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Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser

Новинка XPG – это классическая модель премиального уровня, которая выглядит свежо, необычно и стильно.
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Оглавление

Вступление

Есть компании, для которых сделать корпус – дело простое. Это обычное профильное производство, вокруг которого выстроен весь бизнес фирмы. Инженеры и дизайнеры уже успели за долгое время набить руку на проектировании и создании большого парка моделей и поэтому могут позволить себе постоянно шлепать одно устройство за другим. Гораздо сложнее, когда этот бизнес непрофильный и его надо запускать с нуля.

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Очень часто первую партию такие фирмы заказывают на стороне у специальных профильных компаний, которые работают на OEM и делают корпуса под заказ. Это логично, поскольку для своего производства нужны площади, оборудование, его монтаж и отладка, штат сотрудников, и все это для выпуска парочки модификаций… Серьезно? Даже богатые компании взвесив все пришли бы к тому, что пробную партию лучше заказать, ведь еще не известно, как пойдет.

И часто бывает так, что смысл выпуска новинок в имидже – создании и поддержании образа и философии компании. Крупный бренд не может позволить себе демонстрировать собственную продукцию в оболочке с логотипом конкурентов – это будут определенные репутационные потери, и поэтому нужно что-то свое, пусть даже мелкосерийное.

Можно придумать симпатичный и смелый дизайн, который станет популярным и понравится большой аудитории. Внимание нужно уделить качеству продукции. Все элементы должны быть идеально подогнаны, зазоры между панелями минимальны. Крупная фирма может позволить себе подобный эксперимент без особых потерь, а вот небольшой компании нужно аккуратнее подходить к вопросу и грамотно оценивать риски. Даже сложно предположить, с какого сегмента начинать. Если с бюджетного, то у всех возникнут с этим ассоциации. С премиального тоже опасно, ведь конкуренция большая и есть риск того, что модель не приживется на рынке.

Мы рассмотрим корпус компании, которая раньше этим не занималась и решила выйти на рынок сразу с дорогой претенциозной моделью XPG Battlecruiser. По цене это почти как Land Cruiser, но среди корпусов. По внешнему виду это скорее не джип, а суперкар.

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Корпус выглядит современно и динамично, благодаря использованию большого числа стеклянных панелей, за которыми скрываются вентиляторы с ARGB-подсветкой. Само стекло прилегает неплотно и держится на расстоянии, за счет чего создается ощущение легкости. Для кого предназначена новая модель? Для геймеров и для возвеличивания бренда XPG. Давайте изучим устройство детальнее.

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Упаковка и комплектация

Коробка очень большая как по размеру, так и по массе. Хорошо, что есть прорези по бокам, которые образуют ручки. Одному нести терпимо. Это вам не MSI Sekira или ASUS Helios.

Упаковка изготовлена из обычного картона, печать черная. Габариты составляют 621 х 573 х 352 мм, масса – 12.5 кг.

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Без изысков, но все достаточно информативно. Понятно, что любое устройство встречают по одежке и здесь она не гламурная. Надежда лишь на художников-оформителей, что им удастся передать хотя бы часть того, что есть в действительности в черно-желтом цвете.

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На передней плоскости можно увидеть схематичное изображение корпуса при взгляде на него под углом. Из картинки совершенно непонятно, что все панели стеклянные. В правом верхнем углу присутствует логотип A-DATA XPG, а слева внизу – наименование модели.

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На противоположной стороне мы как раз видим корпус в разборе на компоненты. Рядом с каждым есть буквенное обозначение, а внизу предусмотрена общая таблица, где все подробно расписано. В левом нижнем углу снова находится надпись XPG Battlecruiser и уточнение, что это «Super Mid-Tower PC Chassis».

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне можно видеть небольшую спецификацию устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

После открытия коробки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх.

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В качестве каркаса используется вспененный полиэтилен. Статики нет вообще. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем.

Комплект поставки скрывается внутри корпуса в небольшой картонной коробке, которая стянута тонкой проволокой к внутренней боковой стенке. Сам комплект не очень большой, но интересный.

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  • Руководство пользователя;
  • Комплект наклеек;
  • Две стяжки на липучках;
  • Комплект разных винтов;
  • Несколько нейлоновых стяжек;
  • Рамка крепления блока питания.

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На самом деле комплект чуть богаче, поскольку у каждого слота расширения своя съемная заглушка. Кстати, проемы, образуемые ими, без рамок, что очень удобно. Еще в корпусе уже установлено четыре вентилятора с RGB-подсветкой.

Дизайн и особенности корпуса

Несмотря на огромную коробку, сам корпус скорее средний по габаритам. Недаром сам производитель сообщает снаружи, что это Mid-Tower. Действительно, если сравнивать с Fractal Design Define 7 XL, то его можно назвать даже миниатюрным.

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Габариты составляют согласно спецификации 485 х 225 х 506 мм. Масса – 10.8 кг. В данном случае все соответствует действительности.

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Стеклянные панели тут кругом, поэтому такой вес. Толщина стекла составляет 4 мм, и оно немного тонировано. Расположение блока питания – нижнее.

Рама корпуса стальная, передняя панель состоит из металла пластика и стекла, а еще она неплотно прилегает и образует щель шириной около 1 см. Однако не стоит волноваться, внутри перед вентиляторами находится панель с сеткой. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Про толщину металла ничего не сказано, но ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус выглядит интересно и необычно. Поскольку это геймерский корпус, то такой внешний облик только приветствуется. Сразу бросается в глаза необычная передняя панель с выставленным вперед стеклом и пустотой за ним. Такой же трюк применяется сверху.

Для защиты от пыли везде предусмотрены сетки. Спереди она очень тонкая, чтобы не мешать просмотру RGB вентиляторов. Хватать за стекло сверху и спереди опасно. Оно может оторваться от крепления или разбиться. Не стоит забывать, что оно хрупкое, поэтому с корпусом нужно обращаться бережно. Также нужно сразу уяснить, что все панели зафиксированы винтами и поэтому так просто не снимаются. Силу лучше понапрасну не применять, иначе может плохо закончится.

Боковые стеклянные панели здесь фиксируется двумя барашками сзади потому, что стекло приклеено к трем стальным планкам, а точнее они к нему потому, что эти элементы очень небольшие.

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Решение очень хорошее, ведь даже разбив случайно стекло, планки останутся, и на них можно будет приклеить либо новое стекло, либо акрил.

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Стальные планки находятся с боков и снизу. Все они предназначены для фиксации. Снизу находится П-образная планка, которая вставляется в паз и по нему скользит. Сбоку есть выступы, которые задвигаются в переднюю стойку рамы, а сзади через два отверстия панель фиксируется барашками.

Крепление очень надежное, ничего не болтается и не дребезжит.

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Планки приклеены очень хорошо. На одной специальные круглые выступы, которые вставляются в пазы на раме. Другая боковая абсолютно такая же только зеркально отображена. Барашки удобно откручивать без специального инструмента.

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За правой боковиной находится большое углубление, около 2 см, чтобы удобнее было закрывать панель, когда кабели немного выступают над внутренней стенкой. Кроме этого, на внутренней панели есть устройства для крепления накопителей 2,5”.

Посмотрим на корпус со всех сторон.

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После того, как боковые панели сняты, видно, что конструкция привычна и знакома. Снизу во всю длину находится туннель, где размещаются жесткие диски и блок питания.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл не кажется тонким, и в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала взглянем на корпус снизу. Здесь мы видим большую сетку с пластиковым каркасом для защиты от пыли. Она устанавливается в специальные направляющие своими выступами и фиксируется еще одним выступом в паз на дне устройства.

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Каркас сетки изготовлен из пластика, сама она очень тонкая нейлоновая. Сетку удобно снимать, ее можно мыть или пылесосить. За ней находится дно корпуса с множеством отверстий.

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Корпус опирается на четыре крупные пластиковые ножки, на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

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Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Здесь используются вставки из мягкой резины. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он стоит как прикрученный.

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Сверху корпуса тоже находится большая стальная сетка. Однако сперва нас встречает стеклянная панель. Само стекло возвышается над рамой приблизительно на 5 мм.

Панель фиксируется сзади двумя барашками, а спереди вставляется выступами на пластиковой планке, которая приклеена к стеклу.

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На этот раз сетка стальная. По ее краям проходит магнитная полоска и таким образом сетка фиксируется к раме корпуса.

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Она также легко снимается и ее можно мыть или пылесосить. В углублении заметны монтажные отверстия для установки трех вентиляторов диаметром 120 мм или двух по 140 мм.

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Ближе к передней панели находится крупная пластиковая вставка с портами и кнопками. Сначала даже не понятно элементом чего она является.

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Поскольку она пластиковая, то кажется, что это часть передней панели. На самом деле это отдельная деталь, которая крепится к шасси корпуса. Здесь мы видим кнопки Power, Reset, отдельная кнопка переключения режимов подсветки, два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C и один разъем миниджек для гарнитуры.

Индикаторы питания находится внутри кнопки Power, а индикатор работы активности накопителя – внутри Reset.

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Спереди находится массивная панель из металла, пластика и стекла. Визуально она не кажется большой потому, что стекло отстает от рамы где-то на 1 см. Достигается это путем двух пластиковых проставок, которые крепятся к раме, а стекло крепится к ним.

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Панель также снимается методом сдвига вверх. Снизу она фиксируется двумя барашками, а сверху все как обычно: выступы и пазы.

Еще раз повторю, что за стекло лучше не хвататься, даже несмотря на то, что с правой части есть мощная стальная пластина, которая придает уверенности в надежности всей конструкции. Она создает иллюзию, что каркас передней панели металлический и стекло приклеено к нему. Однако на самом деле это не так и обращаться нужно очень аккуратно потому, что основные элементы крепления пластмассовые. Неплохо бы увидеть здесь наклейку с предупреждением или упоминание об этом на первой странице инструкции, но ничего такого нет. При сборке постоянно приходилось это прокручивать у себя в голове, чтобы случайно не ухватиться за этот элемент.

В итоге я решил просто снять верхнюю и переднюю панель, чтобы установить их только в самый последний момент, когда все уже будет практически готово.

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За передней панелью находится еще одна тонкая нейлоновая сетка с каркасом из пластика. Она крепится при помощи четырех магнитов к раме корпуса.

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За сеткой находятся три вентилятора с ARGB подсветкой. Каждый вентилятор оборудован четырьмя разъемами: двумя 3-pin ARGB папа/мама и двумя 3-pin FAN папа/мама. Из этого можно сделать вывод, что все соединяется последовательно.

Характеристики устройств указаны с обратной стороны на двигателях.

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Все вентиляторы без ШИМ-управления, и изначально соединены друг с другом последовательно.

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Монтажные отверстия заднего вентилятора вытянуты вертикально и его можно смещать вверх и вниз. Еще сзади мы видим проем для заглушки задней панели и семь заглушек для карт расширения.

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Еще есть две заглушки для установки видеокарты вертикально. Скорее всего, для этого нужен какой-то специальный кит с райзером и креплением.

Внизу находится проем со стандартными монтажными отверстиями для комплектной рамки блока питания.

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За правой боковой стенкой находится много чего интересного. Например, есть два специальных монтажных устройства для установки накопителя 2,5”.

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Обе изготовлены из пластика и оборудованы монтажными отверстиями под накопитель. Сами они фиксируются установкой выступами в пазы и одним отверстием под винт или закручивающийся барашек.

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Внизу, внутри кожуха находится корзина для жестких дисков. В штатные ниши можно смонтировать два 3.5” устройства.

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Тестовый стенд

Тестирование корпуса XPG Battlecruiser проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-XE Gaming (Wi-Fi), версия BIOS 1401;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2: Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Процесс сборки не вызывает никаких сложностей, все манипуляции выполнять просто и комфортно. Сверху даже остается пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

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Корпус очень удобен для сборки, нет никаких нюансов или подводных камней, с которыми пришлось бы столкнуться. За правой стенкой все отлично укладывается, и она легко закрывается, ведь пространства достаточно.

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Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на ее работу.

Результаты тестов

Для разогрева процессора и видеокарты использовались соответственно Furmark и Prime95. Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов XPG Battlecruiser и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (MAX);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

Перед нами отличный, красивый и удобный корпус. На самом деле иначе получиться не могло, и в самом начале объяснялось почему. Это лицо бренда, оно должно радовать глаз, блистать и завоевывать сердца внешним видом. Так и вышло. Много стеклянных панелей и интересных решений. Корпус кажется легким и воздушным, поскольку панели как бы парят над конструкцией. Вместе с тем он не выглядит вычурно и дерзко. Напротив, новинка XPG тяготеет к классическому наследию, но осовремененному RGB-подсветкой вентиляторов.

Получилось свежо, необычно и стильно. В таком корпусе хочется собрать красивую систему и любоваться ей. XPG Battlecruiser – это модель премиального уровня как по исполнению, так и по стоимости. Пока сложно сказать, почему компания решила дебютировать именно в этом сегменте. Возможно, разумнее был бы выпуск нескольких моделей для разных ниш, и там было бы ясно, где «выстрелит». Однако новый системный блок не стыдно продемонстрировать на любой выставке. Что не говори, а смотрится круто.

С другой стороны, есть несколько моментов, которые можно было бы реализовать иначе. Самый очевидный – нужно было лучше организовать кабель-менеджмент с правого бока, поскольку там стеклянная панель и все видно. Хорошо, если видно аккуратные пучки кабелей, в противном случае укладка не дотягивает до статуса корпуса. Ведь премиальная модель подразумевает, что все должно быть безупречно.

Да и отсутствие коммутационного хаба для вентиляторов и подсветки вызывает вопросы. Понятно, что у компании не так много опыта в производстве, но во всех солидных корпусах давно есть хабы, а где-то даже внешний пульт управления. Я же склоняюсь к тому, что желательны отдельная кнопка для подсветки (она здесь есть) и переключатель режимов работы вентиляторов, которого нет. В остальном мне все понравилось.

Если вам нужна флагманская модель, и вы готовы немного доработать ее при помощи коммутационного хаба, то корпус XPG можно смело брать. Он не такой огромный и тяжелый, и почти весь стеклянный.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании XPG за предоставленный на тестирование корпус XPG Battlecruiser.

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