но никто вам этого не запрещает.

Facepalm года

Тёмная Королева из Battletoads.



Не всем перезапускам суждено остаться в наших сердцах.

Эмоция года

Паймон из GenShin Impact.



После отправки игры на «золото» уж точно никаких переносов!

Настроение года

Томми Анджело из Mafia: Definitive Edition.



Особенно 16 января, 18 июня и 27 октября.

Тренд индустрии

«Ремейковый» бум.



Мы привыкли, что за год выходит десяток-другой ремастеров с подтянутыми текстурами и парочка полных переосмыслений. Но на этот раз игры из второй категории сыпались как из рога изобилия: Demon’s Souls, Resident Evil 3, Mafia, Modern Warfare 2, Final Fantasy VII, Black Mesa. И это лишь те, что были на слуху, а если копнуть глубже, найдём Wasteland, Destroy All Humans!, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, XIII.

В будущем ждём Mass Effect, Resident Evil 4, Prince of Persia… И это не самый плохой расклад: уж лучше полностью обновлённые игры, чем аляповатые порты, лишь бы работало на PS4/XOne.

Персонажи года

Загрей (Hades).



Принц Подземного царства желает сбежать на поверхность и раскрыть тайны своего прошлого. Столько испытаний вместе с ним пройдёте, столько шуток перешутите, что не привязаться к герою не сможете. Недурная проработка персонажа для жанра, где само наличие истории необязательно.

Джуди Альварес (Cyberpunk 2077).



Из всего многообразия чудаков и чудачек мира будущего, пожалуй, она одна вызывает симпатию. Может, дело в прямолинейности и излишней человечности, чего в Найт-Сити днём с огнём не сыщешь. А может и в подаче тех событий, которые вместе с ней вам предстоит пережить.

Пасхалка года

ГЛаДОС в Cyberpunk 2077.



Конвейер года

Интерактивное кино от Dontnod и прочих.



Безыдейная история под предлогом остросоциальных тем в Tell Me Why и странная попытка в детектив в Twin Mirror — вот до чего докатились создатели некогда нашумевшей Life is Strange. Сюда же The Dark Pictures: Little Hope — очередной молодёжный ужастик тех, кто в своё время удивил триллером Until Dawn: дорого, богато, но со штампами и нелогичными поступками героев.

Где-то рядом должны ютиться проекты вроде The Complex, состоящие целиком из видеоряда с живыми актёрами и немногочисленными развилками. Первый раз это было оригинально, но в третий или даже в четвёртый воспринимается самокопированием, если не сказать штамповкой.

Худший финал года

Assassin’s Creed: Вальгалла.



Уже не удивить примерами, где повествование делает финт ушами и заканчивается не так, как хотелось бы игроку. Творцы «Вальгаллы» пошли дальше: просто не стали придумывать развязку, и тем самым обесценили свершения Эйвора на протяжение многих десятков часов. Зачем тщательно выбирать союзников, если на условно финальную драку это вообще не повлияет?

Надувательство года

WarCraft III: Reforged.



Былина о масштабной перековке, а затем резкой смене курса в самом разгаре разработки будет аукаться Blizzard ещё долго. Дополненные сюжетные арки и переработанные кат-сцены так и остались невыполненным обещанием. Вместо улучшенного — урезанное издание. Такое не прощается.

Афера года

Удаление контента в Destiny 2.



Обычно MMO с годами толстеют, но в Destiny 2 с выходом дополнения «За гранью света» исчез доступ к ряду планет и связанным с ними активностям. Для завсегдатаев это небольшая потеря, а вот новички не смогут даже последовательно пройти кампании игры и предыдущих дополнений.

Скука года

Disintegration.



Не то тир, не то тактика с планомерным отстрелом болванчиков в долгих коридорных забегах. Неудивительно, что сервера прожили всего несколько месяцев, и местный мультиплеер почил. Да и что вообще можно было ждать от игры с таким дурацким названием?

Победитель конкурса «Построй свою Нормандию»

DOOM Eternal.



Дом Аида, конспиративная квартира агентов из Cold War или Твердыня Рока? С обителью думгая мало что сравнится…

Самые очевидные боссы года

Mafia: Definitive Edition.



Броневичок в «Загородной прогулке» озадачил не на шутку, хоть самое его появление именно шуткой и представляется.

Пейзажи года

Immortals: Fenyx Rising.



Беготня туда-сюда года

Marvel's Avengers.



Очередная игра-сервис, о которой мало кто просил. С привычной зачисткой одних и тех же мест ради новых шмоток. Со скудным набором занятий. С вялой поддержкой. Приговор: в GamePass.

YouTube-игра года

Fall Guys: Ultimate Knockout.



Самое то для компанейских посиделок. А если компании нету, не зазорно открыть какой-нибудь эфир и посмотреть, как развлекаются другие. Казусы с гравитацией и различные происшествия не перестанут быть забавными, если наблюдать их со стороны.

Специальная нашивка «Всё по секретным документам»

Iron Harvest.



Альтернативные двадцатые годы XX века с шагающими роботами, боевыми медведями, польскими повстанцами и коварными русскими. Жаль, что это обёртка для непримечательной стратегии в реальном времени.

Оптимизация года

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise.



К несовершенству мультиплатформы мы уже привыкли — не у всех хватает времени и средств заточить игру под десятки устройств. Но когда в фактически неиграбельном состоянии выходит консольный эксклюзив…

Зима года

Snowrunner.



Огонь года

Demon’s Souls (2020).



Сокровища года

DOOM Eternal.



«Поезд сделал БУМ!» года

Medal of Honor: Above and Beyond.



Стиль года

Cyberpunk 2077.



Самая жестокая игра

Surgeon Simulator 2.



Самая скоротечная игра

Resident Evil 3 (2020).



Разработчики решили не исправлять ошибки двадцатилетней давности, в том числе и куцую продолжительность. Будет ещё смешнее, если такие игры подорожают до $70.

Самая затянутая игра

Assassin’s Creed: Вальгалла.



Напичкать игру непропускаемыми «филлерами», без режиссуры и постановки — дерзкое решение. Продолжаем ждать, когда же у Ubisoft количество перерастёт в качество.

Интерстеллар года

Star Wars: Squadrons.



Демо-версия года

Astro’s Playroom.



Си... Снайпер года

Анна Кос (Iron Harvest).



Непотребство года

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise.



Штампы года

Godfall.



Горы разноцветной добычи в сугубо сюжетной игре, где элементов сервиса нет и не предвидится? Как оригинально… было бы году эдак в 2002.

Инновации года

Курки с изменяемой чувствительностью в DualSense (PS5).



(Почти) Дикий Запад года

Crash Bandicoot 4: It's About Time.



Грибочки года

Immortals: Fenyx Rising.



Игрок с IDDQD года

Немезис (Resident Evil 3).



Лысина года

Кейн (Command & Conquer: Remastered Collection).



Клише-злодей года

Хотун-хан (Ghost of Tsushima).



Не клише-злодей года

Джонни Сильверхенд (Cyberpunk 2077).



Полурослик года

Паймон (GenShin Impact).



Модная одежда года

Лиза (GenShin Impact).



Пацифист года

Ви (Cyberpunk 2077).



Не каждый чумба способен приложить неприятеля из такого дрына сквозь стену, чтобы тот остался жив.

Клешни года

Fight Crab.



Котики года

Watch_Dogs: Legion.



Убийство года

Джоэл (The Last of Us: Past II).



Лицо года

Ройс (Cyberpunk 2077).



Причёска года

Никта (Hades).



«Одни из нас» года

Ю и Кей (Haven).



Мини-игра года

Симулятор игры на гитаре (The Last of Us: Past II).



Основная программа на подходе. Пятёрка лучших тоже виднеется на горизонте. Скоро встретимся вновь!

Виталий Красновид aka Dezintegration