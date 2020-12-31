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Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z

Тест 17 конфигураций игровых ПК (на базе платформ AMD и Intel с видеокартами NVIDIA) в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и двух режимах работы.
3
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 100 000 рублей) в играх Strange Brigade и World War Z.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Strange Brigade

  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

1920х1080

Разгон Номинал

2560х1440

Разгон Номинал 1% low и average FPS

World War Z


  • Версия 1.52.
  • Vulkan.
    • Детализация объектов - ультра высокая.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.

1920х1080

Разгон Номинал

2560х1440

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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amd intel nvidia тест phoenix

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