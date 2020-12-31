Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 100 000 рублей) в играх Strange Brigade и World War Z.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Strange Brigade
- Версия 1.47.22.14.
- Vulkan.
- Масштаб прорисовки - 100%.
- Асинхронные вычисления - включены.
- Детализация текстур - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Детализация отражений - ультра высокая.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Размытие в движении - включено.
- Преграждение окружающего света - включено.
- Тесселяция - включена.
- Поля локального затенения - включены.
1920х1080Разгон Номинал
2560х1440Разгон Номинал 1% low и average FPS
World War Z
- Версия 1.52.
- Vulkan.
- Детализация объектов - ультра высокая.
- Сглаживание - FXAA.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
1920х1080Разгон Номинал
2560х1440Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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