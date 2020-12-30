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Вступление

Есть компании, для которых сделать корпус – дело простое. Это обычное профильное производство, вокруг которого выстроен весь бизнес фирмы. Инженеры и дизайнеры уже успели за долгое время набить руку на проектировании и создании большого парка моделей и поэтому могут позволить себе постоянно шлепать одно устройство за другим. Гораздо сложнее, когда этот бизнес непрофильный и его надо запускать с нуля.

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Очень часто первую партию такие фирмы заказывают на стороне у специальных профильных компаний, которые работают на OEM и делают корпуса под заказ. Это логично, поскольку для своего производства нужны площади, оборудование, его монтаж и отладка, штат сотрудников, и все это для выпуска парочки модификаций… Серьезно? Даже богатые компании взвесив все пришли бы к тому, что пробную партию лучше заказать, ведь еще не известно, как пойдет.

И часто бывает так, что смысл выпуска новинок в имидже – создании и поддержании образа и философии компании. Крупный бренд не может позволить себе демонстрировать собственную продукцию в оболочке с логотипом конкурентов – это будут определенные репутационные потери, и поэтому нужно что-то свое, пусть даже мелкосерийное.

Можно придумать симпатичный и смелый дизайн, который станет популярным и понравится большой аудитории. Внимание нужно уделить качеству продукции. Все элементы должны быть идеально подогнаны, зазоры между панелями минимальны. Крупная фирма может позволить себе подобный эксперимент без особых потерь, а вот небольшой компании нужно аккуратнее подходить к вопросу и грамотно оценивать риски. Даже сложно предположить, с какого сегмента начинать. Если с бюджетного, то у всех возникнут с этим ассоциации. С премиального тоже опасно, ведь конкуренция большая и есть риск того, что модель не приживется на рынке.

Мы рассмотрим корпус компании, которая раньше этим не занималась и решила выйти на рынок сразу с дорогой претенциозной моделью XPG Battlecruiser. По цене это почти как Land Cruiser, но среди корпусов. По внешнему виду это скорее не джип, а суперкар.



Корпус выглядит современно и динамично, благодаря использованию большого числа стеклянных панелей, за которыми скрываются вентиляторы с ARGB-подсветкой. Само стекло прилегает неплотно и держится на расстоянии, за счет чего создается ощущение легкости. Для кого предназначена новая модель? Для геймеров и для возвеличивания бренда XPG. Давайте изучим устройство детальнее.

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Упаковка и комплектация

Коробка очень большая как по размеру, так и по массе. Хорошо, что есть прорези по бокам, которые образуют ручки. Одному нести терпимо. Это вам не MSI Sekira или ASUS Helios.

Упаковка изготовлена из обычного картона, печать черная. Габариты составляют 621 х 573 х 352 мм, масса – 12.5 кг.

Без изысков, но все достаточно информативно. Понятно, что любое устройство встречают по одежке и здесь она не гламурная. Надежда лишь на художников-оформителей, что им удастся передать хотя бы часть того, что есть в действительности в черно-желтом цвете.

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На передней плоскости можно увидеть схематичное изображение корпуса при взгляде на него под углом. Из картинки совершенно непонятно, что все панели стеклянные. В правом верхнем углу присутствует логотип A-DATA XPG, а слева внизу – наименование модели.

На противоположной стороне мы как раз видим корпус в разборе на компоненты. Рядом с каждым есть буквенное обозначение, а внизу предусмотрена общая таблица, где все подробно расписано. В левом нижнем углу снова находится надпись XPG Battlecruiser и уточнение, что это «Super Mid-Tower PC Chassis».

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне можно видеть небольшую спецификацию устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

После открытия коробки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх.

В качестве каркаса используется вспененный полиэтилен. Статики нет вообще. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем.

Комплект поставки скрывается внутри корпуса в небольшой картонной коробке, которая стянута тонкой проволокой к внутренней боковой стенке. Сам комплект не очень большой, но интересный.

Руководство пользователя;

Комплект наклеек;

Две стяжки на липучках;

Комплект разных винтов;

Несколько нейлоновых стяжек;

Рамка крепления блока питания.

На самом деле комплект чуть богаче, поскольку у каждого слота расширения своя съемная заглушка. Кстати, проемы, образуемые ими, без рамок, что очень удобно. Еще в корпусе уже установлено четыре вентилятора с RGB-подсветкой.

Дизайн и особенности корпуса

Несмотря на огромную коробку, сам корпус скорее средний по габаритам. Недаром сам производитель сообщает снаружи, что это Mid-Tower. Действительно, если сравнивать с Fractal Design Define 7 XL, то его можно назвать даже миниатюрным.

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Габариты составляют согласно спецификации 485 х 225 х 506 мм. Масса – 10.8 кг. В данном случае все соответствует действительности.

Стеклянные панели тут кругом, поэтому такой вес. Толщина стекла составляет 4 мм, и оно немного тонировано. Расположение блока питания – нижнее.

Рама корпуса стальная, передняя панель состоит из металла пластика и стекла, а еще она неплотно прилегает и образует щель шириной около 1 см. Однако не стоит волноваться, внутри перед вентиляторами находится панель с сеткой. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Про толщину металла ничего не сказано, но ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус выглядит интересно и необычно. Поскольку это геймерский корпус, то такой внешний облик только приветствуется. Сразу бросается в глаза необычная передняя панель с выставленным вперед стеклом и пустотой за ним. Такой же трюк применяется сверху.

Для защиты от пыли везде предусмотрены сетки. Спереди она очень тонкая, чтобы не мешать просмотру RGB вентиляторов. Хватать за стекло сверху и спереди опасно. Оно может оторваться от крепления или разбиться. Не стоит забывать, что оно хрупкое, поэтому с корпусом нужно обращаться бережно. Также нужно сразу уяснить, что все панели зафиксированы винтами и поэтому так просто не снимаются. Силу лучше понапрасну не применять, иначе может плохо закончится.

Боковые стеклянные панели здесь фиксируется двумя барашками сзади потому, что стекло приклеено к трем стальным планкам, а точнее они к нему потому, что эти элементы очень небольшие.

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Решение очень хорошее, ведь даже разбив случайно стекло, планки останутся, и на них можно будет приклеить либо новое стекло, либо акрил.

Стальные планки находятся с боков и снизу. Все они предназначены для фиксации. Снизу находится П-образная планка, которая вставляется в паз и по нему скользит. Сбоку есть выступы, которые задвигаются в переднюю стойку рамы, а сзади через два отверстия панель фиксируется барашками.

Крепление очень надежное, ничего не болтается и не дребезжит.

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Планки приклеены очень хорошо. На одной специальные круглые выступы, которые вставляются в пазы на раме. Другая боковая абсолютно такая же только зеркально отображена. Барашки удобно откручивать без специального инструмента.

За правой боковиной находится большое углубление, около 2 см, чтобы удобнее было закрывать панель, когда кабели немного выступают над внутренней стенкой. Кроме этого, на внутренней панели есть устройства для крепления накопителей 2,5”.

Посмотрим на корпус со всех сторон.

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После того, как боковые панели сняты, видно, что конструкция привычна и знакома. Снизу во всю длину находится туннель, где размещаются жесткие диски и блок питания.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл не кажется тонким, и в целом рама получилась прочная и жесткая.

Давайте сначала взглянем на корпус снизу. Здесь мы видим большую сетку с пластиковым каркасом для защиты от пыли. Она устанавливается в специальные направляющие своими выступами и фиксируется еще одним выступом в паз на дне устройства.

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Каркас сетки изготовлен из пластика, сама она очень тонкая нейлоновая. Сетку удобно снимать, ее можно мыть или пылесосить. За ней находится дно корпуса с множеством отверстий.

Корпус опирается на четыре крупные пластиковые ножки, на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Здесь используются вставки из мягкой резины. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он стоит как прикрученный.

Сверху корпуса тоже находится большая стальная сетка. Однако сперва нас встречает стеклянная панель. Само стекло возвышается над рамой приблизительно на 5 мм.

Панель фиксируется сзади двумя барашками, а спереди вставляется выступами на пластиковой планке, которая приклеена к стеклу.

На этот раз сетка стальная. По ее краям проходит магнитная полоска и таким образом сетка фиксируется к раме корпуса.

Она также легко снимается и ее можно мыть или пылесосить. В углублении заметны монтажные отверстия для установки трех вентиляторов диаметром 120 мм или двух по 140 мм.

Ближе к передней панели находится крупная пластиковая вставка с портами и кнопками. Сначала даже не понятно элементом чего она является.

Поскольку она пластиковая, то кажется, что это часть передней панели. На самом деле это отдельная деталь, которая крепится к шасси корпуса. Здесь мы видим кнопки Power, Reset, отдельная кнопка переключения режимов подсветки, два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C и один разъем миниджек для гарнитуры.

Индикаторы питания находится внутри кнопки Power, а индикатор работы активности накопителя – внутри Reset.

Спереди находится массивная панель из металла, пластика и стекла. Визуально она не кажется большой потому, что стекло отстает от рамы где-то на 1 см. Достигается это путем двух пластиковых проставок, которые крепятся к раме, а стекло крепится к ним.

Панель также снимается методом сдвига вверх. Снизу она фиксируется двумя барашками, а сверху все как обычно: выступы и пазы.

Еще раз повторю, что за стекло лучше не хвататься, даже несмотря на то, что с правой части есть мощная стальная пластина, которая придает уверенности в надежности всей конструкции. Она создает иллюзию, что каркас передней панели металлический и стекло приклеено к нему. Однако на самом деле это не так и обращаться нужно очень аккуратно потому, что основные элементы крепления пластмассовые. Неплохо бы увидеть здесь наклейку с предупреждением или упоминание об этом на первой странице инструкции, но ничего такого нет. При сборке постоянно приходилось это прокручивать у себя в голове, чтобы случайно не ухватиться за этот элемент.

В итоге я решил просто снять верхнюю и переднюю панель, чтобы установить их только в самый последний момент, когда все уже будет практически готово.

За передней панелью находится еще одна тонкая нейлоновая сетка с каркасом из пластика. Она крепится при помощи четырех магнитов к раме корпуса.

За сеткой находятся три вентилятора с ARGB подсветкой. Каждый вентилятор оборудован четырьмя разъемами: двумя 3-pin ARGB папа/мама и двумя 3-pin FAN папа/мама. Из этого можно сделать вывод, что все соединяется последовательно.

Характеристики устройств указаны с обратной стороны на двигателях.

Все вентиляторы без ШИМ-управления, и изначально соединены друг с другом последовательно.

Монтажные отверстия заднего вентилятора вытянуты вертикально и его можно смещать вверх и вниз. Еще сзади мы видим проем для заглушки задней панели и семь заглушек для карт расширения.

Еще есть две заглушки для установки видеокарты вертикально. Скорее всего, для этого нужен какой-то специальный кит с райзером и креплением.

Внизу находится проем со стандартными монтажными отверстиями для комплектной рамки блока питания.

За правой боковой стенкой находится много чего интересного. Например, есть два специальных монтажных устройства для установки накопителя 2,5”.

Обе изготовлены из пластика и оборудованы монтажными отверстиями под накопитель. Сами они фиксируются установкой выступами в пазы и одним отверстием под винт или закручивающийся барашек.

Внизу, внутри кожуха находится корзина для жестких дисков. В штатные ниши можно смонтировать два 3.5” устройства.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса XPG Battlecruiser проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-XE Gaming (Wi-Fi), версия BIOS 1401;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2: Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Процесс сборки не вызывает никаких сложностей, все манипуляции выполнять просто и комфортно. Сверху даже остается пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

Корпус очень удобен для сборки, нет никаких нюансов или подводных камней, с которыми пришлось бы столкнуться. За правой стенкой все отлично укладывается, и она легко закрывается, ведь пространства достаточно.

Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на ее работу.

Результаты тестов

Для разогрева процессора и видеокарты использовались соответственно Furmark и Prime95. Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов XPG Battlecruiser и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (MAX);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Заключение

Перед нами отличный, красивый и удобный корпус. На самом деле иначе получиться не могло, и в самом начале объяснялось почему. Это лицо бренда, оно должно радовать глаз, блистать и завоевывать сердца внешним видом. Так и вышло. Много стеклянных панелей и интересных решений. Корпус кажется легким и воздушным, поскольку панели как бы парят над конструкцией. Вместе с тем он не выглядит вычурно и дерзко. Напротив, новинка XPG тяготеет к классическому наследию, но осовремененному RGB-подсветкой вентиляторов.

Получилось свежо, необычно и стильно. В таком корпусе хочется собрать красивую систему и любоваться ей. XPG Battlecruiser – это модель премиального уровня как по исполнению, так и по стоимости. Пока сложно сказать, почему компания решила дебютировать именно в этом сегменте. Возможно, разумнее был бы выпуск нескольких моделей для разных ниш, и там было бы ясно, где «выстрелит». Однако новый системный блок не стыдно продемонстрировать на любой выставке. Что не говори, а смотрится круто.

С другой стороны, есть несколько моментов, которые можно было бы реализовать иначе. Самый очевидный – нужно было лучше организовать кабель-менеджмент с правого бока, поскольку там стеклянная панель и все видно. Хорошо, если видно аккуратные пучки кабелей, в противном случае укладка не дотягивает до статуса корпуса. Ведь премиальная модель подразумевает, что все должно быть безупречно.

Да и отсутствие коммутационного хаба для вентиляторов и подсветки вызывает вопросы. Понятно, что у компании не так много опыта в производстве, но во всех солидных корпусах давно есть хабы, а где-то даже внешний пульт управления. Я же склоняюсь к тому, что желательны отдельная кнопка для подсветки (она здесь есть) и переключатель режимов работы вентиляторов, которого нет. В остальном мне все понравилось.

Если вам нужна флагманская модель, и вы готовы немного доработать ее при помощи коммутационного хаба, то корпус XPG можно смело брать. Он не такой огромный и тяжелый, и почти весь стеклянный.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: