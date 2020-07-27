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Жанр Боевик-приключение Разработчик Sucker Punch Productions (США) Издатель Sony Interactive Entertainment (Япония) Платформа PlayStation Network Локализация Текст + озвучка Дата выхода 17 июля 2020 года

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Вероломные захватчики вторгаются на родную землю и в считанные дни устанавливают на ней свои порядки; сопротивление сломлено, выжившие из разоренных селений обречены на гибель от голода, болезни и ненастий; только одному воину по силам дать отпор, сплотить людей и выдворить непрошенных гостей. Но прежде стоит познать мир, отточить навыки и совершить сотни тысяч мелочей…

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Очередная история про героя, которому предписано спасти свой народ? Верно, да не совсем. В обзоре «Призрака Цусимы» мы разберёмся, за счёт чего сие творение запомнится на долгие годы. И запомнится ли…

— Встань среди праха триллионов погибших и спроси у их теней, важна ли честь. Молчание — вот твой ответ.

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Студия Sucker Punch подобна олимпийскому Мишке — как открыла программу по-настоящему громких эксклюзивов PS4 своей Infamous: Second Son в марте 2014 года, так и закрыла её отчётной новинкой. Всегда грустно от понимания, что эпоха уходит, а вместе с ней и надежды получить нечто необычайное — остаётся лишь подвести итоги, перевернуть страницу и вернуться к фазе томительного ожидания.

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Для многих выход игры с плашкой «только на PlayStation» сродни началу той самой Олимпиады. Как ни крути, тоже событие! И послевкусие бывает схожим: или радуешься триумфу любимцев, или с лёгкой горечью смотришь церемонию закрытия, утешаясь мыслями, что повезёт в другой раз. Этим летом Sony выступила дважды, но в обоих случаях общественность запомнит именно выступления, а не результат.

Море зловеще, / погибель возвещает. / Начало пути.

Создатели Ghost of Tsushima сделали то, чего от Ubisoft и её Assassin’s Creed ждали несколько лет: выбрали местом действия феодальную Японию. В XIII веке единоличным правителем страны был сёгун: с его подачи для главенства в регионах назначались дзито, а тем в свою очередь подчинялись самураи — землевладельцы, и по совместительству воины, защищавшие границы страны и собственных угодий.

Миг нужды настал в 1274 году, когда на родину саке и катаны напали монголы. И если «большой земле» повезло отбиться не без помощи стихии, то архипелаг Цусима пал под натиском налётчиков. После первого контакта выжил один Дзин — молодой самурай из клана Сакай. На плечи юнца и возложена задача сперва спасти из плена родного дядю, а затем и освободить от чужаков весь остров.

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Тайфун заморский / родную землю терзает. / Жирный боров.

Но это лишь верхушка айсберга. Помимо монголов герою предстоит бороться ещё и с личным кодексом чести: сходить с пути бусидо и разить недруга исподтишка ради всеобщего блага. Душевные терзания раскрываются отнюдь не в одной сцене, чем грешил перезапуск Tomb Raider, а переходят в полноценную сюжетную арку, что выливается в одну из самых красивых развязок последних лет.

Творцы пытались вобрать всё лучшее из самурайских фильмов прошлого. Впечатляющие декорации с качающейся от ветра травой, в меру аутентичные сражения, пафосные речи перед битвой — при желании «Призрака» можно смонтировать в красивый многочасовой сериал. Есть даже чёрно-белый фильтр экрана, названный в честь небезызвестного режиссёра, но проходить с ним всю игру вы вряд ли захотите.

Выцветшая плёнка / без красок жизни. / Режим Куросавы.

Без логических дыр всё же не обошлось. Хотун-хан зачем-то заигрывается в дипломата вместо того, чтобы продолжать экспансию, пока предание о вторжении ещё свежо; мудрый наставник одержим кодексом чести,… но готов подставить невинного во спасение ученика; поступки соратников главного героя иной раз объясняются лишь стремлением сценариста развести вас на чувства или застать врасплох.

Игру тяжело назвать военно-историческим аттракционом. На протяжении всего пути вы дерётесь с небольшими отрядами монголов, спасаете заложников, да проникаете на охраняемую территорию. Яркие постановочные эпизоды вроде осады Ярикавы или сожжения монгольского флота весьма редки, а фирменная эстетика передаётся за счёт умиротворяющих диалогов или скачек на фоне цветущих лугов.

Вода и пламя / в союзе священном. / Редкое зрелище.

Больше о сюжетной части и сказать нечего. Рассказ получился максимально «мягким» — показанные события не разделят поклонников на два лагеря и не станут предметом ожесточённых споров. Временами кажется, будто авторы намеренно сдерживали себя, опасаясь прыгнуть выше головы и произвести фурор, и выложились ровно настолько, чтобы повествование не выглядело скучным и банальным.

Стремление угодить всем ощущается и в меню выбора локализации. Дубляж, английская озвучка с субтитрами, или же японская для полноты погружения — каждый найдёт сочетание по вкусу. Наши актёры потрудились на славу (особенно хорош Илья Исаев в роли господина Симуры — даже акцент не забыт!), а вот к переводу текста есть вопросы — подпись «Крестьянин(-ка)» вообще может стать местным мемом.

想像上のナイル川はどうなったのだろうか

«Призрака Цусимы» принято сравнивать с Assassin’s Creed, и не без оснований. Но стоит уточнить, что это правильный перезапуск франшизы Ubisoft; смелая фантазия на тему, как бы выглядела сага про убийц и их кредо, останься она сюжетно-ориентированным боевиком без притязаний на изнурительную прокачку, микротранзакции, повторяемые активности и прочие характерные черты MMO и игр-сервисов.

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Всю кампанию можно пройти, не отвлекаясь на необязательные занятия, словно это прямое как палка приключение. Дзин Сакай, подобно Байеку из Сивы, обучается новым уловкам и крепчает по ходу странствий, но больше всего благ приносит продвижение по сюжету, а залог победы в бою — ваша реакция и мастерство. Кропотливое изучение мира позволит разве что выдержать в стычке один-два лишних удара.

Заблудшему духу / не сбиться с пути. / Ветер направляет.

Побочные задания проработаны не хуже основных, но не ждите уровня «Ведьмака» или Kingdome Come. Эти поручения не зря прозвали «Историями Цусимы», поскольку их цель — получше раскрыть мир и персонажей второго плана; последним посвящены продолжительные арки длиною в несколько глав, которые можно проходить по мере приключения, а степень их завершения отразится на нескольких важных сценах.

В отдельную группу вынесены «Истории древних героев», где вам уготовано отыскать полумифические доспехи, оружие и техники боя. Обычно всё сводится к продолжительной беготне по карте, зачистке лагерей монголов и прочей рутине, но усилия того стоят. Похвально, что награды изначально прописаны в дневнике, так что вы всегда знаете, что даст то или иное времяпровождение, и нужно ли тратить на это время.

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Дары изобличает / пернатый поводырь. / Сильным стану.

Обширный мир поделён на три региона. Юг насыщен нагорьями, лугами и лесами, в центральной части царят болота и бамбуковые заросли, а север встречает снегами и замёрзшими озёрами. Тут и там попадаются деревушки и живописные места. К сожалению, отличия между областями сугубо внешние: самураю не страшен холод, а буйная растительность маскирует одинаково хорошо в любой части острова.

На точки интереса Sucker Punch не поскупились. Укреплённые форты и лагеря монголов, захваченные поселения, святилища, тренировочные площадки, столпы чести, лисьи норы, маяки, горячие источники, места для сложения хокку, поединки — историю Дзина легко пробежать часов за двадцать, но на освоение всей карты уйдёт ещё два раза по столько, а если предаваться созерцанию видов, и того больше.

Осенние листья / беснуются в танце. / Кошмар дворника.

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Сами активности выполнены в духе эпохи. Молодой самурай медитирует, сочиняя стихи на природе; собирает знамёна павших кланов, записи и монгольские артефакты; отдаёт почести воинам прошлого. Одни занятия открывают декор вроде головных уборов, масок и раскрасок оружия, другие влияют на боевую эффективность, например, купание в источниках немного увеличит максимальный запас здоровья.

Нашлось место даже гибриду гробниц и вышек из небезызвестной трилогии про Эцио Аудиторе. По миру в труднодоступных местах разбросаны святилища, и чтобы добраться до наград, Дзину предстоит проявить чудеса акробатики и наблюдательности, ведь важно не только пройти импровизированную полосу препятствий, иногда с чередой прыжков, но и сориентироваться среди извилистых тропок и горных расщелин.

Тянется тропа к облакам, / манит за собой. / Вышка вблизи.

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Зачистка территорий монголов — дело более прямолинейное. В малых лагерях достаточно перебить всех недругов и ради прибавки к репутации выполнить необязательное условие вроде убийства из лука или пороховой бомбой. В захваченных деревнях сценарий схожий, но важно следить, чтобы супостаты не прикончили пленных — или действовать по-тихому, или быстро гасить отмеченных особой иконкой.

Больше всего хлопот с твердынями: устраивать там геноцид необязательно — только найти и подобрать знамёна, а порой сделать ещё что-то (выпустить ворон из клеток, отыскать железо), затем поджечь запасы пороха и сразить предводителя в схватке один на один. На практике всё равно проще предварительно избавиться от захватчиков, ведь тогда местоположение ключевых предметов будет указано маркерами.

この行には意味はありません

Поначалу игра даже на средней сложности может показаться неподатливой, поскольку драки завязаны на стремительных выпадах и своевременном переключении между боевыми стилями, а герой — не чета Григору Клигану, чтобы стоять под градом ударов: три-четыре тычка, и ваши самурайские полномочия заканчиваются. Так что кувырки и парирование — не просто лучшая, а чуть ли не единственная тактика.

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Сбивает с толку и не самая интуитивная раскладка управления: после «Одиссеи» мне было тяжело привыкнуть к ударам на треугольник и квадрат вместо R1 и R2, а вспомогательного оружия вроде куная, бомб и духовой трубки у Дзина так много, что каждому присвоено по горячей клавише. Переключиться на взрывные стрелы длинного лука, убегая от пачки свирепых неприятелей — целое приключение.

Стоит самурай гордо, / весь покрытый славой. / И не только.

Основной аргумент протагониста в бою — несуществующая на момент событий игры катана. Врагов можно или подлавливать контратакой, или сперва пробивать защиту парочкой сильных ударов. Бойцов ближнего боя четыре вида — мечники, щитовики, копейщики, тяжеловесы, и каждого лучше встречать, приняв соответствующую стойку. Получаются эдакие камень-ножницы-бумага, точнее, камень-вода-ветер-луна.

Не помереть в затяжном сражении помогают ячейки решимости. Восполняются они за счёт тихих убийств, а также в открытом бою (но медленнее), а расходуются для исцеления — своего рода адреналин, конвертируемый в здоровье. Во второй половине откроется стойка призрака — режим ярости, позволяющий зарезать до трёх бойцов за «присест», но накопить заряд нелегко, и строить от этого тактику не получится.

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Некогда супостату / в вышину смотреть. / Призрак ликует.

Отыгрывать синоби скучновато — очень уж беспомощны монголы против ударов из тени. Разить со спины уместно разве что предводителей, чтобы мгновенно заполнить шкалу призрака, но их ещё поди разбери среди прочих. Куда потешнее начать схватку с противоборства: вызвать оппонента (позже двух и больше) на дуэль и в ходе незамысловатой мини-игры на реакцию сразить одним взмахом меча.

Самое суровое из местных испытаний — поединки. Толпу несложно проредить бомбами, а в крайнем случае и отступить никто не запрещает, зато в битвах с боссом лицом к лицу «грязные» уловки недоступны: в вашем распоряжении лишь катана и навыки фехтования. Правда, типы «дуэлянтов» повторяются, так что если однажды сдюжили вожака со щитом, остальные с таким же щитом врасплох уже не застанут.

Прыти недостаёт, / чтоб с недругом тягаться. / Припекает.

Самураи не зарабатывают опыт, а укрепляют легенду — завершая задания и отвоёвывая территории. Очки техники позволяют открыть новые боевые приёмы и усилить вспомогательные средства, скажем, научиться замедлять время при стрельбе из лука и замечать недругов в режиме слуха на большем расстоянии. При должном усердии к концу игры освоите почти всё, поэтому зацикливаться на выборе не стоит.

Иной способ усилить героя — исследовать мир и выполнять поручения. Благодарные жители одарят Дзина оберегами, а лисички проведут к особым святилищам, что увеличит ячейки под эти самые обереги. В поселениях также можно за ресурсы улучшить оружие, доспехи и вместимость сумок под стрелы, дротики и прочее. Причём броня по мере усовершенствования заметно преображается внешне.

結論

«Призрак Цусимы» — крепкий эксклюзив второго эшелона. Традиционная песочница с акцентом на сюжет и прорвой необязательных развлечений, созданная словно по учебнику согласно строгим правилам. В этом её как преимущество, так и недостаток, ведь то, что правильно, не несёт в себе новизны. Такая игра вряд ли «продаст» вам консоль, но в связке с другими проектами способна склонить чашу весов в нужную сторону.

За семь лет Sucker Punch заметно выросли. Сумели обуздать чарующую эпоху, которую многие почему-то обходили стороной. Поднаторели в постановке, повествовании и проработке окружения. Внедрили в привычные механики ряд элегантных решений вроде навигации по ветру и птичек-проводников. Хочется верить, что в новом поколении студия выступит уже в авангарде и сумеет по-настоящему удивить.

Оценка: 7.8 («Хорошо»).

Виталий Красновид aka Dezintegration

Выражаем благодарность: