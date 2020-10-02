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Жанр Боевик с открытым миром Разработчик Hangar 13 (США) Издатель 2K Games (США) Платформа Steam Локализация Текст + озвучка Дата выхода 25 сентября 2020 года

Вступление

Долгие годы невинных грёз, ошеломляющий анонс, месяцы томительного ожидания. Известия о перевыпуске столь культовой игры единовременно внушали надежду и тревогу. Что будет с сюжетом? С вождением и перестрелками? С легендарной гонкой? Не окажется ли предвкушение этого события слаще самого события? Пора сорвать покров и раз и навсегда избавиться от сомнений.

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История простого таксиста Томми Анджело повторяется. Ну а вы читаете материал, от которого невозможно отказаться — обзор Mafia: Definitive Edition.

— Помните: деньги, работа и даже друзья — всё временно. Но семья… cемья — это навсегда.

Mafia: Definitive Edition (2020)

Что есть Mafia

Творение Illusion Softworks не нуждается в представлении: остросюжетный боевик от третьего лица с огромным городом и, что самое важное — честными правилами всего и вся. Пока Rockstar завлекали в свою новенькую GTA3 до ужаса аркадными покатушками и стрельбой, чехи топили за реализм, сделав ставку на правдоподобную физику и целую гору ни на что не влияющих, но приятных мелочей.

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Они-то и запали в душу поклонникам. Мало где можно прокатиться на общественном транспорте и увидеть на земле оставшиеся после выстрелов гильзы. Или «обмануть» скрипты: заблокировать дверь ящиком, чтобы головорезы не смогли выйти; предварительно прострелить колёса тачки и тем самым избежать погони. Нас не только не наказывали, но и поощряли за творческий подход.

Парни в фуражках активно реагируют на опасное вождение. Иногда проще не выёживаться, а заплатить штраф.

Ещё одной чертой Mafia была её непосредственность. Она удивляла, подкидывая совсем нетипичные для боевика поручения. То вы участвуете в гоночном состязании, то грузите коробки в порту; чинно развозите пассажиров, соблюдая ПДД, а через полчаса лупите битой машины. Ни вы, ни Том не знали, что сулит новый день — это добавляло действию как остроты, так и новизны. Не всё ж стрелять да баранку крутить?

Но временами полёт фантазии авторов выходил за рамки. Помните злополучные стрелки путей и «башмак» цистерны? Игра не торопилась объяснять, что она от вас хочет, чем не раз ставила в тупик. Сюда же и неравномерная сложность: гонка вынуждала заучивать траектории на поворотах, а отдельные перестрелки — места расположения противников. Поблажки не допускались: хотите продвинуться — думайте и ищите решение.

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В некоторых главах у Винченцо можно экипироваться по вкусу. Носить дозволено один карманный ствол и что-нибудь на случай важных переговоров.

Сюжет подкупал несказанной простотой. Том — честный работяга, но обстоятельства вынудили его свернуть на кривую дорожку и с головой окунуться в мир организованной преступности. Была «химия» между игроком и персонажем из-за ощущения, что «такое может случиться с каждым». Герой вызывал симпатию, поскольку не терял человечности и за оружие брался, лишь когда выбора не оставалось.

Сильной вышла и развязка. В ту пору игры ещё не приучили к тому, что тоже могут содержать мораль, потому финал Mafia многих поверг в шок, заставил пересмотреть отношение к индустрии развлечений. На фоне приземлённых рассказов о борьбе добра со злом, история о буднях мафиозного клана смотрелась свежо: в отличие от мистера Анджело, его «отцам» удалось оказаться в нужное время в нужном месте.

Что получилось

Американцы из Hangar 13 сохранили структуру первоисточника: Definitive Edition смотрится дотошным пересказом оригинала с тем же порядком глав и сопоставимым уровнем свободы в открытом мире. Вопреки опасениям, Лост-Хэвен не превратили в полигон для добровольно-принудительного бесчинства — городу по-прежнему отведена роль красивой, хоть и малость безжизненной декорации.

А вот «дух» эпохи ремейк передаёт гораздо лучше. Пассажиры такси жалуются на безработицу, вызванную крупнейшим экономическим кризисом, газетные вырезки повествуют о событиях в мире, из записок узнаём подробности о местах и персонажах — рассказ отныне существует не в полном вакууме, где помимо злоключений семьи ничего не происходит. И такие мелочи важнее гильз, приплетаемых по поводу и без.

Малец Томми теперь с норовом. Прокатиться на трамвае для него слишком низко!

Действующие лица тоже преобразились. Томас уже не кажется безвольным мальчишкой, и нередко показывает горячий темперамент; когда нужно, действует с нажимом, но черту не переходит. Раскрытию Поли и Сэма уделили больше внимания, но всё равно узнаём о них не так много, как хотелось бы. Ну а то, как исправили и дополнили ветку Сары, понравилось самому Даниэлю Вавре — автору оригинального сценария.

Друзья и коллеги теперь активнее поддерживают беседу во время поездок. Статисты вроде водителя Карло стали чаще мелькать на экране. Появились отсылки к предстоящим и произошедшим событиям, параллели с городами из других частей, а также занятные сценки. Если привлечь внимание полиции на пути в ресторанчик Пепе, дон Сальери отвесит о стражах правопорядка ехидный комментарий.

Сальваторе не знает ни русского, ни английского. В связи с этим вылазка на виллу прокурора перестаёт быть томной.

Лост-Хэвен в переиздании заиграл новыми красками… и отражениями! Солнечные лучи пробиваются через стальной каркас наземного метро, отблески ночных огней проецируются на мокрый асфальт, машинки щеголяют отполированными корпусами. Под напускным очарованием улиц порой забываешь, что мир охвачен Великой депрессией, и всё больше людей утопает в нищете.

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Подгрузка уровней внутри глав исчезла, а сельская местность на севере карты стала частью единого целого. На дорогах появились мотоциклы, а в укромных местах — журнальчики и прочие предметы коллекции. Безбашенные поручения сохранились, только перекочевали в режим обычной «Прогулки». Удивила возможность запустить тест-драйв открытых автомобилей на гоночной трассе прям из автоэнциклопедии.

За четыре года Hangar 13 поднаторели в постановке. А тому, как они укрощают свет и тени, позавидуют самые маститые фокусники.

Красиво переиграли часть мотивов и причинно-следственных связей. «Халтурка» Поли и Тома больше не кажется притянутым за уши сюжетным триггером благодаря важным перестановкам в заданиях «Бон Аппетит!» и «Чисто для разрядки». Да и заключительный монолог, кто бы что ни говорил, в нынешнем виде звучит куда разумнее. Почти все коррективы сценария пришлись к месту, хоть порой их и тяжело принять.

Проект мало того, что озвучили на русский язык (редкость для 2K Games), так ещё и голоса попытались подобрать согласно тембру актёров из старой версии 1С, а также сохранили преемственность названий глав. Новый дубляж подчистую переигрывает старый, но с новой английской версией ему соперничать тяжело — там тоже актёры, за редкими исключениями, отработали хорошо.

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Что почти получилось

Больше всего при переделке досталось упомянутой непосредственности. Если оригинал поощрял изобретательность, то ремейк предлагает чинно следовать предписанному пути. Раньше в отеле можно было проткнуть управляющего по-тихому, быстренько заложить бомбу в кабинете и свалить по крышам. Теперь же между убийством и взрывом Тому предстоит с боем продираться на верхний этаж через толпу недругов.

На пароходе у меня вообще дошло до смешного: валим чинушу (строго с верхней точки судна, чтобы дольше бежать вниз), оприходуем по пути пару охранников, спускаемся и… ничего. Ни врагов, ни паникующих толстосумов, ни катера. Как выяснилось позже, наверху затерялся один из бойцов — стоило его убить, как пролётом ниже нарисовалась новая пачка дуболомов, а между ними хаотично засеменили гости.

Надраться в ресторане «Королевы Лост-Хэвена» нам не позволят. Даже внутрь не пустят, что до обидного логично.

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Неочевидных развилок поубавилось. Дон Морелло теперь всегда сворачивает в аэропорт, а приём с пальбой по колёсам жёлтого кабриолета работает не так действенно. Это компенсировали вариативностью: главы «Омерта» и «Перевыборы» отныне можно пройти как с боем, так и вовсе не вступая в драку, а в другом задании вы вольны послушать пьяного Поли и отвезти не домой, а куда он просит.

Знаковые для оригинала уровни в порту и галерее ощутимо потеряли в напряжённости. К чему суета, если за каждыми двумя стычками идёт контрольная точка, а структура строго линейная? За развязку с Серджо особенно грустно, ведь в былые времена доки поражали масштабами, и пространства позволяли подобраться к цели с любой удобной стороны, а при желании зачистить область целиком.

Парковка — один из немногих уровней, где в игровом процессе обошлось без ощутимых изменений.

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Если в оригинале геймдизайн многие называют устаревшим, то в Definitive Edition он попросту скучный. Перестрелки проходят по одному сценарию: занять выгодное укрытие (не более двух лиц в простреле), убрать недругов в зоне досягаемости, продвинуться дальше, повторить. У Hangar 13 будто не хватило смелости или сил привнести что-то своё — их механики продуманные и работающие, но при этом шаблонные и вторичные.

Попытки всё же были. При доставке болида от Луки Бертоне обратно в боксы стоит следить, чтобы двигатель не перегрелся, а в ином задании важно покинуть отмеченную область, минуя полицейские заслоны. И не стоит считать, что все уровни получились слабее первоисточника. Новая тюрьма — прекрасна, визит за «сигарами» в порт — тоже. Отдельные главы вышли иными по духу и отыгрышу, но отнюдь не хуже.

Врагам лучше не попадаться со спущенными штанами — пристрелят на месте. Но порой интеллект как будто сбрасывают до заводских настроек.

«Классическая» сложность не прощает ошибок, но это не тот опыт, за который мы ценим оригинал. В переиздании враги становятся опаснее, а копы придирчивее, но GPS-навигатор и указатели целей отключить нельзя. Автомобили приятно управляются на «симуляторе», но разница между сухой и мокрой дорогой, травой и асфальтом чувствуется не так сильно. Да и полиция как-то избирательно реагирует на нарушения.

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Тяжело простить упразднение части эпизодов. Под нож попала эффектная засада на Серджо Морелло у ж/д переезда, а красивый монолог Тома в церкви заменили весьма спорной сценой. Лука вместо поручений выдаёт открытки с изображением спрятанного по городу транспорта, что опять же не назову улучшением: его просьбы служили отличной разрядкой после напряжённой работы на Дона.

Что гонка

Глава «Честная игра» остаётся самым суровым испытанием, быть может, всей франшизы, и даже даёт фору своему «предку». Разработчики понимали, что те самые ощущения воссоздать не получится (физика всё равно другая), потому вооружились слоганом «пусть старичкам мало не покажется».

Ранее болид Тома был самым резвым, и безошибочный пилотаж равнялся победе. Но теперь у нас нет преимущества над остальными — на скоростных прямых машина так же плоха, как злополучная Ferrari SF1000. Сохранять темп лидеров возможно, если ехать на пределе и рисковать больше, чем соперники. Но если со старта и до малого овала не отвоевали хотя бы десять позиций — перезапускайте без колебаний.

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Успех Тома как гонщика не лишен исторического подтекста. Тогда гонялись в основном те, кто уже показал себя на извозе запрещённого пойла под носом полиции.

В обновлённом регламенте три круга вместо пяти, но есть и «неписанные» правила. Гонка стала отчасти заскриптованной: на трёх участках трассы впереди идущий оппонент обязательно вылетит, если находится в зоне вашей видимости. Получается, достаточно в самом начале вырваться на третье место, держаться за лидерами и не пускать преследователей. Хотя сказать это проще, чем сделать.

Капитальных срезов не предусмотрено, но есть парочка хитростей (странностей). Кнопка «таран» (не спрашивайте, что это и зачем) слегка улучшает разгон, что жизненно важно на длинных прямых и при выходе из поворотов — стоит прожимать её пару раз за отрезок, но лучше не сочетать с поворотом. А вот включение ограничителя скорости облегчает торможение — с ним меньше теряете перед заходом на «петлю».

Контактная борьба на ходовых качествах не сказывается. Чтобы убить тачку до невменяемого состояния, нужно ещё постараться.

Восемнадцать лет назад люди разделились на два типа: одним решительно не давалась гонка, другие проходили её с пары-тройки попыток и не понимали, что в ней такого. В 2020 году всё повторяется, и если вы (как и я!) оказались в первой группе, подкину напоследок несколько советов:

Не ищите способов откровенно смухлевать (проскользить по стенке или срезать петлю через соломенные тюки) — один раз может и получится, но стабильности не добьётесь; на большом овале всегда топите газ в пол, но без «тарана», чтобы не развернуло; «змейку» проходите ближе к левому бордюру; ни при каких обстоятельствах не выезжайте на гравий в первом повороте; поскольку на траве болид почти не теряет сцепления, разумно срезать по «зелёнке» в двух местах от петли и до малого овала.

Заключение

Переиздание Mafia всё ещё воспринимается «той самой» игрой, но подтянутой и дополненной, а не произведением по мотивам, как Resident Evil 2. Порой даже ловишь себя на мысли, что именно к ней приобщался в юности, просто некоторые детали успели выветриться из памяти. Такой «перековки» заслуживала WarCraft III — с полным пересмотром и доводкой всех сцен и щепетильным воссозданием былого на новом фундаменте.

При сравнении в вакууме ремейк превосходит оригинал: он красивее, детальнее, взрослее. Но с поправкой на год выхода уже не кажется вехой. В то же время новинка не заменит первоисточник — это тот случай, когда обе версии хороши по-своему, и нет смысла выбирать одну, когда любить можно обе. А помечтать всегда будет о чём. Может, когда-нибудь дождёмся ремейк от самого Вавры?

Оценка: 8.8 («Отлично»).

Виталий Красновид aka Dezintegration

Выражаем благодарность: