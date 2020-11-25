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Жанр Боевик-приключение Разработчик Ubisoft Montreal (Канада) Издатель Ubisoft (Франция) Платформа Uplay Локализация Текст + озвучка Дата выхода 10 ноября 2020 года

Вступление

Конец! Новейшая сага всё-таки завершается! Пора франшизе подвести очередную промежуточную черту и отправиться на заслуженный, а для кого-то и долгожданный переперезапуск. А там и новое поколение, новые высоты, новые эпохи и, быть может, даже ассасины!

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Чем же примечателен век завоеваний викингов, какие открытия ждут матёрых путешественников по ДНК, и попадёт ли Valhalla в Вальгаллу — узнаете из нашего обзора свежей Assassin’s Creed.



Рождение, расцвет и?..

Серию частенько упрекают в том, что она не изменяется, однако три последних части оказались разными как по духу, так и по сути. «Истоки» посвящены трагедии Байека из Сивы, потерявшего сына. Бескрайние пустыни с редкими оазисами отражают внутреннее состояние героя, в жизни которого было мало светлых мгновений. Он нелюдим, привык путешествовать по мёртвым землям наедине со своим горем.

«Одиссея» более яркая и насыщенная. Кассандра/Алексиос — воин по найму, ходит по морям с верной командой, всегда в центре внимания. Цель чуть ли не противоположна — воссоединиться с семьёй, наставить родича на путь истинный. Сама Греция — огромный полигон с бесконечным циклом событий: регионы захватываются, правители свергаются, контракты выполняются или сгорают.

Гам не утихает, / с гор и до морей;

мы же тихой сапой / тырим королей.

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Творцы «Вальгаллы» качают маятник вообще в иную сторону. Теперь мы — гости на чужбине, волки в стае овец, и чтобы укрепиться на новых местах, предстоит уговорами или секирами подчинить несогласных. Акценты сместились на собственные завоевания, конфликты вероисповеданий, осады крепостей, заботу о подопечных. Краски потускнели, суеты стало меньше, а обязанностей — напротив.

Наконец-то «Ведьмака» оставили в покое. Новый источник вдохновения, внезапно — Red Dead Redemption 2. Эйвор, как и Артур Морган, — не самый главный в общине, нередко препирается со своим ярлом. Вместо лагеря банды — поселение, которое важно развивать; вместо случайных событий — крохотные сценки с просьбами. Даже обозначения легендарных зверей на карте выдержаны в таком же стиле.

Ну ладно, кое-что о «Ведьмаке» ещё напоминает. Парнишку слева мне всегда почему-то хочется называть Ламберт-Ламберт.

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Что до сути, то с ней тоже постоянно происходили метаморфозы. «Истоки» при беспрецедентных для серии размерах мира держали игрока на коротком поводке: перекидывали между сюжетными и побочными заданиями да зачисткой знаков вопроса как шарик от пинг-понга. Набор занятий был скуден: развлечь меджая могли разве что драки с филакитами, поиск сокровищ по папирусам и поползновения в пирамидах.

Следующая часть ощущалась полноценной песочницей. «Поводок» в виде уровня врагов и снаряжения ещё на месте, но возможностей куда больше: и морские баталии, и потасовки между Афинами и Спартой, и арена, и противостояние наёмникам. Устали от второстепенных поручений? Не беда. Вот вам генерируемые контракты — набивайте опыт на здоровье. «Одиссея» — смелая попытка угодить всем.

В норвежских фьордах мы надолго не задержимся. Впереди ждёт Англия! И парочка… более экзотических мест.

Новинка вовсе отбрасывает наработки прошлых частей, изменяет сам подход к исследованию карты. Вас уже не стопорит необходимость прокачки — ничто не мешает по прибытии в Англию податься в регионы с высокими показателями влияния/мощи и вынести оттуда кипу ресурсов и приличную экипировку: недруги там сильные, но, в отличие от египетской и греческой саг, — отнюдь не бессмертные.

Упразднили и бездумную зачистку точек интереса. Теперь она… вдумчивая. По миру всё ещё разбросаны различные ценности, от снаряжения и книг навыков до коллекционных безделушек, но подобраться к ним стало сложнее. Каждый тайник — небольшая загадка. Где-то достаточно найти и проломить ветхую стенку, где-то отстрелить засов через окно. В иных местах решение на поверхности, но некоторые озадачивают не на шутку.

Давайте поможем Эйвору найти стражников, не ознакомленных с техникой безопасности на стройплощадке.

Сюжет снова можно пройти, не отвлекаясь ни на что другое. Лишь к эпилогу у меня образовалось отставание в сотню единиц мощи от рекомендуемого, что не помешало закончить историю на третьей ступеньке сложности из четырёх доступных. Нужды охотиться за сильным обмундированием тоже нет: вся игра была пройдена в начальном облачении клана Ворона, улучшенном где-то на семь делений из десяти.

Ложка дёгтя в бочке с медовухой всё-таки есть. История чересчур затянута, а по количеству кат-сцен «Вальгалла» превосходит даже проекты Rockstar. Если раньше арки вроде «Забытых легенд Греции» были факультативом, то сейчас составляют костяк повествования, и вы не доберётесь до развязки, пока не уладите все дела в каждом регионе саксонских земель. Навязчивая идея захвата карты не отпускает Ubisoft и поныне.



Север, который помнит

Эйвор — крепкий мужик (или мужичка) из суровых краёв Норвегии. Череда не самых приятных событий и разногласия с сородичами вынудили его покинуть родные пенаты и устремиться на запад, к берегам Англии, вместе с другими отщепенцами. Эйвор верен сводному брату, Сигурду, и готов последовать за ним хоть на край света, но нити судьбы пророчат, что однажды воитель предаст своего ярла…

Британские острова к тому моменту успели хлебнуть горя от язычников в лице датского конунга Рагнара Лодброка с сыновьями, так что отношение к чужакам у коренного населения предвзятое: в городах стража зачастую нападает без предупреждения, разбойники-саксы дерзят на дорогах, да и не все собратья по вере настроены доброжелательно. В таких условиях никому не уцелеть без верных союзников.

Показывать конец жизненного пути протагониста сразу после пролога — сильный ход. И ведь работает каждый раз.

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Сюжет «Вальгаллы» подобен древу Иггдрасиль: от ствола исходят десятки веток, и чем дальше ввысь, тем меньше просматривается «стержень». Грубо говоря, цель игры — покорить Англию, а для этого следует завоёвывать: порой всего лишь доверие местного старейшины, а иногда и сам регион, чтобы свергнуть врага, и поставить на его место преданного вам человека. Причём нередко исход не предопределён заранее.

Каждая область («шир») — это отдельная цепочка заданий, в меру разнообразных. В Грентебридже Эйвору предстоит вычислить предателя, а в Глостере — поучаствовать в традиционных празднествах. Эссекс сулит авантюру с похищением жены правителя, а Широп — слегка ошеломляющую развязку. Не обошлось без Ордена Древних — его членов, как клещей, придётся выдирать из крупных британских городов.

Сценаристы так часто подсовывают мини-игру с выпивкой, что это можно принять за пропаганду элькоголизма.

На деле сюжетная канва — лишь ширма для будничного игрового процесса. Вы только и делаете, что убиваете, грабите, сопровождаете, временами расследуете место происшествия и решаете загадки. Хвалёные осады замков проходят по одной и той же схеме: проломить ворота тараном, сломать подпорки, отстрелить цепи, одолеть сильного противника. Разве что эпизод с огненным драккаром выделился на фоне прочего.

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Снова появилась возможность прятаться в толпе и сливаться с окружением, но за всё прохождение мне это ни разу не пригодилось — враги не лазают по стенам и обделены прытью, так что всегда проще сбросить «хвост», убежав за пределы закрытой зоны или забравшись повыше. Слежка, подслушивание и тихие убийства тоже не в почёте: для викинга это логично, но стоило вообще тогда возвращать скрытый клинок?

В густонаселённых местах лучше не привлекать к себе внимания. К счастью, мой ездовой волк выглядит ни разу не подозрительно!

В истории Лейлы из современности наконец-то поставлена точка. Даже три. Кульминация не отвечает на скопившиеся вопросы, а больше подкидывает новых. Схожие ощущения и от развязки в балладе о Сигурде и Эйворе. Игра на протяжении семидесяти часов нагнетает, будто готовит к чему-то, что должно сразить наповал, но после всех перипетий единственное, что мне хотелось спросить у пустоты: «И это всё?».

Локализация на русский язык вышла достойной, изредка только встречается путаница с обращениями к главному герою и некоторым персонажам. Переводчики явно старались избежать современной лексики, так что герой воздаёт «похвалу», а не «комплименты», и чаще спрашивает «что ты задумал?», а не «каков твой план?». Голоса подобраны неплохо, а вот массовка, к сожалению, опять не дублирована вовсе.



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Ещё одно поселение нуждается…

Переселенцы начинают новую жизнь не с нуля, а в брошенном лагере сынов Рагнара — длинный дом и несколько лачуг даны по умолчанию, остальное Эйвору придётся отстраивать. Припасы и материалы изредка перепадают по сюжету, но в основном мы их добываем в набегах. Для этого садимся в драккар, трубим в рог и с задорными криками обрушиваем ярость на христианские монастыри.

Зачищать храмы Божьи можно и по-тихому, но проку от этого мало: определённые двери и сундуки не открыть без посторонней помощи, да и саксов крошить ватагой веселее. Постройки расширяют функциональность поселения: кузница позволит повышать качество оружия и доспехов, верфь — настраивать внешний вид судна, торговый пост — продавать и покупать товары, дом рыбака — рыбачить.

Ворон Сюнин не оснащён тепловизором — врагов отмечать не умеет. Но помогает сузить область поиска цели и находить залежи полезных ресурсов.

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С ростом уровня общины приходят новые жильцы. Порой к вам обращаются с ненавязчивыми просьбами: то спор разрешить, то помочь с каким-нибудь делом. Часть обновок усиливают эффект пира: если потратите немножко серебра на застолье, на время получите прибавку к здоровью и прочие усиления. При этом обустройство села — занятие добровольное: никто не накажет, если им пренебречь.

«Вальгалла» много что упростила или упразднила. Игра уже не генерирует тысячи похожих мечей и доспехов — всё снаряжение «ручной работы»: находится в тайниках или покупается за опалы у Реды. Опыт даёт очки навыков, и чем больше баллов вложено в развитие, тем выше ваша «мощь», причём их в любой момент можно перераспределить бесплатно. Активные способности не привязаны к прокачке, а разбросаны по миру в виде книжек — хоть на первых порах идите и собирайте наборчик по вкусу.

Сверну-ка с большака сейчас, да в деревню заскочу ближайшую. Авось за голову кикиморы награду кто даст… Ах да, «Вальгалла»... Нужно собраться.

Мир вместо знаков вопроса усеян цветными сияющими пятнышками, для удобства назову их желчью, синькой и белкой. Первая категория — «состояние»: различные схроны с ценным имуществом (книги навыков, ремесленные материалы, экипировка); вторая — «тайны»: короткие события и места занятий (сложить каирн из камней, найти сокровище, постихоплётничать); третья — «артефакты»: спрятанные по нишам безделушки.

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Находки и активности обычно сосредоточены в городах и деревнях, римских развалинах и лагерях, от чего мир кажется мертвее обычного — во время скачек на лошади разбудить вас может только нападение разбойников да хищников. Вся Англия испещрена артериями рек, так что быстрее перемещаться на драккаре, а вот сражения на море не предусмотрены (что огорчает), если не считать засады местных «партизан».

В кругах камней Эйвору предстоит решать загадки с проекциями в пространстве. А мишка здесь так, для красоты.

Боевая система изменилась несущественно. Теперь можно выбрать оружие для каждой руки отдельно (два щита? Да пожалуйста!); активные способности заметно ослабили и сделали менее… мистическими; луки, уничтоженные в «Одиссее» как класс, снова стали конкурентоспособными. По ту сторону на тропу войны вышли арбалетчики, дикари-гренадёры и здоровяки, предпочитающие схватить героя и отправить в полёт.

Скрытное убийство одним ударом амнистировали, но с ограничениями. Рядовые враги устраняются по старинке, одним кликом, а вот с «элитой» важно вовремя нажать кнопку в эдаком QTE: если промахнулись — пройдёт лишь часть урона. При желании такое ухищрение можно отключить в настройках (а ещё задать сложность не только исследования, но и пряток); правда, разработчики считают, что это исказит игровой опыт.

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Добивания крупным планом должны захватывать дух, но на деле подчёркивают небрежное отношение к мелким деталям.

Внешне «Вальгалла» если и выделяется на фоне предшественниц, то не в лучшую сторону. Всему виной освещение: игра такая тёмная, что хоть глаз выколи, а в подвалах и пещерах даже с факелом порой сложно ориентироваться. На умелом сочетании света и тьмы завязана одна битва с боссом, и там как раз задумка работает великолепно, но в остальное время приносит сплошные неудобства.

Больше хлопот разве что от багов. Несколько раз случались подвисания, а однажды просто не началась следующая глава (помог откат на раннее автосохранение). Но настоящая катастрофа с ИИ союзников: эти дурни иногда не реагируют на призыв открыть сундук или дверь, застревают в текстурах, не могут найти дорогу до цели. А сколько раз драккар садился на мель при «автопилоте» — уже не сосчитаю.

Заключение

Что бы ни твердили злые языки, Assassin’s Creed — самый стабильный проект Ubisoft. Серия изменяется, разработчики старательно работают над ошибками, но не могу сказать, что все перемены — к лучшему. «Вальгалла» обрела баланс в прокачке и драках, но потеряла в вариативности и разнообразии. Привычную рутину не искоренили, а скорее замаскировали подменой сюжетных заданий побочными.

Франшиза остаётся в тени прославленных предков. Альтаир явил миру смертоносную акробатику, Эцио запомнился увлекательной и драматичной биографией, а Эдвард Кенуэй — до сих пор непревзойдённый пират. Герои «Истоков», «Одиссеи» и «Вальгаллы» на их фоне — просто ребята, которые идут к намеченным целям, оставляя за собой горы трупов. Чтобы вновь обрести величие, авторам стоит вспомнить, с чего всё начиналось.

Оценка: 7.7 («Хорошо»).

Виталий Красновид aka Dezintegration

Выражаем благодарность: